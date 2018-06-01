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    Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ

    Чем живут соперники сборной России по ЧМ-2018?

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    Аравийцы уступили Италии со счетом 1:2
    Аравийцы уступили Италии со счетом 1:2
    fifa.com
    Пока сборная России позорилась в Инсбруке, проиграв Австрии (0:1) с кучей ошибок, без идей, без опорника и без единого удара в створ, Саудовская Аравия «бодалась» с Италией, Египет лечил Мохамеда Салаха, а Уругвай — Фернандо Муслеру.

    Саудовская Аравия

    Голкиперы: Ассаф Аль-Карни («Аль-Иттихад»), Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Майюф.

    Защитники: Мансур Аль-Харби, Саид Аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все — «Аль-Ахли»), Яссер Аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али Аль-Булаихи (все — «Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»).

    Полузащитники: Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Али Аль-Хайбари («Аль-Этифак»), Абдулла Отаиф, Салман Аль-Фарадж, Наваф Аль-Абед (все — «Аль-Хиляль»), Тайсир Аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн Аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — «Аль-Шабаб»), Мохаммед Аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья Аль-Шери («Леганес», Испания).

    Нападающие: Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад Ас-Сахлави («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).

    Имена аравийцев вряд ли что-то скажут широкому кругу болельщиков, кроме тех, кто внимательно следит за футболом на Ближнем Востоке, но ставка «зеленых соколов» сделана не на звездные имена, а на потрясающую сыгранность: из всех сборных-участниц ЧМ-2018 они больше всего времени провели вместе. Едва закончился один длительный сбор – в Испании, как начался другой – в Швейцарии, где команда уже успела провести спарринг с Италией Роберто Манчини (1:2).

    В заявке аравийцев на встречу со «скуадрой» не нашлось места нескольким основным игрокам. Например, ворота защищал третий голкипер, в средней линии отсутствовал одноклубник Дениса Черышева по «Вильярреалу» Аль-Давсари, а на острие атаки не было наколотившего в отборочном цикле 16 мячей Аль-Сахлави.

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    После мартовских 0:4 с Бельгией Хуан Антонио Пицци провел определенную работу над ошибками. В частности, один из пары «опорников» – Атиф – играл гораздо глубже партнера, располагаясь порой прямо перед четверкой защитников. Та, впрочем, не выглядела образцом надежности, и уже в первом тайме пропустила от Балотелли.

    Что из этого поединка можем вынести мы? Во-первых, уже сейчас понятно, что обыграть эту команду на одной ноге не получится. Это обученный коллектив, прекрасно знающий азы, но легко теряющий контроль, когда против него проявляют индивидуальное мастерство и выдумку. Дриблинг, нестандартные пасы, диагональные переводы в штрафную, «стенки» – именно они важны против аравийцев. Ни в коем случае нельзя сбиваться на навал и на примитив — а это мы умеем. Вся надежда — на Головина, Смолова, Дзагоева, Жиркова, мощный прессинг и фланговые атаки.

    До старта ЧМ-2018 мы увидим команду Пицци еще два раза — 3 июня «орлы» сыграют с Перу, а 8 — с Германией.

    Египет

    Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун»), Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Шериф Экрами («Аль-Ахли»), Мохамед Авад («Исмаили»).

    Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Земалек»), Мохамед Абдель-Шафи («Аль-Фатех»), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – «Вест Бромвич»), Ахмед Эльмохамади («Астон Вилла»), Карим Хафез («Ланс»), Омар Габер («Лос-Анджелес»), Амро Тарек («Орландо Сити»).

    Полузащитники: Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба – «Замалек»), Шикабала («Аль-Раед»), Абдаллах Саид («КуПС»), Сэм Морси («Уиган»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Кахраба («Аль-Иттихад»), Рамадан Собхи («Сток Сити»), Махмуд Хассан («Кашимпаса»), Амр Варда («Атромитос»).

    Нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Ахмед Гомаа («Аль-Масри»), Ахмед Махгуб («Брага»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    У болельщиков сборной Египта, которую букмекеры считают одним из аутсайдеров квартета А наряду с Саудовской Аравией, есть о чем переживать. Во-первых, это перспективы лидера национальной команды Мохамеда Салаха, получившего травму в финале Лиги чемпионов. В последние дни о будущем египтятина было столько новостей, комментариев и предположение, что впору взяться за голову. Физиотерапевт «Ливерпуля» Рубен Понс говорит, что Мо пропустит 3-4 недели, врачи сборной твердят, что Салах успеет восстановиться уже к первому матчу ЧМ, другие пишут, что он возобновит тренировки через 7-10 дней, т.е. аккурат к дате вылета «фараонов» в Россию.

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    Мы, как и сотни и тысячи болельщиков, желаем Салаху не задерживаться на больничном, но все же надеемся, что к игре со сборной России он подойдет не в оптимальных кондициях. А Египет с Салахом и без него — это, как говорят в Одессе... Вспомните, к примеру, мартовские матчи «фараонов» с Португалией, который СМИ окрестили дуэль Мо и Роналду, и встречу с Грецией, где Салах не играл. Последний матч против Кувейта (1:1 с голом Аймана Ашрафа), состоявшийся спустя два дня после финала ЛЧ, — из той же оперы.

    Второй момент, который беспокоит болельщиков — тренер Эктор Купер, который, кажется, как магнитом притягивает к себе неудачи. Во главе «Мальорки» он проигрывал в финалах Кубка Испании и Кубка кубков, с «Арисом» уступал в решающем матче Кубка Греции, а его «Уракан» в последнем туре упустил шанс выиграть чемпионат Аргентины. Египет Купер тоже успел заразить. В феврале 2017 года «фараоны» проиграли Камеруну в финале Кубка африканских наций (1:2) — соперник забил победный мяч на 88-й минуте.

    Как действовать против египтян? До старта ЧМ мы увидим еще два матча этой сборной, но оба без Салаха. 1 июня команда Купера сыграет Колумбией, а 6 — с Бельгией.

    Уругвай

    Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васку да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»).

    Защитники: Диего Годин, Хосе Хименес (оба – «Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Макси Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»).

    Полузащитники: Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра, Гастон Рамирес (оба – «Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Федерико Вальверде («Депортиво»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба – «Монтеррей»), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейру»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Николас Лодейро («Сиэтл Сондерс»).

    Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»), Луис Суарес («Барселона»).

    Уругвай Оскара Табареса целиком и полностью сосредоточен на подготовке к ЧМ-2018 и изучению ближайших соперников — «селесте» все время проводят в тренировочном лагере, решив ограничиться одним спаррингом (8 июня Уругвай проэкзаменует Узбекистан).

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    Кадровых проблем у Табареса, возглавляющего сборную с 2006 года, нет. Все звезды, в том числе Эдинсон Кавани и Луис Суарес, в строю. Под вопросом было лишь участие основного голкипера Фернандо Муслеры — у 31-летнего игрока, находящегося в расположении национальной команды, во вторник возник дискомфорт, однако затем он прошел, поэтому было принято решение не делать рентгеновский снимок и возобновить занятия в общей группе.

    Отметим, что именно Кавани и Суарес забивали в двух предыдущих контрольных матчах сборной — в полуфинале мартовского China Cup против Чехии (2:0) отличились оба форварда, а в решающем матче против Уэльса (1:0) только представитель ПСЖ.

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