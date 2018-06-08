ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 1

Ни одна земная сила не способна сделать из игрока суперзвезду так, как это удается чемпионатам мира. Представляем рейтинг игроков, которые могут надеяться на то, что их репутация значительно вырастет благодаря чемпионату мира в России.

20. Гарри Магуайр (Англия)

Центральный защитник, 20 лет, 4 матча за сборную

Гарри Магуайр колассален. Если бы этот рейтинг составлялся исключительно на впечатлениях, основанных лишь на физических данных, тогда у Магуайра могли быть конкуренты в данном списке только в том случае, если бы полярным медведям разрешалось принимать участие в чемпионате мира. Но этот рейтинг рассматривает все качества футболистов, поэтому Магуайр в нем лишь на 20-м месте.

Он провел потрясающий сезон за «Лестер» и тем самым подтвердил, что великолепный сезон в составе «Халла» не был случайностью. Английские топ-клубы могли бы подписать его немедленно, потому что этот парень был рожден, чтобы обороняться. Ожидается, что он будет играть слева в защитной тройке сборной Англии, и есть подозрение, что несколько правых вингеров после встречи с ним останутся с синяками и ушибами... ну в общем-то по всему телу.

На счету Магуайра — четыре голевые передачи в последнем сезоне АПЛ. Это больше, чем у любого другого центрального защитника, кроме Сесара Аспиликуэты. Кроме того, Магуайр выиграл больше всех дуэлей один в один среди игроков своей позиции — 51.

Ключевая цифра — 176 выносов в Премьер-лиге за прошлый сезон.

Против кого может играть: Тунис (18 июня), Панама (24 июня), Бельгия (28 июня).

19. Андрия Живкович (Сербия)

Вингер, 21 год, 10 матчей за сборную

Андрия Живкович Фото:uefa.com

Самый свежий вундеркинд из школы «Партизана» Андрия Живкович уже вошел в историю как самый молодой капитан своего родного клуба. Еще один рекорд он установил уже в сборной Сербии, став самым молодым игроком в истории национальной команды. Он дебютировал за сборную в 2013 году в возрасте 17 лет.

Сейчас Живковичу 21 год и он является стержневым игроком сборной Сербии. От него стоит ожидать серьезного давления на соперника на правой стороне поля. Живкович является вингером, который любит идти в обводку и подавать в штрафную. Плюс он хорошо видит возможности для передач. Сербия будет бороться за выход из группы Е со Швейцарией и может надеяться на то, что такой быстрый и изобретательный игрок как Живкович сумеет «сделать разницу».

Ключевая цифра — У Живковича в среднем 1,7 успешных обводки за матч за 90 минут в матчах чемпионата Португалии. Это второй результат в «Бенфике».

Против кого может играть: Коста-Рика (17 июня), Швейцария (22 июня), Бразилия (28 июня).

18. Алиреза Яханбакш (Иран

Вингер, 24 года, 37 матчей за сборную

Алиреза Яханбакш Фото:persianleague.com

Алиреза Яханбакш — это не то имя, которое знакомо многим людям, однако совсем скоро это может измениться. Вингер сборной Ирана провел сенсационный сезон в чемпионате Нидерландов за «АЗ», забив 21 гол и закончив сезон в качестве лучшего бомбардира турнира. 21 гол — это впечатляющие 29% от общего числа мячей, забитых его командой.

Еще больше впечатляет то, что он также сделал 12 результативных передач, став третьим по этому показателю во всей лиге. Во всех отношениях этот парень является готовым продуктом.

Иран — команда, которая играет от обороны и не предоставит ему много шансов (выйти из группы). Однако не стоит удивляться, если ему удастся терроризировать одного или нескольких известных оппонентов своими умными пасами и оглушительными ударами. Если ваш голкипер уснул — Яханбакш поймает его.

Ключевая цифра: Яханбакш забил 21 гол в чемпионате Нидерландов 2017-2018 — больше, чем любой другой игрок

Против кого может играть: Марокко (15 июня), Испания (20 июня), Португалия (25 июня)

17. Денис Закария (Швейцария)

Опорный полузащитник, 21 год, 10 матчей за сборную

Денис Закария Фото:goal.com

Если и есть что-то, что Швейцария умеет делать — так это обороняться. И человек-скала Денис Закария может послужить этому примером. 21-летний игрок с ростом 1 метр 91 сантиметр располагается в середине поля и является регулярным игроков основного состава.

Швейцарцы только что сыграли вничью с Испанией и постараются сдержать Бразилию на старте чемпионата мира.

Закария — крупный полузащитник оборонительного плана, однако у него есть не только физические данные. Очевидно, что он превосходен в отборе, однако он также хорошо читает игру и блокирует передачи с невероятно высоким процентом. Кроме того, впечатляет его умение доставить мяч вперед. Хотя он и не специализируется на передачах, но выглядит вполне солидно для того, чтобы команда могла сохранять владение. Стоит ожидать, что он засияет, если Швейцарии удастся справиться со своими соперниками.

Ключевая цифра — Закария в среднем блокирует 1,7 передачи за 90 минут в Бундеслиге в этом сезоне. Это больше, чем любой другой игрок «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Против кого может играть: Бразилия (17 июня), Сербия (22 июня), Коста-Рика (27 июня)

16. Марко Асенсио (Испания)

Вингер, 22 года, 11 матчей за сборную

Марко Асенсио Фото:en.as.com

Очевидно, что Марко Асенсио — невероятный талант. Он доказывал это своими периодическими вспышками в матчах за «Реал» на протяжении последних двух сезонов. На его счету — шесть голов в прошлом сезоне, а также 2,5 кючевых передачи в среднем за игру. Но цифры в его профайле пока не догнали его талант. В частности, и в сборной Испании, где он остается суперзапасным.

Но не стоит удивляться, если на чемпионате мира Асенсио будет появляться в каждом матче, когда Испания будет искать большую ширину для передач, а также темп во второй половине игры. Асенсио был рожден, чтобы вызывать трепет. И учитывая, что Хулен Лопетеги создал классную сборную Испании, которая может пройти на ЧМ достаточно далеко, у Асенсио будет много шансов, чтобы взбудоражить нас всех этим летом. Посмотрим на его дебют на чемпионате мира.

Ключевая цифра — Марко Асенсио забивал в каждом из своих дебютов — в Суперкубке УЕФА, Ла Лиге, Лиге чемпионов, Кубке Испании и Суперкубке Испании, став первым игроком в истории «Реала», которому удалось подобное.

Против кого может играть: Португалия (15 июня), Иран (20 июня), Марокко (25 июня)