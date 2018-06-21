Дания — Австралия 1:1, обзор матча

Сборныепровели матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась вничью — 1:1.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На 7-й минуте игры Кристиан Эриксен вывел датчан вперед сильным ударом из центра штрафной, однако на 38-й минуте австралийцы отыгрались. В штрафной сборной Дании мяч попал в руку Юссуфа Поульсена, и арбитр, посмотрев видеоповтор, указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал Майл Единак.

Таким образом, после второго тура в активе у датчан 4 очка, у Австралии — 1 очко. В следующем туре датчане сыграют с французами, а австралийцы — с перуанцами.

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В другом матче группы С 21 июня Франция (3 очка) сыграет с Перу (0 очков). Начало матча — в 18.00 мск.