Кто к нам с мячом придет? Уругвай

Вполне логично начинать серию материалов о сборных-участницах чемпионата мира по футболу с первой группы – группы «А», где также традиционно выступает и сборная-хозяйка турнира. Но когда в эту же группу попадает еще и первый официальный чемпион мира, выбора не остается – начинать нужно со сборной Уругвая.

Сейчас Уругвай в мировом футболе занимает свое почетное, но далеко не самое высокое место. Несмотря на наличие таких отдельных звезд как Диего Годин, Луис Суарес и Эдинсон Кавани, в целом команда легендарного наставника Оскара Табареза не принадлежит к числу элитных сборных планеты. Но так было далеко не всегда…

Первый чемпионат мира и первое чемпионство

Мы все привыкли к тому, что футбол в Южной Америке – это, прежде всего, Бразилия и Аргентина. Надо сказать, вполне справедливая точка зрения, если учесть традиции, исторические достижения и бешеную любовь к игре, граничащую с религиозным фанатизмом.

Но это лишь отчасти правда. В скромном Уругвае футбол любят ничуть не меньше чем в Бразилии или Аргентине, а легендарный стадион «Сентенарио» в Монтевидео был свидетелем рождения первых чемпионов мира. Да и сама столица Уругвая это настоящее футбольное царство, поделенное преимущество между двумя титанами местного футбола – «Насьоналем» и «Пеньяролем».

Собственно говоря, даже первый в истории чемпионат мира по футболу также состоялся в Уругвае, в столице страны Монтевидео на легендарном стадионе «Сентенарио», построенном как раз под первое в истории мировое первенство. Правда, на тот момент чемпионат мира был гораздо скромнее по своим масштабам, если сравнивать с современными реалиями, и включал в себя лишь 13 сборных.

Вообще об истории с выбором места проведения первого чемпионата мира просто необходимо рассказать отдельно, так как она непосредственно касается Уругвая.

Уругвай был выбран страной-хозяйкой первенства не случайно – до этого в 1924 и 1928 годах сборная этой страны дважды выигрывала Олимпийские игры, что в принципе можно было приравнивать к титулу чемпионов мира. В 1924-м уругвайцы покорили Европу своим стилем игры, разбив в решающем матче Швейцарию, а затем в 1928-м оказались сильнее Аргентины (1:1 и 2:1). На тот момент Уругвай был сильнейшей футбольной страной в мире, и к тому же в 1930 году праздновал 100-летие независимости. Вполне очевидно, почему право на проведение турнира было отдано Монтевидео.

Но это решение далеко не всем пришлось по вкусу. Европейские сборные встретили его с явным негативом, и в большинстве своем просто проигнорировали чемпионат в Уругвае. Всеми правдами и неправдами организаторам удалось привлечь к участию на турнире национальные команды Франции, Румынии, Бельгии и Югославии, которые, между прочим, добирались в Уругвай на одном теплоходе.

https://youtu.be/P4ZkR-US3e8 Финал ЧМ-1930. Уругвай — Арегентина 4:2Финал ЧМ-1930. Уругвай — Аргентина 4:2

Стоит признать, хотя формальности были соблюдены и европейские сборные были включены в состав участников, но даже те команды, которые сыграли на чемпионате мира, привезли по большей степени не самые сильные составы. С другой стороны, Уругвай и Аргентина все равно оставались сильнейшими командами в мире, и обе эти сборные вышли в финал. Даже в более широком формате турнира результат вряд ли мог быть иным.

В решающем матче Уругвай снова был сильнее Аргентины. Хозяева открыли счет в поединке, затем дважды пропустили и уступали 1:2 после первого тайма, но во втором отправили в ворота соперника три безответных мяча, завоевав титул первых чемпионов мира.

Уругвай на чемпионатах мира

Несмотря на то, что футбол тех лет был мало в чем схож с современным, уже тогда он вызывал бурю эмоций. После поражения в финале своей сборной Аргентина едва не разорвала дипломатические отношения с Уругваем, а сам Уругвай при этом отказался ехать на два следующих чемпионата мира по футболу, которые проходили в Европе – в Италии и Франции. По одной версии это был знак протеста против бойкота европейскими командами мирового первенства в Монтевидео. По другой, Уругвай финансово просто не мог себе позволить такую длительную и дорогостоящую поездку.

