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    Салах потерпел неудачу на ЧМ-2018 в Киеве

    Реакция прессы фиаско Мохамеда Салаха и сборной Египта в матче против России

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    Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Мохамед Салах не сумел помочь сборной Египта избежать поражения от России, из-за чего имеет мизерные шансы выйти в плей-офф турнира. Приводим самые интересные публикации СМИ по этому поводу.
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    Эхо финала Лиги чемпионов повлияло на Салаха

    «Точный удар Мохамеда Салаха с пенальти при счете 0:3 в пользу сборной России оказался маленькой наградой за его тяжелую работу во время восстановления после травмы плеча, ведь хотя лидер Египта играл с честью после пропущенного стартового матча с Уругваем, но ожидать, что он с места в карьер спасет свою команду, было слишком, особенно в свете отсутствия рядом с ним партнеров такого же класса, как его одноклубники Роберто Фирмино и Садио Мане. Форвард "Ливерпуля", который начал поединок на правом фланге атаки, был освобожден от оборонительной работы и пытался создать проблемы Юрию Жиркову, который был готов к битве», — пишет на страницах The Telegraph Пол Хэйуорд.

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    • «Защитнику хозяев турнира хватило 21 минуты, чтобы досталось плечу его визави, которое тот повредил в финале Лиги чемпионов: этот стык был сугубо игровым, но он оставил Салаха не у дел, и вскоре Мохамед стал играть ближе к центру нападения. Там форвард оказался более эффективен и вскоре создал момент для взятия ворот. По сути лучший игрок минувшего сезона АПЛ потерпел неудачу на ЧМ-2018 еще в Киеве, против "Реала", несмотря на то, что его стремлению бороться стоит отдать должное».

    Салах был нейтрализован проактивной тактикой России

    «Пока Артем Дзюба не скрывал своей радости, когда сделал счет 3:0, Салах стоял, онемевший, в центральном круге: это странное приключение в России его раздавило — он держал руки на бедрах, глядя в пустоту, и после всех часов реабилитации и надежд его мысли в этот момент стоили миллион рублей. Икона сборной Египта подбадривал себя в этом меланхоличном трансе и призывал партнеров не опускать руки легкими аплодисментами, но на самом деле он все понимал, и все понимали. Это была вечеринка сборной хозяев турнира, и даже с Мохамедом на поле, его команда не смогла избежать полного поражения», — резюмирует в материале The Guardian Эми Лоуренс.

    «Салах поздно появился на этой фиесте, и соответствовать игре с таким темпом было настоящим вызовом для него: хотя у него был момент, когда он утешил свою нацию ударом с пенальти, а также — еще несколько полушансов забить, он не мог сделать больше. Российский успех был заслуженным. Наставник хозяев мундиаля Станислав Черчесов заявлял, что у него есть планы нейтрализовать Мохамеда, и, очевидно, это план заключался в том, чтобы доминировать на поле, атаковать большими силами, контролировать мяч, пробивать по воротам и подавать в чужую штрафную при малейшей возможности».

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    «От лучшего футболиста сезона в Англии ожидали многого, и тот действительно был потенциальной звездой ЧМ-2018, но спустя пять дней после начала турнира Египту требуется чудо, чтобы пройти в плей-офф. И причиной тому отчасти стало то, что это был не тот Салах, который приводил в восторг своей игрой за клуб. Изолированный в первом тайме, он нанес только один удар по чужим воротам, который оказался очень неточным, а на 56-й минуте упустил превосходный шанс для того, чтобы сравнять счет», — анализирует игру форварда Том Маршалл в материале ESPN.

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    • «Травма, которую получил Мохамед в дуэли против Серхио Рамоса из "Реала" 24 дня назад, похоже, не оставляла его в покое, и это был первый матч египтянина с того времени. Он не был тем реактивным нападающим — ему определенно необходимо время, чтобы найти свой ритм снова, однако ни у Салаха, ни у его сборной для этого больше нет времени. Черчесов дал незавидное задание 34-летнему Жиркову следить за нападающим "Ливерпуля", с которым защитник отлично справился — теперь на этом чемпионате мира мы больше не увидим одну из его ярких звезд».

    Салах проявил себя слишком поздно

    «К тому моменту, когда на поле появился настоящий Мохамед Салах, уже стало поздно. Спешно фосируемое возвращение в состав сборной, несмотря на официальные заявления, что он будет готов к стартовой игре против Уругвая, форвард мог только подгонять себя сам и своих партнеров, когда счет стал 0:3 в пользу соперника, тогда как перед Египтом замаячила перспектива вылететь с ЧМ-2018 уже к вечеру среды. После 67 минут редких касаний мяча лидер атак "Фараонов" выдал лишь один эпизод результативной игры из всей той полноты надежд, которые возлагались на него, если он не травмировал плечо в финале Лиги чемпионов три недели назад», — рассуждает в отчете об игре для Goal.com Сэм Ли.

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    • «В первом тайме он касался сферы реже, чем кто-либо из его полевых партнеров по команде, и выглядел потерянным, далеким от талисмана своей сборной и одного из лучших игроков мира по итогам прошедшего сезона. Салах оказался не готов к матчу, и, похоже, другие футболисты Египта это понимали — он редко участвовал в атаках, а партнеры редко искали его пасом... Сезон-мечта для Салаха завершился кошмаром».

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