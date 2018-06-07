Дневник ЧМ-2018: Усы победы, космический мяч и мексиканские оргии

До старта чемпионата мира по футболу-2018 осталась неделя. Команды проводят последние контрольные матчи и начинают съезжаться в Россию, а страна-хозяйка заканчивает последние приготовления.

Худшие из лучших

Свежий рейтинг ФИФА математически подтвердил то, что российские болельщики и так подозревали — команда-хозяйка ЧМ-2018 — худшая сборная мундиаля, уступая даже сборной Саудовской Аравии, победу над которой уже мысленно записали себе в актив все российские сборники.

Что уж говорить про Египет, который на днях бывший тренер болтающего на дне таблицы ФНЛ «Зенита-2» Владислав Радимов презрительно назвал «колхозом». Слышали мы уже в свое время ровно те же слова, но про Словакию, от другого экс-зенитовца. Ту самую Словакию, которая раздела российскую команду на Евро-2016.

Времена, когда сборная России при Романцеве вскарабкивалась на 5-е место рейтинга ФИФА остались в далеком, почти былинном, прошлом. Теперь наше место 70-е — выше нас, помимо саудитов, теперь Гвинея, Кот-д'Ивуар, Алжир, Кабо-Верде. Ну а ниже Македония, Сальвадор, Сирия, ЮАР, Китай. Есть куда падать.

И товарищеские матчи команды Станислава Черчесова накануне мундиаля намекают, что 70-е место — это не предел. У России худшая безвыигрышная серия среди всех участников ЧМ, а Черчесов установил антирекорд для тренера сборной России — 7 матчей без побед.

Падать еще есть куда, по открыванию новых глубин нам равных нет. Но все же будем надеяться на чудо. А что еще остается?

Усы надежды

Наверное одной из последних надежд для отечественой команды станет флешмоб, который запустил российский ведущий Иван Ургант в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Акция нашла своих последователей, как знаменитых, так и из простого народа.

#усынадежды#чм18 Публикация от Анна (@annastankova8) 7 Июн 2018 в 8:43 PDT

Публикация от Алексей IRONic Степанов (@stepanov.as) 7 Июн 2018 в 9:02 PDT

Космический мяч

Так что вся надежда на усы, да на побывавший в космосе мяч, которым сборная России будет играть в матче открытия ЧМ-2018. Футбольный снаряд побывал на МКС, где им поиграли космонавты, после чего вернулся на Землю.

Антон Шкаплеров Космонавт Роскосмоса На мяч мы поставили автографы и официальную печать МКС, засняли все это, чтобы было видно, что он действительно побывал в космосе. Положили мяч так, чтобы его сразу можно было достать из спускаемого аппарата. Прямо после посадки мяч был эвакуирован и передан официальным представителям ФИФА. Нам говорили, что этим мячом будет открываться первая игра у нас в «Лужниках» в Москве.

По его словам, участники импровизированного матча не били по мячу сильно, потому что им, вероятно, можно пробить космическую станцию. Что вызывает определенные вопросы. Хотя, речь может идти только о российском сегменте. Тогда да, лучше поберечься.

Одно касание — и все, он летит далеко, не тормозит и не снижает скорости, всю станцию, наверное, может так пролететь. Поэтому мы имитировали ворота — ими были переходные люки между отсеками. Постарались играть в космосе как профессионалы: надеюсь, наша сборная будет играть на Земле не хуже. Антон Шкаплеров

Премия за вредность

Впрочем, может быть наши игроки постараются как следует выступить не из-за мифической «чести страны» или банального самоуважения, но благодаря финансовой стимуляции.

Стала известна система премирования футболистов сборной России, которая действует с момента назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера.

За каждую победу игроки получают по 15 тысяч евро (более 1,1 млн рублей). За ничью – по 7,5 тысяч евро. За поражения выплаты не предусмотрены. Премии полагаются всем, кто попадает в заявку на игру.

На ЧМ-2018 схема будет той же, за исключением того, что, скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы.

