Бразилия — Коста-Рика 2:0, обзор матча

В Санкт-Петербурге состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными

Встреча завершилась победой бразильской сборной со счетом 2:0.

В середине первого тайма бразильцы отправили мяч в сетку, однако Габриэл Жезус забивал из положения вне игры, и бригада арбитров справедливо отменила гол.

В начале второго тайма шанс отличиться упустил тот же Жезус, который пробил в перекладину.

На 79-й минуте матча Неймар картинно упал в штрафной Коста-Рики, нидерландский арбитр Бьорн Куйперс сперва указал на пенальти, но затем посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.

Первый гол Бразилия забила уже в компенсированное арбитром время. Филиппе Коутиньо совершил рывок в штрафную и из ее центра замкнул передачу партнера по команде.

На седьмой добавленной минуте бразильцы отличились еще раз — увеличил преимущество «пентакампеонов» Неймар.

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Напомним, в первом туре сборная Бразилии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Швейцарии, а сборная Коста-Рики минимально уступила Сербии — 0:1. Сербия и Швейцария матч второго тура проведут 22 июня в Калиниграде.

После двух матчей у Бразилии — 6 очков, у Коста-Рики — 0.