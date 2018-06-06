Черчесов наработал на увольнение: Сборная России не справилась с турецкими дублерами

Сборная России в Москве сыграла вничью с командой Турции (1:1) в товарищеском матче, прошедшем на «ВЭБ Арене». Счет в поединке открыл Александр Самедов, однако во втором тайме гости воспользовались ошибкой в обороне россиян и сравняли счет. Сборная России не может победить в официальных матчах 7 игр подряд.

Нервное начало

«6 матчей без побед в товарищеских (окей, окей, Станислав Саламович, в контрольных!) матчах сильно нервировали главного тренера. Это чувствовалось в резких ответах на пресс-конференции накануне матча и поведении Черчесова на бровке. Больше всех не повезло запасным игрокам, расположившимся на скамейке: именно им тренер почему-то высказывал свое недовольство происходящим на поле.

На поле тем временем тоже хватало нервов и недопонимания. Сборная России расположилась по схеме 4-2-3-1, и эту расстановку можно было бы считать основной для стартового матча ЧМ, если бы не возвращение к пяти защитникам в конце игры. С первых минут команда вышла с Зобниным и Газинским в роли опорников и Кутеповым в качестве напарника Игнашевича. Поначалу у креативной тройки Самедов – Дзагоев – Головин мало что получалось. Смолов часто опускался к центру поля, но и это своих плодов не давало. Турецкий молодняк ничем не уступал хозяевам чемпионата мира, которым через 9 дней предстоит открывать турнир матчем с Саудовской Аравией», — не впечатлен стартовым отрезком матча корреспондент Sportbox.ru Денис Петров.

Этого футбола для ЧМ точно не хватит, через 9 дней нужно будет начать играть совсем по-другому. Вообще совсем. Надеюсь, это возможно 🤷🏻‍♂️#РоссияТурция #ЧМ2018 — Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 5 июня 2018 г.

Коллективный прессинг сработал

«Супермоментов наши в первом тайме не создавали, но тревожно за команду не было. Россия контролировала игру, владела мячом, Турция не угрожала вообще никак. Мирча Луческу на бровке выглядел убедительнее своих игроков. Черчесов тоже старался – его было слышно с трибун (которые, кстати, были почти заполнены).

Наш гол стал результатом того, над чем работали весь сбор – коллективного прессинга. На 35-й минуте Самедов на правом фланге зажал в угол Чаглара Сеюнджю из "Фрайбурга", тот ошибся в передаче и отдал на Смолова, который тут же переадресовал мяч в штрафную Дзагоеву. Армеец немного подождал, увидел открывание Самедова, и тот уже мастерски перекинул турецкого вратаря. Самый эффективный боец Черчесова (лучший в сборной по системе гол плюс пас при этом тренере) вновь сказал свое слово. Россия повела в счете – впервые с 2017 года, когда выиграла в товарищеском матче у Кореи.

Черчесов перекрестился – и понятно, почему», — вспоминает недолгий миг радости автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Сборная России настолько давно не забивала, что футболисты забыли, что нужно делать после гола, у всех растерянные лица. pic.twitter.com/MT1bbyWVWW — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 5 июня 2018 г.

Ошибка Кутепова и отсутствие дисциплины

«У команды все получалось. Но после 55-й минуты недочеты вылезли сами собой. Низом Смолов до мяча практически не добирался, а верхом его переигрывали. Но это было не самым страшным. Перегорел или устал от напряжения Кутепов и на 59-й минуте позиционно ошибся, оставив за собой гектар пространства. В свободную зону влетел свежий Юнус Малли и хлестко отправил мяч в дальний угол, разложив Акинфеева вдоль ворот. Наблюдающий с трибун Георгий Джикия вряд ли порадовался огреху одноклубника, но помочь ничем не мог. Если только морально.

Первую замену Черчесов сделал сразу после ответного гола. Никаких масштабных рокировок, место Алексею Миранчуку уступил Дзагоев. На игровой рисунок это не повлияло. Но и на перспективы вновь выйти вперед – тоже. Поэтому еще через 15 минут тренер отважился на еще две замены (Фернандес вместо Смольникова и Федор Кудряшов вместо Газинского), после чего команда перестроилась на игру с тремя защитниками.

