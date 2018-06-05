Черчесов так и не разобрался, как будет играть на ЧМ-2018

Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира — 2018. В него вошли 23 футболиста.

Состав сборной России

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артём Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Пять игроков, которые попали в расширенный состав сборной, не смогли пройти в финальную заявку. Это Сослан Джанаев («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо») и Фёдор Чалов (ЦСКА).

5 июня сборной предстоит сыграть товарищеский матч с Турцией.

На ЧМ-2018 сборная России сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Всех отчислили по делу

«По пятёрке отчисленных из 28 человек расширенного списка вопросов нет.

Фёдор Чалов — самый молодой, он и не был конкурентом Артёму Дзюбе и Фёдору Смолову в тактике с одним нападающим. Его и брали-то на перспективу, потому что другие, хоть чего-то забивающие форварды, в стране отсутствуют.

Александр Ташаев — та же история. Хороший парень, обладающий уникальным качеством для России — хотя бы сносной скоростью. Но он логично уступил место левого вингера Денису Черышеву, выросшему в "Реале" и сейчас играющему за бодрый "Вильярреал".

Ташаев сейчас тоже станет подороже, перейдёт в российский топ-клуб — после этого и поговорим.

Сослан Джанаев изначально отсутствовал в списке и попал в сборную в последнюю минуту, когда вратарь "Спартака" Александр Селихов порвал ахилл.

Константин Рауш не прошёл в состав, потому что слева в защите могут выйти Юрий Жирков и Фёдор Кудряшов, игравший у Черчесова на этой позиции в "Тереке". Как у него это получается сейчас, мы видели в матче с Австрией.

Роман Нойштедтер тоже вряд ли мог хоть на что-то рассчитывать. Да, у него есть международный опыт. Да, он играл в Бундеслиге. Да, он не вылезал из основы вполне топового "Фенербахче", но, видимо, Владимир Гранат и Андрей Семёнов из серединки РФПЛ посильнее. Да и Черчесов давно про натурализованного немца высказался.

— Ну взяли мы одного на Евро-2016. Но что-то не сработало.

Непонятно, зачем после этих слов Нойштедтер продолжал ездить в сборную.

Но ладно, пятёрка эта, пятёрка другая — особой игровой разницы это всё равно не несёт», — безжалостно вычеркивает неудачников колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Ташаеву надо прибавлять в стабильности

«Даже самого Ташаева вряд ли удивило, что его имя оказалось в списке "пяти лишних". 23-летний полузащитник — новая фигура в сборной России, он пока не сыграл ни одного матча за национальную команду. Не сказать чтобы приглашение динамовца на сбор стало сюрпризом, но все-таки это тот самый аванс, про который говорят в случаях с вызовом молодых футболистов. Возможно, Черчесов сомневался, выбирая между Ташаевым, Антоном Миранчуком и Денисом Черышевым, а принял, пожалуй, самое логичное решение.

Ташаев выдал хороший сезон в "Динамо". Семь забитых мячей и семь голевых передач — солидный результат для полузащитника российской премьер-лиги. Александр здорово смотрелся на левом фланге, откуда смещался в центр под удар с правой ноги. Да и справа он каши не испортит. Неудивительно, что в межсезонье много слухов о его возможном трансфере в "Спартак", "Зенит" или ЦСКА. Чтобы закрепиться в "основе" лидеров РФПЛ, Ташаеву необходимо прибавлять в стабильности.

Для Черчесова сильные и слабые стороны полузащитника — не секрет. Александр дебютировал в "Динамо" именно под руководством нынешнего главного тренера сборной России. В сезоне-2014/15 Черчесов выпускал Ташаева в матчах Лиги Европы с "Наполи" и ПСВ», — не удивлен непопаданием молодого игрока в стартовый состав Роман Логинов, обозреватель «Спорта День за Днем».

Черчесов делает ставку на полузащиту

«Когда после объявления "списка 28" я не включил Чалова в число первоочередных кандидатов на отсев, то руководствовался количеством нападающих в заявке. Федор Смолов, Артем Дзюба плюс Алексей Миранчук – номинальный хавбек, рассматривающийся также в качестве второго форварда. Без четвертого, а в чистом виде – даже третьего нападающего конструкция выглядит несколько хрупкой – а если (пусть Черчесов и не любит этого слова) кто-то из них, не дай бог, получит травму?