Под руководством Черчесова сборная России провела 18 контрольных матчей. На счету команды пять побед, шесть ничьих и семь поражений.

Суммы кажутся солидными — на взгляд среднестатистического болельщика, но для игроков РФПЛ, получающих огромную надбавку лишь за паспорт с двуглавым орлом, это сущие мелочи, которые можно прокутить за одну вечеринку с шампанским в Монако.

Хотя получать 7,5-15 тысяч евро только за то, что ты полтора часа отсидел на скамье запасных — это звучит заманчиво.

Утром деньги — вечером песни

И еще немного о финансовых вопросах. Чемпионат мира по футболу — это не только матчи команд со всего света, но и многочисленные мероприятия для болельщиков, в том числе музыкальные.

Так, во время Чемпионата мира по футболу в Ростов-на-Дону приедут 14 музыкальных исполнителей. Это не только отечественные группы, но и коллективы из-за рубежа. Они будут представлять страны, сборные которых выступают на «Ростов Арене».

Составитель российской программы, видимо, вдохновлялся ностальгическими плейлистами «Дискотеки 90-х», поэтому ростовскую публику были выбраны «Агата Кристи», «Чичерина», «Каста» и «Смысловые Галлюцинации».

И вот тут вот возникли проблемы. Как рассказал «КП» источник, директору Чичериной за неделю до старта чемпионата мира прислали письмо, в котором сообщалось, что «принято решение отказаться от выступления артистки Chicherina». Причина: «беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанных с военными темами».

В письме была ссылка на один из последних клипов Чичериной «На передовой». И уточнялось, что даже исполнение нейтральных песен не поможет, мол, «певица связана с войной».

ФИФА уверена, что каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания. В соответствии с регламентом ФИФА, матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений Пресс-релиз ФИФА

Ну отменили и отменили, вот только певица Чичерина уже получила полмиллиона рублей в качестве предоплаты за выступление и возвращать их не собирается. Теперь организаторы фестиваля пытаются договориться о возвращении хотя бы части денег.

Vamos, братцы, vamos!

И, не покидая юга России — о Краснодаре, где будет жить и тренироваться сборная Испании. Испанцы выбрали Краснодар в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира.

Завтра, 8 июня, команда проведет открытую тренировку, а 9 июня сыграет товарищеский матч против Туниса на стадионе «Краснодар».

¡Gracias por este recibimiento! Acabamos de llegar a nuestras instalaciones en Krasnodar y nos han acogido de maravilla 😊#VamosEspaña #Rusia2018 pic.twitter.com/EkfmXOgUSU — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 7 июня 2018 г.

Испанцы уже прибыли на Кубань, а встречали их мэр города Евгений Первышов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, а также....артисты ансамбля казачьей песни.

Более того, к приезду команды на стене девятиэтажного дома был завершен 30-метровый портрет капитана испанской сборной Серхио Рамоса.

Последние штрихи к граффити-портрету капитана сборной Испании по футболу Серхио Рамоса в Краснодаре / Los toques finales al retrato de grafiti del capitán de la selección española de fútbol Sergio Ramos en Krasnodar #Краснодар #Испания #СерхиоРамос #Krasnodar #España #SergioRamos pic.twitter.com/gD4FbBULDZ — МИД 🇷🇺 Краснодар (@MID_Krasnodar) 7 июня 2018 г.

Полиция нравов

Есть свои казаки и в Ростове (где их нет в наше время?). Ростовские казаки — очень великодушные. Они пообещали не бить болельщиков нагайками во время проведения чемпионата мира по футболу и сообщать полицейским о целующихся мужчинах в городе.

Дело в том, что ростовские казаки в количестве 300 человек будут обеспечивать общественную безопасность в городе вместе с полицией. В их полномочия не входит применение силы к людям, но они очень опасаются «европейских ценностей», вроде всеобщего равенства вне зависимости от пола, расы, вероисповедания и сексуальной ориентации

Олег Баранников координатор ростовских казачьих дружин Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции. Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом.

