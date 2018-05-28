ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Билет в Россию не сдает. Салах надеется сыграть на чемпионате мира

    Травма нападающего сборной Египта оставляет ему шансы восстановиться за две-три недели

    Чемпионат мира по футболу-2018 Ливерпуль Футбол Англии Реал Мадрид Футбол Испании Лига чемпионов Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Эпизод, который привел к травме Салаха
    Эпизод, который привел к травме Салаха
    rtl.de
    30-я минута финального матча Лиги чемпионов стала по-настоящему роковой для «Ливерпуля». Мерсисайдцы потеряли своего лидера Мохамеда Салаха и в итоге потерпели поражение от «Реала» со счетом 1:3. Однако данный инцидент может стать трагедией и для всего египетского народа, который так надеялся увидеть форварда на чемпионате мира.

    Травма после борьбы с Рамосом

    Порой футболисты получают серьезные травмы на ровном месте: они могут оступиться или неудачно приземлиться после борьбы за верховой мяч. Но это был иной случай. Салах вступил в борьбу с Серхио Рамосом, который, можно сказать, не пожалел своего египетского оппонента.

    Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»? Команда Юргена Клоппа проиграла в важнейшем матче сезона Во время борьбы за мяч оба футболиста упали на газон, Салах неудачно приземлился на плечо, а его рука еще и оказалась под тяжестью самого Рамоса, которого теперь винят в нанесении травмы одному из лучших футболистов мира в этом сезоне.

    Первые сообщения оказались тревожные: 25-летний игрок получил вывих плеча, который вряд ли позволит ему сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года.

    В то же время сам Рамос поспешил пожелать Салаху скорейшего выздоровления, подчеркнув, что порой в футболе случаются подобные неудачи.

    Серхио Рамос
    Защитник «Реала»
    В одних случаях футбол показывает тебе свое милейшее лицо, в других – самое суровое. В первую очередь мы коллеги. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя.
    Некоторые футбольные эксперты, как, например, Фрэнк Лэмпард, поддержали позицию Рамоса, заявив, что он просто делал свою работу.

    Фрэнк Лэмпард
    Бывший защитник сборной Англии
    Я не думаю, что Рамос заслуживает обвинений в свой адрес из-за травмы, нанесенной Салаху. На самом деле, Рамос очень уважает египетского футболиста. Он просто выполнял свою работу, которая свойственна всем защитникам. Иногда такие жесткие столкновения неизбежны. К сожалению, в этом стыке Салаху не повезло.

    Серьезные опасения

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции по-прежнему не мог рассказать о подробностях травмы, но подтвердил, что она серьезная.

    Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля»
    Это серьезная травма, очень серьезная травма. Сейчас он находится в больнице, где должен пройти рентген. Это либо ключица, либо плечо. Ситуация пока не слишком хорошая.
    Итак, по первым предварительным данным речь шла о вывихе плеча, сустав которого является самым подвижным в организме человека, поэтому традиционно подвержен повышенному риску в профессиональном спорте.

    Вывих плеча, как правило, приводит к острой боли, а также к невозможности двигать рукой. На восстановление после подобного вида травм уходит до двух месяцев. В случае с Салахом это означало бы пропуск мирового первенства.

    Юрий Васильков
    Бывший врач сборной России
    Плечо один из самых капризных суставов. С ним нужно быть очень осторожным, сейчас необходимо исключить всякую нагрузку. У Салаха растяжение плечевого сустава, это примерно три недели восстановления. Не стоит забывать, что футболисту еще нужно набирать кондиции. Но с передовой медициной, он должен успеть восстановиться к чемпионату мира. Если не к первой игре, то ко второй точно должно быть все хорошо. Главное для египтянина избежать осложнений, а то можно и разрыв бицепса получить. Салаху 26 лет, он молодой парень. Молодость должна помогать.

    Не все так плохо

    Несмотря на первые тревожные новости, шансы Салаха поехать на чемпионат мира в Россию все же сохраняются.

    Как сообщил министр спорта Египта Халед Абдель Азиз на своей странице в Facebook, форвард «Ливерпуля» получил не вывих, а повредил связки плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения – две-три недели.

    Медицинские штабы «Ливерпуля» и сборной Египта уже скоординировали свои действия решив, что в ближайшее время игроку лучше остаться в Англии. Нападающий будет работать на специальных тренажерах, которые позволят ему сохранить физическую форму.

    Салах около двух недель будет тренироваться в Англии, после чего отправится на тренировочные сборы египтян в Италию, где получит дальнейшие указания врачей. Ожидается, что тренерский штаб в любом случае внесет его в окончательную заявку на ЧМ-2018.

