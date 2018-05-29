За кем следить на ЧМ в России. Давинсон Санчес

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ФИО: Давинсон Санчес

Возраст: 21 год

Сборная: Колумбия

Клуб: «Тоттенхэм»

Краткая биография

Более-менее серьезную карьеру начал в клубе одиозного наркобарона Пабло Эскобара. Именно этот «торговец счастьем» в свое время добротно инвестировал в развитие «Атлетико Насьоналя». За основную команду Давинсон дебютировал в возрасте 17-ти лет.

Давинсон Санчес Фото:marca.com

И началось. Летом 2016 года Санчеса за 5 «лямов» евро покупает амстердамский «Аякс». Такая возможность для молодого защитника стала реальностью после выступления «Насьоналя» в Кубке Либертадорес. А уже в сентябре центрбек забивает первые голы за свой новый клуб, причем сразу ложит «двушку».

Сильная игра в таком возрасте не осталась незамеченной. Интерес к Санчесу проявляла сама «Барселона». Однако, как сказал сам защитник, он «сделал решение, основанное на футболе, а не на маркетинге». Короче говоря, Давинсон Санчес переехал в Лондон и стал основным игроком «Тоттенхэма».

Почему за ним стоит следить

Потому что он – уникум. Большинство игроков его позиции довольно неаккуратно обращаются с мячом. Давинсон Санчес наоборот – активно участвует в розыгрыше мяча и сам начинает атаки.

Потому что цена на парня возросла с 5-ти миллионов евро до 28-ми миллионов фунтов всего за один год! Не будем забывать, что за личные достижения игрока «Аякс» получит еще 14 «лямов» всяческих бонусов.

Давинсон Санчес Фото:au.sports.yahoo.com

Потому что он может помочь Колумбии без проблем занять первое место в группе Н не только хорошими оборонительными навыками, но и голами. Несмотря на свою позицию, Давинсон Санчес достаточно ориентирован на атаку. В первом же сезоне Эредивизи колумбиец забил шесть голов.

Фишка

Давинсон Санчес Фото:The Independent

Некоторые футбольные эксперты шутят, называя Санчеса Ironman. И не зря – травмы обходят защитника стороной. Он, наверное, даже слова такого не знает.

За время, проведенное в голландском чемпионате, Давинсон пропустил из-за травмы всего две игры Лиги Европы. При этом он откатал 46 игр за сезон и большинство из них – от свистка до свистка. Такое доверие не удивительно: например, в финальном матче Лиги Европы 16/17 против «Манчестер Юнайтед» точность передач колумбийского защитника составила 90%.

Еще одна фишка – это чистота игры. Давинсон предпочитает фолу грамотное расположение на поле и подстраховку. За 32 игры, проведенные в Эредивизи, Санчес заработал всего две желтых карточки. А за дебютный сезон в Премьер-лиге – одну желтую. Правда, разок был удален с поля.