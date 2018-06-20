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Сегодня в 19:37
ЧМ-2018. Уругвай — Саудовская Аравия 1:0
Сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф. Гол на 25-й минуте матча забил Луис Суарес
Фото
GettyImages
Чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Уругвая
Сборная Саудовской Аравии
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Гол Суареса вывел сборную Уругвая в 1/8 финала ЧМ-2018
Сегодня в 19:52
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ЧМ-2018. Португалия — Марокко 1:0
В Матче второго тура чемпионата мира в группе В сборная Португалии обыграла Марокко благодаря забитому на 4-й минуте голу Криштиану Роналду
16:07
100 фото
ЧМ-2018. Россия — Египет 3:1
Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла Египет 3:1 на ЧМ-2018 и вышла в 1/8 финала. Фото огненного матча
Вчера в 22:29
72 фото
ЧМ-2018. Польша — Сенегал 1:2
Сборная Польши неожиданно уступила Сенегалу на ЧМ-2018. Фотогалерея матча
Вчера в 19:56
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ЧМ-2018. Колумбия — Япония 1:2
В Саранске зажгли на матче группового этапа чемпионата мира Колумбия и Япония. Фотогалерея
Вчера в 16:56
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ЧМ-2018. Тунис — Англия 1:2
Сборные Туниса и Англии сыграли в Волгограде матч первого тура группы G ЧМ-2018. Англичанам с трудом удалось переиграть соперников
18/06/2018 в 21:48
51 фото
ЧМ-2018. Бельгия — Панама 3:0
В Нижнем Новгороде в матче группы G чемпионата мира-2018 Бельгия разгромила Панаму 3:0
18/06/2018 в 19:34
39 фото
ЧМ-2018. Швеция — Южная Корея 1:0
В матче группы F в Нижнем Новгороде сборная Швеции переиграла команду из Южной Кореи со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Андреас Гранквист.
18/06/2018 в 17:34
63 фото
ЧМ-2018. Бразилия — Швейцария 1:1
Сборной Бразилии не удалось удержать преимущество над Швейцарией в стартовом матче на чемпионате мира.
18/06/2018 в 02:03
53 фото
ЧМ-2018. Германия — Мексика 0:1
Сборная Мексики сенсационно одолела команду Германии в первом туре группового этапа чемпионата мира в России 1:0. Фотогалерея
17/06/2018 в 21:03
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ЧМ-2018. Коста-Рика — Сербия 0:1
Сборная Сербии стартовала на чемпионате мира в России с победы над командой Коста-Рики 1:0. Фотогалерея
17/06/2018 в 18:18
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