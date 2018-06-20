23 брата. Россияне — о победе над Египтом

Сборная России, уверенно обыграв команду Египта (3:1), одержала вторую победу на ЧМ-2018 и практически гарантировала себе выход в плей-офф домашнего мундиаля.

Проблем у нас нет, не было и не будет

Еще неделю назад все соревновались, кто лучше и четче опишет не самые радужные перспективы Станислава Черчесова, а сегодня он — главный человек в стране.

«Сегодня мы хотели победить, чтобы решить свои задачи. В свою очередь, сборной Египта нужно было обязательно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018, а это разные психологические полюсы. Мы прекрасно знали, что сборная Египта не всегда справляется с ситуацией, когда на первый план выходит слово "надо". Египтянам сложно играть первым номером, и мы учли это при подготовке к матчу. Также мы со всей тщательностью подошли к решению вопроса по нейтрализации Мохаммеда Салаха. Юрий Жирков, которому мешало повреждение в течение последних несколько дней, сегодня утром дал добро на участие в игре. После этого у нас было полное понимание, как действовать против лидера египтян. По большому счету, все задуманное нам удалось выполнить. Команда порадовала меня тактической дисциплиной, хотя и были некоторые технические огрехи», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

«Самый счастливый день в вашей жизни? Надеюсь, он еще впереди». И мы надеемся.

23 брата

Человек-аренда? Игрочишка? Предатель? Воришка? Забудьте! Вчера утром он цитировал Дамблдора из книг о волшебнике Гарри Поттере, а вечером сам стал автором чудесного гола и принес нам победу над Египтом!

«Мы еще не до конца осознаем, что сделали. Это исторический момент! Мы опустошены, обессилены. Сегодня была настоящая команда: сражались на каждом сантиметре и миллиметре поля, не уступали египтянам в желании, борьбе, настрое и заслуженно победили!» — сказал главный герой микст-зоны Артем Дзюба.

«Черышев второй матч подряд признается лучшим игроком матча? Ревность? Да ну, я же говорю – мы команда! Мы – 23 брата. Его победа, наша победа – это счастье для всех нас. Денис заслуживает этого, как любой игрок сборной», — добавил форвард.

Черышев не смотрел в телефон

Автор одного из голов в матче с Египтом Денис Черышев не мог объяснить, как вместе с Криштиану Роналду делит первое место в гонке бомбардиров мундиаля. Наверное, все дело в волшебстве. Дзюба в этом знает толк.

«Не знаю, я тоже не могу это никак объяснить. Я очень доволен. Слава богу, что все здоровы, я здоров, у меня идет игра, просто надо продолжать в том же духе и не расслабляться. Нужно продолжать тренироваться так же, так работать, так играть, и думать только о победе, потому что ничего другое нас не может устраивать.

Мы только вышли из раздевалки, но будем стараться, чтобы страна и дальше продолжалась радоваться.

В стадии плей-офф все соперники будут трудные, так что посмотрим, кто попадется.

Поздравил ли Начо? Я еще не успел посмотреть телефон», — сказал Черышев.

Должны еще прибавить

А вот Александр Самедов ни о каких чудесах не говорил — выступил рационально. Как и подобает ветерану.

«Выполнили первую задачу на турнире, эмоции переполняют, очень рад. Мы выполнили план на игру. Понимали, что Египет будет атаковать, так как им нужна победа. Мы действовали на контратаках, были острее.

Сами понимаете, что мы забили три гола. Почувствовали, что сделали то, что должны были сделать и хотели просто спокойно довести матч до победы. Правда, случился обидный пенальти. Мы счастливы, готовились к этому турниру, выполнили тот минимум, который были должны выполнить.

Сегодня состояние было лучше, чем с Саудовской Аравией, все ребята это отметили. Думаю, что мы можем еще прибавить, должны это сделать. Завтра спокойно сядем на базе, посмотрим Уругвай, расклады в других группах. Сейчас спокойно можно наслаждаться турниром и получать удовольствие.

Был ли на поле Салах? Это наша заслуга, что хорошо с ним сыграли. Персонально никто с Салахом не действовал. По ситуации против него оказывался Жирков, опорники, мы передвигались. Командой сыграли сегодня очень хорошо».

Сегодняшний соперник был сильнее

А вот сам Юрий Жирков признался, что против Салаха ему было непросто.

«Тяжело, это игрок мирового уровня. Что говорил про него Черчесов? Сказал только, что надо встречать его в момент приема мяча.

Сегодняшний соперник был сильнее, тем более что у него в составе есть игрок мирового уровня. Мы сконцентрированно готовились и были во всеоружии».

«Все прекрасно понимают, кто такой Салах, тут не нужно громких слов. Представление о нем было. Человеку удался шикарный сезон, поэтому мы прекрасно понимали, что он из себя представляет», — вторит коллеге Юрий Газинский. «Заехать ему по травмированному плечу? Это было бы неправильно. У нас один хлеб. Понятно, что мы уделяли ему особое внимание. Считаю, что удалось его сдержать.

Всегда хочется большего. Но Уругвай на порядок сильнее, чем два предыдущих соперника. Разберем их игру и будем готовиться».

Фернандес не уверен, что мог бы играть за Бразилию

Что у нас, своих таких Фернандесов нет? Конечно, многие задавались таким вопросом до старта ЧМ-2018. Ответ пришел сам. После матчей с Саудовской Аравией и Египтом уже никто не скажет, что он занимает место российского парня.

«Здорово, что мне удалось помочь сборной России. Теперь я действительно счастлив. Нас все поздравляют, весь мир! Мы проделали серьезную командную работу.

Марио Фернандес Фото: GettyImages

Я смотрел матч Бразилия – Швейцария и считаю, что игравший на правом фланге Данило выступил просто отлично. Позиция правого защитника – точно не проблемная для бразильцев. Он один из лучших на своей позиции, на него можно рассчитывать», — сказал московский «армеец».

Кутепов трагедии не видит

«Ничего страшного, что не удалось сыграть на ноль, гол ведь с пенальти. Тем более, после видеоповтора. Трагедии не вижу. Не бывает игр, когда все идеально и нет проблем.

Что сказал Черчесов? Поздравил с победой, но чемпионат мира вообще-то еще не закончился. Впереди ещё есть игры. В Самаре с Уругваем не будет никакого настроя на ничью — только на победу. А о плей-офф подумаем позже». Договорились, Илья, после Самары.