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    Египет без Салаха не удержал ничью в матче с Уругваем

    Египет — Уругвай 0:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Сборная Египта Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Египта и Уругвая стартовали на чемпионате мира-2018 матчем в Екатеринбурге.

    Хосе Мария Хименес
    Хосе Мария Хименес
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    Встреча завершилась минимальной победой уругвайцев со счетом 1:0.

    По ходу матча Уругвай создал ряд моментов, которые завершали Луис Суарес и Эдинсон Кавани, однако не реализовал их — великолепную игру продемонстрировал голкипер египтян Мохамед Эль-Шенави.

    Победный мяч на 90-й минуте игры забил Хосе Мария Хименес, который отличился ударом головой после навеса со штрафного.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Отметим, что лидер сборной Египта Мохаммед Салах весь матч провел на скамейке запасных.

    Напомним, Египет и Уругвай являются соперниками сборной России по группе А.

  • ЧМ-2018. Египет — Уругвай 0:1
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    • Чемпионат мира-2018. Группа А
    Египет — Уругвай — 0:1 (0:0)
    Гол Хименес, 90Египет Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдельшафи, Варда (Собхи, 82), Эль-Нени, Хамед (Морси, 50), Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63)Уругвай Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весино (Торрейра, 87), Бентанкур, Де Арраскаэта (Родригес, 59), Кавани, Луис СуаресПредупреждение Хегази, 90+6
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