Отсев Чалова еще акцентированнее говорит о том, что главная ставка будет сделана на полузащитников. Ведь в команде остались и Александр Ерохин, и Юрий Газинский, и Антон Миранчук – при том что многие считали, что одному из них придется уехать домой. Ерохин – единственный "выживший" из пятерки не заявленных на Австрию. Но и Черчесов говорил, и в принципе было понятно, что первая причина той его незаявки – небольшая травма, из-за которой он пропустил два дня тренировок и лишь накануне игры вернулся в общую группу.

Трое перечисленных – игроки средней линии (имею в виду в данном случае и края полузащиты), как и Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Черышев. Да и Алексей Миранчук при необходимости. 10, а то и 11 хавбеков – это точно на пять мест на поле!», — находит объяснение отчислению молодого форварда колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

За что Черчесов невзлюбил Нойштедтера?

«Черчесов не вызвал самого сильного опорника с русским паспортом и правого защитника, который выдал лучший сезон в карьере и стал чемпионом. А теперь отцепил единственного игрока самой проблемной позиции команды с международным опытом. "Майнц", "Боруссия" М, "Шальке", полный сезон в основе "Фенербахче", который по составу вряд ли уступит российским топ-клубам, и пять голов центрального защитника — всего этого слишком мало, чтобы вытеснить из состава Андрея Семенова.

"Браво, мистер тренер. Защита сборной России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер туда не попал", — комментарий Мартина Шкртела под постом Нойштедтера в инстаграме.

Сам Роман "шокирован и разочарован". Наверняка — не только решением, но и отношением, которое именно к нему почему-то было таким всегда.

Этой зимой Черчесова спросили, как он относится к натурализованным футболистам. Коуч ответил:

— Мы уже перед Евро-2016 сделали натурализацию Нойштедтера, и это как-то не сработало.

Когда в следующий раз Черчесов попытается кого-то уговорить возобновить карьеру в сборной и услышит "нет", возможно, вам станет понятнее, почему люди так отвечают», — недоволен невоспитанностью тренера национальной команды автор Sport24 Леонид Волотко.

Рауша жаль, Нойштдтера не очень

«Единственным ощутимым сюрпризом стало отсутствие Константина Рауша, универсального игрока левой бровки. Изначально динамовец должен был получить свое игровое время в матче с Австрией, однако, изучив за полчаса до начала газон, на скамейке так и не появился.

По некоторым подозрениям, Константина снова побеспокоила травма спины, последствия которой удалось было устранить во время сбора. До последнего место Рауша с трудом подвергалось сомнению, однако в воскресенье тренерский штаб вынужден был объявить, что футболиста с большим опытом выступлений в бундеслиги в команде не будет. Неужели все-таки снова спина? Так или иначе, Рауша жаль: за несколько месяцев в "Динамо" вспомнил русский язык и стал полностью своим в коллективе в силу своего командного характера.

Того же самого не скажешь о Романе Нойштедтере. Еще два года назад, когда его привезли с российским паспортом в Швейцарию на сбор перед Евро-2016, ходили слухи, что контакта между ним и основными игроками сборной не возникло. Обособленно держался Нойштедер и сейчас в Австрии. Эта отчужденность в сочетании с не самой сильной, мягко говоря, индивидуальной игрой в двух контрольных матчах (наиболее памятны успехи Мбаппе на "Арене Санкт-Петербург") уже заранее оставляли мало сомнений в том, что недавний подопечный Дика Адвоката в составе не останется. У многих мог вызвать вопросы выбор в пользу Семенова, но, видимо, тренерскому штабу его кандидатура показалась более надежной», — сочувствует динамовскому защитнику Иван Жидков, главный редактор «Спорта День за Днем».

Габулов делает атмосферу, а Джанаев — нет

«Казанский голкипер из той же истории, что и "армейский" форвард Чалов, — шансов у него было немного, если не сказать, что их не было совсем. Первый и безусловный номер один — Игорь Акинфеев. Он и капитан, и лидер, и — по итогам противостояния с Австрией — самый полезный игрок. После него стоит Лунев. Новый вратарь российского футбола, которого очень многие уже сейчас называют преемником легенды московского ЦСКА. Здесь, правда, мнения немного расходятся: кое-кто полагает, что преемником станет Селихов, а вовсе никакой не Лунев. Но здесь, конечно, истина (на данный момент!) на стороне питерца. Он и ошибается меньше, и более зрел в игровом плане.

Если руководствоваться логикой, конечно, третьим голкипером должен был ехать как раз Джанаев, но у Станислава Саламовича на этот счет свое своеобразное мнение. Третьим голкипером едет Владимир Габулов, насчет которого говорят, что он "делает атмосферу" в команде. Из-за этого за Сослана обидно, потому что за "Рубин" он провел впечатляющий сезон: вытеснил из ворот Сергея Рыжикова и провел много качественных игр», — огорчен за голкипера казанцев автор Rusfootball.info Григорий Каленов.

С натурализацией пора заканчивать

«А главный нюанс, на мой взгляд, в том, что вне национальной команды остались Рауш и Нойштедтер. Люди, сменившие немецкое гражданство на российское, и проехавшие в итоге без главного турнира, ради которого натурализация и затевалась.

Рауш до перехода в "Динамо" выступал в "Кельне", аутсайдере бундеслиги (последнее, 18-е место в чемпионате-2017/18), его стали вызывать в сборную именно при Черчесове. И Константин там не блистал. Он не тот, кто наголову выше конкурентов и кто надежно закрыл бы позицию на левом фланге обороны. Рауш засветился на международном уровне, а вскоре получил предложение от бело-голубых. Ни "Спартак", которому приписывали интерес к футболисту, ни кто-либо другой в РФПЛ им не интересовались.

Что известно по Нойштедтеру:

— В июне 2016-го, под Евро, ему, игроку "Шальке", сделали паспорт РФ;

— Чтобы получить наше гражданство Роман отказался от немецкого.

Летом 2019-го у Нойштедтера закончится контракт с "Фенербахче", ему исполнится 31 год — и на правах свободного агента игрок попытается найти команду в Германии. Но статус легионера (а теперь он именно такой) затрудняет выбор. Насколько понимаю, путь восстановления немецкого паспорта (если это вообще возможно) достаточно долгий, а наш играет на понижение суммы личного контракта.

Пообещать человеку золотые горы (надеюсь, Роман когда-нибудь расскажет, что ему говорили про "Зенит" и "Спартак"), оформить документы, заиграть за национальную команду, а спустя всего пару лет даже не поблагодарить за работу на сборе...

По-моему, с натурализацией "под сборную" пора заканчивать, ничего хорошего футболу она не приносит. Клубы получают практическую пользу, закрывая иностранцем слабую позицию и обходя лимит. А в главную команду страны действительно сильных исполнителей пригласить не получается (Мариу Фернандес — исключение, подтверждающее правило).

Впрочем, глядя на историю Рауша и Нойштедтера, и сами потенциальные россияне сделают определенные выводы», — делает неутешительные выводы по отчислению «русских немцев» автор «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Странные решения Черчесова

«Если Черчесов планирует играть 4-2-3-1 (или 4-3-3, как это было моментами в игре с Австрией), то очень странным выглядит решение не включать в заявку Александра Ташаева, который очень хорош в позиции инсайда: может обыграть, пройти на скорости, навесить и при этом универсален – без проблем меняет фланги.

Да, говорят, выбор стоял между Ташаевым и Денисом Черышевым, но кто-то же должен дублировать 34-летнего Александра Самедова справа. Судя по составу, мы будем опять закрывать дыры на флангах Романом Зобниным.

Если же Черчесов планирует вернуться к 5-4-1 (или 3-5-1-1, кому как нравится), отсев Ташаева можно понять, но зачем отцеплять Константина Рауша? На позиции левого латераля в таком раскладе остается один 35-летний Юрий Жирков, которого на весь матч не хватает.

Главный тренер сборной проигнорировал Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова, которые на этапе строительства команды были важными фигурами. К слову, оба могли пригодиться как в схеме с четырьмя защитниками, так и с тремя центральными. Комбаров гораздо лучше Федора Кудряшова поддерживает атаку, а Глушаков мог стать нижним опорным в модуле 4-2-3-1.

Выбор между Нойштедтером и Андреем Семеновым в пользу последнего как минимум дискуссионный. Поверить в то, что защитник "Ахмата" сильнее игрока стартового состава "Фенербахче" сложно. Но спорить об этом нет смысла. Семенов ни разу не поднимется с лавки. А вот Нойштедтер в случае травм мог бы помочь сборной сыграть в три центральных», — задает неудобные вопросы главному тренеру сборной России обозреватель «Советского Спорта» Сергей Подгорнов.

Еще три вопроса Черчесову

«1. Денисов действительно не сделал бы сборную России намного сильнее, это правда, и решение Черчесова скорее логично, чем нет. Но задумывался ли тренерский штаб хоть на секунду о его игровых качествах? Всё, вплоть до слов о Денисове после 1:8 "Локомотива" от "Атлетико", намекает только на предвзятость в отношении игрока.

2. Почему другой принцип тренерского штаба – вызывать игроков сильнейших клубов, а не сильнейших игроков – сохранился до ЧМ и был нарушен всего однажды, перед товарняком с "Динамо"? Настаиваю, что как минимум ещё один центральный защитник заслужил хотя бы попасть в расширенный список – это Максим Беляев из тульского "Арсенала".

3. Черчесов настаивал, чтобы перед чемпионатом мира все игроки сборной России были у него на виду. Почему вообще возникла эта идея и почему она работает половинчато? Почему вратарь "Брюгге" (я говорю только о клубе, а не о статусе Габулова в сборной) автоматически получает вызов, а защитник "Ганновера" Вальдемар Антон, имеющий русские корни, говоривший о желании играть за Россию и выдавший сильный сезон – нет? Почему Константин Рауш, слушая тренера, переезжает в РФПЛ и пролетает мимо турнира, ради которого он приезжал? Что насчёт Дениса Черышева, который, по тренерской логике, тоже не на виду?

Все эти "почему" – из-за излишнего упрямства нашего тренерского штаба. Комплектуя команду к чемпионату мира, важно быть более гибким», — недоволен косностью мышления Станислава Черчесова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Черчесов убрал самых беззащитных

«Есть коварное подозрение, что Станислав Черчесов, определяя пятерку лишних, просчитывал не столько степень пользы каждого игрока сборной команде, сколько величину общественного резонанса по поводу отчисленных. Чтоб не говорили ни сейчас, ни потом, мол, он убрал нужного, важного, неоценимого, а оставил черт знает кого. Вот и "срезал" самых, скажем так, беззащитных. Тех, кого с первых же секунд появления в эфире расширенного списка, априори воспринимали как основных кандидатов в болельщики и телезрители.

Наверняка никто не начнет буянить и швырять в гостренера обидные слова из-за расставания с Джанаевым. "Вратаря республики" он все равно не потеснит, а три голкипера-осетина на скамейке – все-таки перебор. И тут не суть, что второй залег на дно в Брюгге, и даже Черчесов считает его в сборной не вратарем, а аксакалом и просто хорошим человеком. По кавказским обычаям молодой должен уступить. Ничего страшного, время Джанаева ездить на чемпионаты мира дедушкой еще наступит.

И два пацана, Чалов с Ташаевым. Изначально подпадавшие под сокращение – даже без закона гор "старикам почет". Многие тренеры, правда, предпочитают взять 22-м и 23-м номерами молодежь, чтобы обнюхали крупный турнир, обожглись об него – пригодится в будущем. Что ж, придется предположить, что Черчесов не отмеряет себе второго срока, и будущее сборной – не его забота. Но разве не этого, опять же, хочет общественность?», — обозреватель «Советского Спорта» Евгений Зырянкин имеет свой взгялд на принцип отсева ненужных игроков Черсесовым.

Кутепов попал в заявку авансом

«Пока трудно сказать, как сложится игра на турнире у Зобнина и Самедова. Товарищеские матчи – это одно, а официальные – совсем другое. Однако есть понимание, что тот же Зобнин в состоянии быть твердым футболистом основы. Самедов может играть не полные матчи, но Черчесов определенно надеется и на него. Пока в постоянном запасе находится защитник Кутепов. Выйдет он завтра на поединок с Турцией или Черчесов продолжит держать его в запасе – будет видно. Но, поскольку к теме оборонительной игры сборной у меня по понятным причинам внимание более пристальное, скажу так: у нас очень серьезный дефицит квалифицированных защитников. В заявке семь игроков обороны и, может случиться так, что придется по ходу турнира выпускать каждого из них. То есть, пригодиться может любой.

Сказать, что у нас есть твердый игрок обороны, который в состоянии сплотить вокруг себя всю игру в этой зоне, все-таки воздержусь. Кто-то мне сразу может возразить: а Игнашевич с его богатым опытом? Согласен, очень богатый опыт есть, знания, умения, но и возраст солидный. А то, что обратились к нему с просьбой помочь команде – это тоже о многом говорит. Ситуация практически безвыходная. Игнашевич в итоге согласился и надо сказать ему, конечно, за это спасибо.

Что касается Кутепова, то Черчесов оставил его в заявке и это своеобразный аванс для спартаковского игрока, но вот станет ли он футболистом стартового состава – большой вопрос. Я уже не раз рассуждал на портале о том, что Кутепов должен каждодневно работать над собой. Видимо, он все-таки убедил в чем-то Черчесова, хотя, повторяю, у меня к нему есть свои вопросы и меньше их, к сожалению, не становится», — оценивает спартаковского защитника блогер Bobsoccer.ru Александр Мирзоян.

Ерохина и Черышева зря взяли на ЧМ-2018

«Небольшая травма помешала Ерохину сыграть против Австрии. Тогда же все подумали, что он попадет в список отцепленных от чемпионата мира игроков. Черчесов после матча намекал, что категоричными быть не стоит. И оставил Ерохина в заявке, закрыв глаза на все его провалы и слабости. Ерохин, как и почти все игроки "Зенита", провел необычно плохой сезон. Если сравнивать его и оставшегося дома Глушакова, то даже скандальный разрушитель из "Спартака" мог принести больше пользы.

Во всех турнирах сезона Ерохин забил восемь голов. Четыре из них вместил матч последнего тура против "СКА-Хабаровска", где забивал даже Заболотный. В атаке от такого Ерохина пользы будет мало, а в опорной зоне нужен игрок с более развитыми навыками обороны. Созидателей этой команде хватит и без него, поэтому кажется, что Черчесов берет игрока только из-за его имени и взаимоотношений с партнерами. Такое комплектование состава сборной явно не поможет.

В Испании Черышев играл в среднем по 38 минут за матч и продолжал лечиться. Из-за вечных травм он снова пропустил треть сезона, а забил только два гола. Лишь в нескольких играх мы видели того Черышева, который без вопросов должен быть в составе сборной России. По общему впечатлению он совсем не заслужил этот вызов. Или заслужил его меньше Ташаева, которого в последний момент оставили вне окончательного состава.

"Денис будет лучшим игроком сборной России на ЧМ-2018", – говорит его отец Дмитрий Черышев. Какой же у этой сборной уровень, если лучшим станет футболист без игровой практики? В техническом плане Черышев действительно может дать команде что-то новое, но за все матчи в сборной ему так и не удалось показать себя лидером. Одним почти удачным прострелом в контрольной игре с Австрией общее впечатление не поменяешь», — автор «Бомбардир.ру» Александр Плеханов насчитал еще пять человек, которые занимают чужое место в заявке.

Черчесову не хватает системности решений

«При отцепе Рауша Черчесов мог взять и Черышева, и Ташаева. Перевод Жиркова, учитывая качество подключений Кудряшова в атаку, а также негибридную схему (при обороне Россия очень редко перестраивалась на формацию с пятью защитниками с Кудряшовым в центре), очень вероятен. В таком случае Черчесову точно не помешала бы конкуренция на фланге полузащиты.

Отличная весна в ЦСКА не позволила Федору Чалову дебютировать за сборную даже в контрольном матче. Ехать с двумя чистыми нападающими на ЧМ – большой риск при любой схеме.

Список игроков, которые не попали в заявку России, еще раз показал, что Черчесов слабо представляет, как сборная сыграет на групповом этапе.

Четыре игрока не были заявлены на матч с Австрией (Рауш сидел на скамейке из-за травмы Ерохина), но системности в решениях тренера нет.

Например, если сборная будет играть в пять защитников, то налево у нее остался только Жирков. Если на ЧМ будет использоваться расстановка с четырьмя игроками обороны, то у Черчесова будет три игрока (Кудряшов, Жирков и Черышев) на две позиции слева.

