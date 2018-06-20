Уругвай играет скучно, но обольщаться России не стоит

Сборная Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира переиграла команду Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону. Автором единственного мяча в своем 100-м матче за небесно-голубых стал Луис Суарес, впервые в истории национальной команды забивший на трех чемпионатах мира. Уругвайцы одержали вторую победу подряд и разыграют первое место в группе А со сборной России.

Сборная Уругвая — слабая

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов критически оценивает уровень уругвайской командой, которая играла с саудовцами почти на равных.

«Пицци бился, как лев – уверял, что у него хорошая команда и сильные футболисты. Но проблема в том, что футболисты у Пицци все-таки слабые. Он заставляет их играть в короткий пас, исполнять саудовскую "Барселону", а им для этого банально не хватает техники.

И матч с Россией ничему не научил – против Уругвая аравийцы вышли с той же установкой. Выполнить которую они не способны в принципе. Четыре передачи точные, пятая – чужому. Выглядит красиво, но толку – ноль.

Тем удивительнее, что в первом тайме казалось, будто играют две равные команды. Насколько технически плохо оснащена Саудовская Аравия, настолько же вялым был Уругвай. Средние скорости, отсутствие прессинга. Берег силы перед Россией? Может быть.

Кавани пока не забил на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Тем более что гол Саудовская Аравия подарила сама. Подача углового – вратарь Аль-Оваис летит на выход, бьет ладонью по воздуху, а сзади уже стоит Суарес. Гол ногой в касание после углового, да еще и из вратарской – лучший показатель силы защитников и голкипера»

А может Уругвай экономил силы?

Обозреватель «Чемпионата» Сергей Титов не спешит записывать уругвайцев в слабаки, считая, что они держали в уме матч с Россией.

«Саудовская Аравия – одна из слабейших команд ЧМ-2018 по организации игры без мяча, но даже против неё Уругвай извлекал выгоду только из двух сценариев:

1. Длинные передачи от Година и Хименеса, форсировавшие центр. Под них резко открывались оба нападающих, Кавани с Суаресом, причём один из них обязательно смещался на фланг.

2. Нечастые, но двигающие мяч сольные проходы от тех же Година и Хименеса.

Оба оружия Табарес использовал по ходу матча с Египтом, упростив игру своей команды – и это редкие вещи, стабильно работающие у Уругвая в атаке. Ещё одно привычное оружие – стандарты.

Для обороны Уругвая матч стал лёгкой прогулкой. Атака сыграла в энергосберегающем режиме. Отчасти команда Оскара Табареса берегла силы к матчу против России и к плей-офф, это очевидно. С другой стороны, до гола Уругвай тоже не создал ничего толкового, вообще не напрягаясь за результат. Это должно и настораживать нас, и успокаивать: Уругвай прагматично добивается очков, но играет слабее, чем наша сборная.

Серьёзных поводов для опасения всего два. Первый: ни один соперник России не обладает ни таким совокупным классом игроков, ни таким умением прагматично вести матчи, как Уругвай.

Второй: если против Египта нужно было построить план только на нейтрализации Салаха, то у "чарруас" опасных нападающих сразу два – Кавани и Суарес, не обороняющиеся и ждущие мяча у центрального круга. Из-за них, как и в матче с Египтом, Черчесову нужно будет оставлять сзади при атаках сразу тройку игроков, и тогда возвращение к тройке центральных защитников (ситуативное) будет логичным».

Три звезды и пара тренеров

Корреспондент «Советского Спорта» Николай Резван расставляет оценки самым заметным игрокам матча — сплошь уругвайцам.

«Суарес – 6,5. В очередной раз продемонстрировал удивительное голевое чутье. Был острием уругвайских атак, много бил по воротам, классно взаимодействовал с партнерами, не стеснялся идти в дриблинг.

Касерес – 6,0. Активно поддерживал на левом фланге Кристиана Родригеса. Много ходил в атаку, при этом надежно сыграв сзади. Мог удвоить преимущество уругвайцев, но попал в партнера, находившегося в офсайде.

Весино – 6,0. Забетонировал середину поля, особенно во втором тайме. Через центр после перерыва саудовцы пройти не могли.

Рейтинг тренеров:

Табарес – 6,0. Матч прошел по его сценарию: гол со стандарта, затем игра на удержание. В перерыве уплотнил игру команды в центре поля, чем лишил соперника стратегического преимущества. Уверенно вел игру во втором тайме, не дав усомниться в исходе противостояния.

