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    Товарищеские матчи: Португалия не сумела обыграть Тунис, Франция разобралась с Ирландией

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    Сборная Португалии в контрольном матче сыграла вничью со сборной Туниса, а сборная Франции обыграла сборную Ирландии.

    Оливье Жиру
    Оливье Жиру
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  • Встреча португальской и тунисской сборных завершилась со счетом 2:2. Португальцы не сумели удержать преимущество в два мяча.

    У Португалии отличились Андре Силва и Жоау Мариу. У Туниса голы забивали Анис Бадри и Фахреддин Бен Юссеф.

    Франция обыграла Ирландию со счетом 2:0.

    Победу трехцветным принесли голы Оливье Жиру и Набиля Фекира, которые были забиты под занавес первого тайма.

    Другие результаты:

    Босния и Герцеговина — Черногория — 0:0
    Нигерия — ДР Конго — 1:1
    Турция — Иран — 2:1

    Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини

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