ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 5

Портал Squawka.com опубликовал заключительную часть рейтинга восходящих звезд, которые могут засиять на чемпионате мира-2018 в России. Смотрим, кто расположился на местах с третьего по первое.

3. Тимо Вернер (Германия)

Нападающий, 22 года, 13 матчей за сборную (7 голов)

Впервые с 1998 года в составе сборной Германии будет еще кто-то кроме Мирослава Клозе, завоевавший трофей Кубка мира. Это огромная ноша, но парень по имени Тимо Вернер способен справиться с таким давлением благодаря своему таланту. Форвард «РБ Лейпциг» постоянно стремился к рекордам, начиная делать первые шаги в подростковом возрасте еще в «Штутгарте».

Вернер стал самым молодым дебютантом «Штутгарта» в свои 17 лет, 4 месяца и 25 дней. Гол в ворота «Фрайбурга» сделал его самым молодым автором забитого мяча в Бундеслиге. В сборную Германии он попал уже из «Лейпцига», когда сумел ощутимо прибавить в мастерстве.

Вернер забил 13 голов за три сезона в «Штутгарте». В первом сезоне за «Лейпциг» Тимо забил невероятное количество голов — 21. Он и его команда потрясли Бундеслигу своей игрой, которая порой заставляла нервничать главного претендента на титул — «Баварию».

Стиль форварда — скорость. Вернер очень классно использует свой высокий темп, убегая за спины защитников. Во втором сезоне на счету нападающего всего 13 голов, но соперники уже не относились к «Лейпцигу» с недооценкой, поэтому добывать очки стало сложнее, а сам Тимо испытывал давление, стремясь оправдать ожидания. Всего за два сезона он нанес 169 ударов и забил 34 гола.

В сборной Германии Вернер показал себя только год назад на Кубке конфедераций. Он был резервистом на турнире, но сумел пробиться в основу и забить три гола, а затем принял участие в победной атаке немцев в финале. Позже главный тренер Йоахим Лев признал, что Вернер является наконечником атак, который давно был очень нужен команде.

На Кубке мира Германия сыграет с талантливым и перспективным нападающим на острие впервые с 2010 года. В 2014-м Мирослав Клозе был далек от оптимальных кондиций и забил всего два мяча. Мощь и способности Вернера значительно упростят сборной Германии задачу защитить титул. Не стоит удивляться, если Тимо повторит путь Клозе, который забил восемь голов на ЧМ-2002.

Тимо Вернер. Лучшие моменты сезона

Ключевая цифра — Вернер забил 13 голов и отдал 7 ассистов, что является лучшим показателем среди всех футболистов «Лейпцига» в минувшем сезоне Бундеслиги.

Против кого может сыграть: Мексика (17 июня), Швеция (23 июня), Южная Корея (27 июня).

2. Габриэл Жезус (Бразилия)

Нападающий, 21 год, 17 матчей за сборную (10 голов)

Габриэл Жезус Фото:Getty Images

Жезус является настоящим явлением в мировом футболе. Он появился в качестве перспективного игрока в «Палмейрасе» и мгновенно помог команде стать доминирующей силой в чемпионате. Сначала он был вингером, но потом начал действовать в центре атаке и раскрылся в полной мере.

Может показаться, что Габриэлу не хватает габаритов, однако он прекрасно справляется с задачами форварда. Его передвижение по полю и тактический интеллект позволяют показывать космический уровень взаимопонимания с партнерами и постоянно держать в напряжении защитников.

Переход в «Манчестер Сити» состоялся в начале 2017 года. С первого поединка казалось, что бразилец давно находится в команде. Далее произошла травма, но ко второму сезону в Манчестере Жезус полностью адаптировался, а нападение «Сити» выглядело с Габриэлом порой даже лучше, чем с опытнейшим Серхио Агуэро на острие. При этом форвард не боится отрабатывать в обороне, когда того требует ситуация.

Жезус помог «Ман Сити» завоевать титул, а за свою карьеру в АПЛ он нанес 80 ударов и забил 20 голов. Этот игрок добавляет сборной Бразилии блеска. В последнее время у команды были посредственные форварды — Фред, Луис Фабиано и тд. Теперь у Бразилии есть исключительный нападающий, который умеет взаимодействовать с Неймаром, что дуэт показал еще на Олимпиаде-2016, ставшей для них золотой.

Габриэл Жезус. Лучшие моменты сезона

Ключевая цифра — Жезус забил больше голов (13), чем любой футболист младше 24 лет в английской Премьер-лиге прошлого сезона.

Против кого может сыграть: Швейцария (17 июня), Коста-Рика (22 июня), Сербия (27 июня).

1. Килиан Мбаппе (Франция)

Нападающий, 19 лет, 15 матчей за сборную (4 гола)

Килиан Мбаппе Фото:Getty Images

Мбаппе начнет выступление на чемпионате мира как одна из главных звезд европейского футбола, но на счету Килиана всего два сезона на профессиональном уровне. Этот факт и футболка в национальной команде с десятым номером — свидетельство уникальности таланта футболиста.

Несмотря на столь юный возраст, этот парень уже сыграл 119 матчей за клуб и сборную, записав на свой счет 52 гола. Это абсурдные показатели для молодого футболиста. Более того, он забивал в каждом из своих первых четырех матчей в Лиге чемпионов. Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим в обоих поединках на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

Француз хорош не только в кубковых матчах, но и в Лиге 1. За «Монако» он забил 15 голов в 29 играх, когда Килиану было всего 18 лет. Затем состоялся громкий трансфер в ПСЖ, где на его счету было 13 мячей в 27 матчах. Стоит отметить, что в Париже он действовал не в роли наконечника, а на фланге, подыгрывая Неймару и Эдинсону Кавани, но на уровне его игры это не отразилось.

Нет ничего удивительного, что Мбаппе играет в основе сборной Франции. В национальной команде его формальная позиция — правый вингер, но на самом деле Килиан дрейфует по всему фронту атаки и комбинирует с Жиру и Гризманном на всех участках поля. Если Дидье Дешам сможет правильно настроить своих лучших футболистов, то именно Мбаппе станет самым ярким звеном в этом механизме на мундиале.

Килиан Мбаппе. Лучшие моменты сезона

Ключевая цифра — Мбаппе принимал участие в организации гола каждые 90,9 минуты за клуб и сборную (51 гол, 32 ассиста).

Против кого может сыграть: Австралия (16 июня), Перу (21 июня), Дания (26 июня).