Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»?

«Мы должны быть готовы ко всему», — говорилперед матчем. Но такого он предвидеть не мог — потеряиз-за травмы, затем один из красивейших голов в истории финалов ЛЧ и, наконец, две ошибки. Это, согласитесь, слишком много.

Вдвойне обидно от того, что «Ливерпуль» начал встречу просто прекрасно. Они терзали действующих обладателей трофея, как и ожидали многие эксперты и болельщики. Мадридцы, казалось, слишком торопились и только в первые 20 минут восемь раз теряли мяч. У «Ливерпуля» было девять ударов по воротам, у «Реала» — всего два.

Переломным моментом стала травма Мо Салаха, полученная в борьбе с Серхио Рамосом. Если до нее «Реал» владел мячом 57%, то после увеличил процент до 70. «Ливерпуль» отошел назад, а Лука Модрич и Тони Кроос «захватили» центр поля. В заключительные 60 минут «Реал» нанес 12 ударов по воротам, а «Ливерпуль» — четыре.

Криштиану Роналду и Мохамед Салах Фото: uefa.com

Перед финалом приходилось слышать, что «Ливерпуль» — команда одного игрока. Зинедин Зидан назвал Салаха отличным игроком. Юрген Клопп, естественно, с этим согласился. Марсело задавали вопросы о том, как остановить Мо на фланге. Ответ, возможно, случайно нашел Рамос. Он уронил Салаха и остановил «Ливерпуль».

Но эта неудача была лишь первой. Дальше — ужасная ошибка собственного голкипера, которая позволила «Реалу» открыть счет. Эта ошибка из тех, которые редко увидишь на таком уровне. Именно по этой причине она казалась особенно неуместной в матче такого масштаба. Как такое получилось? Только Кариус знает.

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«Ливерпуль», тем не менее, не сдался, и спустя несколько минут восстановил паритет усилиями Садио Мане, переправившего мяч в сетку после скидки Деяна Ловрена. И хорват, и сенегалец провели выдающийся матч. Несмотря на проблемы как на одном, так и на другом конце поля, они долгое время не позволяли мечте умереть.

Вера жила до тех пор, пока кто-то в белой футболке не стал автором чудесного гола. Если Клопп мог выпустить на замену Адама Лаллану, в активе которого всего один выход в «старте» в матчах АПЛ в прошлом сезоне, то Зидан бросил в бой Гарета Бейла, которому было суждено стать героем.

Хендерсон после матча признал, что «Реал» был лучше, но надежда в сердцах болельщиков «Ливерпуля» все же жила. Все перечеркнула еще одна ошибка Кариуса после дальнего выстрела Бейла, поставившая точку в этом противостоянии.

Клопп понимал, что Кариус может «привезти». Немецкий голкипер набрал неплохую форму, выиграв конкуренцию у Симона Миньоле, но тренера вряд ли покидала уверенность, что Лорис способен «начудить». Кариус регулярно подтверждал это мнение — вспомните, например, первый матч с «Ромой» (5:2).

Лорис Кариус Фото: skysports.com

Теперь будущее Кариуса под большим вопросом. Перед игрой Клопп подчеркнул: победы — заслуга футболистов, а за поражения в ответе тренер. Сейчас многие считают, что менеджер проявил слишком много веры. Какие будут последствия?

Клопп создал грозную команду, которая верит в то, что делает. У этого «Ливерпуля» есть цели, при этом всем очевидно, что парни получают удовольствие от футбола. В этой атмосфере расцвел тинейджер Трент Александр-Арнольд. Для этого требовались труд и вера. Вера, что при малейшей ошибке ты не будешь отправлен в резерв.

Есть очень много причин, чтобы восхищаться этой молодой командой и Клоппом — человеком, создавшим это чудо. Кариус? Думаю, что с ним поступят настолько деликатно, насколько это возможно. В клубе, кажется, превалирует мнение, что талантливым игрокам нужно предоставлять как можно больше шансов. Однако после такого вечера с этим смириться непросто.

Болельщики «Ливерпуля» понимали, что их команда — андердог. Но в то же время верили, что шанс есть. И он был в первые 30 минут, до травмы Салаха. Естественно, все на «Энфилде» — и Клопп не меньше других — считают это упущенной возможностью.

Стоит также вспомнить, что два года назад в первом сезоне Клоппа в «Ливерпуле» «красные» также проиграли представителю Ла Лиги в финале еврокубка со счетом 1:3. В тот день также были предпосылки для положительного результата. Как и ощущение, что успех не был неизбежным. Однако слишком многое не соответствовало требованиям. Предстояло много работы, чтобы заставить ту команду играть в футбол, который хотел видеть Клопп.

Сейчас все иначе. «Ливерпуль» снова в финале, но Лига Европы — это не Лига чемпионов. Казалось, что «Ливерпуль» готов. И он был готов. Но, как выяснилось, не ко всему.