Дальше концерт, а не футбол! Без середины поля, но со встречными атаками и массой возможностей забить. Им и нам. Будто высосал Черчесов сменой расстановки всю дисциплину и строгость. А ведь до 70-й минуты, если исключить оплошность Кутепова, сборная России действовала практически безошибочно. Да когда за последние два года такое вообще было? Если бы еще победили…», — огорчен смазанной концовкой матча обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

глядя на состав и игру сборной России в ПОСЛЕДНЕМ матче перед ЧМ кажется, что до ЧМ ещё год... оттачиваем состав, ищем игру, никуда не торопимся. pic.twitter.com/V8hu1xe3Jh — ZhuraWell (@TimZhur) 5 июня 2018 г.

4-1-4-1 превращается в 4-4-2

«С тактикой всё не так очевидно. Почти два года тренерский штаб моделировал игру в три центральных защитника, чтобы за считанные недели до чемпионата… от неё отказаться. Временно ли, насовсем ли – неведомо – только главные тестовые мероприятия перед большим турниром сборная России провела в принципиально ином построении. Точнее даже – построениях.

Вариант 4-1-4-1 с одним ярко выраженным опорником, который в повседневной жизни этим самым опорником не является, Черчесова не убедил. Против турок он уплотнил центральную зону, дополнив Зобнина ярко выраженным разрушителем Газинским. Порядка в тылу, на первый взгляд, прибавилось, но не настолько, чтобы констатировать благополучное решение проблемы. Ответный гол пришёл с этого направления.

Самой любопытной в новой формации оказалась позиция Дзагоева. Фактически Алан исполнял второго нападающего, напарника Смолова. С оговорками эту находку Черчесова можно признать удачной. Эти двое и устроили Самедову встречу с турецким вратарём Серканом Кырынтылы, увенчавшуюся первым голом вечера», — проводит тактический разбор автор «Чемпионата» Олег Лыченко.

Эксперименты закончились. Три защтника. То есть пять. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 5 июня 2018 г.

Смысл эксперимента в том, чтобы понять, в чем его смысл. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 5 июня 2018 г.

Газинский заставит забыть о Денисове

«На взгляд вашего покорного слуги, именно ставка на опорного хавбека "Краснодара" способна помочь этой сборной России подстрелить парочку зайцев. Во-первых, прекратить споры на тему "что было раньше — курица или яйцо?", что в переводе на футбольный язык означает: "Как нам играть в защите — с тремя центральными защитниками или с двумя?". Ответ заключается в том, что без настоящего "волнореза" количество игроков в центре обороны, равно как и их персональный набор, вряд ли когда-нибудь перерастет в качество. А Газинский — едва ли не единственный футболист в нынешнем составе сборной, идеально подходящий под определение "опорника"-разрушителя.

Во-вторых, качественная игра центрального полузащитника "быков" может и должна окончательно приглушить звучащие до сих пор стенания касательно отсутствия в рядах национальной команды Игоря Денисова. А это, в свою очередь, поможет и самой сборной почувствовать себя более спокойно и комфортно.

Признаться, рад, что не ошибся в своих ожиданиях относительно полезности и значимости Газинского для российской сборной. Юрий был мобилен и подвижен, участвовал и в высоком прессинге, и закрывал основную зону ответственности перед собственной штрафной. Был замечен не только в отборах мяча и удачных попытках заблокировать удары соперника, но и старался не испортить развитие атак неточным пасом. Разве что пару раз пускался в не совсем уместный дриблинг, но — исключительно на чужой половине поля, что не было чревато "обрезами" и острыми ответными выпадами», — радуется успешной игре хавбека «Краснодара» Егор Прокудин, специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве.

Хочется за сборную болеть и двигать позитив в массы, но... хуже играть просто нельзя! Зачем мы на ничью в конце встали? Это было печально;( — Константин Генич (@GenichK) 5 июня 2018 г.

