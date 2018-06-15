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    Дневник ЧМ-2018. Бенефис Роналду и испорченный день рождения Салаха

    О главных событиях второго игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

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    Пепе и Криштиану Роналду
    Пепе и Криштиану Роналду
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    В пятницу, 15 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись три матча группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным матчем пятницы стал поединок сборных Испании и Португалии. Бывшие чемпионы мира против действующих чемпионов Европы, игроки лучших клубов мира, географические соседи. Короче, не зря наставник португальцев Фернанду Сантуш назвал эту встречу «мировой классикой».

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    • И соперники не разочаровали зрителей, собравшихся на арене «Фишт» в Сочи, пусть даже матч остался без победителя. Зато болельщики увидели шесть голов, первый из которых был забит уже на 4-й минуте, а последний — на 88-й.

    Первый пенальти на чемпионате мира, дубль и хет-трик, оформленные Диего Костой и Криштиану Роналду соответственно — для полноты картины и дополнительного драматизма не хватало лишь удаления.

    Диего Коста оформил дубль, но этого не хватило для победы
    Фото:GettyImages

    В итоге болельщики увидели как минимум один из лучших матчей группового этапа, а лидерство в квартете В парадоксальным образом захватила сборная Ирана, благодаря своей победе над командой Марокко.

    Шансов на выход из группы у Сердара Азмуна и компании все равно почти нет, но чем черт не шутит — почему бы не попытаться отстоять у своих ворот ничью в матче с Испанией или Португалией.

    Борьба до самого конца

    Второй игровой день примечателен еще и тем, что во всех трех матчах решающие голы были забиты на последних минутах.

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    • Во встрече Португалия — Испания гол, изменивший результат игры был забит на 88-й минуте, в матче Египет — Уругвай — на 89-й, а противостояние Ирана и Марокко перевернулось и вовсе на пятой компенсированной минуте. Вот что значит — бороться до самого финального свистка.

    Испорченный день рождения

    В Екатеринбурге свой матч проводили соперники сборной России по группе А: команды Египта и Уругвая. Уругвайцы с первых минут выпустили всех своих главных звезд: Луиса Суареса, Эдинсона Кавани, Диего Година.

    Главная же звезда египтян Мохамед Салах грустил на скамейке запасных. В пятницу ему исполнилось 26 лет, но он не мог отпраздновать день рождения выходом на поле из-за того, что еще не до конца восстановился после травмы плеча.

    Египетские болельщики не дождались Мо Салаха
    Фото:GettyImages

    Впрочем, уругвайские звезды явно вознамерились сделать Мо Салаху подарок в виде ничьей, потому что Суарес и Кавани раз за разом пороли отличные голевые моменты.

    Все изменилось, когда на поле вышел Хосе Хименес. Защитника сборной Уругвая никто не предупредил о знаменательном событии, и он испортил египтянам и Салаху праздник, забив на последних минутах единственный в матче гол.

  • ЧМ-2018. Египет — Уругвай 0:1
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    • Теперь огорченному Египту предстоит сыграть со сборной России и даже ничья в этом матче может, при удачном стечении обстоятельств вывести сборную Черчесова в плей-офф. Вот только к матчу с Россией Салах вернется в строй.

    Неудачник дня

    Главным неудачником дня стал нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз. Форвард вышел на замену на 77-й минуте и действительно стал джокером, изменившим ход игры, хоть и не так, как рассчитывал наставник марроканцев Эвре Ренар.

    Уже на пятой из шести компенсированных минут нападающий помогал защитникам обороняться при стандарте и неудачно срезал мяч головой в собственные ворот, забив единственный гол в матче и лишив свою команду ничьей и первого набранного очка.

    Бомбардирское чуть подвело Бухаддуза
    Фото:Getty Images

    Что остается после такого фиаско? Только попросить прощения у партнеров по команде и 35 миллионов марокканских болельщиков, что Бухаддуз и сделал. Правда, вряд ли хоть кому-то от этого стало легче.

  • Я идиот, но я справлюсь с ситуацией, потому что много лет занимаюсь этим видом спорта. Партнеры поддержали меня, теперь мы должны собраться и сражаться.
  • Азиз Бухаддуз

    • Герой дня

    Главной звездой дня и матча Португалия — Испания в частности стал звездный лидер португальцев Криштиану Роналду.

