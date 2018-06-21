Датчане пока не вышли в плей-офф, австралийцы сохранили надежду

Наследник Лаудрупа

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев выделил бомбардирские качества Кристиана Эриксена, который многим болельщикам напоминает Микаэля Лаудрупа.

«Эриксен – датское "наше все". В отборочном цикле он отличился 11 раз, чего прежде не удавалось ни одному игроку сборной, и заслужил сравнения с легендарным Микаэлем Лаудрупом.

В четверг об этом вспомнили вновь: в тот момент, когда Йергенсен внешней стороной стопы отдал элегантную передачу себе за спину, и полузащитник "Тоттенхэма", идеально подстроившись под мяч, вколотил его под перекладину.

Столь быстрых голов у Дании на чемпионатах мира не было ровно двадцать лет, и как раз на турнире-1998 у скандинавов в последний раз забивал игрок под номером "десять" – Лаудруп-старший.

Тот, как известно, был на все руки мастер, но, прежде всего, превосходный диспетчер. Наследник Эриксен и тут не отстает, в первом туре отдав голевую передачу Поульсену», — замечает Кузичев.

Вновь пенальти, вновь Единак

Журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер подчеркнул, что Австралия вновь забила с пенальти, а автором гола, прервавшего сухую серию Каспера Шмейхеля, стал Миле Единак.

«Матч Дания – Австралия начался с шикарного гола. Едва болельщики собрались на самарском стадионе, как датчане выдумали красивую комбинацию. На 7-й минуте Йоргенсен на входе в штрафную сделал точную скидку на Эриксена (даже не глядя на него!). А нападающий "Тоттенхэма" пробил в одно касание с полулета под перекладину – без шансов для вратаря. Такого ждали от испанцев или бразильцев, а сделали датчане!

К слову, австралийцы пропускают уже в 12 матчах подряд на мундиалях – больше чем любая другая команда на этом турнире. А что касается Эриксена, то он стал третьим футболистом на ЧМ-2018, у которого уже на счету гол и передача. Первые два – Дзюба и Головин.

В результате перед датчанами встал тот же вопрос, что и накануне перед португальцами. Как играть, ведя в счёте? Отойти к своим воротам или продолжать давление? Датчане не стали отсиживаться и даже позволяли сопернику убегать в контратаки.

И вот на 37-й минуте мяч попал в руку Поульсену, который находился в штрафной. Испанский судья Лаос взял паузу, подошёл к монитору, глянул повтор и назначил пенальти в ворота датчан. Единак уверенно пробил с 11 метров – голкипер улетел в одну сторону, а мяч – в другую.

Пропущенный мяч для Каспера Шмейхеля стал первым за 9 часов и 32 минуты в сборной Дании. А знаете, как выглядят три последних гола австралийцев на чемпионатах мира? 1. Единак – с пенальти (2014). 2. Единак – с пенальти (2018). 3. Единак – с пенальти (2018)», — подчеркивает Телингатер.

Австралийское преимущество

Автор «Советского спорта» Николай Резван удивился тому, как хорошо сборная Австралии действовала во втором тайме, в котором могла вырвать победу.

«После перерыва Австралия стала играть "первым номером", а вот датчане действовали слишком академично. Мяч перестал доходить до Эриксена, и сложилось впечатление, что скандинавов ничья устраивает. На 67-й минуте австралийцы могли выйти вперед – после ошибки Шмейхеля Томас Делейни помешал Робби Крузу пробить по пустым воротам.

Концовка запомнилась вялым перекатыванием мяча Данией и финальным штурмом Австралии. Наиболее близок к успеху был Даниэль Арзани, но с его ударом в ближний угол справился Шмейхель.

1:1 – результат, который, скорее всего, выведет Данию в плей-офф ЧМ-2018. А вот Австралии в последнем туре нужно обыгрывать Перу и следить за результатами других соперников по группе», — пишет Резван.

Проблемы с техникой и интеллектом

Роман Гуськов в своем материале для Rusfootball.info заявил, что Австралия пошла на риск в надежде забить второй мяч, но отличиться ей не позволили проблемы с техникой и интеллектом.

«И всё же Австралия во 2 тайме была острее. Эриксен сегодня после своего гола был совершенно не заметен, хотя пробежал больше всех. Продраться в штрафную удалось Корнелиусу, сменившему Йоргенсена, с висящим на себе соперником. Рисдон в открытую держал его и до штрафной, и в ней, но Корнелиус не упал и ничего не получил.

Австралийцы же имели 2 отличных момента, которые таки не завершились ударами после прострелов с правого края штрафной. Один из них сделал Арзани, молодой 19-летний ирано-австралийский талант из "Мельбурна". Ван Марвейк после поражения в первом матче рисковал, выпустив и Юрича, и Ирвайна, перейдя на 4-4-2.

Датчане вроде бы и собирались устроить финальную осаду, перебираясь на чужую половину поля, но ответ австралийцев с ударами Арзани и Леки (Мэтью сегодня пробил аж 6 раз) получился более убедительным.

Однако проблемы с техникой и интеллектом продолжались: тот же Арзани мог наказать Данию в контратаке, но вовремя на покатил мяч в свободную зону. Дания рисковала не схемой и составом, а масштабными позиционными атаками и свободными зонами в тылах. Но всё же победа в этом матче не была вопросом жизни и смерти для обеих команд, потому никто не раскрылся до такой степени, чтобы пропустить», — отмечает Гуськов.

Датчане должны проснуться

Ник Миллер из ESPN считает, что футболисты сборной Дании должны играть более качественно, если хотят далеко пройти на турнире.

«Дебютный гол Эриксена получился просто блестящим. Наверное, не так много футболистов смогли бы повторить такой удар в данной ситуации. Со стартового свистка датчане взяли игру под свой контроль и воплотили преимущество в гол.

Однако сразу после гола они, как показалось, отошли назад, довольствуясь результатами своей работы на первых минутах. В то же время Австралия прекрасно понимала, что очередное поражение отправит ее домой.

Датчане старались контролировать мяч и ход игры, но моментов не создали, а когда в события вмешался VAR и пенальти, их импульс окончательно исчез и больше не вернулся. Поульсен и Систо действовали расточительно, Йоргенсена в итоге заменил гигантский форвард "Кардиффа" Андреас Корнелиус, и даже новичок дортмундской "Боруссии" Томас Делейни ничем не запомнился.

Ничья стала приемлемой для Дании. Победа в стартовой игре позволяет скандинавам чувствовать себя комфортно. Однако партнеры Эриксена должны помогать ему намного больше, если команда рассчитывает пройти далеко», — убежден Миллер.