Как мы собираемся побеждать?

«В целом в первом тайме мы контролировали игру. Правда, я ожидал, что мы будем активнее действовать в атаке, поскольку хотим мы того или нет, но с Саудовской Аравией придется атаковать и выигрывать. Смолов порой лез один на двоих-троих соперников, хотя можно было сыграть более комбинационно и эффективно, не теряя мяч в обводке. Мало было ударов по воротам.

В значительной степени второй тайм стал продолжением первого с той лишь разницей, что мы еще и пропустили ответный мяч. Станислав Черчесов сделал четыре замены после перерыва. Я не думаю, что продолжается поиск оптимального состава, наоборот, скорее главный тренер нашей сборной во многом определился для себя. Жалко, что мы не сыграли двумя нападающими. С одним у нас ничего не получается. Смолов бегает, что-то пытается сделать, но моментов нет. Шансов другим он не дает, пытается лезть на ворота соперника сам, верхом выиграть не в состоянии… Хорошо, что еще турецкие игроки сами ошиблись в первом тайме и тем самым помогли нам открыть счет. Ответный мяч мы пропустили из-за тактического просчета. Высоко поднялись центральные защитники, пошла передача по центру, в свободную зону, а наши игроки только смотрели друг на друга… И турок здорово пробил.

Пока вопросов к игре команды много. Очень невыразительно выглядит атака. А как мы тогда собираемся побеждать? Остается надеться, что в оставшиеся дни, проанализировав последние встречи, команда, наконец, встрепенется и начнет чемпионат мира игрой, которую мы от нее ждем», — задает неудобные вопросы эксперт Bobsoccer.ru Сергей Шавло.

Витя Гусев может для кого-то и нефартовый (с), но лучше без него сборная за эти годы не заиграла — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 5 июня 2018 г.

Не справились с турецкими ноунеймами

«Что разочаровало: отсутствие какого-либо обостряющего и проходного паса с игры. Помню только один момент: на 72-й минуте Смолов хорошо открылся под верховую передачу из глубины, убрал двух соперников и пробил рядом со штангой. В Австрии удар Фёдора тоже просвистел возле стойки – тревожит точность нашего основного форварда.

Ни единой победы и всего 2 гола за 4 матча в 2018 году – очевидная импотенция в атаке. Виталий Мутко сказал, что этом нет ничего страшного. Окей, едем дальше.

Да простят меня Дженгиз Ундер и Мехмет Топал: Россия дома принимала экспериментальную группу ноунеймов из Турции под руководством доброго знакомого Мирчи Луческу, который любезно пожелал россиянам дойти до полуфинала ЧМ-2018. Мы реже владели мячом (43% на 57), нанесли меньше ударов (7 против 9) и создали меньше голевых моментов (2:3). Неужели дойдём?

Станислав Черчесов сказал, что мы сделали шаг вперёд. С такой невзрачной игрой кое-как возьмём 3 очка в матче с Саудовской Аравией. Лишь бы остальные шаги не привели Сборную России в турнирную пропасть», — нагнетает панические настроения автор FootballHD Роман Герасимов.

Нет, ребят, сборная России не под нагрузками. Сборная России в коме. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 5 июня 2018 г.

Ни костяка, ни модели, ни игры

«Рокировки лишь подтвердили: Станислав Черчесов находится скорее в тупике, чем в поиске. Газинский играет так же неуверенно, как и Кузяев. Между Кутеповым и Гранатом принципиальной разницы нет. Дзагоев в атаке не решает главную проблему – центрфорвард Смолов по-прежнему отрезан от остальной команды. Все игроки выглядят на порядок хуже, чем в своих клубах. Кроме загадочного Самедова – похоже, единственного, кому в этой сборной комфортно.

Да, при желании можно отыскать положительные сдвиги. В матче с Турцией движение было лучше, удавалось проникать не только в последнюю треть поля, но и в штрафную площадь. Были подходы, полумоменты – по сравнению с предыдущим спаррингом это уже достижение. Комбинационные нити рвались не так быстро и эпизодами напоминали какие-то узоры. Чуть больше мысли, прессинга, уверенности. На фоне турецких дублеров.

