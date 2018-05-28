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    Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини

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    Сборная Италии провела первый матч под руководством экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли
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  • В товарищеском поединке «Скуадра Адзурра» обыграла участника предстоящего чемпионата мира сборную Саудовской Аравии — 2:1.

    В составе сборной Италии отличились Марио Балотелли и Андреа Белотти. Балотелли забил свой первый с 2014 года гол за итальянскую сборную. У Саудовской Аравии мяч забил Яхья Аль-Шехри.

    Отметим, что экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито отыграл почти весь матч.

    Напомним, сборная Саудовской Аравии будет соперником сборной России по групповому этапу ЧМ-2018.

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