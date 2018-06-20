Сборная России по футболу, обыграв Египет 3:1, почти гарантировала себе право на выход в плей-офф ЧМ-2018. Впрочем, строго формально на данный момент именно «почти». Разберемся.

Выходим в 1/8

В теории, помешать нашей команде может только Саудовская Аравия. Чтобы это случилось, она должна выиграть оба оставшихся матча, а Россия проиграть Уругваю. Но не просто, а с «нужной» разницей мячей.

Сборная России выиграла у саудовцев 5:0, у Египта 3:1. Разница мячей — 8-1. У Саудовской Аравии — 0-5. Таким образом, на данный момент преимущество команды Черчесова над СА +12 мячей.

А как сыграют Уругвай с Саудовской Аравией? Кого судья накажет больше? — прогноз на матч

Условно, если Россия проигрывает Уругваю 0:3 (ну, вдруг), преимущество все еще будет большим: +9. Соответственно, Саудовская Аравия должна выигрывать по 5:0 матчи против Уругвая и Египта (при одинаковой разнице у сборной России будет преимущество за счет личной встречи). Реально ли это? Едва ли.

1 или 2 место?

Скорее всего, это решится в очной игре с Уругваем в последнем туре. Матч пройдет в понедельник, 25 июня в 17:00 в Самаре.

Кого ждать в 1/8 финала

Команды, занявшие 1-2 места в группе A, играют крест-накрест с командами из группы B. Там, напомним, Испания, Португалия, Иран и Марокко. После первого тура Иран, одолевший Марокко, первый. А Испания с Португалией, поураганив 3:3, делят 2-3 места.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Впрочем, вероятность того, что Иран зацепится за место в плей-офф, довольно низка. Так что играть придется с Испанией или Португалией. Скорее всего, разницы никакой.

«Выбирать» себе соперника по 1/8 (путем игры на нужный результат с Уругваем) тоже не получится — наша группа играет первой, исход борьбы в квартет B будет неясен, и «выбирать» смогут скорее смогут они.

Отметим, что если сборная России займет первое место, то 30 июня сыграет в Сочи, если второе — 1 июля в «Лужниках».

Египет еще не всё

Как ни странно, но призрачные шансы на плей-офф сохранились и у египтян, хотя они проиграли два матча. Для этого им надо, чтобы Уругвай дважды проиграл (во втором туре СА, а в третьем – России) и самим с крупным счетом обыгрывать Саудовскую Аравию в третьей игре.

Тогда Россия выйдет в плей-офф с 9 очками, а 3 остальные команда наберут по 3 очка, и все решит лучшая разница мячей одного из них.

Итого

Если 20 июня Уругвай выигрывает у Саудовской Аравии (live), единственной интригой в группе останется только то, кто из пары Уругвай/Россия займет первое, а кто – второе место.