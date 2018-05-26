ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    За кем следить на Чемпионате мира в России

    LiveSport.Ru запускает новую рубрику специально к ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Нигерии Футбол Англии Лестер Сити Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Вилфред Ндиди
    Вилфред Ндиди
    Twitter
    В этой рубрике мы будем рассматривать молодых игроков, которые могут «выстрелить» на мировом первенстве.
    Чемпионат мира – это сосредоточение талантов. Роналду и Месси никогда не будут лишены внимания, а вот перспективную молодежь зачастую могут обнаружить только агенты. Предлагаем почувствовать себя футбольным селекционером и устроить просмотр «молодняка». Первый на очереди – Вилфред Ндиди.

    Паспорт

    ФИФА проверяет всех игроков сборной России на допинг Допинг-офицеры приехали в лагерь российской сборной в Австрии

    ФИО: Вилфред Ндиди
    Возраст: 21 год
    Сборная: Нигерия
    Клуб: «Лестер Сити»

    Краткая биография

    Выходом в профессионалы Ндиди обязан бельгийскому скауту «Манчестер Юнайтед» Роланду Янссену. Именно функционер «красных дьяволов» обнаружил талантливого парнишку на юношеском турнире еще в 2013 году. Но тогда «манкунианцы» всего лишь взяли молодца «на карандаш».

    Вилфред Ндиди
    Фото:Sports Illustrated

    А бельгийский «Генк» ударил лихом об землю и выложил за 17-летнего таланта 180 000 евро. Через два года он дебютировал в основе «Генка», а еще через год – его за 17,6 млн евро купил «Лестер». Полноценным игроком основы он стал в момент ухода Н’Голо Канте.

    За сборную Нигерии дебютировал в 19 лет и сыграл уже больше матчей, чем за молодежку (16 против 10-ти). Голами пока не отличался.

    Почему за ним стоит следить

    Вилфред Ндиди
    Фото:Connect Nigeria

    Вилфред еще молодой. Ему нужна игровая практика. То, что его в раннем возрасте привлекли к основе, да еще и в такой сильной лиге, как АПЛ, сыграло парню на руку. Его нельзя назвать забивным – в завершившемся сезоне Премьер-лиги у него так и не получилось отличиться.

    Но это можно объяснить позицией: Вилфред – опорный полузащитник, но может сыграть и центрбека. К тому же нигериец заметно прогрессирует. С начала отбора на Мундиаль молодой «лис» не пропустил ни одного матча своей сборной.

    Имея таких партнеров, как Ахмед Муса и Келечи Ихеаначо, он может стать отличным теневым плеймейкером. Ведь эта троица вместе играет в «Лестере», а ощущение партнера – ключевой фактор успеха в атаке.

    Фишка

    Вилфред Ндиди
    Фото:Leicester Mercury

    Что может показать 20-летний игрок, которого внезапно кинули в пекло борьбы АПЛ?! Конечно же, зубы. И они у Ндиди просто прекрасные. Нигериец отлично борется вверху – 183 см роста дают о себе знать. При этом он мобильнее типичных опорников – его вес (73 кг) позволяет ему выигрывать подборы и не отпускать ноги соперников.

    Но Вилфред пока не научился делать это чисто. За 33 сыгранных матча в АПЛ 17-18 он собрал коллекцию из 10-ти желтых карточек и 2-х красных.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Кто нужен «Арсеналу»? Первое лондонское лето Эмери
  • В «Арсенале» начинается новая эра
    •
  • Включить режим канатоходца
  • Что ждет Почеттино и «Тоттенхэм» в будущем?
    •
  • 24/05
    • Выбран девиз сборной России на ЧМ-2018
  • 24/05
    • «Манчестер Сити» отправил на ЧМ-2018 рекордное количество игроков
  • 23/05
    • Голкипер «Манчестер Юнайтед» не сыграет на ЧМ-2018
  • 18/05
    • «Фенербахче» сделает предложение по Мусе после ЧМ-2018
  • 18/05
    • Харт: Опустошен из-за невызова в сборную Англии
  • 16/05
    • Варди, Лофтус-Чик и Магуайр вошли в состав сборной Англии на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Как «Ливерпулю» победить «Реал»?
  • Разбор тактических вариантов, которые могут принести победу англичанам
    •
  • Включить режим канатоходца
  • Что ждет Почеттино и «Тоттенхэм» в будущем?
    •
  • Как Россия пришла к девизу-2018: история слоганов
  • Вопреки мнению болельщиков
    •
  • С караваем. «Реал» и «Ливерпуль» уже в Киеве
  • Все подробности футбольного праздника
    •
  • «Амкар» на распутье: понижение в классе, роспуск, Нижний Новгород
  • Пермский клуб переживает сложные времена
    •
  • От Волги до Енисея
  • Представляем новичков РФПЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Команды выдадут необычные таймы
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на результативность таймов в финальном матче Лиги чемпионов 26 мая
  • 1,88
    •
  • Выйдет ли «Кливленд» в четвертый подряд финал НБА?
  • «Бостон» — «Кливленд». Прогноз и ставки на матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 28 мая
  • 1,70
    •
    Футбол. Главное
  • Россия — Австрия и еще дюжина матчей, которые нельзя пропускать
  • Обзор самых интересных товарищеских матчей предстоящей недели
    •
  • Иньеста: с вином навстречу Подольски
  • Реакция прессы на переход Андреса Иньесты в японский «Виссел Кобе»
    •
  • Лига чемпионов 2017-2018. 15 моментов, о которых вы могли забыть
  • Вспоминаем яркие, но оставшиеся в тени моменты Лиги чемпионов 2017-2018
    •
  • 21:09
    • «Фулхэм» одолел «Астон Виллу» и вышел в АПЛ
  • 20:58
    • «Реал» — «Ливерпуль»: известны составы на финал Лиги чемпионов
  • 18:43
    • CМИ: «Зенит» объявит о назначении Семака на следующей неделе
  • 18:03
    • ЦСКА может заменить «Тосно» в матче за Суперкубок России
  • 17:07
    • СМИ: ЦСКА интересуется Заболотным
  • 16:46
    • Каррера: Хорошо, что Сарри отказал «Зениту»
  • 15:30
    • Россия хочет принять финал еврокубков в 2021 году
  • 15:16
    • ФИФА проверяет всех игроков сборной России на допинг
  • 16:30
    • Агент: Я не говорил, что Рабелло интересуется именно «Локомотив»
  • 16:15
    • СМИ: Доннарумма может продолжить карьеру в «Ливерпуле»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус