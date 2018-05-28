Товарищеские матчи: Португалия не сумела обыграть Тунис, Франция разобралась с Ирландией

Оливье Жиру
LiveSport.Ru
Встреча португальской и тунисской сборных завершилась со счетом 2:2. Португальцы не сумели удержать преимущество в два мяча.
У Португалии отличились Андре Силва и Жоау Мариу. У Туниса голы забивали Анис Бадри и Фахреддин Бен Юссеф.
Франция обыграла Ирландию со счетом 2:0.
Победу трехцветным принесли голы Оливье Жиру и Набиля Фекира, которые были забиты под занавес первого тайма.
Другие результаты:
Босния и Герцеговина — Черногория — 0:0
Нигерия — ДР Конго — 1:1
Турция — Иран — 2:1