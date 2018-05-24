Дневник ЧМ-2018: Петиция Найнгголана, поющий Уилл Смит и борьба с дронами

Австрийские сборы

17 мая сборная России начала тренировочные сборы — и вновь, в столь любимой Станиславом Черчесовым Австрии. В Нойштифте россияне уже готовились к Кубку Конфедераций, правда выступление на нем успехом назвать нельзя.

Впервые за календарный год к сборной России присоединился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Присоединился к сборной, но не к тренировкам — первые дни сборов форвард проводил в лазарете.

Календарь и таблица чемпионата мира по футболу 2018

Глава медицинского штаба РФС Эдуард Безуглов сообщил, что у Артёма – фолликулярная ангина, сам Дзюба схохмил, что переволновался перед встречей с Черчесовым.

Не тренировался с командой в первые дни и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, у которого обнаружилось небольшое воспаление мышц голени. Хавбек занимался индивидуально, в зале.

Форвард @TeamRussia Федор Смолов @smolovfedor_90 наблюдает за тренировкой с кромки поля. Ждем его скорейшего возвращения в общую группу! pic.twitter.com/H6iHStJ7ZT — Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2018 г.

А во вторник, 22 мая поползли слухи о серьёзной травме самого результативного нападающего страны Фёдора Смолова. Он покинул занятие со льдом на колене, а на вечернее и вовсе не вышел.

Впрочем, после того, как игрок прошел МРТ, он написал что с ногой ничего серьезного, и он вернется к тренировкам в ближайшие 2-3 дня. Но у болельщиков на душе все еще тревожно.

На фоне известий о болезнях и травмах молодцом выглядит вернувшийся в сборную ветеран Сергей Игнашевич, который по заверениям Безуглова находится в отличной форме и справляется без всяких поблажек.

Не бойтесь дронов, бойтесь милиционеров

Болельщики на всех аренах ЧМ-2018 могут смотреть футбол совершенно спокойно — военные будут защищать стадионы от возможных атак с дронов. Минобороны сформировало специальные мобильные группы противодействия беспилотникам.

Защита будет осуществляться маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выделенными Минобороны и оснащенными в том числе экспериментальными техническими средствами.

Дополнительной закупки специальной техники к чемпионату мира не потребовалось – Минобороны использует комплексы, уже стоящие на вооружении.

Средства позволяют производить поиск, обнаружение и пеленгование источников излучения радио, радиотехнических систем. Также они позволяют подавлять базовые станции сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи.

Купили билеты на #ЧМ2018? Не забудьте оформить паспорт болельщика!

Что это такое? Зачем он нужен? Это видео ответит на все вопросы 📹

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Дронов болельщикам опасаться незачем, а вот милиционеров стоит поберечься — если фанаты, российские или иностранные, захотят посетить матчи ЧМ-2018 не по месту прописки, то будут обязаны в течение трех дней зарегистрироваться по месту пребывания.

Статья кодекса РФ об административных правонарушениях предполагает штраф за пребывание или проживание россиян без регистрации свыше установленного законом срока в размере 2-3 тысяч рублей (в Москве и Петербурге – 3-5 тысяч). Блюстители закона перед мундиалем пришивают к брюкам дополнительные карманы.

Драмы вокруг составов

Чем ближе ЧМ-2018, тем все больше национальных команд оглашает заявки на мундиаль, и нередко это связано с самыми настоящими драмами.

Возьмем, к примеру, сборную Аргентины. «Зенит» грустит, что в состав команды не попал хавбек Леандро Паредес, но у всего остального мира куда большее недоумение вызывает отсутствие в команде форварда «Интера» Мауро Икарди.

Первый аргентинец после Месси по голам в этом сезоне, который забил в Серии А на 13 голов больше Игуаина и на семь больше Дибалы, не попал в состав «альбиселесте», поскольку не вписывается в схемы Хорхе Сампаоли.

Хотя есть и конспирологическая версия, по которой Икарди не играет за сборную из-за Месси. Мауро в свое время увел жену у Макси Лопеса, с которым Лионель дружен с детских времен, и веское слово лидера «Барселоны» перевешивает пользу Икарди для аргентинской команды.

Он вернулся! 💪

Неймар приступил к тренировкам в сборной Бразилии🇧🇷

Ждем на #ЧМ2018! pic.twitter.com/B8X3zS2S5u — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 23 мая 2018 г.

В сборной Франции труба пониже, да дым пожиже. Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо не попал в состав сборной и был включен в резервный список из 11 игроков, которые могли бы быть вызваны в команду в случае, если кому-то потребовалась бы замена.

Но хавбек «взбрыкнул» и написал главному тренеры команды Дидье Дешаму электронное письмо, в котором заявил, что не будет выполнять тренировочную программу, предназначенную для резервистов. А когда Дешам попытался связаться с Рабьо и убедиться, что е-мэйл действительно отправил он, игрок просто не стал отвечать.

В составе сборной Бельгии тоже случилась неожиданная прореха — лидер «Ромы» Раджа Наингголан не попал даже в расширенный состав. Главный тренер команды Роберто Мартинес сказал, что это чисто тактическое решение.

После этого игрок объявил, что завершает международную карьеру, а болельщики организовали петицию за его возвращение в сборную, которую подписали уже почти 40 тысяч человек.

Еще одна петиция была организована, чтобы допустить на ЧМ-2018 перуанца Паоло Герреру. Организовала ее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), а подписали, в том числе, капитаны являющихся соперницами Перу на ЧМ-2018 сборных Франции, Австралии и Дании Уго Льорис, Симон Кьяер и Миле Йединак.

Вся проблема в том, что Герреру дисквалифицировал на год за положительную пробу на кокаин. Затем правда снизили срок до полугода, но после апелляции ВАДА увеличили срок до 14 месяцев. Возможно Геррера замечательный человек, но учитывая, что футболисты являются ролевыми моделями для подрастающего поколения, он представляет собой наглядный пример, как не нужно поступать.

Ну а больше всего звездных игроков пролетает мимо ЧМ-2018 в сборной Испании — это Альваро Мората, Эктор Бельерин и Маркос Алонсо, Сеск Фабрегас, Хуан Мата, Хосе Кальехон, Марк Бартра и Андер Эррера. Правда, жаловаться они могут лишь на то, что у испанской команды слишком хороший выбор игроков.

.....и песня!

У каждого большого турнира есть свой гимн. Время от времени они даже бывают удачными. Не стал исключением и мундиаль в России.

Известный актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит исполнит официальный гимн ЧМ-2018 вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи.

Продюсированием композиции, которая выйдет в свет 25 мая, занимается американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo. 7 июня будет представлен официальный видеоклип.

А еще в марте американский певец Джейсон Деруло представил пеню Colours — гимн Coca-Cola к ЧМ-2018. 28-летний исполнитель гаитянского происхождения исполнит ее на открытии турнира 14 июня на стадионе «Лужники» перед матчем Россия – Саудовская Аравия. Российскую версию исполнит Баста. Видимо, каждый получает то, что заслужил.