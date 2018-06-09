ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 2

15. Трезеге (Египет)

Полузащитник, 23 года, 25 матчей за сборную

Это имя вам знакомо, но сам игрок — нет... Пока что. Махмуд Ибрагим Хассан предпочитает, чтобы его называли Трезеге. К слову, в этом нет никакого смысла, так как он невысокий искусный атакующий полузащитник, а не высокий грациозный нападающий. Однако это заставляет людей обращать внимание. И это очень хорошо характеризует молодого египтянина.

Трезеге действует на крыле атаки египетской сборной — на другой стороне поля от машины по забиванию голов Мохамеда Салаха. И если Салах относится к тем, кто остро действует в завершающей стадии атак, то Трезеге — это дриблер, который тащит мяч из глубины поля вперед, вступая в борьбу с соперниками. Ему также нравится бить с дистанции, поэтому команды, которые сядут глубоко к своим воротам, чтобы задушить Салаха, могут почувствовать всю ярость удара Трезеге с дальнего расстояния.

Ключевая цифра — Трезеге совершал больше дриблинга в среднем за 90 минут, чем любой, кто провел больше 2000 минут за сезон в турецкой Суперлиге (3,3).

Против кого может играть: Уругвай (15 июня), Россия (19 июня), Саудовская Аравия (25 июня)

14. Ренато Тапиа (Перу)

Центральный защитник/полузащитник, 22 года, 28 матчей за сборную

Ренато Тапиа Фото:peru21.pe

Сборная Перу под руководством Рикардо Гареки — это опытная команда. Однако Ренато Тапиа при этом нашел способ стать для нее необходимым. Тапиа — центральный защитник, на этой позиции он играет в «Фейеноорде». Однако в сборной он выполняет роль опорного полузащитника, и ему удается сиять на этой позиции.

Тапиа отлично играет в пас. Именно поэтому ему удалось адаптировать себя к роли полузащитника. Кроме того, он постоянно храбро бросается под мяч, блокируя удары, а также передачи соперника. Тапиа — остроумный игрок, который является частью солидной и опытной команды, способной шокировать всех — занять второе место в своей группе, а, может, и добраться до четвертьфинала.

Ключевая цифра — Ренато Тапиа заблокировал больше ударов в среднем за 90 минут (1,4), чем любой другой игрок «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов в этом сезоне.

Против кого может играть: Дания (16 июня), Франция (21 июня), Австралия (26 июня)

13. Хаким Зиеш (Марокко)

Вингер, 25 лет, 15 матчей за сборную

Хаким Зиеш Фото:ESPN.com

Хаким Зиеш — это сенсация. 25 лет — немного не тот возраст, когда можно считаться восходящей звездой. Однако игра в чемпионате Нидерландов позволила ему находится на радаре в течение значительного времени. Действующий на позиции вингера Зиеш обладает разрушительным дриблингом, а также является поистине мощной креативной силой, хотя он часто и оказывается в паре с несовместимыми нападающими.

За свои пять сезонов в чемпионате Нидерландов Зиеш показал выдающийся результат по голевым передачам, отдав 61 ассист — больше чем любой другой игрок за это же время. На его счету также 4 результативных паса в составе «Аякса», которые помогли команде дойти до финала Лиги Европы в сезоне 2016-2017. Все, что ему нужно — это сцена для того, чтобы показать все, на что он способен. И тогда у него не будет отбоя от предложений топ-клубов. Сборная Марокко — безупречная защитная единица, а потому в матчах против прославленных соперников Зиеш должен выделяться в этой команде как самая яркая атакующая звезда.

Ключевая цифра — Зиеш отдал 15 голевых передач в Эредивизии в прошлом сезоне. Больше, чем любой другой игрок.

Против кого может играть: Иран (15 июня), Португалия (20 июня), Испания (25 июня)

12. Пионе Систо (Дания)

Вингер, 23 года, 12 матчей за сборную

Пионе Систо Фото:b.dk

Если ты играешь за относительно неизвестный датский клуб в Лиге Европы, тебе может сниться, что благодаря ничьей против «Манчестер Юнайтед» можно оказаться в центре внимания. Но ты никогда не будешь ожидать того, что это случится. Однако так Пионе Систо оказался в «Сельте» — после того, как он забил по голу в каждом из матчей плей-офф сезона 2015-2016 против «МЮ» в составе «Мидтьюлланда» и поставил манкунианцев в такую ситуацию, в которой им понадобился героизм Маркуса Рэшфорда, чтобы избежать вылета.

Итак, он оказался в Виго, где прогрессировал до уровня постоянного игрока сборной Дании. Датская сборная будет соревноваться за выход из группы С, а Систо постарается извлечь выгоду из творчества Кристиана Эриксена, а также совершить много забегов по всей ширине поля в поисках гола или передачи для партнеров. Его часто упускают из виду, так что не удивляйтесь, если он шокирует несколько человек этим летом.

Ключевая цифра — В прошлом сезоне Ла Лиги он чаще всех в «Сельте» успешно шел в дриблинг — 2,7 раза в среднем за игру.

Против кого может играть: Перу (16 июня), Австралия (21 июня), Франция (26 июня)

11. Бруну Фернандеш (Португалия)

Атакующий полузащитник, 23 года, 5 матчей за сборную

Бруну Фернандеш Фото:record.pt

Бруну Фернандеш — это тот тип плеймейкера, от которого у португальских болельщиков могут течь слюнки. Что-то типа домашней версии Деко, лучшего со времен Руй Кошты. Это громкое заявление, но если понаблюдать за Бруну Фернандешем, то необходимость такого масштаба станет понятна. Фернандещ обладает таким талантом, что даже суровый Фернанду Сантуш почти всегда включает его в состав.

Фернандещ добавляет Португалии той изобретательности, которой им обычно не хватает. Он располагается во главе ромбообразной полузащиты, ищет свободные зоны и, таким образом, создает опасность. Его видение поля и умение подключить партнера по команде к атаке может сыграть решающую роль в том, чтобы Криштиану Роналду раззабивался на чемпионатах мира.

Ключевая цифра — Никто из центральных полузащитников в чемпионате Португалии не отдал больше ключевых передач, чем Бруну Фернандеш (72).

Против кого может играть: Испания (15 июня), Марокко (20 июня), Иран (25 июня)