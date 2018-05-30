Дневник ЧМ-2018: Иск к Рамосу, Неймар говорит с Кубком и вувузела в Сокольниках

Казус Салаха и незамеченный Карвахаль

Настоящей драмой для болельщиков «Ливерпуля», сборной Египта и всех любителей красивого футбола стала травма плеча форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов после неудачного единоборства с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

Даже болельщики сборной России, чьим соперником являются египтяне, не стали радоваться, огорчившись тому, что такой зведный футболист может пропустить мундиаль.

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Сведения о травме египтянина поступали противоречивые и все время менялись — от того, что Салаху нужна операция и он пропустит турнир, до того, что травма пустяковая и он сыграет во всех матчах.

Наконец свое слова сказала Египетская федерация футбола, сообщившая, что Мохамед поедет на ЧМ-2018, но пропустить из-за процесса восстановления первый матч сборной Египта — против Уругвая. К встрече с Россией, которая, наверняка, станет ключевой для обеих команд, он уже вернется на поле.

Мохамед Салах🇪🇬 повсюду: на улицах Нью-Йорка, в барах Ливерпуля, на рынках Каира...👀

Скорейшего восстановления и #ЖдемНаЧМ2018 в России, звезда!🙌 pic.twitter.com/PqlzOmqzrA — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 30 мая 2018 г.

Тем временем сочувствующие Салаху болельщики ополчились на Серхио Рамоса, утверждая, что защитник «Реала» специально нанес травму сопернику. Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на капитана «Реала» за умышленное нанесение травмы Салаху.

Бассем Вахба Юрист из Египта Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск и направил жалобу в ФИФА. Я попрошу компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро, за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу

В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.

Кроме того, после финала Лиги чемпионов на Change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса за травму Салаха. Ее сейчас подписали больше 500 тысяч человек.

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Впрочем, между петициями и реальными действиями — настоящая пропасть. Мы уже писали о петиции бельгийских болельщиков, требующих вернуть Раджу Найнгголана в сборную. Ее тоже подписали сотни тысяч человек.

Возмущенные фанаты запланировали акцию в поддержку Наингголана: участие в митинге подтвердили 9000 тысяч пользователей фэйсбук – правда, пришли только 23 человека.

На фоне всей шумихи вокруг травмы Салаха почти незамеченной осталась травма защитника «Реала» Дани Карвахаля. Изначально, казалось, что повредивший ногу защитник будет отцеплен от сборной Испании, футболист прошел МРТ, которая показала повреждение задней поверхности бедра.

Сроки восстановления Карвахаля не называются, ранее сообщалось, что оно займет 2-3 недели. Впрочем, он присоединится к сборной Испании на сборе и будет проводить восстановительные тренировки на базе национальной команды.

Диалог с Кубком

Кстати, о восстанавливающихся после травмы. Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о том, что еще не готов на все 100 процентов после тяжелой травмы, что у него была, но он на пути к своей лучшей форме.

Неймар Форвард сборной Бразилии У меня были некоторые трудности, они есть и сейчас. Нужно какое-то время, чтобы ушел страх. Нет ничего, что может остановить меня. Я испытываю страх из-за того, что не играл три месяца. Физически я в порядке. Приходится адаптироваться к определенным вещам. Есть какие-то неудобства, но мне ничто не помешает. Я еще не готов на 100%, но все придет со временем. Боюсь делать некоторые движения, но до возвращения на поле еще есть несколько дней. Бразилия среди фаворитов. Я вижу людей, с которыми команда готова побеждать. Мы не знаем, что ждет нас в конце, но, как говорит Тите, мы будем играть на победу

В рамках подготовки к турниру бразилец даже пообщался с Кубком мира те-а-тет.

«Дорога к Кубку начинается и я намерен встретиться с тобой. Знаю, что мне придется преодолеть много трудностей на пути, но я сделаю даже невозможное, чтобы держать тебя в руках. Вперед к славе!» – написал Неймар.

Расизм и гомофобия

Накануне международного праздника футбола мир с тревогой вспоминает о российских футбольных болельщиках, во всей красе показавших себя миру на Евро-216 во Франции, агрессивно атакуя приехавших насладиться футболом мирных и подвыпивших европейских бюргеров.

Впрочем, россияне и сами рады напомнить о себе. Фанаты страны-хозяйки ЧМ-2018 выступили с угрозами в адрес гомосексуальных и трансгендерных болельщиков из Англии перед чемпионатом мира—2018, сообщает Mirror.

По данным издания, английский союз игроков и ЛГБТ-фанатов «Pride In Football» получил ряд писем от российских болельщиков, в которых говорилось о расправе над представителями меньшинств в случае их появления на ЧМ-2018 в России.

