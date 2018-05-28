Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини

провела первый матч под руководством экс-тренера

Марио Балотелли twitter.com/azzurri 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В товарищеском поединке «Скуадра Адзурра» обыграла участника предстоящего чемпионата мира сборную Саудовской Аравии — 2:1.

В составе сборной Италии отличились Марио Балотелли и Андреа Белотти. Балотелли забил свой первый с 2014 года гол за итальянскую сборную. У Саудовской Аравии мяч забил Яхья Аль-Шехри.

Отметим, что экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито отыграл почти весь матч.

Напомним, сборная Саудовской Аравии будет соперником сборной России по групповому этапу ЧМ-2018.