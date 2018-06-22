Дневник ЧМ-2018. Крах Аргентины, прощание с Перу и Франция в плей-офф

В четверг, 21 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись три матча 2-го тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал, разумеется, оглушительный провал сборной Аргентины. Ну, или ослепительно яркая победа сборной Хорватии — это кому как больше нравится.

Хорваты в блестящем стиле давили аргентинцев до перерыва, а во втором тайме и вовсе отгрузили «альбиселесте» три безответных мяча, один другого краше.

Уже после второго гола аргентинские фанаты с трибун начали костерить почем зря наставника национальной команды Хорхе Сампаоли, а после третьего гола швырнули в него бутылкой с водой.

Мама Месси рассказала, что Лео плачет из-за критики. Что же, после этого матча у лидера «Барселоны» будет повод поплакать — матч с хорватами он провалил: мяча касался редко, обороне не помогал, в атаке вспыхивал лишь эпизодами.

Аргентинец и сам понимал, насколько неудачным для него стал матч, потому видимо и сорвался во втором тайме, буквально набросившись на упавшего после стыка с ним Ивана Стринича.

И что теперь? А то, что Месси может уехать домой уже 26 июня. В двух первых матчах Аргентина набрала лишь одно очко, сыграв 1:1 с Исландией и уступив 0:3 Хорватии.

В группе D осталось провести три матча: завтра матч 2-го тура играют Нигерия – Исландия.

Если в этом матче выиграет Исландия, то у неё будет 4 очка, и в последнем туре ей будет достаточно ничьей с Хорватией, чтобы отправить Аргентину домой.

Аргентинцам же в последнем туре нужно будет крупно обыгрывать Нигерию и надеяться на то, что хорваты победят.

Если завтра выиграет Нигерия, то у африканцев будет 3 очка, у Аргентины и Исландии по одному. В последнем туре Аргентине для выхода будет достаточно победы над Нигерией.

Но только в том случае, если в параллельной игре исландцы не обыграют Хорватию, иначе аргентинцам нужна будет не просто победа, а победа очень крупная, чтобы поправить разницу забитых и пропущенных.

Если Исландия и Нигерия сыграют вничью, то Аргентине нужно будет в последнем туре обыграть африканцев, а Хорватии сыграть хотя бы вничью с исландцами.

Прощание с Перу

Фанаты перуанской сборной. впервые за 36 лет пробившейся на чемпионат мира, стали самыми заметными болельщиками на российском мундиале — и самыми многочисленными.

Южноамериканцы ехали на турнир в России целыми семьями — или бросали семьи, чтобы поехать на ЧМ, они продавали машины и квартиры, увольнялись с работы и упоенно наслаждались футбольным праздником, поддерживая свою команду.

К сожалению, футболисты сборной Перу не сумели показать уровень игры, соответствующий уровню игры их болельщиков. Но нужно отдать им должное — они боролись и бились до конца, огня в их глазах вполне хватало.

Сборная Перу уступала французам во всем Фото: Getty Images

Но в первом матче с Данией им не повезло — сказалось волнение, приведшее к незабитому пенальти и поражению. Ну а в матче с Францией им просто не удалось прыгнуть выше головы. Класс «трехцветных» выше, и хоть они и провели матч довольно академично, звездности их нападающих хватило, чтобы соорудить красивый гол.

Юбиляры дня

В составе сборной Франции можно было поздравить сразу двух человек. Для вратаря сборной Франции Уго Льориса эта игра была сотой за сборную Франции и отметил он это «сухарем».

🇫🇷🇵🇪 Юго Льорис стал седьмым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Франции. Ранее этот рубеж покорился Лилиану Тюраму, Тьерри Анри, Марселю Десайи, Зинедину Зидану, Патрику Виейра и Дидье Дешаму 💯#ЧМ2018 pic.twitter.com/xUvpY6RAnZ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 июня 2018 г.

А Килиан Мбаппе стал первым французским автором гола на ЧМ, рожденным после великого триумфа в 1998-м.

Форварду «Монако» всего 19 лет и 183 дня. Ни один французский футболист так рано на крупных турнирах не забивал — Мбаппе побил рекорд юности Анри и Трезеге.

Ну и наконец, Франция стала третьей командой, оформившей путевку в плей-офф, вслед за Россией и Уругваем.

Герой дня

Героем дня признаем хавбека сборной Хорватии и «Барселоны» Ивана Ракитича который в матче с Аргентиной записал на свой счет гол и сделал лучший сэйв дня.

Во втором тайме, при счете 0:1, аргентинцы имели шанс сравнять счет, что изменило бы примерно все. Меса после прострела Игуаина пробил из левой части штрафной Хорвати, Субашич в прыжке спас команду, но на добивании в ближний угол был Месси — к счастью ему успел помешать подоспевший в последнюю секунду Ракитич.

А уже в компенсированное время хорват, как говорят англичане «add insult to injury» — забил совершенно издевательский гол, превративший поражение аргентинцев в настоящий разгром.

Ракитич из-за пределов штрафной нанёс удар, Кабальеро справился, но мяч подобрал Ковачич, который вытянул на себя голкипера и отпасовал обратно на Ракитича, который пробил в пустой угол ворот мимо пытавшегося ему помешать защитника.

Неудачник дня

Главным неудачником дня стал голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро. И даже не потому, что он пропустил три мяча, а потому, как был забит первый гол в этом матче.

Защитник сделал Вилли передачу в штрафной, хорват Ребич был метрах в семи от голкипера, и Кабальеро пытался выбить мяч, но тот сорвался у него с ноги и полетел коротко, по дуге.

Кабальеро и сам понимает, кто он Фото: Getty Images

Анте обрадовался такому подарку, быстро сориентировался и, не дав мячу опуститься, выполнил отличный по технике удар в дальний угол, по недосягаемой для Кабальеро траектории.

Гол дня

Лучший гол дня также был забит в матче Аргентины и Хорватии. Отличился капитан хорватов Лука Модрич, признанный по итогам этой встречи лучшим игроком матча.

Модрич забил лучший гол дня Фото: Getty Images

За десять минут до конца основного времени, при счете 1:0, Модрич получил мяч от Брозовича, прорвался к штрафной и нанёс роскошный, сильный удар под правую штангу, практически сняв все вопросы о победителе.

М*дак дня

Когда команда проигрывает, у игроков часто сдают нервы, но даже этим нельзя оправдать поступок защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди.

На последних минутах встречи, при счете 2:0 в пользу хорватов Ивана Ракитича сбили на половине поля «альбиселесте», после чего Отаменди подбежал и выбил мяч прямо в лицо лежащему на газоне сопернику.

Отаменди едва не вызвал драку Фото: Getty Images

Это едва не вызвало потасовку на поле, но все закончилось карточкой для игрока «Манчестер Сити».