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    Топ-3 вратаря будущего Чемпионата мира 2018

    Страж ворот – более ответственная и «нервная» позиция, чем нападающий

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    Алиссон Рамзес Бекер
    Алиссон Рамзес Бекер
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    Если Вы не знаете, за какими игроками следить на ЧМ-2018, наблюдайте за рыцарями последнего рубежа из нашего топа.
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    Исследование Киевского международного института социологии показало, что 60% любителей футбола следят за этим видом спорта из-за ярких эмоций. Причем большинство получает эти эмоции благодаря голам и техническим приемам футболистов (финтам).

    Это объясняет непопулярность вратарской позиции среди болельщиков. LiveSport.Ru считает это несправедливым и показывает всю красоту вратарского мастерства в трех примерах.

    Место 3: Алиссон

    Национальность: Бразилия
    Матчей за сборную: 25

    Алиссон Рамзес Бекер
    Фото:AS English — Diario AS

    Этим летом ряду европейских топ-клубов приписывают интерес к Алиссону. И когда мы наблюдали за его игрой в составе «Ромы» или сборной, понимали, почему.

    Его образ – брутальный бородатый парень, который делает свое дело и делает его хорошо. Его стиль игры – невероятные сейвы, которые он оттачивал на тренировках много лет еще в академии бразильского «Интернасьонала».

    В свои 25 лет у него уже есть рекорды. Один из них – количество «сухих» матчей за сборную. Под руководством Тите Алиссон провел 15 матчей без голов в свои ворота из 20-ти.

    Потому нельзя говорить, что успех Бразилии на Чемпионате мира будет зависеть исключительно от Неймара и Ко. Вратарь «Ромы» определенно сыграет важную роль на Мундиале в России. Если Вам мало аргументов, то…

    Ключевая статистика. Алиссон в этом сезоне Лиги чемпионов сделал больше всех сейвов – 47.

    Место 2: Марк-Андре тер Штеген

    Национальность: Германия
    Матчей за сборную: 19

    Марк-Андре тер Штеген
    Фото:Champions League

    Вратарь «Барселоны» подходит к Чемпионату мира в прекрасной форме. Можно вполне смело говорить, что это был лучший сезон для тер Штегена. Авторитетный футбольный портал «Squawka» и вовсе ставит немецкого вратаря на второе место в мире по текущей форме.

    По словам журналистов «Squawka», сейчас в мире только один голкипер играет лучше, и он – пролетел мимо Чемпионата мира. Это Ян Облак, если кто не догадался.

    С такой игрой кажется невероятным, что наставник Бундестим Йоахим Лев посадит тер Штегена на лавочку, а выпустит полуготового Нойера. Но, по-видимому, будет именно так. Печально и то, что Марк-Андре тер Штеген сейчас в самом соку – немцу 26 лет.

    Возраст футбольной зрелости – это самое подходящее время для крупных свершений. И как же прискорбно, что Марк-Андре тер Штеген, скорее всего, будет статистом на этом Чемпионате мира.

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    • Ключевая статистика. В последнем сезоне Ла Лиги тер Штеген совершил 80,3% сейвов. Это второй показатель среди топ-5 чемпионатов Европы.

    Место 1: Давид Де Хеа

    Национальность: Испания
    Матчей за сборную: 27

    Давид Де Хеа
    Фото:Stadium Astro

    Однозначный лидер топа. Несмотря на предыдущие комплименты в сторону Яна Облака как лучшего голкипера Европы сейчас, мы считаем, что «корону» должен носить именно Де Хеа.

    Испанец «делает ветер» что за «Манчестер Юнайтед», что за сборную своей страны. Без него «красные дьяволы» финишировали бы вне топ-4. Сомневаетесь?

    А как Вам такое? Давид Де Хеа непосредственно помешал 14-ти голам и оформил 18 «сухих» матчей в Премьер-лиге в этом сезоне. Это, к слову, два рекорда английского чемпионата.

    Фишки испанского «Человека-паука» — это скорость реакции и прыгучесть. Благодаря этим качествам он постоянно радует фанатов своего клуба красивыми сейвами. Если он будет играть на Мундиале на таком же уровне, то мы даже не знаем, смогут ли Испании забить…

    Ключевая статистика. В квалификации на Чемпионат мира Давид Де Хеа оформил шесть «сухих» матчей из девяти, в которых он играл.

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