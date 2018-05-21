Паредес и Икарди не попали в окончательный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборнойогласил окончательный состав команды на чемпионат мира-2018, сообщает TyC.

В нем нет полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и форварда «Интера» Мауро Икарди.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Вилли Кабальеро («Челси»).

Защитники: Кристиан Ансальди («Торино»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Спортинг» Лиссабон), Николас Тальяфико («Аякс»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Фортун»), Федерико Фасио («Рома»).

Полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Лукас Билья («Милан»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Максимилиано Меза («Индепендьенте»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Джовани Ло Чельсо (ПСЖ).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гонсало Игуаин («Ювентус»).

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.