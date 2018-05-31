ЧМ-2018: Шанс, который нельзя упустить

Аргентина

Сборная Аргентины вот уже 32 года не выигрывала главный турнир на планете, из-за чего изрядно истосковалась по данному успеху. Если к этому также добавить то, что «альбиселестес» не выигрывали чемпионат Южной Америки 25 лет, то можно представить себе, как в этой стране мечтают о наконец выиграть нечто значимое. За это время у сборной было как минимум два прекрасных поколения, но ни одно из них не сумело завоевать третий для Аргентины трофей с образом богини Ники.

Дневник ЧМ-2018: Иск к Рамосу, Неймар говорит с Кубком и вувузела в Сокольниках Дайджест последних новостей о приближающемся мундиале Но дело не только в том, что «альбиселестес» давно не выигрывали большие трофеи и особенно кубок мира. Мундиаль в России — это по большому счету последний шанс для нынешнего поколения команды, ведь уже через четыре года ее лидеру и капитану Лионелю Месси будет 35 лет, и никто не знает, насколько убедительной будет его форма, чтобы рассчитывать на успех. Также турнир обещает быть последним для столь важных исполнителей, как Гонсало Игуаин (30 лет), Серхио Агуэро (29 лет), Анхель Ди Мария (30 лет), Эвер Банега (29 лет), Хавьер Маскерано (33 года) и Николас Отаменди (30 лет).

Другое дело, что всеми этими надеждами дружина Хорхе Сампаоли может попрощаться уже на групповой стадии ЧМ-2018, ведь она попала едва ли не в самый сложный квартет — к Хорватии, Исландии и Нигерии, тогда как уровень игры сборной уже не первый год оставляет желать лучшего.

Франция

Сборная Франции, несмотря на регулярное высокое качество поколений своих футболистов, по крайней мере, начиная с конца 1970-х, смогла только однажды стать лучшей на планете. И это случилось не даже не в прошлом десятилетии, а ровно 20 лет назад, после чего «Ле Блё» лишь раз приблизились к этому максимально близко, когда в 2006 году вышли в финал мундиаля, но уступил по пенальти Италии. Если добавить к этому драматичное поражение на Евро-2016 опять-таки в решающем матче Португалии у себя на родине в дополнительное время, то у подопечных Дидье Дешама должна быть сильная жажда выиграть грядущее первенство.

В отличие от Аргентины, у Франции все в порядке с качеством состава, и здесь по большому счету можно собрать целых три высококлассных команды, и как раз поэтому «Триколор» нельзя упускать шанс использовать свою мощь на полях России. В связи с этим рулевому сборной нужно четко понять, какие именно 11 игроков и в каких сочетаниях должны принести максимальную пользу, чтобы у нынешнего поколения в голове не закрепился статус неудачников с большими амбициями.

Группа, в которую попали «Гальские петухи» не предвещает больших проблем, ведь только Дания может создать им реальные трудности, в то время, как Австралия и Перу должны быть обыграны без особых вопросов. Главное, чтобы Дешам и его коллектив не допустили недооценки этих неуступчивых соперников.

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Бразилия

Хотя сборная Бразилии чаще всех становилась чемпионом мира, о ее статусе лидера международного футбола уже позабыли — это, казалось, был призван исправить домашний мундиаль четыре года назад, но памятное фиаско от Германии со счетом 1:7 красноречиво показало, насколько слабее тогда были «пентакампеоны». С момента предыдущего триумфа команды прошло относительно немного — 16 лет, однако для «Селесао» это слишком затянувшийся перерыв, больше которого только те 24 года, которые разделили ее триумф между ЧМ-1970 и ЧМ-1994.

Еще более важно то, что Бразилия будет сильно жалеть, если не выиграет мундиаль в России, ведь если четыре года назад слабости сборной явно бросались в глаза, то сейчас, кажется, у нее попросту нет изъянов ни в одной из линий — разве что горькая травма Дани Алвеса в самом конце сезона несколько ослабляет «пентакампеонов». Впрочем, та уверенность в своих силах и командных дух, что наблюдается при не так давно назначенном рулевым Тите, должны компенсировать эту потерю.

Тем не менее, свою «Селесао» должны будут доказывать уже на групповой стадии, поскольку их конкурентами за выход в 1/8 финала будут Сербия и Швейцария (также в квартете Коста-Рика), и с этими соперниками нужно постараться совладать. Впрочем, если сборная покажет то качество игры, что было в квалификации, вряд ли они помешают Бразилии выиграть группу.

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Англия

Статус сборной Англии как классического неудачника среди лучших национальных команд мира уже давно стал притчей во языцех, поэтому вряд ли стоит подробно рассказывать, почему. Достаточно просто сказать, что «Львы» лишь раз были чемпионом мира, но сделали это более полувека назад — в 1966 году, что остается единственным большим успехом родоначальников. Во многом они не могут справиться с неудачами из-за давления, которое создается на родине перед каждым большим турниром: каждый раз говорится о том, как наконец-то важно реализовать свой потенциал, но под грузом продолжительной истории фиаско сборная раз за разом возвращается домой ни с чем.

Сейчас у Англии подобрался хороший коллектив, где ее костяк находится на пике карьеры, а игроков 30-летнего возраста и старше только трое, тогда как есть несколько молодых, но уже заявивших о себе во весь голос исполнителей вроде Харри Кейна, Маркуса Рашфорда, Джесси Лингарда, Деле Алли и Трента Александера-Арнольда. Поскольку возглавляет их молодой менеджер Гарет Саутгейт, который не боится играть смело впереди и гибок в тактическом плане, «Львы» имеют шансы зайти далеко на ЧМ-2018.

Если говорить о группе, куда угодили родоначальники, то с одной стороны есть большой конкурент в лице Бельгии, а с другой присутствие там же Панамы и Туниса позволяет британской команде не пугаться первым соперником. И все же главный тест для Англии начнется в плей-офф, где та с ЧМ-1990 не выходила в полуфинал, а пока что последнее попадание в четвертьфинал случилось 12 лет назад.