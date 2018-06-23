Дневник ЧМ-2018. Спасение Бразилии, дубль Мусы и волевые швейцарцы

В пятницу, 22 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись три матча 2-го тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главными событиями дня на мундиалях всегда являются матчи звездных команд, пусть даже они не показывают соответствующей их статусам игры.

Бразильские фанаты накануне вечером веселились, ведь главный соперник бразильцев крупно уступил сборной Хорватии. Весь вечер пятницы и все утро субботы на улицах звучала только одна песня: «Месси, чао!»

Después del papelón de Argentina ayer, llega la venganza de la hinchada de Brasil al ritmo del 'bella ciao' de #LaCasadePapel. #BRA

🎶🎶Oh Di María, oh Mascherano,

Oh Messi ciao, Messi ciao, MESSI CIAO CIAO CIAO.

Los argentinos están llorando, porque esta Copa vamo a ganar.🎶🎶 pic.twitter.com/sbDOtbCqiI — Solo Fútbol ⚽️Goles (@DeFutbollMX) 22 июня 2018 г.

Но во время матча с Коста-Рикой фанатам пентакамеонов пришлось приуныть уже самим — их любимцы совсем не впечатляли.

Да, бразильцы доминировали на протяжении всего матча, но ничего сделать с упрямыми костариканцами не могли. Точности ударам не хватало, а когда мяч все-таки летел в створ, Кейлор Навас напоминал, что он играет в мадридском «Реале».

На счастье бразильцев, в их команде есть....нет, не Неймар, а Филиппе Коутиньо, который в компенсированное время спас селесао от конфуза.

Неймар тоже забил через несколько минут, но игра к тому моменту уже была сделана — соперник сломался.

Несмотря на победу, сборная Бразилии пока совершенно не впечатляет. Возможно пентакампеоны набирают форму по ходу турнира, чтобы блеснуть в плей-офф. Но туда еще нужно попасть.

Герои дня

В героической рубрике у нас сегодня троецарстивие. Сложно выделить кого-то одного, все три игрока буквально зубами выгрызли победу для своих команд, за что им честь и хвала.

А Филиппе Коутиньо и вовсе забивает важнейший для сборной Бразилии гол уже второй матч подряд.

В матче с Коста-Рикой он сделал это уже в компенсированное время — сработала ливерпульская связка с Роберто Фиримино, при небольшой помощи Габриэла Жесуса.

Джердан Шакири сделал тоже самое для команды Швейцарии, и тоже в районе 90-й минуты — умчавшись со своей половины поля в сольный прорыв по центру и переиграв выскочившего голкипера.

В результате Бразилия и Швейцария лидируют в группе Е и имеют отличные шансы на выход в плей-офф.

Ну а нападающий Ахмед Муса не забивал решающих голов на последней минуте, зато полностью сделал игру для своей команды, оформив дубль во втором тайме. Особенно издевательским получился второй мяч в ворота исландцев.

Для нигерийца это третий дубль за сборную, два из них он оформил на чемпионатах мира. Из африканских игроков больше на мундиалях забили только Милла и Асамоа Гьян.

Причем два мяча Муса отправил в ворота Аргентины на ЧМ-2014. Учитывая, что следующим соперником нигерийцев будут именно «альбиселесте», это должно придавать уверенности.

Неудачник дня

А вот неудачник дня сегодня один — это Гилфи Тор Сигурдссон. Капитан и легенда исландской сборной имел шанс переломить ход неудачно складывающегося матча с нигерийцами, когда в концовке матча Исландия заработала право на пенальти.

Да, шла уже 83 минута, но времени вырвать ничью было предостаточно — если реализовать одиннадцатиметровый. Но тут возникли проблемы.

Непонятно, что случилось с опытным ветераном — может быть 32-градусная жара в Волгограде, может солнце в глаза. а может нервы и усталость, но Сигурдссон пальнул куда-то на трибуны, выше перекладины, а исландцы потеряли шанс на ничью, но не на выход из группы.

Гол дня

Мячей в этот игровой день было забито много, и все с игры, так что выбор был богатым. И поэтому лучших голов дня сегодня два — выбрать какой из них красивее очень сложно — оба на загляденье.

Первый забил нигерийский форвард Ахмед Муса, открыв счет в матче с Исландией. Сразу после перерыва Ахмед начал контратаку своей команды, выиграв силовую борьбу в центре поля.

Мозес сделал прострел в штрафную исландцев, где всё тот же Муса ловко принял и обработал мяч, после чего точно пробил под перекладину.

Празднования голов с арбанскими «орлами» вышли у Джаки и Шакири провокационными Фото: Getty Images

Второй гол записал на свой счет швейцарский полузащитник Гранит Джака. Удар Шакири из правой части штрафной сборной Сербии принял на себя Коларов, но отскочивший мяч остался у Швейцарии.

Голкипер Стойкович начал смещаться в правый угол ворот, а Джака из-за пределов штрафной сильно пробил кручёным ему в противоход.

