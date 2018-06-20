Спасибо сборная, это было невероятно!

Сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1 во втором матче группового этапа чемпионата мира. Таким образом, команда Станислава Черчесова продолжает лидировать в группе А с двумя победами в активе, практически обеспечив себе выход в следующую стадию ЧМ.

Слишком умный Черышев

«Со стартовым составом никто из тренеров не удивил. Станислав Черчесов логично сделал "косметический ремонт", исходя из травмы Алана Дзагоева и хорошей игры Артема Дзюбы в матче с Саудовской Аравией. Эктор Купер просто выпустил на поле Салаха. Этого, кажется, заждались уже все.

Появление Дзюбы, правда, на сборной России по первому тайму сказалось не так чтобы положительно. У футболистов словно сработал рефлекс — Артем на поле, значит, сейчас последние минуты матча, и пришло время навешивать. Только вот пара центральных защитников у Египта в росте нападающему "Зенита" уступает считанные сантиметры.

Безрезультатные атаки с забросами с флангов сборная России старалась компенсировать плотной игрой с Салахом. В таком футболе чересчур умным игроком казался Денис Черышев. Выпускник академии "Реала" за счет техники делал разницу на фланге, но мячи после его прострелов оказывались во вратарской раньше Дзюбы или Александра Самедова.

С гнетущим ощущением хлипкого превосходства сборная России ушла на перерыв. В такт команде, пусть и не с таким тяжелым сердцем, в сторону закусок и выпивки тронулись болельщики. С фанатами давняя русская традиция опаздывать на второй тайм сыграла злую шутку — Египет подарил России гол.

Фатхи заборол Дзюбу и сделал все сам Фото: Getty Images

Возможно, с перерыва не успел вернуться и капитан гостей Ахмед Фатхи, но стоявший за его спиной Дзюба не просто не представлял угрозы, а был намертво вкопан в газон в позе готового к бою гладиатора. Этого, на удивление, оказалось достаточно, чтобы поставить защитников в тупик», — оценивает не слишком удачную игру сборной России в первом тайме автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Кто подменил сборную России?

«Египет тоже атаковал опасно, но наша защита играла на удивление уверенно. Вообще у меня давно назрел вопрос: когда подменили сборную России, и кто это сделал?

Первый тайм прошел с небольшим игровым преимуществом хозяев, но голов за это не дают. Зато дают за умные действия. Защитник египтян Фатхи испугался, что до мяча доберется Дзюба, и решил отправить мяч в ворота сам. Ну ладно, нам-то какая разница?

Вот мы часто грешим на нашу оборону, а защита египтян во втором тайме показала всю свою уродливость. Африканцы стали оставлять большое пространство для наших, и мы этим с удовольствием пользовались. Снова забил Черышев, снова забил Дзюба. А какие передачи им выдали Марио Фернандес и Кутепов!

За этим всероссийским позитивом мы совсем забыли про Салаха. А он все еще оставался на поле, бегал, хотя в борьбу лез неохотно. А в середине второго тайма даже заработал штрафной... Который с подачи ВАР превратился в пенальти. При этом повторы не дают четкого ответа на вопрос, что все-таки это было.

Зато матч дал ответ на вопрос, кто теперь с огромной долей вероятности попадет в плей-офф. Это не Салах и его Египет. Это – сборная России», — отмечает эффективность нападающего автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

России пока «прет»

«На этом ЧМ России пока прямо "прет". В первой игре забили почти все, что имели, сегодня забили то, чего и не имели. Ну, в теории можно сказать, что "давление России привело к ошибке соперника". Отчасти тоже правда. В общем, в начале второго тайма корявый и категорически неопасный удар Зобнина капитан египтян Фатхи трансформировал в нелепый автогол. Там еще и Дзюба как следует потолкался. 0:1 почти на халяву — ну и отлично.

А вот дальше Россия взяла и разорвала этот Египет. Несите следующего соперника — Уругвай, например. А еще в плей-офф кого-нибудь. Потому что Россия туда почти вышла. Сначала Самедов, Марио и Черышев расчертили винтажную атаку с подключением защитника по флангу, кроссом и четким завершением.

