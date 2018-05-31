Кто к нам с мячом придет? Египет

Тот, кто хоть немного интересуется футболом, просто не мог не слышать о сборной Египта – одной из сильнейших команд африканского континента. Это страна, где самая популярная игра в мире пустила свои корни очень давно и очень успешно, и которая подарила планете одного из лучших игроков наших дней – нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Боже, храни Англию за футбол в Египте

Популярность и высокий уровень развития футбола в Египте совсем не случайны. С конца 19-го века страна находилась под протекторатом британской короны – по сути, была ее колонией. С Египта в порты Великобритании направлялся в основном хлопок и прочие сырьевые ресурсы, а взамен британцы подтянули финансовую систему страны и привили местному населению любовь к футболу.

Причем любовь эта оказалась настолько сильной, что сборная Египта впервые сыграла официальные матчи уже на летних Олимпийских играх 1920 года в Бельгии. На секундочку, будучи на тот момент все еще колонией. Правда, движение за освобождение от колониального гнёта уже набирало в стране активные обороты, так что через два года Египет де-юре стал независимым государством. Но де-факто, британцы еще много лет сохраняли контроль над страной, в том числе над культурой и спортом. Так что не удивительно, что на первый для Египта чемпионат мира по футболу в 1934 году команду повез главный тренер шотландец Джеймс МакКрэй, а в послевоенное время с 1947 по 1952 годы командой руководили англичане – Эрик Кин и Эдвард Джонс.

Сборная Египта — первый чемпион Кубка Африканских Наций

На африканском континенте Египту найдется мало равных по силам соперников. Больше конкурентов, семь раз в своей истории Египет выигрывал титул сильнейшей сборной Кубка Африканских Наций, в том числе став сильнейшей сборной в его первом розыгрыше в 1957 году. А с 2006 по 2010 год египтяне выигрывали титул трижды подряд (турнир проводится каждые два года).

Казалось бы, Египту открыты все пути к чемпионатам мира… Но не тут то было. Победа в КАН это престижно и важно, но квалификация к чемпионатам мира проводится отдельно, и ее история для Египта в большинстве своем является историей неудач. За всю свою невероятно длинную и богатую историю, Египет всего дважды (!) играл на чемпионатах мира по футболу, причем с интервалом в 56 лет – в 1934 и 1990. Собственно, турнир в России станет для команды лишь третьим.

Нет смысла углубляться в статистику фиаско Египта, так как это займет слишком много времени. Достаточно обратить свой взор хотя бы на два последних и очень драматичных для команды отбора. В 2010 Египет в финальном групповом раунде квалификации набрал поровну очков с Алжиром, но в дополнительном матче уступил сопернику 0:1. Спустя четыре года Египет буквально разорвал свою группу, одержав шесть побед в шести матчах, оказавшись единственной сборной финального раунда квалификации, не потерявшей ни одного очка. Но к несчастью «фараонов», в плей-офф им попалась Гана, которая не оставила команде никаких шансов уже в первом матче – 6:1 (7:3 по итогу двух поединков).

Гол Салаха в ворота Конго, который вывел Египет на ЧМ-2018

Вот так, несмотря на сумасшедшие традиции и статус топ-сборной Африки, Египет раз за разом терпел неудачи в квалификациях к чемпионатам мира. Не исключено, и сейчас мы бы не рассказывали об этой команде, если бы не великолепный Мохамед Саллах, который едва ли не самолично, забив пять из восьми голов сборной в решающем раунде квалификации, затащил Египет на ЧМ в России.

Египет на чемпионатах мира

Как видим, история Египта на мировых форумах достаточно скромна – лишь два турнира, которые разделила целая эпоха длинной в 56 лет.

В 1934 году Египет впервые готовился принимать участие в чемпионате мира по футболу, а команду для этой амбициозной цели специально возглавил шотландец Джеймс МакКрэй. Не сказать, что МакКрэй был слишком известным игроком или менеджером, но кто на то время мог лучше всего научить играть в футбол африканцев, кроме как шотландец? Кроме того, как мы уже сказали, египетский футбол всегда был сильно связан с Великобританией, и даже сейчас едва ли не половина игроков национальной команды представляет клубы Англии.

При этом миссия у МакКрэя была исключительно ответственная – Египет на чемпионате мира был первой и единственной командой с африканского континента в истории (как показала дальнейшая история, он так и оставался единственным до ЧМ 1970 года и дебюта Марокко).

Квалификационные матчи со сборной Палестины (была и такая) Египет прошел без проблем, разгромив соперника 7:1 и 4:1, но вот с чемпионатом мира в Италии команде не повезло. Это был второй официальный ЧМ в истории после турнира в Уругвае 1930 года – чемпионат без чемпиона, так как действующий обладатель кубка сборная Уругвая отказалась ехать в Италию в знак протеста против аналогичного «игнора» со стороны европейских сборных четырьмя годами ранее (плюс финансово накладно).

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Надо сказать, что и организаторы соревнований поступили не очень мудро, отказавшись от группового раунда, и решив использовать формат плей-офф для 16 сборных участниц. Таким образом, половина команд вылетела после первой и единственной игры.