Сэйв дня

Сэйв дня записал на свой счет голкипер сборной Сербии Владимир Стойкович. На исходе получаса игры швейцарцы, проигрывающие со счетом 0:1, получили шанс сравнять счет.

Но не все в этот вечер у Стойковича получилось Фото: Getty Images

Джемаили убежал от двух защитников в штрафной и сильно пробил в ближний угол, однако Стойкович сумел вовремя сложиться и вытащил этот удар.

VAR дня

Система видеопомощи арбитрам продолжает доказывать свою важность и нужносмть буквально в кажом матче ЧМ-2018.

Этот игровой день дал возможность наглядно сравнить темное прошлое и сияющий пусть прогресса и высоких технологий.

В матче Бразилии и Коста-Рики Бьорн Куйперс назначил пенальти на 80-й минуте, за фол в штрафной костариканцев на Неймаре.

Но радость бразильцев длилась не больше минуты: VAR показал арбитрам и всем нам, что одиннадцатиметровый назначать не за что — форвард ПСЖ откровенно симулировал. Неймару повезло, что он не был наказан за это желтой карточкой.

А вот в матче Нигерии и Исландии арбитр Мэтт Конгер напротив, проигнорировал нарушение на Финнбогасоне в штрафной африканцев, но после подсказки ассистентов все же отправился смотреть повтор, после чего пенальти был назначен.

И наконец, мы имеем матч Сербии и Швейцарии, где во втором тайме сербский нападающий Александар Митрович упал в штрафной соперника, борясь за верховой мяч, когда его с двух сторон откровенно обхватывали руками швейцарские защитники.

Однако арбитр Феликс Брых, как в старые-добрые времена не стал назначать пенальти и не обратился к помощи видеоассистентов. В итоге результативная ошибка, повлиявшая на исход матча.

Эмоции дня

Самые яркие эмоции сегодняшнего дня были, конечно на матче Бразилии и Коста-Рики.

Например, главный тренер селесао Тите так обрадовался долгожданному победному голу Коутиньо, что, бросившись праздновать, упал и повредил ногу.

На пресс-конференцию тренер пришел откровенно хромая, но будучи очень довольным.

Не менее эмоционален был и главная звезда сборной Бразилии Неймар. Игра у него откровенно не шла. Пенальти заработать тоже не получилось — арбитр раскусил симуляцию.

К концу матча нервы начали сдавать — в одном эпизоде бразилец психанул и отбросил мяч, в итоге получив желтую карточку, после чего начал ругаться с арбитром и соперниками.

Тем не менее, Бразилия одержала победу, а Неймар забил на последних минутах, успев до конца матча порадовать болельщиков фирменными бразильскими фокусами. После финального свистка обуреваемый эмоциями игрок просто сел на поле и разрыдался.

Учитывая культ токсичной маскулинности, по-прежнему главенствующий в обществе, такое поведение не могло не получить своей доли критики от «настоящих мужчин» из числа экспертов и болельщиков, а большинство журналистов в своих интервью с игроками обязательно поднимали этот эпизод.

К счастью, атмосфера в сборной Бразилии оказалась замечательной, и Неймар получил полную поддержку от тренера и партнеров по команде как на поле, так и за его пределами.

Рекорд дня

Второй гол бразильцев Неймар забил в ворота Коста-Рики за 12 секунд до истечения 97-й минуты матча. Этот мяч стал поздним в истории чемпионатов мира.

🎺Рекорд!

Гол Неймара🇧🇷 на 90+7-й минуте стал самым поздним голом в истории Чемпионата мира в основное время!#BRACRC #ЧМ2018 pic.twitter.com/ePdkKH8t4n — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 22 июня 2018 г.

Начиная с ЧМ-1990, когда впервые стало использоваться добавленное к таймам время, шесть игроков забивали на 90+5-й минуте и никто позже.

Неофициально самым поздним считался гол Максима Боссиса Кувейту в 1982 году. Согласно протоколу защитник сборной Франции отличился на 89-й минуте, но фактически шла уже 97-я.

Дело в том, что в матче произошла восьмиминутная задержка, связанная с выходом на поле кувейтского шейха.

VAR меняет игру

Сборная Бразилии стала второй командой, которой удалось в одном матче чемпионата мира забить два гола в компенсированное время.

Первой оказалась Россия, ударно проведшая концовку матча открытия текущего чемпионата против Саудовской Аравии.

В рамках турнира в России уже семь голов было забито по истечении 90 минут матча -команды ьются до конца.

Нельзя не отметить и то, что из-за использования VAR арбитры на ЧМ-2018 часто стали добавлять по 5 минут и больше к основному времени матча, что обостряет борьбу в концовках встреч.

Три из голов, забитых в компенсированное время оказались победными. Причем форвард сборной Марокко Азиз Буаддуз принес три очка сборной Ирана, точно пробив по собственным воротам.