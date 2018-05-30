Кто к нам с мячом придет? Уругвай

Сейчас Уругвай в мировом футболе занимает свое почетное, но далеко не самое высокое место. Несмотря на наличие таких отдельных звезд как Диего Годин, Луис Суарес и Эдинсон Кавани, в целом команда легендарного наставника Оскара Табареза не принадлежит к числу элитных сборных планеты. Но так было далеко не всегда…
Первый чемпионат мира и первое чемпионство
Мы все привыкли к тому, что футбол в Южной Америке – это, прежде всего, Бразилия и Аргентина. Надо сказать, вполне справедливая точка зрения, если учесть традиции, исторические достижения и бешеную любовь к игре, граничащую с религиозным фанатизмом.
Но это лишь отчасти правда. В скромном Уругвае футбол любят ничуть не меньше чем в Бразилии или Аргентине, а легендарный стадион «Сентенарио» в Монтевидео был свидетелем рождения первых чемпионов мира. Да и сама столица Уругвая это настоящее футбольное царство, поделенное преимущество между двумя титанами местного футбола – «Насьоналем» и «Пеньяролем».
Собственно говоря, даже первый в истории чемпионат мира по футболу также состоялся в Уругвае, в столице страны Монтевидео на легендарном стадионе «Сентенарио», построенном как раз под первое в истории мировое первенство. Правда, на тот момент чемпионат мира был гораздо скромнее по своим масштабам, если сравнивать с современными реалиями, и включал в себя лишь 13 сборных.
Вообще об истории с выбором места проведения первого чемпионата мира просто необходимо рассказать отдельно, так как она непосредственно касается Уругвая.
Уругвай был выбран страной-хозяйкой первенства не случайно – до этого в 1924 и 1928 годах сборная этой страны дважды выигрывала Олимпийские игры, что в принципе можно было приравнивать к титулу чемпионов мира. В 1924-м уругвайцы покорили Европу своим стилем игры, разбив в решающем матче Швейцарию, а затем в 1928-м оказались сильнее Аргентины (1:1 и 2:1). На тот момент Уругвай был сильнейшей футбольной страной в мире, и к тому же в 1930 году праздновал 100-летие независимости. Вполне очевидно, почему право на проведение турнира было отдано Монтевидео.
Но это решение далеко не всем пришлось по вкусу. Европейские сборные встретили его с явным негативом, и в большинстве своем просто проигнорировали чемпионат в Уругвае. Всеми правдами и неправдами организаторам удалось привлечь к участию на турнире национальные команды Франции, Румынии, Бельгии и Югославии, которые, между прочим, добирались в Уругвай на одном теплоходе.
Стоит признать, хотя формальности были соблюдены и европейские сборные были включены в состав участников, но даже те команды, которые сыграли на чемпионате мира, привезли по большей степени не самые сильные составы. С другой стороны, Уругвай и Аргентина все равно оставались сильнейшими командами в мире, и обе эти сборные вышли в финал. Даже в более широком формате турнира результат вряд ли мог быть иным.
В решающем матче Уругвай снова был сильнее Аргентины. Хозяева открыли счет в поединке, затем дважды пропустили и уступали 1:2 после первого тайма, но во втором отправили в ворота соперника три безответных мяча, завоевав титул первых чемпионов мира.
Уругвай на чемпионатах мира
Несмотря на то, что футбол тех лет был мало в чем схож с современным, уже тогда он вызывал бурю эмоций. После поражения в финале своей сборной Аргентина едва не разорвала дипломатические отношения с Уругваем, а сам Уругвай при этом отказался ехать на два следующих чемпионата мира по футболу, которые проходили в Европе – в Италии и Франции. По одной версии это был знак протеста против бойкота европейскими командами мирового первенства в Монтевидео. По другой, Уругвай финансово просто не мог себе позволить такую длительную и дорогостоящую поездку.
