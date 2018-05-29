За кем следить на ЧМ в России. Давинсон Санчес

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Товарищеские матчи: Португалия не сумела обыграть Тунис, Франция разобралась с Ирландией Состоялось еще два товарищеских матча
ФИО: Давинсон Санчес
Возраст: 21 год
Сборная: Колумбия
Клуб: «Тоттенхэм»
Краткая биография
Более-менее серьезную карьеру начал в клубе одиозного наркобарона Пабло Эскобара. Именно этот «торговец счастьем» в свое время добротно инвестировал в развитие «Атлетико Насьоналя». За основную команду Давинсон дебютировал в возрасте 17-ти лет.
И началось. Летом 2016 года Санчеса за 5 «лямов» евро покупает амстердамский «Аякс». Такая возможность для молодого защитника стала реальностью после выступления «Насьоналя» в Кубке Либертадорес. А уже в сентябре центрбек забивает первые голы за свой новый клуб, причем сразу ложит «двушку».
Сильная игра в таком возрасте не осталась незамеченной. Интерес к Санчесу проявляла сама «Барселона». Однако, как сказал сам защитник, он «сделал решение, основанное на футболе, а не на маркетинге». Короче говоря, Давинсон Санчес переехал в Лондон и стал основным игроком «Тоттенхэма».
Почему за ним стоит следить
Потому что он – уникум. Большинство игроков его позиции довольно неаккуратно обращаются с мячом. Давинсон Санчес наоборот – активно участвует в розыгрыше мяча и сам начинает атаки.
Потому что цена на парня возросла с 5-ти миллионов евро до 28-ми миллионов фунтов всего за один год! Не будем забывать, что за личные достижения игрока «Аякс» получит еще 14 «лямов» всяческих бонусов.
Потому что он может помочь Колумбии без проблем занять первое место в группе Н не только хорошими оборонительными навыками, но и голами. Несмотря на свою позицию, Давинсон Санчес достаточно ориентирован на атаку. В первом же сезоне Эредивизи колумбиец забил шесть голов.
Фишка
Некоторые футбольные эксперты шутят, называя Санчеса Ironman. И не зря – травмы обходят защитника стороной. Он, наверное, даже слова такого не знает.
За время, проведенное в голландском чемпионате, Давинсон пропустил из-за травмы всего две игры Лиги Европы. При этом он откатал 46 игр за сезон и большинство из них – от свистка до свистка. Такое доверие не удивительно: например, в финальном матче Лиги Европы 16/17 против «Манчестер Юнайтед» точность передач колумбийского защитника составила 90%.
Еще одна фишка – это чистота игры. Давинсон предпочитает фолу грамотное расположение на поле и подстраховку. За 32 игры, проведенные в Эредивизи, Санчес заработал всего две желтых карточки. А за дебютный сезон в Премьер-лиге – одну желтую. Правда, разок был удален с поля.