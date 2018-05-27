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    За кем следить на ЧМ в России. Ирвинг Лосано

    Второй материал специальной рубрики к ЧМ-2018

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    Ирвинг Лосано
    Ирвинг Лосано
    the18.com
    В этой рубрике мы рассматриваем молодых игроков, которые могут «выстрелить» на мировом первенстве.

    Паспорт

    ФИО: Ирвинг Лосано
    Возраст: 22 года
    Сборная: Мексика
    Клуб: «ПСВ»

    Краткая биография

    Ирвинг Лосано
    Фото:sopitas.com

    Малыш Ирвинг начал свой профессиональный путь в самом старом клубе Мексики – «Пачуке». До 19-ти лет он варился в академии и не вызывал особых восхищений. Был хорошим, качественным игроком, не более. Однако тогдашний тренер «Сусликов» все-таки решился дать молодому шанс.

    И Лосано полностью его оправдал. Стартовав в поединке против «Америки» юный крайний нападающий забил свой дебютный гол в «вышке». Постепенно набирал обороты и в 2016 году стал одним из строителей победы в Кубке Мексики. Предварительно кинув «покер» в ворота «Полис Юнайтед» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, он готовился к своему расцвету. Тогда же он заслужил прозвище «Чаки».

    Пик его эффективности пришелся на 2017-й год. Тогда прототип куклы из хоррора начал феерить уже в первом матче первенства Мексики. Его «хет-трик» стал предзнаменованием успешного сезона, в конце которого «Пачука» выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а сам вингер стал лучшим голеадором турнира.

    Летом того же года его купил «ПСВ». По старой традиции Ирвинг забил гол уже в дебютном матче, а по окончании сезона стал чемпионом и занял пятое место в гонке бомбардиров (17 голов).

    Почему за ним стоит следить

    Ирвинг Лосано
    Фото:eldiariony.com

    Спросите Акинфеева. Именно Ирвинг Лосано забил нашему вратарю победный гол в матче Кубка Конфедераций-2017. Да и вообще – мексиканец способен изрядно потрепать нервы своим соперникам по группе: немцам, шведам и южнокорейцам.

    Ведь парень просто энерджайзер. На международном уровне он успевает играть на два фронта: и за молодежку, и за национальную команду Мексики. Причем его результативность от этого не страдает.

    За сборную до 20-ти лет он сыграл всего восемь матчей, но забил шесть голов. За национальную команду уже «накопил» 26 выходов, во время которых забил семь мячей. Что может ему помешать на Чемпионате мира, так это травма. Молодой нападающий только в начале мая восстановился после вывиха плеча.

    Фишка

    Ирвинг Лосано
    Фото:Goal.com

    Ирвинг Лосано – типичный пример быстро прогрессирующего и перспективного игрока, который пока не засиял на всю силу. Для того, чтобы о нем узнала каждая собака, ему нужно попасть в подходящую среду. Такую, в которой он мог бы постоянно применять свои особенные характеристики – «фишки».

    К его ключевым умениям можно отнести нацеленность на ворота и грубость. Первое проявляется в его результативности – 17 голов за 29 игр этого сезона Эредивизии. Если учитывать основных игроков голландских клубов, то по времени, затраченному на гол, только лучший бомбардир чемпионата обошел нашего героя.

    Нападающий «АЗ» Алиреза Джаханбакш забил 21 гол за 2840 сыгранных минут, это 135,2 минуты на гол. Тогда как Лосано тратил на один гол 138,2 минуты.

    Негативная сторона нападающего «ПСВ» (хотя, как знать) – это умение бить по ногам соперников. За 29 матчей Ирвинг получил четыре желтых карточки. Казалось бы, не много. Однако он стал лидером среди атакующих игроков по удалениям. На счету Ирвинга две красные карточки.

    Ввиду слухов о переходе молодого мексиканца в «Эвертон», можно такое свойство посчитать даже преимуществом. Однако «ирискам» и так хватает проблем с грубостью – ливерпульцы стали лидерами по фолам в завершившемся сезоне. В любом случае, будущее Ирвинга Лосано будет зависеть от качества его выступления в России.

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