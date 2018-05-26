За кем следить на Чемпионате мира в России

Чемпионат мира – это сосредоточение талантов. Роналду и Месси никогда не будут лишены внимания, а вот перспективную молодежь зачастую могут обнаружить только агенты. Предлагаем почувствовать себя футбольным селекционером и устроить просмотр «молодняка». Первый на очереди –

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ФИО: Вилфред Ндиди

Возраст: 21 год

Сборная: Нигерия

Клуб: «Лестер Сити»

Краткая биография

Выходом в профессионалы Ндиди обязан бельгийскому скауту «Манчестер Юнайтед» Роланду Янссену. Именно функционер «красных дьяволов» обнаружил талантливого парнишку на юношеском турнире еще в 2013 году. Но тогда «манкунианцы» всего лишь взяли молодца «на карандаш».

Вилфред Ндиди Фото:Sports Illustrated

А бельгийский «Генк» ударил лихом об землю и выложил за 17-летнего таланта 180 000 евро. Через два года он дебютировал в основе «Генка», а еще через год – его за 17,6 млн евро купил «Лестер». Полноценным игроком основы он стал в момент ухода Н’Голо Канте.

За сборную Нигерии дебютировал в 19 лет и сыграл уже больше матчей, чем за молодежку (16 против 10-ти). Голами пока не отличался.

Почему за ним стоит следить

Вилфред Ндиди Фото:Connect Nigeria

Вилфред еще молодой. Ему нужна игровая практика. То, что его в раннем возрасте привлекли к основе, да еще и в такой сильной лиге, как АПЛ, сыграло парню на руку. Его нельзя назвать забивным – в завершившемся сезоне Премьер-лиги у него так и не получилось отличиться.

Но это можно объяснить позицией: Вилфред – опорный полузащитник, но может сыграть и центрбека. К тому же нигериец заметно прогрессирует. С начала отбора на Мундиаль молодой «лис» не пропустил ни одного матча своей сборной.

Имея таких партнеров, как Ахмед Муса и Келечи Ихеаначо, он может стать отличным теневым плеймейкером. Ведь эта троица вместе играет в «Лестере», а ощущение партнера – ключевой фактор успеха в атаке.

Фишка

Вилфред Ндиди Фото:Leicester Mercury

Что может показать 20-летний игрок, которого внезапно кинули в пекло борьбы АПЛ?! Конечно же, зубы. И они у Ндиди просто прекрасные. Нигериец отлично борется вверху – 183 см роста дают о себе знать. При этом он мобильнее типичных опорников – его вес (73 кг) позволяет ему выигрывать подборы и не отпускать ноги соперников.

Но Вилфред пока не научился делать это чисто. За 33 сыгранных матча в АПЛ 17-18 он собрал коллекцию из 10-ти желтых карточек и 2-х красных.