    Сам Салах тоже настроен оптимистично, о чем заявил на своей странице в Instagram, признавшись, что нуждается в поддержке.

    Мохамед Салах
    Нападающий сборной Египта
    Я пережил очень трудную ночь, но я боец. Несмотря на все прогнозы, я уверен, что приеду в Россию и сделаю так, чтобы вы мной гордились. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я нуждаюсь.

    Дебют может отложиться

    Как известно, матчи чемпионата мира по футболу стартуют 14 июня, когда сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Уже на следующий день болельщиков ждет матч Египет – Уругвай, который, вполне вероятно, пропустит Салах.

    Луис Суарес
    Нападающий сборной Уругвая
    Подобные вещи случаются в футболе. Довольно сложно и проблемно в финале Лиги чемпионов думать о чемпионате мира. Ему просто не повезло. Желаю ему всего наилучшего, чтобы он восстановился от травмы и восстановился к чемпионату мира. Сыграть на чемпионате мира – мечта всех игроков. Я хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки.
    Появилась информация, согласно которой нападающий «Ливерпуля» не успеет избавиться от всех проблем к первому туру группового этапа, поэтому его дебюта на мировом первенстве придется ждать до 19 июня.

    Как известно, в этот день египтяне сыграют в Санкт-Петербурге с командой России. Многие уже сейчас называют этот матч битвой за второе место. Тем интереснее станет встреча, если в ней примет участие такой сильный игрок, как Салах.

    Второй вариант против Дарта Вейдера«Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на гол в интервале в финале Лиги чемпионов 26 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»?
  • Команда Юргена Клоппа проиграла в важнейшем матче сезона
    •
  • Великолепный джокер Бейл потопил «Ливерпуль»
  • Победа «Реала» в третьем подряд финале Лиги чемпионов — в нашем обзоре прессы
    •
  • 28/05
    • Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов-2017/18
  • 28/05
    • Защитник «Бернли» не сыграет на ЧМ-2018
  • 28/05
    • УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов
  • 28/05
    • Неймар опроверг слухи о возможном переходе в «Реал»
  • 27/05
    • Восстановление Салаха займет две недели
  • 27/05
    • Роналду: Я не говорил, что собираюсь покидать «Реал»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилах«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»?
  • Команда Юргена Клоппа проиграла в важнейшем матче сезона
    •
  • За кем следить на ЧМ-2018. Ирвинг Лосано
  • Второй материал специальной рубрики к ЧМ-2018
    •
  • Великолепный джокер Бейл потопил «Ливерпуль»
  • Победа «Реала» в третьем подряд финале Лиги чемпионов — в нашем обзоре прессы
    •
  • Россия — Австрия и еще дюжина матчей, которые нельзя пропускать
  • Обзор самых интересных товарищеских матчей предстоящей недели
    •
  • Иньеста: с вином навстречу Подольски
  • Реакция прессы на переход Андреса Иньесты в японский «Виссел Кобе»
    •
  • За кем следить на ЧМ-2018. Вилфред Ндиди
  • LiveSport.Ru запускает новую рубрику специально к ЧМ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Каким получится дебют Манчини?
  • Прогнозы и ставки на футбол 28 мая
  • 13,52
    •
  • Неужели с «Кливлендом» вновь сыграет «Голден Стэйт»?
  • «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки на матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 29 мая
  • 1,95
    •
    Футбол. Главное
  • Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»?
  • Команда Юргена Клоппа проиграла в важнейшем матче сезона
    •
  • За кем следить на ЧМ-2018. Ирвинг Лосано
  • Второй материал специальной рубрики к ЧМ-2018
    •
  • Великолепный джокер Бейл потопил «Ливерпуль»
  • Победа «Реала» в третьем подряд финале Лиги чемпионов — в нашем обзоре прессы
    •
  • 12:49
    • «Бешикташ» в ближайшие дни намерен начать переговоры по Фернандешу
  • 12:35
    • Прядкин заявил о введении двухраундовой системы в Кубке России
  • 12:08
    • РФПЛ получила предложения по ТВ-трансляциям матчей от двух компаний
  • 11:20
    • Дзагоев о трансфере: Хочется новых эмоций, ощущений
  • 11:05
    • Жирков: Пока вообще не знаю, что у меня с «Зенитом»
  • 10:30
    • Защитник «Бернли» не сыграет на ЧМ-2018
  • 10:09
    • У Жиркова было недопонимание с Черчесовым
  • 09:49
    • Неймар пока не готов на сто процентов
  • 08:18
    • Неймар опроверг слухи о возможном переходе в «Реал»
  • 07:37
    • Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов-2017/18
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус