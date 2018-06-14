ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 5

3. Тимо Вернер (Германия)
Нападающий, 22 года, 13 матчей за сборную (7 голов)
Впервые с 1998 года в составе сборной Германии будет еще кто-то кроме Мирослава Клозе, завоевавший трофей Кубка мира. Это огромная ноша, но парень по имени Тимо Вернер способен справиться с таким давлением благодаря своему таланту. Форвард «РБ Лейпциг» постоянно стремился к рекордам, начиная делать первые шаги в подростковом возрасте еще в «Штутгарте».
Вернер стал самым молодым дебютантом «Штутгарта» в свои 17 лет, 4 месяца и 25 дней. Гол в ворота «Фрайбурга» сделал его самым молодым автором забитого мяча в Бундеслиге. В сборную Германии он попал уже из «Лейпцига», когда сумел ощутимо прибавить в мастерстве.
Вернер забил 13 голов за три сезона в «Штутгарте». В первом сезоне за «Лейпциг» Тимо забил невероятное количество голов — 21. Он и его команда потрясли Бундеслигу своей игрой, которая порой заставляла нервничать главного претендента на титул — «Баварию».
Стиль форварда — скорость. Вернер очень классно использует свой высокий темп, убегая за спины защитников. Во втором сезоне на счету нападающего всего 13 голов, но соперники уже не относились к «Лейпцигу» с недооценкой, поэтому добывать очки стало сложнее, а сам Тимо испытывал давление, стремясь оправдать ожидания. Всего за два сезона он нанес 169 ударов и забил 34 гола.
В сборной Германии Вернер показал себя только год назад на Кубке конфедераций. Он был резервистом на турнире, но сумел пробиться в основу и забить три гола, а затем принял участие в победной атаке немцев в финале. Позже главный тренер Йоахим Лев признал, что Вернер является наконечником атак, который давно был очень нужен команде.
На Кубке мира Германия сыграет с талантливым и перспективным нападающим на острие впервые с 2010 года. В 2014-м Мирослав Клозе был далек от оптимальных кондиций и забил всего два мяча. Мощь и способности Вернера значительно упростят сборной Германии задачу защитить титул. Не стоит удивляться, если Тимо повторит путь Клозе, который забил восемь голов на ЧМ-2002.
Ключевая цифра — Вернер забил 13 голов и отдал 7 ассистов, что является лучшим показателем среди всех футболистов «Лейпцига» в минувшем сезоне Бундеслиги.
Против кого может сыграть: Мексика (17 июня), Швеция (23 июня), Южная Корея (27 июня).
2. Габриэл Жезус (Бразилия)
Нападающий, 21 год, 17 матчей за сборную (10 голов)
Жезус является настоящим явлением в мировом футболе. Он появился в качестве перспективного игрока в «Палмейрасе» и мгновенно помог команде стать доминирующей силой в чемпионате. Сначала он был вингером, но потом начал действовать в центре атаке и раскрылся в полной мере.
Может показаться, что Габриэлу не хватает габаритов, однако он прекрасно справляется с задачами форварда. Его передвижение по полю и тактический интеллект позволяют показывать космический уровень взаимопонимания с партнерами и постоянно держать в напряжении защитников.
Переход в «Манчестер Сити» состоялся в начале 2017 года. С первого поединка казалось, что бразилец давно находится в команде. Далее произошла травма, но ко второму сезону в Манчестере Жезус полностью адаптировался, а нападение «Сити» выглядело с Габриэлом порой даже лучше, чем с опытнейшим Серхио Агуэро на острие. При этом форвард не боится отрабатывать в обороне, когда того требует ситуация.
Жезус помог «Ман Сити» завоевать титул, а за свою карьеру в АПЛ он нанес 80 ударов и забил 20 голов. Этот игрок добавляет сборной Бразилии блеска. В последнее время у команды были посредственные форварды — Фред, Луис Фабиано и тд. Теперь у Бразилии есть исключительный нападающий, который умеет взаимодействовать с Неймаром, что дуэт показал еще на Олимпиаде-2016, ставшей для них золотой.
Ключевая цифра — Жезус забил больше голов (13), чем любой футболист младше 24 лет в английской Премьер-лиге прошлого сезона.
Против кого может сыграть: Швейцария (17 июня), Коста-Рика (22 июня), Сербия (27 июня).
1. Килиан Мбаппе (Франция)
Нападающий, 19 лет, 15 матчей за сборную (4 гола)
Мбаппе начнет выступление на чемпионате мира как одна из главных звезд европейского футбола, но на счету Килиана всего два сезона на профессиональном уровне. Этот факт и футболка в национальной команде с десятым номером — свидетельство уникальности таланта футболиста.
Несмотря на столь юный возраст, этот парень уже сыграл 119 матчей за клуб и сборную, записав на свой счет 52 гола. Это абсурдные показатели для молодого футболиста. Более того, он забивал в каждом из своих первых четырех матчей в Лиге чемпионов. Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим в обоих поединках на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.
Француз хорош не только в кубковых матчах, но и в Лиге 1. За «Монако» он забил 15 голов в 29 играх, когда Килиану было всего 18 лет. Затем состоялся громкий трансфер в ПСЖ, где на его счету было 13 мячей в 27 матчах. Стоит отметить, что в Париже он действовал не в роли наконечника, а на фланге, подыгрывая Неймару и Эдинсону Кавани, но на уровне его игры это не отразилось.
Нет ничего удивительного, что Мбаппе играет в основе сборной Франции. В национальной команде его формальная позиция — правый вингер, но на самом деле Килиан дрейфует по всему фронту атаки и комбинирует с Жиру и Гризманном на всех участках поля. Если Дидье Дешам сможет правильно настроить своих лучших футболистов, то именно Мбаппе станет самым ярким звеном в этом механизме на мундиале.
Ключевая цифра — Мбаппе принимал участие в организации гола каждые 90,9 минуты за клуб и сборную (51 гол, 32 ассиста).
Против кого может сыграть: Австралия (16 июня), Перу (21 июня), Дания (26 июня).