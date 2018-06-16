Испания и Португалия показали, что такое мировой уровень

Сборные Португалии и Испании выдали сверхрезультативный матч на групповом этапе чемпионата мира в России. Встреча закончилась вничью 3:3. Хет-триком отметился Криштиану Роналду, у испанцев дубль оформил Диего Коста, еще раз отличился Начо Фернандес.

Ставка на Начо и волнение Гедеша

«Португалия начала матч по-хозяйски, уверенно и убедительно. Рафаэл Геррейру и Вильям Карвалью контролировали мяч в центре поля, смещая атаки своей команды на левый фланг. Уже на четвертой минуте счет был открыт – Роналду бросили в прорыв, он вошел в штрафную, где был сбит Начо.

Тем самым Начо, занявшим правый фланг защиты испанцев, на которого сделал ставку Йерро – Дани Карвахаль еще не до конца оправился от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", а Альваро Одриосола, видимо, не убедил нового главного тренера "Фурии".

Ставка на Начо в дебюте встречи не сыграла – он сбил партнера по "Реалу", и сам же пострадавший уверенно реализовал пенальти. У Де Хеа не было ни единого шанса – удар у Криштиану вышел ювелирный. Между прочим, первый гол звездного нападающего в ворота сборной Испании.

Начо привозит пенальти в свои ворота Фото: Getty Images

Преимущество португальцев должно было вырасти и не раз. Но этому помешало волнение молодого Гонсалу Гедеша, за спиной у которого отличный сезон в "Валенсии" и целая россыпь голевых передач и красивейших забитых мячей. Гири ответственности на таком большом турнире связали ему ноги – нет другого объяснения двум ярким моментам, которые он упустил.

Сперва хорошо ускорился от центра поля, но постеснялся покатить налево на Роналду и в итоге был остановлен Жорди Альбой, а затем не стал бить сразу после классной скидки от Криштиану и запутался в собственных ногах», — отмечает подавляющее преимсущество португальцев в начале матча автор «Спорт-Экспресса» Егор Пучков.

Коста забил, Де Хеа поплыл

«Испанцы отыгрались, когда Диего Коста измотал финтами оборону Португалии и бахнул в нижний угол ворот Руя Патрисиу. Правда, до этого Коста активно поработал локтями в борьбе с Пепе, что вполне тянуло на фол. Камеры долго показывали крупный план арбитра Джованни Рокки, но свистнуть итальянский судья не решился.

После этого испанцы стали натурально укатывать соперников, а Иско даже пальнул в перекладину — так, что потом сам же требовал отсмотреть видеоповтор. Но на этот случай у судей есть специальные браслеты. Если бы был гол, то раздался сигнал. Рокки показал Иско свой гаджет и убедил, что мяч линию ворот не пересек.

Де Хеа косячил, иначе и не скажешь Фото: Getty Images

Главное, что надо знать о первом тайме: статистика по ударам — 3:1 в первые 18 минут (в пользу Португалии) и 3:9 (в пользу Испании) к 43-й минуте. Но именно в тот момент, когда разница стала угрожающей, Роналду забил второй мяч. Де Хеа поплыл после удара по центру и фактически срезал мяч в ворота. Самое обидное — 12 дней назад Де Хеа в похожем стиле накосячил со Швейцарией, и это стоило испанцам победы в товарищеском матче. Но теперь уровень посерьезнее», — сочувствует голкиперу «Красной Фурии» корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин.

Главная звезда — Роналду

«После отдыха португальцы продолжили использовать быстрые атаки, включили прессинг, но работало это до 55-й минуты. Серхио Бускетс после стандарта скинул мяч в штрафную Португалии, где расторопнее всех оказался Коста – 2:2.

Практически сразу испанцы и вовсе вышли вперед. Начо решился пробить с лета и сотворил настоящий шедевр, который стал украшением и без того прекрасного матча. Мяч после дальнего удара угодил сначала в одну штангу, следом в другую и все-таки залетел в ворота – 3:2.

В концовке показалось, что испанцы доведут дело до победы, но их планы испортил Роналду. На 88-й минуте Криштиану пробил точно в "девятку" со штрафного.

Роналду передает привет всем хейтерам Фото: Getty Images

3:3 – отличный счет для невероятного матча, который точно пришелся всем по душе.

Штрафной Криштиану Роналду в концовке встречи позволил его команде добыть важное очко в матче с принципиальным соперником. Получилось не только эффектно, но и эффективно.

Роналду весь матч "тащил" своих партнеров по команде и логично стал главной звездой матча», — указывает на совершенно очевидное обозреватель «Советского Спорта» Николай Резван.

Роналду сделал шаг к шестому «Золотому мячу»

«Принято считать, что тому же Месси очень тяжело в сборной Аргентины. Но у Лео есть Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Дибала, а у Криштиану — Седрик с Жоао Мариу. И чтобы вытащить свою команду, он вынужден использовать микромоменты – например, выловить заброс на 50 метров, заработать штрафной и положить его в девять.

Сегодня, в Сочи, мы видели необыкновенные вещи.

Во-первых, торжество испанской системы футбола – их командная игра восхищала.

Во-вторых, Криштиану сделал огромный шаг для победы в главной дуэли в истории футбола. Он взял ЛЧ, забил лучший мяч сезона и начал чемпионат мира с хет-трика испанцам, это заявка на шестой "Золотой мяч". Месси нужно будет очень постараться, чтобы соответствовать.

В-третьих, давно пора заканчивать разговоры, кто в мировом футболе реальный феномен. В 33 сохранять форму, здоровье и задор 20-летнего парня. Быть символом поколения. Иметь психику, которая позволяет побеждать тебе везде и всегда — этого бразильцу Роналдо, к сожалению, даровано не было.

КриРо – величайший. И нам, не верившим, теперь невозможно это оспорить», — воспевает португальского лидера колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

А может не стоит выходить из группы?

«И обе команды показали, что такое мировой уровень. Сочи увидел, возможно, лучший матч группового этапа. Быстрый гол, героическое преодоление, красота, разрыв шаблонов.

А казалось, матч ответит на простой вопрос, кто предпочтительнее для России. С кем у нас будет ну хотя бы немного больше шансов. Но уже после первого тайма стало ясно: никто. И те, и те – хуже.

Сдержим мы Криштиану, который в одиночку разрывает игроков уровня Рамоса и Пике? Успеют ли за испанцами и их сверхзвуковыми перемещениями мяча Игнашевич и Кутепов? А за Диегу Костой? Может, нам лучше вообще не выходить из группы?

Давид Силва упустил пару отличных моментов Фото: Getty Images

Вопросы риторические.

Конечно, сдаваться не надо. То, что мы вынесли в заголовок – провокация. Лучше достойно биться с космическими командами в плей-офф, чем бесславно и серо закончить выступление на групповом этапе. Умирать, так с музыкой! Где наша не пропадала? В конце концов, с теми же испанцами играли 3:3 в Петербурге. И бог с ними с обстоятельствами, сам факт.

Просто надо понимать, какой уровень у лучших команд турнира, к чему в итоге надо стремиться», — тщетно пытается не паниковать автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Испания и Португалия много ошибались

«В принципе, после такой игры можно расслабиться насчет перспектив сборной России. Победители группы А выходят на победителей квартета В, и если Иран сенсационно и сдуру не обыграет Португалию или Испанию, то без разницы, какой окажется комбинация для квартета Уругвая и России. Команды Сантуша и Йерро слишком серьезные, чтобы наивно верить, что их можно выбить после изнурительных трех матчей в группе.

Впрочем, сначала надо добраться до плей-офф, и не стоит перехваливать Португалию и Испанию. Они устроили перестрелку, но и ошибались знатно. Но если между ними выбирать, то хорошего выбора нет. Оба потенциальных соперника смертельно опасные. Это последние чемпионы Европы – шестилетней давности и действующие, и команды, которые проигрывают раз в год. Сегодня вот ни одна не решилась добавить "кол" в резюме.

Ради своих стран и одновременно болельщиков в Сочи гранды даже изменили давней привычке в официальных матчах на крупных турнирах – забили вместо стандарта в один гол целых шесть. Это был магический матч, ведь даже цифры сошлись идеально – 51-й хет-трик Роналду в карьере стал одновременно 51-м в истории чемпионатов мира. Кто там шутил, что мундиаль похож на матчи РФПЛ после двух минимальных побед в концовках? Нет уж, чемпионат мира — совсем другая планета, и этим летом инопланетяне гостят у вас дома!», — советует не переживать насчет плей-офф автор Soccer.ru Вадим Багров.

Испанцы подарили сопернику победу

«Испанцы провели довольно качественный матч, в котором они напоминали сами себя образца золотых времён – побед на чемпионате мира и Европы. Отличный контроль мяча, идеально точные передачи (92%), великолепная комбинационная игра. Правда, создаётся впечатление, что пока испанцы ещё не решили, как конвертировать своё владение в голевые моменты. Все три гола "Красной фурии" совершенно не вытекали из такой игры. Диего Коста забивал за счёт своей наглости и готовности толкаться в любой точке поля, Начо нанёс удар, который явно войдёт в историю по своей красоте и точности. Но и этот выстрел стал, скорее, результатом стечения обстоятельств, а не выведения игрока "Реала" на ударную позицию.

Дубля Косты не хватило для успеха Фото: Getty Images

При великолепной игре Диего Косты пока не видно его взаимодействия с остальной командой. Испано-бразилец предпочитает свой силовой футбол, напоминающий его выступление за "Челси". В то же время испанцы играют иначе, исповедуя футбол в стиле Гвардиолы и "Барселоны" (если уж совсем упростить понятия). Возможно, именно нетипичные для такой командной игры действия Диего Косты станут главным оружием испанцев. По крайней мере, такой форвард точно не помешает "Красной фурии", но, конечно, Давид Вилья в свои лучшие годы сочетался бы с игрой Испании гораздо лучше.

В целом, испанцы упустили важную победу. Глупые ошибки подарили Португалии три забитых мяча, да ещё и сверхнадёжный Де Хеа сыграл в нетипичной для себя манере, напомнив о первом годе в "Манчестер Юнайтед". Ничья вряд ли удовлетворила подопечных Фернандо Йерро. Судя по сегодняшнему матчу Марокко – Иран, аутсайдеры группы B будут "драться" за очки. Впрочем, это должно больше заботить португальцев, не может ведь Криштиану Роналду вытаскивать каждый матч», — анализирует игру «Красной Фурии» Rusfootball.info Антон Мозговой.