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    ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0
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    Бразилия в компенсированное время вырвала победу у Коста-Рики

    Бразилия — Коста-Рика 2:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Коста-Рики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    В Санкт-Петербурге состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Бразилии и Коста-Рики.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо
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    Встреча завершилась победой бразильской сборной со счетом 2:0.

    В середине первого тайма бразильцы отправили мяч в сетку, однако Габриэл Жезус забивал из положения вне игры, и бригада арбитров справедливо отменила гол.

    В начале второго тайма шанс отличиться упустил тот же Жезус, который пробил в перекладину.

  • ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0
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    • На 79-й минуте матча Неймар картинно упал в штрафной Коста-Рики, нидерландский арбитр Бьорн Куйперс сперва указал на пенальти, но затем посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.

    Первый гол Бразилия забила уже в компенсированное арбитром время. Филиппе Коутиньо совершил рывок в штрафную и из ее центра замкнул передачу партнера по команде.

    На седьмой добавленной минуте бразильцы отличились еще раз — увеличил преимущество «пентакампеонов» Неймар.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Напомним, в первом туре сборная Бразилии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Швейцарии, а сборная Коста-Рики минимально уступила Сербии — 0:1. Сербия и Швейцария матч второго тура проведут 22 июня в Калиниграде.

    После двух матчей у Бразилии — 6 очков, у Коста-Рики — 0.

    Чемпионат мира-2018. Группа Е
    Бразилия – Коста-Рика – 2:0 (0:0)
    Голы: Коутиньо, 90+1 (1:0). Неймар, 90+7 (2:0)Бразилия: Алиссон, Фагнер, Миранда, Тиагу Силва, Марсело, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо (Роберто Фирмино, 68), Виллиан (Дуглас Коста, 46), Габриэл Жезус (Фернандиньо, 90+3), НеймарКоста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа (Кальво, 75), Гусман (Техеда, 83), Борхес, Венегас, Руис, Овьедо, Уренья (Боланьос, 54)Предупреждения: Неймар, 81. Коутинью, 81. Акоста, 84
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