У защиты Уругвая было мало работы Фото: Getty Images

Пицци – 5,0. Стыдиться испанскому специалисту нечего. В первом тайме его подопечные хорошо контролировали мяч и даже иногда подбирались к чужой штрафной. Однако по ходу встречи стал терять управление командой и не смог найти резервов для усиления игры».

Хуже Уругвая может быть лишь Уругвай

Автор Sport24 Александр Служаков нещадно критикует уругвайцев, но не может не признать — России с ними будет сложно.

«Хуже матча Уругвая на ЧМ-2018 может быть только другой матч с участием Уругвая. В первом против Египта хоть интрига была, хоть моменты возникали. Здесь же пустота и скукота. Отвратное усыпляющее зрелище.

От своей игры даже сами уругвайцы не кайфовали. Кавани просто начал беситься. Забить он мог лишь раз, когда рискнул подставить голову под жутко неточный удар партнера. Все равно не срослось. В остальное время Кавани стучал кулаком по ростовскому газону и спорил с судьей Тюрпеном, которого отлично знает по чемпионату Франции.

На фоне этого голубого бессилия (любимый цвет уругвайцев) саудовцы смотрелись даже пободрее. По ударам в створ уступили — 2:3, но подали больше угловых — 4 против 3. И вообще Саудовская Аравия не показалась таким уж дном, каким ее рисовали после разгрома от России.

Если смотреть вперед на матч Уругвай — Россия в Самаре, то обольщаться не нужно. Разница мячей нам может помочь в случае ничьей с Уругваем, но не в самой встрече. Уругвай в 2018-м вообще не пропускает. Да, в атаке все очень бледно, не помогают и топы Кавани и Суарес. Но проблема в том, что стоит кому-то из них забить один корявый мяч, отыграться соперник вряд ли сумеет. Так что не радуемся раньше времени первому месту в группе. Готовимся».

Победа малой кровью

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков находит добрые слова и в адрес игроков Саудовской Аравии.

«Возможно, отсутствие легкости в движении команды Табареса на поле объяснялось тем, что главный тренер, как шутили в уругвайской прессе, выставил на игру сборную до 35 лет – со стартовым свистком на поле одновременно оказались семь футболистов, уже разменявших четвертый десяток.

Вратарь Муслера (32 года), защитники Годин (32) и Касерес (31), фланговые полузащитники Санчес (33) и Родригес (32) и дуэт нападающих Суарес (31) – Кавани (31). Мастерство и опыт были на их стороне, безусловно, но вот в скорости они легконогим "Зеленым соколам" Пицци часто уступали.

Аргентино-испанский тренер аравийцев провел качественный разбор полетов после оглушительных 0:5 от России. Он сделал четыре изменения в составе по сравнению с игрой в "Лужниках", включая замену вратаря, и саудовцы, встряхнувшись, стали смотреться куда свежее и опаснее.

Исполнительского класса им по-прежнему не хватало, но командная геометрия просматривалась отчетливо и ясно. К сожалению, одних только эмоций для успешного результата им не хватило – Уругвай малой кровью, не повышая голос, взял свое.

Наконец-то забил Суарес, упустивший ряд классных моментов в игре с египтянами, но вновь остался на голодном пайке Кавани. У двух главных бомбардиров уругвайской сборной – 94 гола на двоих (52 у нападающего "Барселоны", 42 – у форварда "ПСЖ") – словно отсырел порох, и вот уже в двух матчах как ни высекай искру – тишина. Есть ощущение, что до пика формы команде Табареса еще далеко»

Гол Суареса не может скрыть недостатки Уругвая

Обозреватель ESPN Джефф Карлайлс напротив считает, что именно Уругваю надо улучшать свою игру к матчу с Россией.

«Выиграть два матча чемпионата мира, выйти в плей-офф и совершенно не впечатлить: это кажется противоречиями, но это, по сути, все то, чего пока достигла команда Уругвая.

Это был матч, в котором Уругвай редко включал высокие обороты. Может быть сказалась жара, а может быть это было понимание того, что Саудовская Аравия им не соперник. В любом случает, уругвайский тренер Оскар Табарез будет надеяться — или, может быть, требовать, — что его команда улучшит свою игру перед финальной встречей группы против России.

По крайней мере, Луис Суарес снова забил. Уругвай, возможно, выиграл свой первый матч против Египта, но основным моментом было то, как плохо играл Суарес (и в меньшей степени Эдинсон Кавани). Игрок "Барселоны" растратил несколько отличных шансов и, учитывая его неоспоримое значение для "Ла Селесты", ему нужно было набирать форму».