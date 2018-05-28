Билет в Россию не сдает. Салах надеется сыграть на чемпионате мира

Травма после борьбы с Рамосом

Порой футболисты получают серьезные травмы на ровном месте: они могут оступиться или неудачно приземлиться после борьбы за верховой мяч. Но это был иной случай. Салах вступил в борьбу с Серхио Рамосом, который, можно сказать, не пожалел своего египетского оппонента.

Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»? Команда Юргена Клоппа проиграла в важнейшем матче сезона Во время борьбы за мяч оба футболиста упали на газон, Салах неудачно приземлился на плечо, а его рука еще и оказалась под тяжестью самого Рамоса, которого теперь винят в нанесении травмы одному из лучших футболистов мира в этом сезоне.

Первые сообщения оказались тревожные: 25-летний игрок получил вывих плеча, который вряд ли позволит ему сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года.

В то же время сам Рамос поспешил пожелать Салаху скорейшего выздоровления, подчеркнув, что порой в футболе случаются подобные неудачи.

Серхио Рамос Защитник «Реала» В одних случаях футбол показывает тебе свое милейшее лицо, в других – самое суровое. В первую очередь мы коллеги. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя.

Некоторые футбольные эксперты, как, например,, поддержали позицию Рамоса, заявив, что он просто делал свою работу.

Фрэнк Лэмпард Бывший защитник сборной Англии Я не думаю, что Рамос заслуживает обвинений в свой адрес из-за травмы, нанесенной Салаху. На самом деле, Рамос очень уважает египетского футболиста. Он просто выполнял свою работу, которая свойственна всем защитникам. Иногда такие жесткие столкновения неизбежны. К сожалению, в этом стыке Салаху не повезло.

Серьезные опасения

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции по-прежнему не мог рассказать о подробностях травмы, но подтвердил, что она серьезная.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Это серьезная травма, очень серьезная травма. Сейчас он находится в больнице, где должен пройти рентген. Это либо ключица, либо плечо. Ситуация пока не слишком хорошая.

Итак, по первым предварительным данным речь шла о вывихе плеча, сустав которого является самым подвижным в организме человека, поэтому традиционно подвержен повышенному риску в профессиональном спорте.

Вывих плеча, как правило, приводит к острой боли, а также к невозможности двигать рукой. На восстановление после подобного вида травм уходит до двух месяцев. В случае с Салахом это означало бы пропуск мирового первенства.

Юрий Васильков Бывший врач сборной России Плечо один из самых капризных суставов. С ним нужно быть очень осторожным, сейчас необходимо исключить всякую нагрузку. У Салаха растяжение плечевого сустава, это примерно три недели восстановления. Не стоит забывать, что футболисту еще нужно набирать кондиции. Но с передовой медициной, он должен успеть восстановиться к чемпионату мира. Если не к первой игре, то ко второй точно должно быть все хорошо. Главное для египтянина избежать осложнений, а то можно и разрыв бицепса получить. Салаху 26 лет, он молодой парень. Молодость должна помогать.

Не все так плохо

Несмотря на первые тревожные новости, шансы Салаха поехать на чемпионат мира в Россию все же сохраняются.

Как сообщил министр спорта Египта Халед Абдель Азиз на своей странице в Facebook, форвард «Ливерпуля» получил не вывих, а повредил связки плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения – две-три недели.

Медицинские штабы «Ливерпуля» и сборной Египта уже скоординировали свои действия решив, что в ближайшее время игроку лучше остаться в Англии. Нападающий будет работать на специальных тренажерах, которые позволят ему сохранить физическую форму.

Салах около двух недель будет тренироваться в Англии, после чего отправится на тренировочные сборы египтян в Италию, где получит дальнейшие указания врачей. Ожидается, что тренерский штаб в любом случае внесет его в окончательную заявку на ЧМ-2018.

Сам Салах тоже настроен оптимистично, о чем заявил на своей странице в Instagram, признавшись, что нуждается в поддержке.

Мохамед Салах Нападающий сборной Египта Я пережил очень трудную ночь, но я боец. Несмотря на все прогнозы, я уверен, что приеду в Россию и сделаю так, чтобы вы мной гордились. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я нуждаюсь.

Дебют может отложиться

Как известно, матчи чемпионата мира по футболу стартуют 14 июня, когда сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Уже на следующий день болельщиков ждет матч Египет – Уругвай, который, вполне вероятно, пропустит Салах.

Луис Суарес Нападающий сборной Уругвая Подобные вещи случаются в футболе. Довольно сложно и проблемно в финале Лиги чемпионов думать о чемпионате мира. Ему просто не повезло. Желаю ему всего наилучшего, чтобы он восстановился от травмы и восстановился к чемпионату мира. Сыграть на чемпионате мира – мечта всех игроков. Я хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки.

Появилась информация, согласно которой нападающий «Ливерпуля» не успеет избавиться от всех проблем к первому туру группового этапа, поэтому его дебюта на мировом первенстве придется ждать до 19 июня.

Как известно, в этот день египтяне сыграют в Санкт-Петербурге с командой России. Многие уже сейчас называют этот матч битвой за второе место. Тем интереснее станет встреча, если в ней примет участие такой сильный игрок, как Салах.