Казаки видимо не в курсе, или просто не хотят обращать внимание на то, что оргкомитет ЧМ-2018, милостиво разрешил ЛГБТ-болельщикам держаться за руки и целоваться на стадионах, заявив, что «проявление агрессии на стадионах недопустимо ни в каком виде, вне зависимости от причин».

Оценить работу казаков смогут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии.

Выносливые и аморальные

Если уж говорить о сборной Мексики и ревнителях морали, то внимание казакам стоит обратить не на болельщиков, а на игроков.

По информации местных медиа, несколько футболистов национальной команды – Эктор Эррера, Гильермо Очоа, Хесус Гальярдо, Хонатан и Джовани дос Сантосы, Хесус Корона, Рауль Хименес, Карлос Сальседо и Марко Фабиан – устроили вечеринку, на которую пригласили 30 девушек из эскорт-агентств.

Какие-либо подробности неизвестны, при этом многие из вышеупомянутых футболистов женаты. Футболисты отдыхали с 22 часов до 4 утра.

Утверждается, что это произошло после товарищеского матча с Шотландией. И хватило же здоровья...

Расизм Шредингера

Серьезные вопросы, по прежнему, вызывает и вопрос расизма на российских стадионах, который постоянно напоминает о себе.

В мае ФИФА оштрафовала РФС на 30 тысяч франков за расистское поведение болельщиков сборной России на матче с Францией в Санкт-Петербурге, а буквально на днях «Зенит» был наказан УЕФА проведением еврокубкового матча при пустых трибунах, в том числе и за расистские выкрики болельщиков питерского клуба.

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о мерах по борьбе с расизмом на предстоящем мундиале.

Я бы не сказал, что мы обеспокоены такими проблемами, как дискриминация, нарушение прав человека и безопасность, но мы относимся к ним крайне серьезно. В процессе подготовки к турниру мы приняли соответствующие меры. У нас есть четкая трехступенчатая процедура борьбы, и в случае проявлений расизма судья вправе остановить, прервать и даже отменить игру. Если что-то подобное произойдет, то благодаря мониторинговой системе последуют незамедлительные санкции. Конечно, мы хотим, чтобы этого не случилось. О серьезных последствиях все предупреждены. Джанни Инфантино

Волнуются и представители команд — сборная Англии традиционно самая активная в этом плане. Защитник «Трех Львов» и лондонского «Тоттэнхэма» Дэнни Роуз, например, не впечатлен слишком мягкими санкциями ФИФА и решил не брать свою семью в Россию из-за расизма.

Каким-то образом Россия получила чемпионат мира, и нам нужно двигаться дальше. Но штраф в размере 22 тысяч фунтов – это отвратительно. Чего они [ФИФА] ждут? Не хочу показаться высокомерным, но если бы меня оштрафовали на 22 тысячи, и это не придали бы большой огласке, это не имело бы большого значения. Страну оштрафовали на 22 тысячи – просто смешно. Сейчас я просто в ступоре. Если меня там оскорбят на расовой почве, ничего не изменится. Я просто оставлю это в стороне. Так не должно быть, но это так. Мы обсуждали возможной уход с поля. Но трудно сказать, что ты предпримешь, пока это не случилось, пока ты не понял, при каких обстоятельствах это происходит Дэнни Роуз

Наставник сборной Англии Гарри Саутгейт, впрочем, считает, что необдуманных поступков, вроде ухода с поля после расистских выкриков, команда совершать не будет.

Люди в идеальном мире сказали бы, что мы должны уйти с поля, но в реальности это значило бы, что нас выкинут с турнира. Не думаю, что футболисты хотят этого. Они всю жизнь работали для того, чтобы попасть на чемпионат мира. Так что наш посыл заключается в том, что мы можем поднимать и решать проблемы, но мы хотим играть на турнире. Это очень деликатный вопрос Гарри Саутгейт

Английскому футболисту с жаром ответили российские парламентарии. Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что проблемы расизма в стране нет и призвал иностранцев отказаться от стереотипного мышления в отношении России.

