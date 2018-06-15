Египет без Салаха не удержал ничью в матче с Уругваем

Сборныестартовали на чемпионате мира-2018 матчем в Екатеринбурге.

Встреча завершилась минимальной победой уругвайцев со счетом 1:0.

По ходу матча Уругвай создал ряд моментов, которые завершали Луис Суарес и Эдинсон Кавани, однако не реализовал их — великолепную игру продемонстрировал голкипер египтян Мохамед Эль-Шенави.

Победный мяч на 90-й минуте игры забил Хосе Мария Хименес, который отличился ударом головой после навеса со штрафного.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Отметим, что лидер сборной Египта Мохаммед Салах весь матч провел на скамейке запасных.

Напомним, Египет и Уругвай являются соперниками сборной России по группе А.