Как бы там ни было, но в спортивные дела вмешалась Вторая мировая Война, так что на протяжении следующих 12 лет чемпионаты мира не проводились, а первым послевоенным турниром стал мировой форум в Бразилии 1950 года, где Уругвай снова примерил на себя корону сильнейшей сборной планеты. Правда, уже не в статусе фаворита – в финальном раунде на переполненной «Марокане» Уругвай сумел одержать волевую победу над хозяевами турнира (2:1), повергнув в шок всю Бразилию. Для «кудесников» это была трагедия. Масса самоубийств и сердечных приступов захлестнула Бразилию, тогда как Уругвай захлестнула волна эйфории, а 16 июля был объявлен национальным праздником.
Можно сказать, что на этом закончилась золотая эра уругвайского футбола. На следующем чемпионате мира в Швейцарии в 1954 году команда заняла лишь четвертое место, проиграв в полуфинале еще одному фавориту турнира – Венгрии. Отобрав друг у друга слишком много сил в том матче, команды затем проиграли медальные игры – Венгрия уступила ФРГ в финале, а Уругвай уступил Австрии в матче за бронзу.
В своей истории Уругвай еще дважды доходил до полуфиналов. На чемпионате мира в Мексике в 1970 году «Селесте» в четвертьфинале выбили сборную СССР, но проиграли в полуфинале Бразилии, а уже в 2010 году на мировом форуме в Южной Африке, благодаря в том числе удачной сетке, добрались до полуфинала, пройдя команды Южной Кореи и Ганы. Но в шаге от финала их оставила прекрасная сборная Голландии во главе с Арьеном Роббеном (2:3). В матче за бронзу уругвайцы с таким же счетом проиграли Германии.
Если до 1970 года Уругвай еще был среди мировой элиты, то последующие 40 лет можно смело называть годами забвения. Хотя Уругвай по-прежнему был силен на уровне Южной Америки, но из девяти чемпионатов мира пробился только на четыре, да и на них выступил отвратительно, не поднимаясь выше 13-го места.
Чемпионат мира в России станет третьим подряд для Уругвая и с ним в стране связывают большие надежды. Уругваю попалась вполне проходимая группа с Россией, Саудовской Аравией и Египтом. «Селесте» обязаны выходить в плей-офф, а там уже как карта ляжет.
Лучший игрок в истории – Диего Форлан
Почти столетие назад Уругвай диктовал моду в мировом футболе. Но футбол тогда был совершенно иным. Сейчас трудно представить топ-вратаря с ростом ниже 185 сантиметров, а звездный голкипер Уругвая Ладислао Мазуркевич был ростом в 179 см. Правда, в те годы люди в целом были пониже, так что Мазуркевич на свое время был тот еще здоровяк (ну не малыш, так точно).
Можно вспомнить также великих Хосе Леандро Андраде и Виктор Пабло Андраде – дядю и племянника, которые с интервалом в 20 лет подняли над головой оба уругвайских кубка чемпионов мира. Эктор Скароне более 80 лет возглавлял список лучших бомбардиров сборной, поиграв и за местный «Насьональ» и вкусивший легионерского хлеба в «Барселое», «Интере» и «Палермо». Поговаривают, что он очень любил разыгрывать «стеночки», как раз и начав новый стиль в футболе.
Что касается современности, главной звездой уругвайского футбола конечно же является нападающий «Барселоны» Луис Суарес – один из топ-футболистов своего поколения, лучший бомбардир сборной, побивший достижения и Скароне, и Форлана и Кавани. По большому счету, Суарес это вообще главная надежда Уругвая на предстоящем чемпионате мира. И все же, Суаресу еще есть что доказывать.
Зато Диего Форлан, уже давно всем всё доказал, и на своем пике был тем игроком, который тянул сборную Уругвая к полуфиналу чемпионата мира в 2010 году. На том турнире с пятью голами Диего стал лучшим бомбардиром сборной, забив, в том числе, самый красивый мяч чемпионата мира.
Форлан первым побил достижение Эктора Скароне по забитым голам. Именно Форлан стал символом возрождения Уругвая на уровне национальных сборных. И именно его мы смело можем назвать лучшим игроком в истории сборной Уругвая.