А потом… Потом Дзюба сделал супер-гол в режиме соло. Унылый первый тайм за 17 минут превратился в шикарное российское шоу — 3:0. Просто красавцы!

Для совсем голливудского сценария Акинфеев должен был еще потащить пенальти от Салаха. Но Мо все же забил России — сам заработал (так решил VAR), сам запулил в верхний угол. 1:3, но это не меняет главного — Россия блестяще провела оба матча чемпионата мира. И теперь на 99 процентов мы будем играть в плей-офф ЧМ!», — не списыват со счетов фактор удачи редакция Sport24.

За три недели все изменилось

«Утверждать при этом, что наша команда сыграла феерично, на высочайшем уровне, конечно, было бы сильным преувеличением. Она явно превосходила египтян в движении, в тактической работе, была намного более страстной и воодушевленной. Но все-таки до автогола Фатхи чаша весов колебалась в обе стороны, и шальной гол-дурак мог залететь и в наши ворота.

И это не показалось бы вопиющей несправедливостью или необыкновенной сенсацией, нарушением футбольной иерархии. Например, когда с разворота великолепно бил Салах. Это сейчас может показаться: ну, Салах, ничего особенного. А до игры и в первом тайме, не надо забывать, он на многих из нас наводил тихий ужас. И его точный удар лишь подтвердил бы, что опасения были не напрасны.

Но эта сборная России затмила даже Салаха. Он, великий игрок, все равно забил – да только лишь гол престижа, незаметный за успехами двух наших бомбардиров. И на верхних строчках артиллерийского распорядка сейчас именно они, Черышев и Дзюба, а не Салах. Благодаря, прежде всего, тому, что на голы Дениса и Артема самоотверженно работала – и наработала – вся команда. А Мохаммеду никто толком не помогал.

И в этом главное отличие победоносного характера не только сборной России от сборной Египта, но и сборной России от себя самой – трехнедельной, трехмесячной, трехлетней давности. За три недели тренировок она неузнаваемо изменилась – и физически, и человечески», — отмечает командные усиля коллектива Черчесова обозреватель «Советского Спорта» Евгений Зырянкин.

Раскованная сборная

«Сильная, слабая команда – забудьте. Все в восторге от Исландии не от того, что это сильная команда. Всё дело в раскованности.

Сегодня мы увидели, как сборная России делает всё, что хочет. Не в смысле пижонит, а в смысле выполняет именно то, что умеет, и делает это изо всех сил. Отдаёт все силы без остатка. Послушайте, забудьте на минуту о результате. Раскованность – это не средство, это цель. Как у исландцев, у мексиканцев. Это уже много.

Как она возникла? Слишком трудно объяснить. Я, например, пока не могу. Станислав Черчесов ведь не выглядит как тренер, с которым футболисты чувствуют себя раскованно. Игроки сборной России ведь не выглядят как футболисты, которые могут наслаждаться давлением, а не бояться его. А давление было огромным. Так как?

Неважно. Просто запомните этот день. Когда раскованность встречается с результатом, когда она из цели превращается в средство, это может изменить менталитет. Целой страны, которая всё никак не определится, футбольная она или нет. Если результат изменит менталитет, если раскованная игра станет для нас нормой – этот день станет новым днём рождения нашего футбола. Поэтому его нужно запомнить.

А если даже этого не произойдёт, если это останется вспышкой – тем более запомните этот день. Ведь таких дней у нас очень немного», — поражается метаморфозам национальной команды колумнист «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Вы в это верите?

«Страна узнала Дзюбу, Черышева, Головина, Газинского, Зобнина, Самедова и, конечно, Черчесова.

Все его решения опять сработали. Не углубляясь, мы победили два матча со счетом 8:1, причем с Египтом мы сыграли в футбол, которым можно гордиться. Фавориты оступаются, а мы побеждаем. Вы вообще в это верите?

Мы вышли из группы за тур до конца группового этапа! Вы в это верите? Саудовская Аравия может разгромить Уругвай и Египет? Нет, это бред, не мешайте праздновать. Мы вышли из группы. Впервые. В истории. России. Как вам?

Мы расстраиваемся тому, что Акинфеев не ушел сухим – Египет забил нам гол престижа и избежал разгрома. Совсем чуть-чуть, но расстраиваемся. Кто мог представить такое неделю назад?