Правда, о какой мудрости в Италии 1934 года может идти речь? Это были времена Бенито Муссолини, а сам турнир активно использовался для пропаганды фашизма миру. Спустя два года схожую пропагандистскую фишку повторил Адольф Гитлер на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Интересно, что и Муссолини и Гитлер торжествовали – Италия выиграла чемпионат мира по футболу в 1934-м, а Германия медальный зачет ОИ 1936. Знали бы они, что их радость продлится совсем недолго…

Матч Венгрия — Египет (4:2) на ЧМ-1934 в Италии

В общем, Египту, понятное дело, не повезло. В соперники африканцам попалась крепкая сборная Венгрии, которая уже первом раунде отправила египтян на отдых. Но нужно отдать должное подопечным МакКрэя – они боролись достойно, и вполне могли претендовать на выход в четвертьфинал. Египет уступал 0:2, но благодаря дублю Абдулрахмана Фавзи сравнял счет, а затем все тот же Фавзи забил третий гол, который судья отменил из-за офсайда. Засчитай судья его третий мяч, исход поединка мог быть иным. В итоге Венгрия выиграла встречу со счетом 4:2, но в следующем раунде уступила Австрии (1:2).

Как мы уже сказали, следующего участия в мировом форуме Египет ждал 56 лет. По невероятной иронии судьбы местом его проведения снова оказалась Италия, которая снова приняла мировой форум во второй и пока что в последний раз в своей истории.

Пробиться на турнир Египту удалось благодаря непростой победе в двухматчевой дуэли с Алжиром (0:0 и 1:0). Команда попала в группу с Ирландией, Англией и Голландией, и также, как 56 годами ранее, показала вполне достойный результат. В двух первых играх «фараоны» сыграли вничью с Нидерландами (1:1) и Ирландией (0:0), а для выхода в плей-офф им нужно было сыграть хотя бы вничью с Англией, но родоначальникам футбола команда проиграла (0:1), заняв последнее место в группе «F».

Матч Голландия — Египет на ЧМ-1990

Не сложно догадаться, что на том турнире Египет исповедовал сугубо оборонительную тактику, а единственный мяч команда забила с пенальти – вторым автором гола на мировых форумах после Абдулрахмана Фавзи стал Магди Абделгхани. Так что Фавзи так и остается единственным игроком сборной Египта, забивавшим голы с игры на чемпионатах мира, а Египет, как бы странно это не звучало, пока так и не одержал ни одной победы на мундиалях.

Лучший игрок – Мохамед Салах

В истории египетского футбола было немало известных игроков, среди которых не лишним будет вспомнить о не очень известных среди европейских болельщиков Хоссама Хасана и Ахмеда Хассана, которые поиграли в Европе, в том числе вместе за швейцарский Ксамакс. Ахмед Хассан построил хорошую карьеру в Турции, а Хоссам Хассан стал автором единственного и победного гола Египта в ворота Алжира, который вывел сборную на ее второй в истории чемпионат мира 1990 года. Немало заслуг перед сборной и у Мохамеда Абутрика, но все же весь современный мир знает египетский футбол благодаря другим Мохамедам – Зидану и Салаху.

Гол Хоссама Хассана в ворота Алжира в квалификации к ЧМ-1990

Мохамед Зидан обрел свою популярность как раз перед тем, как взошла звезда Салаха – в конце 2000-х, и это был первый по-настоящему мегапопулярный футболист в стране. Тому были веские причины — одно дело, когда ты играешь в чемпионатах второго-третьего европейского эшелона или вовсе у себя на родине (при всем уважении к чемпионату Египта), и совсем другое, когда становишься чемпионом Германии в составе дортмундской «Боруссии».

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Да, Мохамед Зидан был очень хорошим футболистом, хотя и со скверным характером, не позволившим ему на 100% реализовать свой потенциал. Однако в Германии он был на хорошем счету, поиграв кроме «Боруссии» также за «Вердер», «Гамбург» и «Майнц». Вместе с Египтом Зидан дважды выиграл КАН в 2008 и 2010 годах… А спустя всего три года был заочно осужден египетским судом на шесть лет за выдачу фальшивых чеков. Правда, в тюрьме парень отсидел всего пару месяцев, но имидж и карьеру испортил себе окончательно.

То ли дело Мохамед Салах – человек с большим сердцем, занимающийся благотворительностью и являющийся одним из наиболее сильных нападающих Европы последних лет. На фоне Зидана Мохамед выигрывает по всем параметрам. Можно смело сказать, что никогда еще в истории египетского футбола не было столь талантливого, и в то же время благородного игрока. И столь дорогого, ведь его трансфер из «Ромы» в «Ливерпуль» стоил «красным» 42 миллиона евро, но Салах с лихвой отбил эти деньги.

Лучшие голы Мохамеда Салаха

Текущий сезон можно считать пока что самым успешным в карьере 25-летнего форварда, который поспособствовал выходу Египта на третий в истории чемпионат мира, забил за «Ливерпуль» 32 гола в 36 матчах премьер-лиги, и вместе с командой вышел в финал Лиги чемпионов, попутно наколотив еще 10 мячей. Кто знает, быть может именно его травма и вынужденная замена в первом тайме финала против «Реала» помешала «Ливерпулю» выиграть титул.

Это повреждение, к слову, стало большим шоком для всего Египта, который с замиранием сердца ждал новостей о здоровье Мохамеда. Судя по последним данным, Салах все-таки сыграет за Египет в России, и это прекрасные новости для сборной, которая так давно ждет первую победу на турнире…