Как бы там ни было, но в спортивные дела вмешалась Вторая мировая Война, так что на протяжении следующих 12 лет чемпионаты мира не проводились, а первым послевоенным турниром стал мировой форум в Бразилии 1950 года, где Уругвай снова примерил на себя корону сильнейшей сборной планеты. Правда, уже не в статусе фаворита – в финальном раунде на переполненной «Марокане» Уругвай сумел одержать волевую победу над хозяевами турнира (2:1), повергнув в шок всю Бразилию. Для «кудесников» это была трагедия. Масса самоубийств и сердечных приступов захлестнула Бразилию, тогда как Уругвай захлестнула волна эйфории, а 16 июля был объявлен национальным праздником.

Последняя минута финала ЧМ-1950. Бразилия — Уругвай 1:2

Можно сказать, что на этом закончилась золотая эра уругвайского футбола. На следующем чемпионате мира в Швейцарии в 1954 году команда заняла лишь четвертое место, проиграв в полуфинале еще одному фавориту турнира – Венгрии. Отобрав друг у друга слишком много сил в том матче, команды затем проиграли медальные игры – Венгрия уступила ФРГ в финале, а Уругвай уступил Австрии в матче за бронзу.

В своей истории Уругвай еще дважды доходил до полуфиналов. На чемпионате мира в Мексике в 1970 году «Селесте» в четвертьфинале выбили сборную СССР, но проиграли в полуфинале Бразилии, а уже в 2010 году на мировом форуме в Южной Африке, благодаря в том числе удачной сетке, добрались до полуфинала, пройдя команды Южной Кореи и Ганы. Но в шаге от финала их оставила прекрасная сборная Голландии во главе с Арьеном Роббеном (2:3). В матче за бронзу уругвайцы с таким же счетом проиграли Германии.

Легендарный победный гол Уругвая в ворота сборной СССР на ЧМ-1970

Если до 1970 года Уругвай еще был среди мировой элиты, то последующие 40 лет можно смело называть годами забвения. Хотя Уругвай по-прежнему был силен на уровне Южной Америки, но из девяти чемпионатов мира пробился только на четыре, да и на них выступил отвратительно, не поднимаясь выше 13-го места.

Чемпионат мира в России станет третьим подряд для Уругвая и с ним в стране связывают большие надежды. Уругваю попалась вполне проходимая группа с Россией, Саудовской Аравией и Египтом. «Селесте» обязаны выходить в плей-офф, а там уже как карта ляжет.

Лучший игрок в истории – Диего Форлан

Почти столетие назад Уругвай диктовал моду в мировом футболе. Но футбол тогда был совершенно иным. Сейчас трудно представить топ-вратаря с ростом ниже 185 сантиметров, а звездный голкипер Уругвая Ладислао Мазуркевич был ростом в 179 см. Правда, в те годы люди в целом были пониже, так что Мазуркевич на свое время был тот еще здоровяк (ну не малыш, так точно).

Эктор Скароне — легенда уругвайского футбола

Можно вспомнить также великих Хосе Леандро Андраде и Виктор Пабло Андраде – дядю и племянника, которые с интервалом в 20 лет подняли над головой оба уругвайских кубка чемпионов мира. Эктор Скароне более 80 лет возглавлял список лучших бомбардиров сборной, поиграв и за местный «Насьональ» и вкусивший легионерского хлеба в «Барселое», «Интере» и «Палермо». Поговаривают, что он очень любил разыгрывать «стеночки», как раз и начав новый стиль в футболе.

Что касается современности, главной звездой уругвайского футбола конечно же является нападающий «Барселоны» Луис Суарес – один из топ-футболистов своего поколения, лучший бомбардир сборной, побивший достижения и Скароне, и Форлана и Кавани. По большому счету, Суарес это вообще главная надежда Уругвая на предстоящем чемпионате мира. И все же, Суаресу еще есть что доказывать.

Зато Диего Форлан, уже давно всем всё доказал, и на своем пике был тем игроком, который тянул сборную Уругвая к полуфиналу чемпионата мира в 2010 году. На том турнире с пятью голами Диего стал лучшим бомбардиром сборной, забив, в том числе, самый красивый мяч чемпионата мира.

Лучший гол чемпионата мира 2010. Диего Форлан (Уругвай)

Форлан первым побил достижение Эктора Скароне по забитым голам. Именно Форлан стал символом возрождения Уругвая на уровне национальных сборных. И именно его мы смело можем назвать лучшим игроком в истории сборной Уругвая.