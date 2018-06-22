Мастер-класс от Хорватии: перспективы Аргентины под вопросом

Хорватия унизила аргентинцев, отправив в ворота одного из записных фаворитов ЧМ-2018 три безответных мяча (3:0). Как так получилось? Кто виноват? Что теперь будет с Месси?

Сампаоли резал по живому

«После первого тура в Аргентине призвали Сампаоли проявить волю и сформировать команду по своему, а не чьему-то еще, хотению, потому что считается, что нынешняя сборная больше чем когда-либо принадлежит Месси, а не главному тренеру. И Сампаоли, неудовлетворенный игрой многих футболистов в игре с исландцами, принялся резать по живому», — пишет колумнист «СЭ» Егор Бычков.

«Слабо выглядел Ди Мария? Добро пожаловать на лавку. Низкие скорости в атаке? Долой расстановку с четырьмя защитниками. Против Хорватии аргентинцы вышли играть по схеме 3-4-3, с Меркадо, Отаменди и Тальяфико в линии обороны, насыщенной опорной зоной (Маскерано-Перес), быстрыми флангами полузащиты (Акунья слева, Сальвио справа) и тройкой нападения Меса-Месси-Агуэро, хотя Марадона, за экспертным мнением которого обращаются по поводу и без, все эти дни распекал бывшего зятя из "Манчестер Сити", требуя убрать Агуэро из основы и ввести в состав Павона и Игуаина».

«У Месси игра не пошла. Самый опасный момент на первых минутах создал Акунья слева — его навес чиркнул по перекладине. А середине тайма команды обменялись невероятными промахами. Сначала Энцо Перес не попал в пустые ворота (КАК?!), а потом Марио Манджукич не замкнул навес в падении в упор.

Но больше хорваты и аргентинцы били друг друга, чем играли в футбол. Меркадо, например, отправился в нокдаун после столкновения с Ребичем. Полузащитника из Хорватии вообще можно было удалять за постоянные фолы на своем фланге. Судья из Узбекистана Равшан Ирматов, кажется, поплыл», — считает обозреватель Sport24 Данила Игнатов.

Месси сломал структуру команды

«Мы все знаем, что сборная Аргентины – это Месси. Но целый час игры с хорватами это было не так. По влиянию на игру (совокупному количеству касаний, пасов, отборов, перехватов) сборная Аргентины – это Тальяфико. Вот, кто чаще всего владел мячом. Тальяфико, а не Месси. Неудивительно, что после перерыва Лео просто забил на эту позиционную структуру команды и стал искать мяч сам. Удивительно другое. Что Сампаоли не стал ничего менять. И вот это сочетание: а) Месси устал играть без мяча и начал его искать. б) Сампаоли не изменил структуру игры – оно привело к одному ужасному последствию.

Мяч на левом фланге – Месси идет за ним. Мяч у Отаменди – Месси идёт к Отаменди. Учитываем, что после потери мяча Месси не отходит назад, а сразу вступает в прессинг (два отбора – он очень старался), получаем абсолютно хаотичную игру в команде тренера-перфекциониста, помешанного на контроле. И это даже не вина Месси. Тогда чья?» — задается вопросом Кирилл Хаит из «Чемпионата».

Как Титаник

«Лео обострял и во втором тайме, однажды едва не забил в упор, когда ему откинули мяч пяткой. Но к тому времени счет был 0:1, и Аргентина горела синим пламенем. На 53-й минуте забил Ребич после ошибки вратаря Кабальеро, который после паса назад попытался вынести мяч, но срезал его, и оказавшийся тут как тут хорват с лета поразил цель.

К ужасу своих болельщиков Аргентина шла ко дну как "Титаник". Лео, как герой Ди Каприо, еще держался посиневшими руками за плот. Но когда на 81-й минуте Модрич забил мощным ударом феноменальный гол, все стало понятно. Все читалось по ошеломленным лицам аргентинцев.

Извините, Лео и компания. Это не ваш чемпионат мира. Своего "Оскара" вы за него не получите. Если бы до турнира мне кто сказал, что сборная Аргентины будет играть хуже сборной России, а Лео Месси – это бледная копия Дениса Черышева, я бы ответил: "Да вы с ума сошли!"

Но если бы вы оказались на моем месте в Нижнем Новгороде, то сами пришли бы в ужас от увиденной картины», — утверждает Павел Лысенков из «Советского спорта».

Кабальеро облажался

«Вилли Кабальеро засадил своей же команде такой мощный хук, что в экранизации этого матча его должен был бы сыграть Эдвард Нортон. Никаких оправданий быть не может: Аргентина и без того играла нервно, осознавая необходимость победы и недостаток сил для её достижения, а тут ещё и вратарь решил закопать всех. Это была ошибка на миллион.

При этом Кабальеро 36 лет, и до чемпионата мира он провел за сборную всего три матча, а на троих вратарская бригада Аргентины наиграла менее 10 встреч за национальную команду. Этот тот случай, когда простейшие цифры говорят за всё. Вратари — не просто слабое место, а настоящая катастрофа аргентинцев. И так происходит очень давно», — резюмирует автор «Чемпионата» Антон Михашенок.

Дело в балансе

«Россыпь талантов – совсем не гарантия победы. У Аргентины звезд планетарного масштаба еще больше, не говоря уже о звезде межгалактической. А ведь она на грани катастрофы.

Дело в балансе. Провал Аргентины доказывает, что без качественного центра поля именитая атака не значит ничего, даже если у нее есть Месси. Это вообще тенденция современного футбола – матчи все чаще выигрывают те, у кого порядок и класс в полузащите, а не в нападении. У хорватов с этим все в ажуре – Модрич и Ракитич царят в середине поля, а впереди исправно свою работу выполняет Манджукич. Добавьте к этому коктейлю сильного вратаря Субашича, быстроногие крылья в лицах Перишича, Стринича, Врсалько и Ребича – и получите почти идеальную сборную. Хромает только центр обороны – Ловрен нестабилен, Вида много нервничает, а Чорлука не совсем готов после травмы», — говорится в статье Гоши Чернова на «СЭ».

«Знаю, какой контраргумент есть у вас – слабый тренер. Действительно, Златко Далич – человек без имени, который добивался успеха только на Ближнем Востоке. Но примеры последних лет доказывают, что способная команда необязательно должна иметь мощного тренера. Разве РаймонДоменек (Франция), Берт ван Марвейк (Голландия) или Алехандро Сабелья (Аргентина) – гиганты тактики и психологии? Нет, что и доказывают события их дальнейшей карьеры. Но при этом сборные всех троих добирались до финалов чемпионатов мира».

Модрич — гений

«На чемпионате мира всё больше игроков, ставших лучшими футболистами матча дважды подряд. К Черышеву и Роналду добавился Лука Модрич, проведший фантастическую игру против сборной Аргентины. Лидер сборной Хорватии выдавал филигранные пасы, опережая соперников буквально на доли секунды, после чего исправно получал по ногам за свою гениальность. В конце игры, обыграв соперника, забил потрясающий гол из-за пределов штрафной площади.

Неординарная игра хорвата особенно выделяется на фоне инертной игры Месси, лучшего игрока в истории футбола, кто еще не выигрывал мундиаль. Сегодня это была блеклая тень того аргентинца, что доходил до финала в Бразилии и получал пять золотых мячей. Лионель — центр сборной Аргентины, связывающий все звенья между собой в единую команду, а как мы уже говорили выше, у Аргентины нет единой команды, даже тренер призывает играть за счёт индивидуальных качеств. В поисках мяча Месси опускался вплоть до своей штрафной площади, пускаясь в эффектную, но ни в коем разе не эффективную обводку. Страдала даже культура паса, хотя в это и невозможно поверить. Неужели это все?» — интересуется Владимир Кудряшов из Rusfootball.info.

«Модрич забил совершенно выдающимся ударом, но особенно запомнилось его празднование – крайне эмоциональное, с падением на колени, целованием газона и вскидыванием рук в сторону трибун. А потом Ловрен еще дал ему бодрящую пощечину, которую Модрич наверняка не заметил – это ничто на фоне того, с каким уровнем давления ему приходится справляться. В хорватский твиттер моментально посыпались шутки в духе "Лука, как вам удалось забить такой роскошный гол? – Я не помню", но почему-то кажется, что многие аргентинцы с удовольствием бы хейтили Месси за невыплату налогов, да за что угодно – лишь бы он играл на ЧМ-2018 так же, как Модрич», — вторит коллеге Иван Калашников из Sports.ru.