Но вряд ли это то, что мы представляли себе два года назад, когда началось строительство новой команды. С турками новая команда не играла. Там шумела стройка. Бесконечная, бессмысленная, безнадежная. Команда – это конечный продукт тренерской деятельности. Но у нас нет ни костяка, ни базовой тактической модели, ни связной комбинационной игры. Нет даже понимания того, что в итоге должно получиться и когда будет этот итог.

Смена тактической схемы, кадровые эксперименты – это судорожные попытки что-то исправить. Надежда на то, что улыбнется удача и откроется какое-то сочетание, которое вытянет игру всей команды. Жест отчаяния, когда все валится из рук, но отступать некуда. С таким же успехом можно бесконечно долго пытаться включить сгоревший телевизор. Жать и жать на кнопку! Вдруг молитва поможет. Или сам как по волшебству починится», — ставит неутешительный диагноз колумнист «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин.

Я думаю мы и после ЧМ тоже самое услышим 😂#РоссияТурция pic.twitter.com/ZChGiiNxzo — Артур (@art4izar) 5 июня 2018 г.

Черчесов паникует

«До осени прошлого года у Черчесова таких реакционных замен в таком количестве не было, он твердо верил в вариант, который избрал. Говорить это изменение может только об одном: тренер сборной России нервничает, что найти нужное сочетание в центре для баланса во всех стадиях игры не удается. Подкрепить это предположение можно словами самого Станислава Саламовича. Вот его недавнее большое интервью, вот слова о теории: "Если игрок в какой-то момент потерял мяч или у него его отобрали, вы видите только, что он потерял мяч, а мы видим, что другой игрок не открылся, поэтому он потерял мяч — это разные вещи. В таком случае мы спрашиваем не с того, кто потерял мяч, а с того, кто не открылся".

На практике получается иначе. С игры в качестве реакции на гол моментально снимается игрок, ответственный за продвижение мяча, если говорить об этом упрощенно, или ответственный за игру по мячу, а не за создание глубины и компактности, если говорить глобальнее. То есть: Черчесов заявляет о том, что в теории для него важны переходные фазы (из обороны в атаку и из атаки в оборону), а на деле показывает отношение к фазам с мячом — самим обороне и атаке.

И это расхождение между мыслью и действием позволяет сделать вывод, что за несколько дней до начала чемпионата мира главный тренер сборной России излишне нервничает. Его спокойствие и даже в некотором роде непрошибаемость были едва ли не единственным поводом для оптимизма перед Кубком Конфедерации. Сейчас нет и этого повода», — анализирует поведение тренера корреспондент «Чемпионата» Антон Михашенок.

Главный итог матча с Турцией — у нас есть 9 дней. Двух лет для создания хорошей команды Черчесову на домашнем ЧМ мало, а девяти дней должно хватить. #РоссияТурция — Александр Боярский (@boyarskiy17) 5 июня 2018 г.

Болельщикам пора перестать требовать хорошей игры

«Игроки знают о своих минусах. Именно поэтому психологический груз, скрытый было ощущением контроля над ситуацией, тут же отразился вибрацией в коленях. Пошли отбросы мяча, не подразумевающие подготовки подбора и, следовательно, безошибочного перехода в атаку. Лидеры, которые уже были на поле, уставали, те, кто вышли на него, должным образом включиться не смогли. В результате сборная России, показав футбол более вразумительный, чем в матче с Австрией, все же не смогла продержаться на одном уровне все 90 минут, чего ждет от нее тренерский штаб. Хотя в последней трети мы, что касается отбора и движения — почти короли. Остается то самое "качество подходов".