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«Российские фанаты заявили, что если найдут нас на турнире, то обязательно изобьют. Мы относимся к данным угрозам со всей серьёзностью, поэтому данный вопрос всё ещё остаётся открытым. Нам посоветовали не проявлять своих чувств на публике. Да, я бы мог снова закрыться и спрятаться от мира, но это не самый лучший выход. Мы лишь пытаемся доказать, что нетерпимость — это большая проблема общества.

Пусть не беспокоятся, я не собираюсь засовывать язык им в горло или что-то подобное. Я лишь хочу насладиться большим футбольным праздником. Если это не будет угрожать нашей безопасности, мы поднимем радужные флаги на стадионах чтобы показать, что ЛГБТ-болельщики существуют. Мы, как и любые другие фанаты, надеемся быть равноправной частью футбольной культуры», — приводит издание слова лидера союза «Pride In Football» Джо Уайт.

Ранее Федерация болельщиков Англии выступила с обращением к представителям сексуальных меньшинств в преддверии турнира, в котором отметила, что им стоит ожидать проявления нетерпимости со стороны россиян в связи с тем, что в России отсутствуют законы, защищающие права ЛГБТ.

К сожалению, вопрос прав ЛГБТ оказался для властей России табуированным, в отличие от 2014 года, когда в преддверии Олимпийских игр президент Владимир Путин заявил, что людям нетрадиционной сексуальной ориентации будут рады в Сочи Федерация болельщиков Англии

Гомофобия и расизм, как правило, идут рука об руку. Еще не успел как следует затихнуть последний скандал с оскорблениями на расовой почве со стороны российских болельщиков — во время товарищеского матча с командой Франции от неадекватов на трибунах досталась порция обезьяньих уханий в адрес мировых звезд футбола вроде Поля Погба и Усмана Дембеле.

Мундиаля в России темнокожие футболисты многих сборных тоже ждут насторожено, ожидая новых эксцессов.

Эшли Янг Защитник сборной Англии Когда ты на поле, не уверен, как нужно реагировать на это [проявления расизма на трибунах]. Мы это обсудим внутри команды, и ранее мы уже говорили на эту тему – как нужно поступать и как не нужно. Надеюсь, что ФИФА, если что-то все же случится, сможет с этим справиться.

Статистический срез

За кем следить на ЧМ-2018. Давинсон Санчес Продолжаем нашу специальную рубрику к Чемпионату мира-2108.

Впрочем, сильно беспокоиться иностранным болельщикам не стоит — по последним социологическим опросам, лишь 54% россиян в возрасте от 12 до 64 лет собираются следить за чемпионатом мира, а треть еще сомневается (30%).

Проведение чемпионата выпадает на сезон отпусков и дач, поэтому 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время проведения, чтобы следить за матчами.

Из тех, кто планирует следить за событием, 80% собираются делать это у экранов телевизоров, а 21% планируют посетить матчи на стадионе. Каждый третий зритель планирует делать ставки во время чемпионата (31%).

Самыми результативными игроками сборной, по мнению россиян, станут Федор Смолов (12%), Артем Дзюба (9%) и Алан Дзагоев (5%).

При этом, 4% россиян совершенно не в курсе проведения ЧМ-2018 в их стране.

Две трети (67%) россиян уверены в том, что проведение мирового первенства окажет долгосрочный позитивный эффект на страну в целом. 70% полагают, что репутация России за рубежом по его результатам улучшится.

Счастливая страна готовится к мундиалю

За кем следить на ЧМ-2018. Ирвинг Лосано Второй материал специальной рубрики к ЧМ-2018

С болельщиками-оптимистами согласны и представители отечественной власти. За пару недель до старта мирового первенства в России официальные лица выступают с заявлениями планетарного масштаба.

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ Это будет мировой праздник футбола. Кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле.

А чтобы никто не сомневался, насколько хорош будет чемпионат мира, и как все в России ему рады, в Ростове городские власти взяли дело в свои руки и развесили на окнах одного из домов картины с изображениями счастливых и радостных людей.

Оказывается, власти не стали ремонтировать дом, менять рамы и красить фасад, а просто повесили на окна картины с изображением «счастливых жильцов». Журналисты пишут, что здание выглядит жутковато, особенно в сумерках или ночью.

Впрочем, даже такой аварийный дом может озолотить своих хозяев в период чемпионата мира. По крайней мере, в этом убеждены сами владельцы жилья, безбожно завышающие цены на аренду любой постройки, в которой можно жить.

Только не смейтесь.

ЭТО сдаётся иностранным болельщикам в Ростове-на-Дону за 15000 руб. в сутки. pic.twitter.com/LYLIDz5GRS — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 26 мая 2018 г.

Ну, а если вам не нравятся гостевые домики за 15000 рублей в сутки, вы также можете снять в Ростове номер в трёхзвёздочном отеле за 129200 рублей за 2 ночи.