Такой вот взгляд из VIP-ложи российских стадионов, где проблема расизма, возможно, действительно не очень актуальна, в отличие от фан-секторов. Вот так вот, в России одновременно и есть, и нет расизма. Воистину страна чудес.

Гостеприимная Россия

Российский мундиаль не обошелся без отечественных ноу-хау, вроде системы Fan ID — специального документа, который должен получить фанат, чтобы попасть на матчи ЧМ-2018. Просто билета на матч теперь уже недостаточно.

В качестве бонуса, по правилам, установленным на время ЧМ-2018, Fan ID должен был служить аналогом визы для лиц, приобретших билеты на матчи турнира. Правда, с оговоркой — у российской стороны остается право отказывать во въезде в любой момент.

И не стоит думать, что Россия этим правом не пользуется — так, австралийские болельщики начали массово жаловаться, что им отказали во въезде.

Аарон Кэмм Австралийский болельщик Я просто помешан на футболе. Получив ID, я подумал что-то вроде: «О, это становится правдой, мне достался этот красивый ламинированный ID, я еду на чемпионат мира». Я хотел отправиться на чемпионат мира с тех пор, как смотрел игры ЧМ-98, когда мне было восемь лет. Это было воплощение мечты.

Кэмм потратил несколько тысяч австралийских долларов на билеты на матчи и авиабилеты, получив в итоге от российской стороны сообщение, которое представляло копию текста из опубликованных ранее условий въезда на ЧМ-2018, о том, что Россия может отказать во въезде любому, без объяснения причин. Болельщика уведомили, что его Fan ID отклонен, каких-либо подробностей сообщение не содержало.

Кэмм вынужден пользоваться специальным креслом в силу заболевания двигательного аппарата. Однако об отказе во въезде в Россию сообщили и многие другие болельщики, не имеющие подобных физических особенностей.

Возможно, российская визовая служба так изощренно мстит Австралии за то, что члены правительства этой страны не будут отправлять официальную делегацию на чемпионат мира. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подчеркнула, что бойкот никак не затронет национальную команду, которая примет участие в турнире.

Мировое первенство в России также не посетят члены британского правительства, так что готовьтесь к сюрпризам, британские болельщики. Россия — щедрая душа.

Кот-предсказатель

Со времен многострадального осьминога Пауля, предсказавшего все результаты сборной Германии на ЧМ-2010, каждый крупный турнир не обходится без зашкаливающего количества животных-предсказателей. Иногда кажется. что их больше, чем команд, принимающих участие в турнирах.

Чемпионат мира в России — не исключение. В Самаре есть свой оракул — коза Забияка, которая уже напророчила, что победителем мундиаля будет сборная Бельгии.

Забияка получила право предсказывать исход матчей ЧМ-2018 по итогам зрительского голосования. На звание самарского оракула также претендовали беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко и питон Мурзик. Все они являются питомцами самарского зоопарка.

А в Сочи предсказаниями будет заниматься кролик Пушик, который живет в зооуголке Эколого-биологического центра имени Сергея Соколова.

Предсказания ушастого Нострадамуса уже пошли вразрез с прогнозом Забияки. Сборную Белгии, которая сыграет в Сочи, он не котирует, и напророчил ей поражение от команды Панамы. Со сборной России кролик решил сыграть наверняка, пообещав ей победу над Саудовской Аравией.

Кот Ахилл из Государственного Эрмитажа будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу. Для этого ему придется выбрать одну из мисок с едой. (>^ω^<) pic.twitter.com/4qE3MG687l — CGTN на русском (@cgtnrussian) 4 июня 2018 г.

Главным зоо-предсказателем является белоснежный кот Ахилл из Эрмитажа, который уже отпахал на матчах Кубка Конфедераций в прошлом году, правильно определив исход трех из четырех проходивших в Петербурге игр.

Что тут скажешь — животное в беспроигрышном положении. Какую миску не выбери, в ней халявная порция корма, а сбудется прогноз или нет, это его мало интересует. После многочисленных «прогнозов» на Кубке Конфедераций Ахиллу даже пришлось сесть на диету.