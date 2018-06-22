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    Месси — все еще не ровня Марадоне

    Реакция прессы на фиаско Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2018

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    Накануне во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Аргентины была разбита Хорватией со счетом 0:3. Приводим самые интересные публикации о факторе Лионеля Месси в неудаче его команды.
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    11 человек минус Месси

    «Сборная Аргентины не знает, как получить дивиденты из Лионеля Месси. Неопределенным остается то, что он происходит в голове "десятки" "альбиселестес" в матчах, когда из странной ситуация становится трагичной. Теперь этот человек вернулся в исходную точку, когда он — игрок "Барселоны", который тяжело работал для того, чтобы завоевать расположение публики на родине, снова стал игроком "Барселоны", где он и сделал себе имя», — пишет на страницах аргентинской La Nacion Себастьян Фест.

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    • «Между Месси, который еще в подростковом возрасте покинул Аргентину, и его родиной всегда были непростые отношения. Та всегда критиковала его прежде за то, что он недостаточно пытался или проявлял равнодушие к игре, но после такого поражения, когда Лео почти ничего не показал на поле после инструкций от наставника Хорхе Сампаоли, которые оставили его в изоляции, эта критика выглядит оправданной, хотя и жестокой. Это не Месси плюс 10 человек — это 11 человек минус Месси, ведь первый тайм дал понять, что это не тот случай, когда капитан недостаточно жаждет бороться, пусть язык тела форварда в последние час игры и заставлял задумываться, как сильно он жаждет».

    Капитан, который отсутствовал

    «Капитан сборной Аргентины снова отсутствовал — он играл плохо, выглядел истощенным и покинул поле, потупив взор. Лионель не взял лидерство в свои руки ни перед тем, как счет стал 0:1, после после того. Уставший, не нашедший места в игре, тщетно ищущий партнеров для комбинаций (Кристиан Павон и Пауло Дибала появились на замену слишком поздно), Месси потерялся и отличился только зеленым цветом своих бутс», — критикует в своем материале в издании Olé лидера «альбиселестес» Эрнан Клаус.

    «Хорхе Сампаоли почему-то пытался создать в сборной Аргентины "Барселону", и этой идеей был по-настоящему одержим. Между тем, в этой команде нет Андреса Иньесты, Хави, Серхио Бускетса, Луиса Суареса, Дани Алвеша и даже Жорди Альбы», — также пишет издание.

    Победная рапсодия Хорватии

    «Потрясающая победа, которую будут передавать из поколения в поколение. Это была рапсодия, которая запомнится на годы. Нынешнее выступление сборной Хорватии позволяет рассчитывать на то, что все наши могут исполниться», — хвалит родную национальную команду хорватское издание Sportske Novosti.

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    • «За всю свою историю Шашечные никогда столь эффектно не побеждали команды уровня Аргентины, благодаря чему теперь находятся на тех позициях, о которых фанаты могут только мечтать. Теперь обязанностью сборной является победа в группе, дабы избежать встречи с Францией в 1/8 финала. Деян Ловрен — пока что лучший центральный защитник на ЧМ-2018, а Лука Модрич — лучший полузащитник», — вторит www.index.hr.

    «Эту победу отмечали по всей Хорватии, ведь она была одержана благодаря игр, которая вдребезги разбил Лионеля Месси и компанию. Сам лидер альбиселестес был полностью переигран», — добавляет Vecernji List.

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    • Месси как будто играл против своей воли

    «Месси прибыл в Россию, осознавая, что он должен сделать ЧМ-2018 своим — сейчас или никогда, и это была возможность наконец занять место рядом с Диего Марадоной в сердцах своих соотечественников, а также осуществить новую атаку на личные достижения Криштиану Роналду, с которым у них рекордное количество Золотых мячей в истории. Тем не менее, Лео исчез: он заурядно играл против Исландии и подмочил свою репутацию смазанным в той игре пенальти, но куда хуже обстояли дела в Нижнем Новгороде, где десятка южноамериканцев был пассивен, выглядя безучастным большую часть поединка и редко атакуя владения Хорватии. Какой бы ни был счет — 0:0, 1:0, 2:0 или 3:0 — данная картина не менялась, и форвард создавал впечатление человека, который играет против своей воли», — отмечает в своей редакционке AS Альфредо Реланьо.

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    • «Справедливости ради, Месси не получает должной поддержки от своих партнеров на поле, хотя стоило ожидать большего от футболиста, которого, вероятно, нужно считал лучшим в истории. Он все еще не подвластен времени, пусть вскоре это может с ним случиться, и у Лео все еще есть один матч, чтобы исправить ситуацию, однако если говорить о его команде, то тут сложно рассчитывать на лучшее. Это просто набор игроков — начиная от вратаря, продолжая запутанным игровым планом на игру, где нет места таким исполнителям, как Эвер Банега и Пауло Дибала — страну, где так сильно любят футбол, представляет столь отстраненная сборная — страна Альфредо Ди Стефано, Марадоны и Месси».

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