На кого рассчитаны эти цены? Фото:Twitter.com

Российские чиновники не видят в этой ничего особенного — каждый вертится как может, кто-то на министерской должности, а кто-то — сдавая лодочные сараи по 15 тысяч за ночь.

Павел Колобков Министр спорта России Министерство спорта не вправе решать эти вопросы, а вот Федеральное агентство по туризму может повлиять на ситуацию. Здесь нужно отметить, что в тех гостиницах, которые изначально попали в заявочную книгу турнира, цены вполне доступные. В остальном все необходимые рекомендации даны. Надеюсь, владельцы гостиниц нас услышат. С другой стороны, во время крупных соревнований они всегда стремятся заработать как можно больше. Помню, насколько высокими были цены на жилье, например, в олимпийском Пекине. Россия в этом плане ничем не выделяется.

Впрочем, не дремлет Роспотребнадзор, который в кои-то веки взялся за защиту потребителя. Нижегородский отель предлагал номера на время ЧМ-2018 по цене до 140 тысяч рублей в сутки.

При этом данному средству размещения присвоена категория «без звезд», так что стоимость номера в сутки не должна превышать 7 360 рублей. Суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора, правда таких гостиниц столько в России, что никаких судов не хватит.

Вслед за владельцами гостиниц и сараев решили свою копейку срубить и авиаперевозчики — цены на авиабилеты из Москвы в Казань, Волгоград и Саранск в дни матчей ЧМ-2018 превысили 25 тысяч рублей. При этом в обычные дни это можно сделать примерно в пять раз дешевле.

Павел Колобков Министр спорта РФ Если же говорить о транспорте, у обладателей Fan ID никаких проблем не возникнет. Для болельщиков организован бесплатный железнодорожный проезд. Такого не было ни в одной стране. Мы взяли все расходы на себя, попытались учесть все нюансы.

Действительно, ни в какой другой стране. Правда, вряд ли в другой стране жителям крупного курортного и туристического города рекомендуют отказаться от личного транспорта в дни ЧМ-2018, как это сделали в Сочи.

И действительно, шашлыки-то на время мундиаля тоже жарить запретили, так что ехать в эти солнечные деньки никуда и не надо.

Исключение сделают только для свадебных кортежей. К центральному ЗАГСу проезд обеспечат только одной машине с новобрачными. Пропуск необходимо получить заранее, позвонив по горячей линии департамента транспорта администрации города.

Культурная жизнь

Но есть и хорошие новости, как говорится. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что театральный сезон и работа музеев в Казани будут продлены на время проведения ЧМ-2018.

В рамках культурной программы в этот период в музеях будет продлен рабочий день. Продлеваться мы планируем на основе анализа предыдущих дней. То есть если будет пользоваться популярностью тот или иной музей, то его работа будет продлеваться до 20:00 мск. На входные билеты в музеи при наличии паспорта болельщика (Fan ID) будет предоставляться скидка 50% Лейла Фазлеева

Кроме того, с 14 июня по 6 июля билеты со скидкой 50% при предъявлении паспорта болельщика можно будет приобрести в Казани на спектакли театра имени Галиаскара Камала.

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Окультуриваться надо! Приехал как бы на футбол, а пойдешь вместо этого в театр. Жить дерзко и непредсказуемо.

Наверное с этой же целью в парке «Сокольники» установят на время ЧМ-2018 9-метровую электрическую вувузелу. Музыкальный инструмент стал известен, а точнее печально известен, во время ЧМ-2010 в ЮАР, где местные жители дудели в него на трибунах по делу и без него.

Оттуда вувузела расползлась по миру, добравшись в итоге и до Сокольников. Как видно, за время пути, дудка могла подрасти...

Андрей Копосов удожественный руководитель «Сокольников» В отличие от классической вувузелы тон электрического инструмента выше, а звучание мягче. Громкость вувузелы не превышает 120 децибел (сила автомобильного гудка). Кроме того, у вувузелы будет еще одна важная функция, которая наверняка понравится многим нашим болельщикам. На время матчей российской сборной динамики будут транслировать матчи. Поклонники футбола или просто гости парка смогут поддержать наших футболистов громким гудком, когда они забьют гол.

Внутри вувузелы установят динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь. Вувузела начнет играть, если кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон. Чем дольше это делать, тем дольше будет звучать труба. Заранее сочувствуем всем посетителям Сокольников.

И наконец, завершая тему культуры — вышел официальный гимн чемпионата мира-2018.

Ее исполняют известный актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи.

Продюсированием композиции Live It Up занимался американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.

Напомним, в марте американский певец Джейсон Деруло представил гимн Coca-Cola к ЧМ-2018. Российскую версию исполнит Баста.