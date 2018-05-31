За кем следить на ЧМ в России. Юлиан Брандт

Постепенно мы начинаем переходить к самым ярким молодым звездам грядущего Чемпионата мира В России.

Паспорт

ФИО: Юлиан Брандт

Возраст: 22 года

Сборная: Германия

Клуб: «Байер»

Краткая биография

Юлиан Брандт Фото:teamtalk.com

Немецкий талант родился в Бремене. Музыка была ему равнодушна, потому парень выбрал футбол. Селекционеры «Вердера» парадоксально прозевали такое дарование, и Юлиан в 15 лет усилил академию «Вольфсбурга».

За три года в стане «волков» на него положили глаз все немецкие агенты. Но потом «Вольфсбург» внезапно отпустил Брандта в Леверкузен всего за 350 тысяч евро. Интересно, что за эти деньги «аптекари» приобрели юнца сразу под основной состав.

Юлиан Брандт за четыре года стал игроком «костяка» команды и с каждым сезоном он немецкий талант сияет все ярче. В прошлом розыгрыше Бундеслиги он отыграл в чемпионате 32 матча, а в Лиге чемпионов – 8.

За это время успел забил 4 гола. В только что завершившемся сезоне Юлиан отбегал в первой лиге страны 34 игры и забил уже 9 голов.

Почему за ним стоит следить

Юлиан Брандт Фото:gianlucadimarzio.com

Что в прошлое, что в нынешнее трансферное окно за молодым центрхавом гонялась «Бавария». У Юлиана были все перспективы оказаться в стане мюнхенцев еще в прошлом сезоне, но «талантливый человек талантлив во всем» — даже в рассудительности.

«Золотое дарование Германии» на этот счет высказался очень коротко и емко: «В "Баварии" мне никто не гарантирует место в основном составе. А для меня сейчас важно играть. В Леверкузене сделать это больше шансов».

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Как только Брандт перешел в «Байер», он тут же попал во все возможные сборные своей страны. Поочередно, конечно. В составе U-19 выиграл чемпионство Европы в своем возрасте в 2014 году. Можем отметить, что Юлиана наградили медалью Фрица Вальтера как одного из самых перспективных игроков Германии.

В 2016-м стал серебряным призером Олимпиады. А в следующем году играл на Кубке Конфедераций. Если проложить перспективную линию карьеры Брандта, можем не сомневаться, что он станет основообразующим игроком своей сборной. Возможно, не на этом Чемпионате мира, но в России он тоже вполне может «выстрелить».

Фишка

Юлиан Брандт Фото:Rousing the Kop

Немецкие футбольные специалисты отмечают такие качества Юлиана: работа с мячом, передачи, дриблинг и умение использовать стандарты.

Как для атакующего игрока он довольно габаритный: 183 сантиметра и 80 килограмм. Что, в прочем, не мешает парню исполнять все технические элементы на высоком уровне. В отборочном цикле Брандт сыграл пять матчей, причем три из них – в основе.

Однако несмотря на то, что Юлиан успел забить гол и сделать ассист, сильно виден недостаток уверенности у молодого парня. Ведь все результативные действия центрального полузащитника были в матчах против не самых сильных команд: Сан-Марино и Азербайджана.

От себя добавим еще одну особенность игры Брандта. Это – чистота отбора мяча. За весь карьерный путь в основном составе «Байера» молодой хавбек получил всего одну желтую карточку в Бундеслиге.