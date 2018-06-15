Салах отдыхал, Суарес порол, трибуны пустовали

Сборная Уругвая в первом поединке на групповом этапе чемпионата мира сумела с огромным трудом победить Египет, в составе которого на поле так и не появилась главная звезда — Мохаммед Салах. Даже без форварда «Ливерпуля» египтяне смотрелись достойно, но пропустили на 89-й минуте после удара головой Хосе Хименеса.

Екатеринбург, где люди?

«Мохамед Салах — футболист, которым пугают сборную России, оказался на скамейке запасных в стартовом матче Египта на чемпионате мира. Эктор Купер уверял, что его главная звезда восстановилась от травмы и "почти на 100 процентов будет играть". Однако уругвайцы смогли выдохнуть: форвард "Ливерпуля" с грустью смотрел за игрой со стороны. В итоге 62-летний аргентинец Купер, заметно прихрамывавший и не выглядевший абсолютно здоровым человеком, сделал ставку на следующую атакующую четверку: Варда, Эль-Саид, Трезеге и Мохсен. Место Салаха, сегодня отпраздновавшего 26-летие, номинально занимал Варда — игрок греческого "Атромитоса".

Фаворитами считались уругвайцы, имеющие в составе не одну, а минимум двух звезд мирового футбола — Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Именно от них шла основная угроза воротам Египта, но не покидало ощущение, что в Екатеринбурге идет вторая серия сериала, начавшегося накануне в Москве. Невысокий темп, боязнь ошибиться и даже свист с трибун. К слову, "Екатеринбург Арена" оказалась не полностью заполненной. Оранжевые проплешины виднелись и на дорогих местах центральной трибуны, и даже в гораздо более бюджетном "скворечнике", откуда футбол смотрится, как из космоса. Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил о продаже 32 тысяч билетов, но до арены дошли лишь 27 тысяч. В чем дело, столица Урала? Когда вы в следующий раз увидите игроков "Барселоны", "Атлетико", "ПСЖ"? Неужто на Дмитрия Парфенова рассчитываете и верите, что он вернет в Екатеринбург еврокубки?

Как бы то ни было, но три самых опасных момента в матче имел Луис Суарес. Поразительно, но гроза соперников "Барсы" умудрился запороть все! Сначала он из пределов вратарской пробил мимо ворот, затем, выскочив на рандеву с Мохамедом Эль-Шенави, проверил на прочность коленку голкипера "Аль-Ахли", а в третьем случае вроде бы обыграл своего оппонента, но тот в последний момент забрал мяч в ногах нового "Зубастика".

В последние десять минут Уругвай окончательно прописался на чужой половине поля. Небесно-голубых окрылило понимание, что Салах против них все же не сыграет. Купер произвел три замены, но мерсисайдца среди вышедших на поле не оказалось. Аргентинец специально дезинформировал соперника или до последнего рассчитывал, что и без своей звезды сумеет остановить фаворита? Как бы то ни было, не получилось. Египетский вратарь совершил еще одно потрясающее спасение, затем его выручила штанга, но против точного удара головой Хосе Марии Хименеса на 90-й минуте уже был бессилен и он. Табарес на радостях вскочил на ноги, даже забыв о своем костыле.

Голкипер несколько раз спасал Египет Фото:Getty Images

Итоговый результат на руку россиянам, повысившим свои шансы на выход в плей-офф вместе с Уругваем. Во вторник подопечные Станислава Черчесова встретятся в Санкт-Петербурге с Египтом, и можно не сомневаться, на этот раз без Салаха в составе не обойдется. Тревожно, однако уверенная по счету победа над Саудовской Аравией внушает осторожный оптимизм», — пишет специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

Салах готовится к матчу с Россией. Битва станет решающей для всех

«Тревогу вызывает разница в классе саудовцев и будущих соперников. Египет стилистически точно не подходит команде России так же хорошо, как те же испанцы или южные корейцы. Египет и Уругвай оказались похожими сборными с разницей в исполнителях, а победил тот, кто номинально выше классом и выше выпрыгнул. Для уругвайцев матч не был легкой прогулкой, а Египет не наиграл на поражение, в двух выходах Сауреса скрывалась опасность, но это не удары по пустым воротам.

В группе А многое решит второй тур и матч команд Купера и Черчесова. И сборной России точно нельзя играть на ничью, ведь африканцы хорошо огрызались и с Мохаммедом на поле станут лишь сильнее. Как обычно бывает, если сам победил, а будущий соперник проиграл, остаются разные пути. Россия обыграет Египет – сразу выйдет из группы и даже поборется за первое место.

Будет ничья – у Салаха останутся скорее теоретические шансы на второе место. Только если саудовцы решат проиграть египтянам еще крупнее, а уругвайцы пожелают обязательно обыграть хозяев, во что слабо верится. Наконец, существует пессимистичный сценарий, но поскольку впервые в своей истории сборная России может выйти из группы на чемпионате мира – его не будем рассматривать. Судя по цифрам и ощущениям от не самого яркого матча, Уругвай – спящий гигант.

Но им срочно нужно наладить связь между командой и двумя блоками монстров. Годин и Хименес, а также Кавани и Саурес – связки мирового класса, но оторваны от остальной команды, где справа робкий призрак Кришито, в центре поля – парни, которые боятся возить мяч, а плеймейкера забыли где-то по пути в Екатеринбург. А вот Египет даже без главной звезды и заводилы – добротная единая команда, которой сегодня не хватило удачи и сил в концовке. Но Салах сыграет с Россией, и после поражения в первом туре тест Купера станет для Черчесова определяющим. Верите теперь, что сборная справится с Египтом во втором туре и заслужит продолжение домашнего банкета в плей-офф?», — спрашивает автор Soccer.ru Вадим Багров.

