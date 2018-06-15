Египет без Салаха не удержал ничью в матче с Уругваем

Хосе Мария Хименес
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Встреча завершилась минимальной победой уругвайцев со счетом 1:0.
По ходу матча Уругвай создал ряд моментов, которые завершали Луис Суарес и Эдинсон Кавани, однако не реализовал их — великолепную игру продемонстрировал голкипер египтян Мохамед Эль-Шенави.
Победный мяч на 90-й минуте игры забил Хосе Мария Хименес, который отличился ударом головой после навеса со штрафного.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Отметим, что лидер сборной Египта Мохаммед Салах весь матч провел на скамейке запасных.
Напомним, Египет и Уругвай являются соперниками сборной России по группе А.
Чемпионат мира-2018. Группа А
Египет — Уругвай — 0:1 (0:0)
Гол Хименес, 90Египет Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдельшафи, Варда (Собхи, 82), Эль-Нени, Хамед (Морси, 50), Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63)Уругвай Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весино (Торрейра, 87), Бентанкур, Де Арраскаэта (Родригес, 59), Кавани, Луис СуаресПредупреждение Хегази, 90+6