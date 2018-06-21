Дания — Австралия 1:1, обзор матча

Майл Единак
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Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась вничью — 1:1.
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На 7-й минуте игры Кристиан Эриксен вывел датчан вперед сильным ударом из центра штрафной, однако на 38-й минуте австралийцы отыгрались. В штрафной сборной Дании мяч попал в руку Юссуфа Поульсена, и арбитр, посмотрев видеоповтор, указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал Майл Единак.
Таким образом, после второго тура в активе у датчан 4 очка, у Австралии — 1 очко. В следующем туре датчане сыграют с французами, а австралийцы — с перуанцами.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
В другом матче группы С 21 июня Франция (3 очка) сыграет с Перу (0 очков). Начало матча — в 18.00 мск.
Чемпионат мира-2018. Группа С
Дания – Австралия – 1:1 (1:1)
Голы: Эриксен, 7 (1:0). Единак, 38 — с пенальти (1:1)Дания: Шмайхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Поульсен (Брэйтуэйт, 59), Дилэйни, Шене, Эриксен, Систо, Н.Йергенсен (Корнелиус, 68)Австралия: Райан, Рисдон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Леки, Муй, Единак, Рогич (Ирвайн, 82), Крус (Арзани, 68), Наббут (Юрич, 75)Предупреждения: Поульсен, 37. Систо, 84