Тренер, которого интересующееся футболом не любили, а большинство страны не знало, теперь – король.

Кажется, каждый из нас в этот вечер чуточку сошел с ума. Если до турнира сборную России воспринимали, как нечто непонятное и неприятное, что потенциально может испортить праздник футбола, то сейчас она кажется тем, что вызывает от праздника еще больше восторга. Мы этого не ожидали, поэтому счастливы вдвойне. На пресс-конференции Черчесова спросили: "Это самый счастливый момент в вашей жизни?" Он ответил:

– Надеюсь, он еще впереди», — не может поверить своим глазам корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

Египетское невезение

«Слабость соперника не позволяет в полной мере оценить игру российской сборной. То ли действительно Станислав Черчесов творит гениальные вещи, то ли соперники оказались слишком низкого уровня. Саудовская Аравия со своим маниакальным стремлением играть в контроль мяча, не обладая необходимым подбором игроков, была совсем неконкурентоспособной. Но и Египет совсем не оправдал ожиданий.

Сборную России по матчу с Египтом сложно оценивать и ввиду того, что хозяева забили три мяча в течение 15 минут. Когда команда пропускает голы с такой частотой, понятно, что с ней не всё в порядке. Египтян подкосил первый мяч, им можно только посочувствовать.

В матче с Уругваем они пропустили в самой концовке, когда уже ничья, казалось, уже находится в кармане. С Россией подопечные Купера забили сами себе. Такой психологический удар выдержать им оказалось не под силу.

Наверное, хотя бы одно очко по двум матчам сборная Египта заслуживала, но типичные африканские проблемы психологического характера негативно сказались на игре команды. Возможно, Салах мог бы спасти Египет, как это делает Криштиану Роналду в Португалии, но для этого главный герой сезона в Англии должен быть в полном порядке.

Что касается российской сборной, то настоящей проверкой станет матч с Уругваем. Хорошо, что перед выходом в плей-офф хозяева сыграют с командой, которая соответствует уровню следующей стадии турнира. Уругвайцы совершенно точно не поплывут и не будут бояться габаритного Дзюбы, когда в центре обороны играет мощный Годин. Тем интереснее будет посмотреть на новый план Черчесова», проводит тактический разбор обозреватель Rusfootball.info Антон Мозговой.

Салаху будет что вспомнить

«В начале второго тайма лидеру Египта оставалось только посочувствовать. Увидев, как капитан команды Ахмед Фатхи "срезал" мяч в свои ворота, Салах застыл в центре поля и стал машинально хвататься руками за голову, как делал Волк из "Ну, погоди!", когда его напугали в цирке. Потом Мохамед погнал партнеров вперед, и на 55-й минуте они вывели его на удар в штрафной. Салах ударил — и попал в Кутепова.

А когда Денис Черышев и Артем Дзюба забили еще по голу, стало ясно, что Египет в этот вечер вряд ли отыграется, а Салах вряд ли получит "Золотой мяч" по итогам года. И дело не в том, что он хуже Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а в том, что Салаха в сборной не окружают такие партнеры, какие окружают его конкурентов в борьбе за этот приз.

И в целом Египет заслуженно занимает в мировом рейтинге 45-е место, с Салахом или нет, неважно. Хотя Мо, конечно, играет в этой команде особую роль. Не случайно на 73-й минуте он заработал пенальти и сам же его реализовал. Мо показал, что велик. И, как говорил перед матчем Артем Дзюба, обыграть Египет с великим Салахом в составе еще почетнее. Что наши и сделали.

Может, Салаху не достанется "Золотой мяч", зато в России он получил "Золотую бутсу". Болельщики в Грозном, где остановилась сборная Египта на время чемпионата мира, украсили ею 100-килограммовый торт, который подарили Мохамеду по случаю 26-летия. Забивал он в минувшем сезоне действительно много: 32 гола в чемпионате Англии, 11 в Лиге чемпионов. Гола, забитого в ворота Игоря Акинфеева, не хватило для того, чтобы сборная Египта успешно выступила в России. Зато будет что вспомнить», — сочувствует лидеру египтян Кирилл Легков, креативный редактор «Спорта День за Днем».