    Бомбардир «Реала» преподал мастер-класс сопернику, показав, что такое «фактор звезды в составе» и в одном матче чемпионат мира-2018 забив столько же, сколько за три предыдущих своих мундиаля.

    Криштиану Роналду заставил Серхио Рамоса приуныть
    Фото:Getty Images

    Португалец оформил первый хет-трик на турнире, открыв счет уже на первых минутах встречи, когда в ходе стремительной атаки он заставил защитника сборной Испании сфолить в штрафной, а потом хладнокровно переиграл с «точки» лучшего голкипера АПЛ Давида Де Хеа.

    Видимо такое стремительное развитие событий нанесло серьезный удар по уверенности вратаря «МЮ», потому что только этим можно объяснить его нелепую ошибку в конце первого тайма, позволившую Роналду записать на свой счет второй мяч и вновь вывести португальцев вперед.

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    • И даже после того, как чемпионы Европы во втором тайме пропустили два мяча за три минуты, Криштиану не сдался, заработав на последних минутах опаснейший стандарт у чужой штрафной и реализовавший его так, что Головину стало завидно.

    Теперь ждем, чем завтра ответит Лионель Месси.

    Гол дня

    Несмотря на все бомбардирские подвиги КриРо, лучший гол дня был забит одним из его соперников — тем самым Начо, фол которого привел к раннему пенальти.

    Защитник хотел реабилитироваться и это ему удалось сполна. После того, как Иско на 58-й минуте матча потерял мяч на краю штрафной сборной Португалии, последующий отскок остался за Начо, который решился на удар с лёта и не прогадал.

    Начо едва не стал героем матча
    Фото:Getty Images

    Мяч после выстрела защитника «Реала» закрутился в дальнюю штангу, от которой отлетел в противоположную, а затем и в ворота. Это будет сложно переплюнуть кому-либо.

    Сэйв дня

    Лучший сэйв дня на счету голкипера сборной Марокко Яссин Буну. В концовке первого тайма иранцам удалась стремительная контратака атака после перехвата.

  • ЧМ-2018. Марокко — Иран 0:1
  • 53 фото
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    • Нападающий «Рубина» Сердар Азмун вывалился практически один на один с воротами и пробил низом, но Боно сумел отразить удар ногой.

    Боно не дал Азмуну отличиться
    Фото:Getty Images

    На добивании тут же успел сыграть партнер казанского форварда Алиреза Джаханбакш, но голкипер марокканцев каким-то чудом вновь успел среагировать и перевёл мяч на угловой.

    Провал дня

    Ладно, провалом это называть действительно слишком смело, скорее это мелочь, портящая настроение — особенно организаторам, и людям, которые не сумели купить билеты на матчи мундиаля из-за неудобной системы продажи, введенной ФИФА накануне этого турнира.

    Дело в том, что на трибунах арены в Екатеринбурге, во время матча Египет — Уругвай, зияли вполне заметные проплешины. Проще говоря, центральные трибуны, с самым дорогими местами и ВИП-секторами, практически не были заполнены.

    Оранжевые проплешины на центральных секторах выглядят печально
    Фото:Getty Images

    Игру в Екатеринбурге посетили 27 тысяч зрителей, хотя билетов на матч было продано и распространено, по заявлениям организаторов около 32 тысяч. Пять тысяч болельщиков с купленными билетами просто куда-то рассосались.

    Разгадка проста — 4-5 тысяч билетов ушли в квоту для компаний-спонсоров ФИФА, как это и принято. А у тех не нашлось желающих лететь в далекий Екатеринбург.

    Впрочем, у почетного президента РФС Вячеслава Колоскова есть свое объяснение. Болельщики не пошли на матч где играли Луис Суарес, Эдинсон Кавани и ожидался Мохамед Салах потому, что это «матч двух каких-то непонятных команд».

    И действительно, куда этому матчу до встречи Иран — Марокко, собравшей 62,5 тысячи зрителей в Санкт-Петербурге...

    Брат за брата

    На чемпионате мира в России случилось знаменательное событие — впервые в истории мундиалей один брат, выходя на замену, заменил другого.

    Это произошло в матче Марокко — Иран (0:1), когда марокканец Софьян Амрабат заменил брата Нордина Амрабата. Увы, Миранчуки, не быть вам первыми. А вы, Березуцкие, свой шанс упустили...

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