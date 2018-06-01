Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия

Футбол из нефти и песка

Саудовская Аравия (не путать с Объединёнными Арабскими Эмиратами) – самый настоящий продукт современной цивилизации. Страна, не имевшая практически ничего, но всего за несколько десятилетий превратившаяся в прекрасную жемчужину Востока. Впрочем, как вы уже могли догадаться – повезло не только Саудовской Аравии, но и еще нескольким странам, расположившимся на аравийском полуострове, и получившим от Аллаха невероятный подарок в виде миллионов квадратных километров песка и миллиардов баррелей нефти.

До начала нефтяной революции мир мало интересовали дела Саудовской Аравии, а уж самим саудитам дел до цивилизации не было и подавно. Но в 1938 году на полуострове, зажатом между Персидским заливом и Красным морем, были обнаружены богатейшие запасы нефти, активный промысел которых на этой территории начался почти сразу после второй мировой войны. Почти в одночасье обычные себе бедуины, беззаботно кочевавшие по пустыне, вдруг стали очень богатыми людьми.

Слишком углубляться в дела политические и экономические мы не будем, и сразу же перейдем к футболу, который официально впервые появился в стране в 1956 году в виде местной федерации футбола. Правда, еще пару десятков лет, пока в стране кипели политические страсти, шел дележ власти между родственниками, а также состоялось пару переворотов, государству особого дела до футбола не было. Хотя первый товарищеский матч сборная сыграла в 1957 году против Ливана (1:1), но в официальных турнирах участия не принимала.

Победа Саудовской Аравии над Китаем (2:0) в финале Кубка Азии 1984 года

Зато едва все нефтяные потоки были распределены, а власть перешла к тем членам царственной семьи, с которыми остальной мир мог более-менее цивилизованно вести дела, Саудовская Аравия начала свое постепенное восхождение к футбольным вершинам региона. Да так, что уже в 1984 году, впервые приняв участие в Кубке Азии, сразу же стала его победителем. Спустя четыре года Саудовская Аравия снова защитила титул, в дальнейшем еще раз становилась сильнейшей командой Азии, и трижды играла в финалах.

Достижения «соколов», впрочем, совсем не случайны. Как известно, при наличии больших денег и желания можно добиться очень многого, а у Саудовской Аравии было и то и другое. Долгие годы с футболом в целом и с национальной командой в частности работали иностранные тренера, в том числе английские и бразильские специалисты, а на дебютный для страны чемпионат мира в 1994 году сборную повез известный аргентинский менеджер Хорхе Солари.

Впрочем, нельзя не отметить также значимое влияние Египта на становление футбола в стране. Первым в истории тренером сборной Саудовской Аравии был знаменитый Абдул-Рахман Фавзи – автор двух голов Египта в ворота сборной Венгрии на чемпионате мира 1934 года. С 1970 по 1974 год с командой работали еще три египетских специалиста, да и сейчас немало египетских футболистов защищает цвета клубов чемпионата Саудовской Аравии – одного из сильнейших в Азии и Африке. В общем, судьба имеет свое чувство юмора и, видимо, не просто так свела эти команды в одной группе «А» на чемпионате мира в России.

Саудовская Аравия на чемпионатах мира

Всплеск развития футбола в стране пришелся как раз на 80-е и 90-е годы, так что к 1994 году, когда Саудовская Аравия впервые пробилась на чемпионат мира, в стране не безосновательно ждали выхода из группы. На полях США «зеленым» предстояло сыграть со сборными Голландии, Бельгии и Марокко – группа непростая, но для подопечных Хорхе Солари она оказалась проходимой.

Саудовская Аравия — Бельгия 1:0. ЧМ-1994 в США

Старт мундиаля вышел, несмотря на поражение от Голландии (1:2), вполне обнадеживающим. «Соколы» вели в счете после первого тайма 1:0, и лишь во втором голландцы с братьями Де Бурами, Рональдом Куманом, Марком Овермарсом и Деннисом Бергкампом дожали арабскую сборную. Причем второй и победный гол был забит лишь на 86-й минуте.

В следующем поединке Саудовская Аравия достаточно уверенно обыграла Марокко (2:1), а в последнем матче группового раунда неожиданно засушила Бельгию (1:0) благодаря единственному голу, забитому уже на 5-й минуте матча. Впрочем, бельгийцы не сильно расстроились, так как хоть и с третьего места, но также вышли в плей-офф вместе с Голландией и Саудовской Аравией.

Хотя команда Хорхе Солари не пробилась дальше первого раунда, проиграв Швеции (1:3), но для достаточно скромной команды дебют был ошеломительно успешным! Как оказалось, это был первый и последний раз, когда Саудовская Аравия выходила в плей-офф чемпионатов мира.

Саудовская Аравия — Швеция 1:3. 1/16 финала ЧМ-1994

Более того, более на чемпионатах мира «зеленые» вовсе не побеждали. Приняв участие еще в трех мировых форумах – 1998, 2002 и 2006 годов, саудиты каждый раз занимали последнее место в группе, взяв лишь две ничьи при семи поражениях.

В 1998 году во Франции после двух подряд фиасок от Дании (0:1) и будущих чемпионов мира Франции (0:4), руководство местной федерации даже пошло на кардинальный шаг, уволив по ходу турнира бразильского тренера Карлоса Альберто Перрейру, но ничья в третьем матче с Южной Африкой (2:2) была уже просто формальностью.

Чемпионат мира в Южной Корее 2002 года и вовсе снится в кошмарных снах болельщикам сборной – уничижительное поражение в стартовом матче группового раунда от сборной Германии (0:8), в составе которой хет-триком отметился Мирослав Клозе, а затем еще два сухих поражения от Камеруна (0:1) и Ирландии (0:3).

Наконец, в 2006 году на полях Германии Саудовская Аравия в первом матче сыграла вничью с Тунисом (2:2), а затем потерпела разгромное поражение от Украины (0:4), и проиграла Испании (0:1).

Возможно, Саудовской Аравии нужно было немного времени, чтобы перестроить сборную, чтобы сменились поколения игроков. И, возможно, пропуск турниров 2010 и 2014 годов стимулирует жажду команды к победам.

Лучший игрок в истории – Сами Аль Джабер

Несмотря на все заслуги в азиатском футболе и достаточно высокую популярность этого вида спорта в стране, Саудовская Аравия пока так и не подарила миру сколько-нибудь известного футболиста, но легенды по местным меркам, как и у любой сборной, у «соколов» есть.

Одна из них – нападающий Маджед Абдулла, лучший бомбардир в истории сборной с 71 голом в 116 матчах, заслуживший громкое прозвище «Пустынный Пеле». Правда, всю свою карьеру Абдулла провел в Саудовской Аравии, а большинство голов наколотил в ворота далеко не самых выдающихся соперников. В категорию легенд также попадает вратарь Мохамед Аль Диайе, сыгравший больше всех матчей за сборную – 178.

Гол Сами Аль Джабера в ворота Туниса на ЧМ-2006 в Германии

Но мы все же остановим свой выбор на нападающем Сами Аль Джабере, который с 46 голами идет на почетном втором месте в списке бомбардиров сборной. Один из немногих футболистов страны, который успел засветиться в клубах Европы, и не в простой лиге, а в чемпионате Англии! Правда, сыграв за Вулверхемптон лишь четыре поединка и не забив ни одного гола. Зато в футболке сборной Аль Джабер провел 163 матча и сыграл на всех четырех чемпионатах мира. Кроме того, семь раз становился чемпионом страны и дважды победителем азиатской Лиги чемпионов в составе местного Аль-Хилала – одного из наиболее известных футбольных клубов Азии.