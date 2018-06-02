Вопросы без ответов. Франция мечтает повторить триумф 20-летней давности

У сборной Франции одна из самых сильных команд на турнире, но я не уверен, что все эксперты ожидают от нее прохождения полного пути.

Главный тренер Дидье Дешам оставил вне заявки некоторых сильных игроков, среди которых Александр Ляказетт, Кингсли Коман, Адриен Рабьо и Антони Марсьяль, что лишний раз показывает, как много у него вариантов.

Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия Нефть, песок, деньги и «Пустынный Пеле». История сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира по футболу

Он также потерял из-за травм Димитри Пайета и Лорана Косельни, но их замены – Набиль Фекир и Адиль Рами – тоже не так уж плохи.

И все же меня не покидает то чувство, что в какой-то момент Франция потерпит поражение от Испании, Бразилии или Германии.

Несмотря на весь свой талант, несмотря на явный прогресс между четвертьфиналом ЧМ-2014 и финалом Евро-2016, французы отправятся в Москву 10 июня, имея в голове больше вопросов, чем ответов, считает журналист BBC Жюльен Лоран.

Является ли Дешам правильным тренером?

Дидье Дешам Фото:goal.com

Во Франции бытует мнение, что Дешаму-игроку и Дешаму-тренеру всегда улыбается удача. Однако, когда он возглавил национальную команду летом 2012 года, его удача, похоже, куда-то испарилась.

И Евро-2016 полное тому подтверждение. После того, как в 1998 году он с капитанской повязкой привел Францию к победе на чемпионате мира, Дешам мог добавить свое имя в еще одну невероятную историю победы на родной земле.

Тем не менее, в финальном матче против Португалии тренер ошибся, будучи слишком осторожным, даже несмотря на то, что его команда пребывала в отличном состоянии.

Он потерял сноровку? Говорить об этом слишком рано. Футболисты по-прежнему доверяют ему, но не обошлось без нескольких инцидентов, когда его решения оказались сомнительными, а его подход дал слабину.

Он сделал неправильный выбор в отборочном матче ЧМ-2018 против Швеции, когда доверил место в стартовом составе Блезу Матюиди, Сиссоко и Пайету, хотя Н'Голо Канте, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе пребывали в лучшей форме. «Синие» потерпели поражение, а тренер потерял много доверия.

В сентябре прошлого года в Тулузе Франция не смогла обыграть Люксембург в другом матче отбора на фоне очередного неудачного выбора стартового состава Дешамом.

Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ Чем живут соперники сборной России по ЧМ-2018?

Как же не вспомнить его неспособность найти достойный ответ, когда «синие» дома выигрывали у Колумбии 2:0, но в итоге проиграли 2:3.

«Я делаю выбор, основываясь на анализе и моих наблюдениях», — сказал он в ответ на критику. «Я беру на себя ответственность за игроков, которых выбираю».

Контракт Дешама рассчитан до 2020 года, но он хорошо знает, насколько важен ближайший чемпионат мира. У Франции сейчас лучший состав с 1998 года. Тренеру нужно это доказать.

Сможет ли Погба стать лидером поколения?

Поль Погба Фото:stadiumastro.com

Если взглянуть на историю французского футбола, то можно заметить, что у успешной сборной Франции всегда был один выдающийся лидер на поле.

Раймон Копа привел команду к третьему месту на чемпионате мира 1958 года. Затем у французов появилось поколение Мишеля Платини с двумя полуфиналами ЧМ в 1982 и 1986 годах, а также с победой на Евро-1984.

Наконец, между 1998 и 2006 годами пришла очередь Зинедина Зидана, который помог своей национальной команде добиться большого успеха.

Кто к нам с мячом придет? Египет Английское влияние, африканские традиции, итальянская карма, тюрьма Зидана и феномен Салаха. Непростая история футбольного Египта

В линейке Копа-Платини-Зидан не хватает наследника. Того, кто смог бы повести нынешнюю команду вперед. И на эту роль есть только один кандидат. «Ответственность должен взять Поль Погба», — сказал бывший игрок «Арсенала» Робер Пирес, партнер Дешама по сборной в 1998 году.

«Он говорит, что готов взять на себя эту роль и ответственность. Пришло его время, он хочет быть вожаком. Он уже достаточно зрелый, достаточной сильный для этого. Чтобы выиграть этот чемпионат мира, Франции нужен лучший Погба. Именно он должен так настроить команду, чтобы Мбаппе и Дембеле поднялись на следующий уровень.

Он не единственный лидер. Есть еще Уго Льорис, Рафаэль Варан, Матюиди и Антуан Гризманн. Однако самым главным все же должен быть Погба. На предыдущем чемпионате мира его назвали лучшим молодым игроком, теперь он должен стать просто лучшим на всем турнире», — убежден Пирес.