Народ требует определиться с тактикой, но сборная в этом плане вполне может похвастаться широтой взглядов. Перестроения и на 5 защитников, и на 4, показаны в очередной раз по ходу матча. С Газинским легко разжимались в 4-1-4-1 и возвращались в 4-4-2. Когда в концовке нужно было компенсировать усталость — судя по установке, команда даже через "не могу" должна была работать в прессинг весь матч — вернули 5-3-2. Так что не схемы будут решать судьбу группы А — люди. И этим людям сейчас необходимо успокоиться. Вспомнить все хорошее (гол Самедова получился не случайным — за пару секунд нападающие успели перекрыть вратарю все направления передач, спросите Нагельсманна, он оценит), осознать, почему именно за все сделанное пока не до конца воздается и больше не думать о плохом.

Если не отключаться от "а вдруг будут ругать", концовки, как с Турцией, могут повториться. Тут бы и болельщикам пора перестать требовать. И, наконец, помочь», — винит в неудачной игре сборной России болельщиков главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

Что-то с контрольными матчами не так пошло. Может всё-таки нужно было товарищеские играть? #РоссияТурция — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) 5 июня 2018 г.

Ужасная концовка подготовки

«Заинтриговали замены Станислава Саламовича Черчесова. При счёте 1:1 в матче с немотивированным соперником атаку команды, которая забыла, как побеждать, тренер усилил выходом защитников Кудряшова и Фернандеса. Марио ещё ладно, он за мячи цеплялся и сбрасывал, как в ЦСКА. Но усилить атаку передвижением в полузащиту уставшего Жиркова – это реально оригинальный ход, особенно на фоне сидящего на скамейке Черышева и отцепленного Ташаева.

Артёму Дзюбе Черчесов дал понять, что ему повезло не быть отцепленным, но полноценной боевой единицей ощущать себя не стоит. Даже когда у Смолова за 2 матча 2 абсолютно провальных удара. Но в концовке встречи об ударах не думалось: Турция могла минуту, две возить мяч на нашей половине поля, пока Головин не психанёт и не сфолит. Встреча прикатилась к логичному итогу, который бы очень не хотелось увидеть 14 июня. Но пока всё к тому идёт – в двух матчах перед чемпионатом мира сборная России смотрелась чуть ли не хуже, чем за весь и так неблестящий цикл работы Черчесова», — опасается провала в матче открытия ЧМ-2018 автор Rusfootball.info Роман Гуськов.

Когда выпустил джокера Кузяева, а судья даёт свисток об окончании матча. pic.twitter.com/PyZEnWwKtn — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 5 июня 2018 г.

Тошнотворная игра сборной

«Матч с Турцией было тошно смотреть. Не надо про нагрузки, не стоит о том, что вот на ЧМ-18 Черчесов возьмет и вынесет вперед ногами Купера – дважды финалиста Лиги чемпионов, и Табареса – чемпиона Америки, который тренирует Уругвай двенадцать лет и специально перед ЧМ начал менять тактику, чтобы не быть отсталым и остаться современным. У Черчесова нет современных ходов, как тренер он не развивается со времен, когда тренировал "Спартак". У сборной России плохой наставник, что соединяется со всеми остальными проблемами.

И дарует нам зрелище, после которого подташнивает. Когда уступают или ошибаются – бросают играть, поскольку сборная для футболистов стала наказанием. В клубах заглядывают в рот, дарят сказочную жизнь, перехваливают, а за игру в сборной постоянно ругают. Вот и получается, что боятся проиграть, боятся играть. Трусость и безволие в одном флаконе оставляют жалкое впечатление. Зато есть один важный положительный итог почти двух лет позора.

Точно знаем, что Черчесов не подходит и его нужно убрать, независимо от результатов на ЧМ. Тренеру нечего дать команде. Не умеет учить. После ЧМ-18 должен уйти в отставку. Было два десятка матчей, чтобы убедиться, три-четыре поединка ничего не изменят. Черчесов наработал на увольнение. Причем считает болельщиков глупыми. Ведь заявил, что времени полно и все под контролем. Да, за девять дней любой построит сильную сборную, времени хватает, и "сыграли здорово". Надо верить Мутко и Черчесову, они всегда говорят только правду», — предрекает отставку тренера автор Soccer.ru Вадим Багров.

