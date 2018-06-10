ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 3

10. Ерри Мина (Колумбия)

Центральный защитник, 23 года, 12 матчей за сборную

Ерри Мина Фото:squawka.com

Ерри Мина до сих пор полноценно не адаптировался к жизни в Барселоне, однако его игра за «Палмейрас» показывает, почему Хосе Пекерман сделал его одним из двух центральных защитников в новой обороне сборной Колумбии. С уходом на пенсию великого Марио Йепеса колумбийцам потребовались новые лидеры защиты, и одним из них стал Мина.

С ростом в 195 сантиметров Мина выглядит буквально гигантом на футбольном поле и может использовать свои габариты для перехватов длинных передач. Он не слишком подходит для быстрых проходов, но способен использовать свои длинные конечности для выхода из окружения. Он сильный, хотя мог бы набрать еще несколько килограммов. Именно мышечной массы ему не хватает для того, чтобы стать действительно первоклассным защитником.

Навыки игры в воздухе Мины проявляются не только в обороне, но и в атаке, где он довольно часто забивает голы, которые празднует с характерным ему танцем. Наряду с Давинсоном Санчесом, Ерри Мина способен помочь сборной Колумбии не только повторить достижение ЧМ-2014 в Бразилии, но и пройти дальше четвертьфинала.

Более того, если «Барселона» действительно так им недовольна, как об этом сообщается в прессе, то он может поднять свою цену благодаря успешной игре этим летом.

Ключевая цифра – только один игрок в «Барселоне» сделал больше ударов от своих ворот в среднем за 90 минут, чем Ерри Мина (3,9) в Ла Лиге в прошлом сезоне.

Против кого может играть: Япония (19 июня), Польша (24 июня), Сенегал (28 июня).

9. Гонсалу Гедеш (Португалия)

Вингер, 21 год, 9 матчей за сборную

Гонсалу Гедеш Фото:squawka.com

Нет никакой гарантии, что Гонсалу Гедеш будет выходить в стартовом составе сборной Португалии на чемпионате мира, но он игрок феноменального качества. Проведя минувший сезон в аренде в «Валенсии», вингер стал одним из лидеров «летучих мышей», которые заняли четвертое место и снова смотрелись сильной командой в Примере.

Гедеш – вингер в классическом португальском значении этого слова. Просто дайте ему мяч и отойдите, чтобы он выполнил свою работу. Его лучшим качеством считается динамичный дриблинг. Используя ложные движения тела и отличный контроль мяча, он способен пройти любого противника, создавая перед собой пространство, которое позволяет ему отдавать ключевые передачи или выполнять кроссы в штрафную площадь.

Для сборной Португалии Гедеш станет неким взрывом энергии и драйва. Скорее всего, начинать матчи он будет со скамейки запасных. Хотя помните Ренату Саншеша? Прямо посреди Евро-2016 он из суперрезервиста превратился в игрока стартового состава и стал одним из главных молодых открытий в мировом футболе.

Можно ожидать, что Фернанду Сантуш повторит этот трюк с Гедешем. Разница будет лишь в том, что за плечами у вингера имеется сказочный сезон, поэтому суровостью взрослого футбола его уже не испугать.

Ключевая цифра – Гонсалу Гедеш имеет на своем счету больше успешного дриблинга в среднем за 90 минут (3), чем любой игрок U-23, сыгравший в Ла Лиге в прошлом сезоне как минимум 2000 минут.

Против кого может играть: Испания (15 июня), Марокко (20 июня), Тран (25 июня).

8. Ирвинг Лосано (Мексика)

Вингер, 22 года, 26 матчей за сборную

Ирвинг Лосано Фото:squawka.com

Мексиканский вингер Ирвинг Лосано впервые громко заявил о себе больше года назад, когда в его услугах были заинтересованы топ-клубы Европы. В конце концов он вполне разумно сделал выбор в пользу ПСВ – средней по классу команды, в которой смог провести яркий сезон.

Лосано мгновенно стал главным игроком атаки ПСВ и помог подопечным Филиппа Коку вернуть титул в Эредивизи, проигранный годом ранее «Фейенорду». Мексиканец действительно сделал все от себя зависящее, забив наибольшее количество голов в своей команде (четвертое место в лиге), отдав большинство передач (11-е место в лиге) и став вторым по количеству дриблинга.

В составе сборной Мексики Лосано вновь должен стать самой яркой искрой. Он был лучшим бомбардиром команды в квалификации, опередив даже такого мастера, как Хавьер Эрнандес. «Трехцветные» рассчитывают на этих форвардов (а также Карлоса Велу), ведь им попалась сложная группа, в которой сыграют и действующие чемпионы – немцы.

Кто-то бы испугался, но только не Мексика, выходившая в 1/8 финала на последних шести чемпионатах мира. И с таким игроком, как Ирвинг Лосано, вы смело можете ставить, что они попадут туда снова.

Ключевая цифра – наибольшее количество голов (17) и результативных передач (8) среди всех игроков ПСВ в Эредивизи в минувшем сезоне.

Против кого может играть: Германия (17 июня), Южная Корея (23 июня), Швеция (27 июня).

7. Давинсон Санчес (Колумбия)

Центральный защитник, 21 год, 9 матчей за сборную

Давинсон Санчес Фото:squawka.com

Сначала Давинсон Санчес доминировал в «Аяксе», а в прошлом сезоне – в «Тоттенхэме». Несмотря на то, что ему всего 21 год, легко понять, почему Хосе Пекерман сделал его одним из двух основных центральных защитников.

В отличие от своего партнера по сборной – вышеупомянутого Мины – Санчес не столь высокорослый (187 сантиметров). Несмотря на меньшие габариты, он обладает более совершенной техникой. Одной из причин, по которой он так преуспел в «Аяксе», были его навыки работы с мячом, которые он привез с собой в Премьер-лигу, где смог освоиться неимоверно быстро.

Можно было ожидать, что в первом сезоне в Англии Санчес будет получать ограниченное игровое время, но он быстро оказался в стартовом составе и выбор в его пользу всегда был оправданным. Он был настолько хорош, что Маурисио Почеттино даже согласился отказаться от услуг Тоби Алдервейрелда.

Ключевая цифра – Санчес выполнил больше ударов от своих ворот за 90 минут (5,6), чем любой другой игрок «Тоттенхэма», сыгравший больше одного матча в Премьер-лиге в прошлом сезоне.

Против кого может играть: Япония (19 июня), Польша (24 июня), Сенегал (28 июня).