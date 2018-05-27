Великолепный джокер Бейл потопил «Ливерпуль»

Травма Салаха повредила «Ливерпулю», но он мог победить

«Потеря Салаха из-за травмы уже через 30 минут этой игры была самым страшным кошмаром болельщика "Ливерпуля". Салах стал талисманом команды с 44 голами в этом сезоне, и египтянин вошел в игру в качестве главной надежды на выигрышный результат.

Матч продавался как "Салах против Роналду", но травма плеча, вызванная циничной атакой Серхио Рамоса в первом тайме, положила конец этому сюжету и дала "Ливерпулю" возможность доказать, что они могут добиваться успеха без свой звезды.

Уход Салаха дал "Реалу" немедленный прилив сил, потому что они нервничали и раздражались до этого момента в игре. "Реал" потеряли свой страх перед "Ливерпулем", когда команда Клоппа испытала 10-минутный период сомнения.

Но хотя потеря Салаха была, несомненно, огромной, Садио Мане и Роберто Фирмино доставили "Реалу" проблемы во втором тайме, а Мане забил спустя четыре минуты после того, как Бенземы открыл счет.

Скорость Маны дает "Ливерпулю" возможность заставить нервничать любую команду, но реальный удар, нанесенный травмой Салаха, был в том, что "Ливерпуль" утратил уверенность в себе, и "Реал" воспользовался этим, как и поступают великие чемпионы.

Если бы Салах был готов остаться на поле, это могла быть другая история», пишет автор ESPN Марк Огден.

Бейл исполнил роль Роналду

«К концу вечера казалось, что как бы Гарет Бейл не пробовал пробить в этом финале Лиги чемпионов, все влетит в сетку ворот "Ливерпуля", и даже если его попытка будет недостаточно хороша, благоадря невезучести Лориса Кариуса, все все равно закончится голом.

В самую большую ночь в европейском футболе Бейл снова изменил траекторию своей карьеры своим первым голом, который был достаточно хорош, чтобы выиграть все три финала Лиги чемпионов, которые "Реал" Мадрид собрал за последние три года. Валлиец поднялся со скамейки на 61 минуте, забил дважды и сыграл роль Криштиану Роналду, в то время как совершенно затмленным им Криштиану Роналду все еще находился на поле.

Бейл забил первый гол ударом через себя через две минуты после выхода на поле, что было встречено аплодисментами Зинедином Зиданом, признавшим, что его гол в финале 2002 года теперь был превзойден самым великим голом, когда-либо забитым на этом этапе. Второй гол Бейла был катастрофой для Кариуса, удар валлийца с 40 ярдов был прямо в лицо вратаря "Ливерпуля", но тем не менее тотпомог переправить мяч в свои ворота», — пишет автор The Telegraph Сэм Уоллес.

Бейл прикончил «Ливерпуль» и Кариуса

«В конце концов, одной только надежды было недостаточно для того, чтобы привести "Ливерпуль" к этой маловероятной победе. "Реал" Мадрид не потакает романтическим прихотям. Они выигрывают трофеи. 13-й Кубок европейских чемпионов отправляется к ним в копилку.

С того момента, как Мохамед Салах был сокрушен весом Серхио Рамоса, чья крепкая рука схватила египтянина, заставив его неестественно упасть и вывернуть плечо, результат казался предрешенным. Травмированный Салах ушел, всхлипывая, на 28-й минуте. И хотя "Ливерпуль" сражался, вы почувствовали, что это был ключевой момент.

Удивительно, это третий подряд трофей Лиги чемпионов, собранный тренером "Реала" Зинедином Зиданом, который присоединяется к таким мастерам, как Карло Анчелотти и Бобу Пейсли, в ряду самых успешных тренеров в истории соревнований. За исключением того, что Зидан сделал это в первые 29 месяцев на своей первой работе. И "Реал Мадрид" присоединяется к "Аяксу" и "Баварии", достигнув этого высокого уровня. Кроме того, конечно, что они делали это и раньше в 1950-х годах, с пятью последовательными победами.

В какую-то другую ночь мы бы похвастались исключительным выступлением лучшего игрока Британии, валлийца Гарета Бэйла. Не попав в стартовый состав, он выиграл игру таким шикарным голом, что вряд ли он будет превзойдет на протяжении десятилетий. Может быть, он даже превзошел гол не верящего в него тренера, который забил столь же великолепный гол в этом финале в 2002 году. Затем Бэйл добавил второй гол, который прикончил "Ливерпуль". И, возможно, Лориса Кариуса.

Временами вратарь действовал превосходно. Тем не менее, это всегда будет финал, который проиграл он. Первый гол, который он пропустил, был комично ужасен, мяч был наброшен прямо на вытянутую ногу Бензема. Второе было так плох, что позволил выстрелу Бейла наудучу с 30 ярдов, нацеленному прямо на него, проскользнуть через его руки в сетку.

Вы не можете не испытывать к нему огромное сочувствие. Это была такая ночь, после которой только самые сильные приходят в себя» — пишет автор Daily Mail Роб Дрэпер.

Уязвимый Кариус и циничный Рамос

«Это была эпическая ночь, наполненная множеством разных сюжетных линий, и, к сожалению, для вратаря "Ливерпуля" Лориуса Кариуса, его роль в истории также, как невероятная "бисиклета" Гарета Бэйла или слезы Мохаммеда Салаха.

Удар через себя Бейла, только через две минуты после того, как он вышел на замену, отправится прямо в список лучших голов в финале Лиги чемпионов всех времен и поставит Мадрид на пути к подражанию великим "Аяксу" и "Баварии" 1970-х годов.

Это, однако, только часть истории, ведь суровой реальностью для "Ливерпуля" является то, что Кариус был опасен для своей собственной команды. Его ошибка, после которой Карим Бензема открыл счет, была достаточно плоха, но ошибка, которая привела ко второму голу Бейла, была, возможно, еще хуже. Кариус выбрал неудачный вече, чтобы быть таким уязвимым, а "Ливерпуль" всегда будет задаваться вопросом, что могло бы случиться, если бы их вратарь не превратил финал в личное мытарство.

Или, если бы Салах не был вынуждена покинуть через полчаса, после старта матча, с сильно поврежденным левым плечом. Травма, которая, несомненно, сыграла в пользу Мадрида.

Салах выглядел безутешно, а у Серхио Рамоса хватило наглости сочувственно обнять его. Рамос может быть прекрасным центральным защитником, но он также является одним из самых циничных игроков в бизнесе, часто делая свою лучшую работу исподтишка, и как бы он не заявлял о своей невиновности, было бы вполне справедливо поверить в то, что это драма была лишь частично несчастным случаем», — пишет автор The Guardian Дэниэль Тейлор.

Кариуса нужно защитить от его внутренних демонов

«Ошибки, подобные тем, что сделал Лорис Кариус, могут разрушить жизнь людей, а вратарь "Ливерпуля" нуждается в защите от своего разрушительного раскаяния.

Вы могли видеть эту необходимость, когда Кариус лежал на земле в течение нескольких минут после победы "Реала", которой он поспособствовал, а его утешал и успокаивал Гарет Бэйл, который уничтожил его своим смехотворным выстрелом с 40 ярдов, который проскочил прямо сквозь перчатки вратаря.

Вы могли заметить эту потребность, когда Кариус одиноко бродил по полю, пока, наконец, его не донесло до трибун фанатов "Ливерпуля", где он извиняясь воздел руки к небу, натянул майку на лицо и заплакал.

Никакой результат, даже в такой грандиозный вечер, не стоят такого самоуничижения», — считает автор The Telegraph Пол Хейвард.