Египтян подвел рост

«Уругвай на правах фаворита прибрал мяч и первым нанес удар в створ ворот, неудивительно, что первопроходцем выступил Кавани, проверив эль-Шенави несильным ударом из-за пределов штрафной площади. Египтяне в долгу не остались и ответили не слишком казистым ударом своего 21-го номера, это был Трезеге, не Давид. После разведки боем появилась уже настоящая опасность, одна из так любимых уругвайцами контратак завершилась неточным ударом Суареса, обычно он такие моменты щелкает на раз-два, видимо, еще не прошла акклиматизация к суровому уральскому лету.

Салах на поле так и не вышел Фото:Getty Images

По этим минутам стоит отметить прессинг-машину египтян, заставлявшую центральную ось полузащитников небесно-голубых опускаться все глубже, чтобы принять мяч. Потому неудивителен гул уругвайских фанатов в адрес своих игроков. Досталось даже Суаресу, загубившему железный момент после углового, когда все были отыграны, оставалось только попасть в створ. А вот в битве болельщиков победу пока одерживали "фараоны", на 26-й минуте посвятившие песню Салаху, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Когда-то прогрессивный Эктор Купер с возрастом и опытом стал прагматиком, поставил отменную защитную игру Египту, с которой Уругвай ничего не мог поделать, лишь пара проходов Варелы по правому флангу, промахи Суареса и заблокированный удар Кавани, для победы этого было явно недостаточно. В концовке тайма даже Годин совершил слаломный проход до чужих ворот, но его потенциал бездарно угробил де Араскаэтта плохой обработкой мяча. Перерыв, в котором каждой команде было о чем подумать: Египту – об усилении атаки (одних навесов при живых Године и Хименесе явно мало), Уругваю – о плане "Б".

Второй тайм начался тем же, чем закончился первый – нереализованным моментом Суареса, для которого Кавани сделал отменную передачу. На 49-й минуте последовала первая замена – вместо травмированного Хамеда вышел Морси. Примечательно, что последний сезон он провел за "Уиган" в третьем по силе дивизионе страны. Своим ходом практически мгновенно ответил Табарес (ему и Куперу на двоих 133 года, это 6 Головиных, занимательная арифметика от Rusfootball.info), выпустив Кристиана Родригеса вместо инертного де Араскаэтты, не отработал он еще свой десятый номер.

После часа игрового времени стали появляться свободные зоны, игроки не добегали, команды раскрывались, причем Египет проводил не меньше времени в атаке, чем Уругвай. Возможно, двукратных чемпионов мира смущали болельщики "фараонов", встречавшие гулом каждую позиционную атаку соперника, Это их второе любимое занятие во втором тайме, первое, конечно, мольба к Куперу с просьбой выпустить Салаха.

Но так ли он был нужен в стартовой игре, лучше придержать, чтобы к России Мо оказался полностью готовым, а очко по такой игре виделось очень солидным результатом. В последние 10 минут Суарес запорол очередной момент. Кавани второй раз за тайм вывел Луиса один на один, но тот стал обводить вратаря, выцепившего мяч.

Поняв, что у него не идет, форвард "Барселоны" поменялся с ролями с Кавани. Для начала скинул мяч – нападающий "ПСЖ", казалось, уже забивал, но эль-Шенави оказался на высоте в прямом и переносном смысле, однозначно, сейв тура, хотя выбор сейчас не большой. А затем Суарес доверил Эдинсону пробить штрафной, там вратарь голкипера уже не мог помочь, но на выручку пришла штанга.

И все же Египту не удалось зацепить ничью, невысокие футболисты в самой концовке не совладали с высокими уругвайцами – Хименес выиграл борьбу у эль-Ненни после подачи со штрафного и направил мяч в сетку, после чего наконец-то проснулись уругвайские болельщики. Такая тяжелая и такая важная победа Уругвая», — отметил обозреватель Rusfootball.info Иван Уральский.

Хватит праздновать и подумаем о турнирных раскладах на примере Украины

«Празднования пора прекращать — 16 лет назад Германия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 8:0, и это не означало ровным счетом ничего. Кроме, собственно, класса ближневосточной команды. Четырьмя годами позднее Украина выиграла у нее 4:0, и вот этот пример нам уже ближе.

Группа Украины-2006 очень похожа на сегодняшнюю российскую. Тогдашняя Испания (еще не выигравшая ни Евро, ни ЧМ) вполне сопоставима с сегодняшним Уругваем, Тунис-2006 с Египтом-2018, а Аравия вовсе неизменна. Тогда, если вы помните, испанцы разгромили команду Олега Блохина в первом туре, но правильно просчитанный расклад сил, и стратегия группового турнира позволили Украине выйти в плей-офф со второго места, а потом и добраться до 1/4 финала.

Похожий сценарий был у сборной России на Евро-2008 — разгром в первом туре от Испании, последующие две победы над Грецией и Швецией, и проход дальше. Когда 1-го декабря жребий определил нашу группу на ЧМ-2018, все сразу заговорили о том, что победы в двух первых встречах с не входящими в элиту соперниками обеспечат плей-офф. Первую часть работы Черчесов и компания выполнили.

Эмоции уругвайцев после победного гола Фото:Getty Images

Умоляю только, Станислав Саламович, забудьте о ничьей с Египтом! Она возможна, но никому об этом не говорите! Да и не тот (пока, без Салаха) Египет, чтобы бояться его. Уважать стоит, как и любого соперника, но бояться там совершенно нечего. Если бы Суарес не напоминал сегодня Александра Кержакова образца 2012-го — Уругвай бы все решил гораздо ранее», — предупредил автор «Советского спорта» Алексей Андронов.