А как насчет Мбаппе, который перебрался из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» в прошлом году за 166 миллионов фунтов стерлингов? Пирес считает, что ему слишком рано брать на себя роль лидера, хотя мало кто сомневается, что однажды это произойдет.

ЧМ-2018: Шанс, который нельзя упустить Кому кровь из носу нужно побежать на российском мундиале?

«Ему всего 19 лет – впереди у него много времени. Очень важно не оказывать на него слишком большого давления, ведь это его первый крупный международный турнир. Я считаю, что он будет выделяться на поле, а также многому научится», — добавил экс-игрок «канониров».

Лидерство стало проблемой сборной Франции с тех самых пор, когда ушел Зидан после чемпионата мира 2006 года. В команде могут быть умные игроки и сильные личности, но иметь настоящего лидера на поле и за его пределами очень важно.

Почему мы не видим прогресса с 2016 года?

Поль Погба и Дидье Дешам Фото:si.com

Чемпионат Европы 2016 года стал большим разочарованием для Дешама и его подопечных. Предполагалось, что именно этот турнир вернет Францию на вершину мирового футбола. Надежды действительно были высокими, поэтому поражение в финале от Португалии было большим ударом, восстановление после которого затянулось на длительный период.

С 2016 года эта команда Франции не добилась особого прогресса, даже несмотря на появление таких талантов, как Дембеле, Корентен Толиссо и Мбаппе.

Когда главный тренер и футболисты должны были убедить всех, что они оставили позади прошлые неудачи и строят будущее на оптимизме, который был на Евро-2016 (победа над Германией, отличная игра Гризманна), они фактически затормозили.

За кем следить на ЧМ-2018. Юлиан Брандт Немецкий талант из города музыкантов — новый герой рубрики, представляющей героев ЧМ-2018 по футболу

Либо они считают само собой разумеющимся свое дальнейшее развитие, либо просто недооценивают поставленную задачу. Неужели это недостаток амбиций?

На предстоящий турнир президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ поставил цель добраться до полуфинала. А почему бы не сделать целью победу? Зачем думать только о полуфинале?

Отсутствие согласованности с некоторыми игроками, особенно ключевыми, остается большой проблемой.

Если говорить о тактике, то Дешам все еще ищет свою лучшую схему. Должен ли он оставаться верен схеме 4-4-2, которая работала в 2016 году? Или 4-3-3 больше подходит для более укомплектованной нынешней команды? Главному тренеру только предстоит решить этот вопрос.

Существует доказательство того, что тренер извлек уроки 2016 года – на ЧМ-2018 он вызвал только девять футболистов, игравших на предыдущем Евро (Уго Льорис, Стив Манданда, Самюэль Умтити, Адиль Рами, Погба, Канте, Матюиди, Гразманн и Оливье Жиру). Достаточно ли этих изменений, мы узнаем совсем скоро.

Сможет ли Франция вдохновиться успехами сборной 1998 года?

Сборная Франции 1998 года Фото:fifa.com

Двадцать лет назад, 12 июля, Франция впервые в истории выиграла чемпионат мира на домашней земле. С тех пор она прошла длинный и извилистый путь с некоторыми взлетами (2000, 2006 и 2016 годы) и падениями (2002, 2004, 2008, 2010).

Однако есть чувство того, что в Россию со сборной Франции отправится и ее судьба. Большинство футболистов, вызванных Дешамом, выросли на невероятном финале 1998 года между Францией и Бразилией. Мбаппе даже не родился, когда Дешам поднял трофей на «Стад де Франс», но он наблюдал эти фрагменты миллион раз, когда взрослел.

Главная проблема сборной России — ее тренер Реакция прессы на очередное поражение сборной России

Поколение 1998 года нуждается в преемниках и, возможно, ими станут футболисты 2018 года. Ожидания высоки, давление тоже присутствует.

«Текущее поколение не должно воспринимать поездку на чемпионат мира, как тяжелую ношу», — заявил экс-игрок сборной Франции Биксант Лизаразю.

«Не должно быть никакого дополнительного давления, а также слов о том, что они обязательно должны выиграть, как это было 20 лет назад. Однако, если они хотят использовать это в качестве стимула, то, возможно, все сработает.

Дидье уже был в подобной ситуации, так что у него в запасе будет много советов для футболистов, особенно молодых, чтобы провести их через весь этот процесс», — добавил Лизаразю.

Выиграть Кубок мира через 20 лет после Зидана – это очень особенное событие для Погба и всей сборной Франции. У французов хватает проблем, вопросов без ответов, и они могут не быть фаворитами у букмекеров. Но, как говорят во Франции, нет ничего невозможного.