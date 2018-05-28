Билет в Россию не сдает. Салах надеется сыграть на чемпионате мира

Травма после борьбы с Рамосом
Порой футболисты получают серьезные травмы на ровном месте: они могут оступиться или неудачно приземлиться после борьбы за верховой мяч. Но это был иной случай. Салах вступил в борьбу с Серхио Рамосом, который, можно сказать, не пожалел своего египетского оппонента.
Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»? Команда Юргена Клоппа проиграла в важнейшем матче сезона Во время борьбы за мяч оба футболиста упали на газон, Салах неудачно приземлился на плечо, а его рука еще и оказалась под тяжестью самого Рамоса, которого теперь винят в нанесении травмы одному из лучших футболистов мира в этом сезоне.
Первые сообщения оказались тревожные: 25-летний игрок получил вывих плеча, который вряд ли позволит ему сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года.
В то же время сам Рамос поспешил пожелать Салаху скорейшего выздоровления, подчеркнув, что порой в футболе случаются подобные неудачи.
Серьезные опасения
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции по-прежнему не мог рассказать о подробностях травмы, но подтвердил, что она серьезная.
Вывих плеча, как правило, приводит к острой боли, а также к невозможности двигать рукой. На восстановление после подобного вида травм уходит до двух месяцев. В случае с Салахом это означало бы пропуск мирового первенства.
Не все так плохо
Несмотря на первые тревожные новости, шансы Салаха поехать на чемпионат мира в Россию все же сохраняются.
Как сообщил министр спорта Египта Халед Абдель Азиз на своей странице в Facebook, форвард «Ливерпуля» получил не вывих, а повредил связки плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения – две-три недели.
Медицинские штабы «Ливерпуля» и сборной Египта уже скоординировали свои действия решив, что в ближайшее время игроку лучше остаться в Англии. Нападающий будет работать на специальных тренажерах, которые позволят ему сохранить физическую форму.
Салах около двух недель будет тренироваться в Англии, после чего отправится на тренировочные сборы египтян в Италию, где получит дальнейшие указания врачей. Ожидается, что тренерский штаб в любом случае внесет его в окончательную заявку на ЧМ-2018.
Сам Салах тоже настроен оптимистично, о чем заявил на своей странице в Instagram, признавшись, что нуждается в поддержке.
Дебют может отложиться
Как известно, матчи чемпионата мира по футболу стартуют 14 июня, когда сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Уже на следующий день болельщиков ждет матч Египет – Уругвай, который, вполне вероятно, пропустит Салах.
Как известно, в этот день египтяне сыграют в Санкт-Петербурге с командой России. Многие уже сейчас называют этот матч битвой за второе место. Тем интереснее станет встреча, если в ней примет участие такой сильный игрок, как Салах.