Почему это очень крутой успех?

«Во-первых, никогда такого не было. Во-вторых, потому что хватало сомневающихся болельщиков – и это нормальная реакция, исходя из результатов Евро-2016 и статистики Черчесова. Значит, вас приятно удивили, а это предвестник счастья. В-третьих, потому что Саудовская Аравия "поплыла", а Египет почти что сыграл 0:0 с Суаресом и Кавани, и его надо было заставить упасть.

Осознайте уникальность момента — вы станете первыми за четверть века россиянами, увидевшими выход родной сборной в плей-офф чемпионата мира. Формально нужно, чтобы Уругвай не проиграл Саудовской Аравии, но у этой саудовской сборной не будет шесть пунктов и при этом разница лучше. Так что Россия де-факто вышла из группы после восьми забитых мячей в двух матчах, в которых по воротам Акинфеева с игры не попали ни разу.

Образцовое изучение соперников – невероятный шаг вперед от тренерского штаба. Можно даже сказать прыжок с кульбитом. Если и Уругвай так разберут – снимем шляпу. Заодно вторая победа подряд и гарантия, что в последнем туре сборная России будет играть с Уругваем, уже раскладывая в уме варианты для плей-офф. Впереди ждет или Криштиану Роналду со своими напарниками, или сборная Испании, вряд ли марокканцы или иранцы.

Так что в ближайшем будущем ожидается крутое футбольное приключение. Сила соперников будет расти планомерно – что удобно, а праздник и еще один матч всей России фактически обеспечили уже сегодня. Спасибо сборная, это было невероятно! Тренер и футболисты заслужили уважение за заметную работу над собой, ведь против Саудовской Аравии и Египта сыграли в основном спокойно, с огромным желанием и в решающие моменты грамотно. Две победы с общим счетом 8:1 – повод хорошенько погулять всей страной», — подводит итоги автор Soccer.Ru Вадим Багров

Смелость Черчесова дала результат

«В мае 2014 года Луи ван Гал взбудоражил всю футбольную общественность Голландии: наставник накануне ЧМ принялся обкатывать схему 3-5-2, тогда как весь отборочный этап его команда действовала по модулю 4-3-3!

Но нет, ван Гал был в полном разуме. А на новую схему перешел, так как в марте из-за травмы крестообразных связок вылетел Кевин Стротман — ключевой хавбек страны тюльпанов. Наставнику требовалось отреагировать на ситуацию. И он решение принял.

В итоге тактика 3-5-2 была основной для его команды на ЧМ в Бразилии. Голландец довел свою сборную до финала, где Голландия уступила Испании (0:1), хотя задача у нее была выйти в полуфинал.

Вам ничего не напоминает эта ситуация? Да в подобную попал Станислав Черчесов в сборной России! Даже еще более сложную. Из-за травм в начале года он лишился Виктора Васина и Георгия Джики — двух ведущих защитников. Поэтому требовалась реакция, а не бездействие. И наставник решил перейти на схему с двумя игроками в центре обороны!

Уже сейчас можно сказать, что смелость помогла Черчесову. Русский специалист добыл со сборной России путевку в 1/8 финала, во что мало кто верил.

Оба тренера попали в трендовую колею: в 2014-м в моде была схема с тремя оборонцами, через четыре года — с двумя. Все соперники сборной России действовали с дуэтом в центре. Нашей команде, игравшей по модулю 4-4-2, было очень удобно прессинговать чужую линию обороны, на которую выдвигались два форварда и крайние полузащитники.

Прессингом сборная России заставляла ошибаться и Саудовскую Аравию, и Египет. Тренерский штаб сборной не только сумел компенсировать отсутствие травмированных игроков, но и обернул ситуацию в свою пользу, подарив нам очередное подтверждение мысли, что наши недостатки могу запросто стать нашими же козырями», — проводит исторические параллели автор «Советского Спорта» Евгений Ломоносов.

Футбольная страна

«Известная фраза замечательного тренера Леонида Слуцкого после Евро-2016, сказанная им с болью и горечью за наш футбол, очень въелась в наше сознание. Но он ведь это говорил имея в виду несколько другое. Не конкретный результат, а многочисленные проблемы, которые в нашем футболе существуют. Два года назад у него не сложилось с результатом, сейчас — сложилось.

Знаете, я ещё раз хочу удивиться Стасу Черчесову. Каждый свой предыдущий текст я заканчивал фразами, что он имеет право на всё. Говорить и держаться гусем – пожалуйста. Чуть-чуть закрывать команду – легко.

Вызывать неочевидных футболистов и менять тактику – легко. Он мог делать всё, что захочет, подставляя свою голову на отсечение. Проиграют – отлетит вместе с усами. Выиграют – станут героями. И 8:1 с выходом из группы – это всё. Честь тебе, Стас Черчесов, ты был прав и не боялся принимать решения. Прав твой помощник и сильный тренер по физподготовки Владимир Паников – тебя отличает то, что ты можешь принимать решения, а остальные, те, кто вроде и умны, и красиво говорят, под сильнейшим давлением сдуваются.

Ты поставил Дзюбу – он всех порвал. Ты не взял Глушакова с Денисовым. – у нас мощнейший и мобильнейший центр. Да и твой Габулов, наверняка, сделал так, как ты задумал», — поет оды главному тренеру сборной России в очередной раз резко изменивший мнение автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сейчас хорошо быть Черчесовым

«Когда ты слил Австрии, а потом спокойно сказал, что до ЧМ еще полно времени, над тобой уже просто хохотали. Когда Лопетеги сняли за пару дней до старта турнира, люди мечтали, чтобы ты отправился вслед за ним – только не в "Мадрид", а на биржу труда. Когда до первой игры остались сутки, тебя гасили инсайдами о том, что команда не хочет сражаться за тренера.

А потом сборная вышла и отыграла два матча суперзаряженно, ультракомпактно и гиперэффективно. Замены сыграли, перестановки тоже, атака внезапно ожила. И ты выходишь к журналистам, фанатам и просто хейтерам, а им нечего сказать. Они либо аплодируют, либо скрипят зубами – как же это волшебно.

Таких спокойных проходов в плей-офф у России не было вообще никогда – и неважно, что выпал удачный календарь, что соперники постились перед ЧМ, а Мохамед Салах сломался за три недели до игры. Это вообще никого не волнует: товарищеские (сорри, контрольные) матчи убедили людей, что "наши как всегда провалятся". А они уже практически решили задачу-минимум и прошли в 16 лучших команд мира. С 70 места в рейтинге ФИФА. Неплохой буст в элиту.

История Станислава Черчесова учит трем вещам. Во-первых, давно пора забить на товарняки – это вообще не показатель, уровень их релевантности – нуль. Во-вторых, гасить выбранного тренера раньше времени – совершеннейшая дичь: лучше отыграться на коуче после провала, если он случится. В-третьих, в России снова жив футбол. Как же это прекрасно!», — коронует тренера сборной России автор «Евроспорта» Павел Городницкий.

Надолго ли хватит этой сборной?

«А Станислав Черчесов – ух какой голодный до успеха. И он предложил команде вполне простую и доступную программу, без завихрений, свойственных его предшественникам. Что наша сборная делала на поле в двух успешных матчах? В советское время это называлось – работать с огоньком. Ну да – ответственно, ну да – энергично. И, что называется, один за всех и все за одного.

Вдобавок команде явно пошла на пользу известная непоколебимость Станислава Саламовича(помните реплику игрока "Амкара" Попова: "Ему все по барабану"?). Почувствуйте разницу с мильоном терзаний Леонида Слуцкого, черчесовского предшественника в сборной. Ну нет у нынешней сборной ни робости, ни трепета перед статусом ЧМ!

И отсюда два актуальных соображения. Первое: контрольные матчи, в которых все на сборную косились с подозрением, имели ничтожное значение. Второе: в первых матчах под руководством Черчесова прежние его команды, как правило, брали с места в карьер. Ибо он умеет сразу так пустить ток, что достигается предельный накал. И новички в составе обеспечили линию высокого напряжения. Газинского, например, настолько вездесущим, пожалуй, не доводилось видеть никогда раньше.

И теперь только один вопрос: надолго ли сборной хватит этого тока с электростанции Черчесова сборной хватит?», — с тревогой смотрит в будущее обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.