Теоретически на левом фланге полузащиты может сыграть Кузяев, но в сборной Далер на этой позиции не играл. Такой вариант будет еще одним доказательством паники Черчесова перед самым стартом турнира», — ужасается метаниям тренерского штаба автор Sports.ru Александр Дорский.

Десять дней на поиски смысла

«Верите ли вы, что Черчесов справится за оставшиеся десять дней, когда у него в запасе только еще один товарищеский матч с теми же турками? Тренер отцепил тех, кому вчера доверял. Неожиданно отказался от ребят, которых сам в сборную позвал. Сделал ставку на людей, у которых не получилось войти в игру в предыдущих матчах. Доверяет ветеранам, независимо от уровня формы. Расставляет тактические ловушки для малочисленной молодежи.

Не стоит удивляться логике Черчесова, поскольку в день назначения главного тренера почти два года тому назад знали, что логику отключают, а не включают: "Я так решил, потому что могу". Осталось пожелать футболистам быть лучше тренера и сыграть за страну. В таком случае непоследовательность наставника хотя бы отчасти компенсируется желанием и азартом. А если все будут заодно и против побед, как в последних матчах, то сборную снова ждет существенная смена состава, новые тактические эксперименты и спорные ставки.

Когда панику выдают за уверенность в себе – получаем заявку Черчесова на чемпионат мира. Осталось поверить, что у выбранных футболистов хватит смелости на грудь в крестах вместо головы в кустах. Ведь одна вещь, которую Станислав Саламович вправду не запрещает и точно хочет увидеть, как и все болельщики футбольной России – неожиданные озарения от самих футболистов. Даже если их неправильно готовят, если им не выбрали тактику, не обеспечили подстраховкой по позициям и обрекли на муки в сложных матчах – помирать надо с музыкой.

Команда одноразовая, но любой ее результат, так уж сложилось, будет историческим. Выступление на родном чемпионате мира не забудут долго, поскольку повторения не будет. Один концерт и одна попытка слепленного наспех оркестра попасть в ноты без дирижера», — делает неутешительные для российской команды выводы блогер Soccer.Ru Неоморф.

Купите Габулову гармонь

«Среди отчисленных нет ни одного игрока центральной зоны полузащиты. Тем самым мы понимаем, что никаких кадровых дилемм, вариантов или дихотомий на этой позиции Станислав Черчесов и его прозорливый штаб не рассматривали.

И это при том, что произошедшая тактическая перестройка уже по ходу сбора затронула в первую очередь эту зону. Теперь в центре полузащиты — трое.

И это при том, что ключевой игрок в этой зоне осени и весны Глушаков не был приглашен. То есть то, что наигрывалось — менялось. Но кадровыми вариантами штаб не запасся.

При том, что еще один сильный игрок, Денисов, в сборную не приглашается. То есть явно есть что отрабатывать и пробовать.

При том, что год назад на Конфедерациях на этой позиции в сборной играл даже крайний защитник Шишкин.

Вот простая иллюстрация спонтанности ключевых решений тренеров сборной.

Единственный игрок левого фланга — Жирков. Один из лучших и опытнейших, но а) возраст и б) травмы. Сыграть по флангу 3 матча за 8 дней? Проблематично. Но замены нет.

Есть защитник Кудряшов, который играет левым в тройке центральных. Но сборная отказалась от этого построения (а если не отказалась, то у Жиркова нет и этой альтернативы). Кудряшов может сыграть слева, но он неспособен отдать пас вперед, а его подключение в атаку станет самоубийством.

И есть Денис Черышев, который сугубо атакующий игрок. В сущности — крайний форвард.Вот такова глубина состава. На "лошадином" амплуа нет альтернативы ветерану, перенесшему множество травм.

В составе не остался ни один из двух молодых игроков. Ни Ташаев (игрок левого фланга!!), ни Чалов. В составе вообще нет молодых игроков. Набраться опыта на будущее — ну, зачем? Роман Нойштедтер, игрок с международным опытом, игравший на Евро-2016, тоже отбракован. Предпочли ему Семенова из Ахмата. В принципе то, что он уже 5 сезонов отыграл в Грозном, говорит о навыках самообороны в самом широком смысле слова...

Короче. Я жду новости, что Владимиру Габулову, взятому в команду для поднятия духа, купили гармонь. Должно же случиться хоть что-то разумное», — ехидно комментирует окончательную заявку в своем телеграм-канале комментатор Василий Уткин.