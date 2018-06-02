ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Вопросы без ответов. Франция мечтает повторить триумф 20-летней давности

    Дидье Дешам попробует избежать повторения ошибок

    Сборная Франции Футбол Франции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Футболисты сборной Франции
    Футболисты сборной Франции
    insidethegames.biz
    По мере приближения чемпионата мира набирают обороты различные прогнозы. Кто станет победителем? На кого вы готовы поставить деньги?
    У сборной Франции одна из самых сильных команд на турнире, но я не уверен, что все эксперты ожидают от нее прохождения полного пути.

    Главный тренер Дидье Дешам оставил вне заявки некоторых сильных игроков, среди которых Александр Ляказетт, Кингсли Коман, Адриен Рабьо и Антони Марсьяль, что лишний раз показывает, как много у него вариантов.

    Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия Нефть, песок, деньги и «Пустынный Пеле». История сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира по футболу

    Он также потерял из-за травм Димитри Пайета и Лорана Косельни, но их замены – Набиль Фекир и Адиль Рами – тоже не так уж плохи.

    И все же меня не покидает то чувство, что в какой-то момент Франция потерпит поражение от Испании, Бразилии или Германии.

    Несмотря на весь свой талант, несмотря на явный прогресс между четвертьфиналом ЧМ-2014 и финалом Евро-2016, французы отправятся в Москву 10 июня, имея в голове больше вопросов, чем ответов, считает журналист BBC Жюльен Лоран.

    Является ли Дешам правильным тренером?

    Дидье Дешам
    Фото:goal.com

    Во Франции бытует мнение, что Дешаму-игроку и Дешаму-тренеру всегда улыбается удача. Однако, когда он возглавил национальную команду летом 2012 года, его удача, похоже, куда-то испарилась.

    И Евро-2016 полное тому подтверждение. После того, как в 1998 году он с капитанской повязкой привел Францию к победе на чемпионате мира, Дешам мог добавить свое имя в еще одну невероятную историю победы на родной земле.

    Тем не менее, в финальном матче против Португалии тренер ошибся, будучи слишком осторожным, даже несмотря на то, что его команда пребывала в отличном состоянии.

    Он потерял сноровку? Говорить об этом слишком рано. Футболисты по-прежнему доверяют ему, но не обошлось без нескольких инцидентов, когда его решения оказались сомнительными, а его подход дал слабину.

    Он сделал неправильный выбор в отборочном матче ЧМ-2018 против Швеции, когда доверил место в стартовом составе Блезу Матюиди, Сиссоко и Пайету, хотя Н'Голо Канте, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе пребывали в лучшей форме. «Синие» потерпели поражение, а тренер потерял много доверия.

    В сентябре прошлого года в Тулузе Франция не смогла обыграть Люксембург в другом матче отбора на фоне очередного неудачного выбора стартового состава Дешамом.

    Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ Чем живут соперники сборной России по ЧМ-2018?

    Как же не вспомнить его неспособность найти достойный ответ, когда «синие» дома выигрывали у Колумбии 2:0, но в итоге проиграли 2:3.

    «Я делаю выбор, основываясь на анализе и моих наблюдениях», — сказал он в ответ на критику. «Я беру на себя ответственность за игроков, которых выбираю».

    Контракт Дешама рассчитан до 2020 года, но он хорошо знает, насколько важен ближайший чемпионат мира. У Франции сейчас лучший состав с 1998 года. Тренеру нужно это доказать.

    Сможет ли Погба стать лидером поколения?

    Поль Погба
    Фото:stadiumastro.com

    Если взглянуть на историю французского футбола, то можно заметить, что у успешной сборной Франции всегда был один выдающийся лидер на поле.

    Раймон Копа привел команду к третьему месту на чемпионате мира 1958 года. Затем у французов появилось поколение Мишеля Платини с двумя полуфиналами ЧМ в 1982 и 1986 годах, а также с победой на Евро-1984.

    Наконец, между 1998 и 2006 годами пришла очередь Зинедина Зидана, который помог своей национальной команде добиться большого успеха.

    Кто к нам с мячом придет? Египет Английское влияние, африканские традиции, итальянская карма, тюрьма Зидана и феномен Салаха. Непростая история футбольного Египта

    В линейке Копа-Платини-Зидан не хватает наследника. Того, кто смог бы повести нынешнюю команду вперед. И на эту роль есть только один кандидат. «Ответственность должен взять Поль Погба», — сказал бывший игрок «Арсенала» Робер Пирес, партнер Дешама по сборной в 1998 году.

    «Он говорит, что готов взять на себя эту роль и ответственность. Пришло его время, он хочет быть вожаком. Он уже достаточно зрелый, достаточной сильный для этого. Чтобы выиграть этот чемпионат мира, Франции нужен лучший Погба. Именно он должен так настроить команду, чтобы Мбаппе и Дембеле поднялись на следующий уровень.

    Он не единственный лидер. Есть еще Уго Льорис, Рафаэль Варан, Матюиди и Антуан Гризманн. Однако самым главным все же должен быть Погба. На предыдущем чемпионате мира его назвали лучшим молодым игроком, теперь он должен стать просто лучшим на всем турнире», — убежден Пирес.

    А как насчет Мбаппе, который перебрался из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» в прошлом году за 166 миллионов фунтов стерлингов? Пирес считает, что ему слишком рано брать на себя роль лидера, хотя мало кто сомневается, что однажды это произойдет.

    ЧМ-2018: Шанс, который нельзя упустить Кому кровь из носу нужно побежать на российском мундиале?

    «Ему всего 19 лет – впереди у него много времени. Очень важно не оказывать на него слишком большого давления, ведь это его первый крупный международный турнир. Я считаю, что он будет выделяться на поле, а также многому научится», — добавил экс-игрок «канониров».

    Лидерство стало проблемой сборной Франции с тех самых пор, когда ушел Зидан после чемпионата мира 2006 года. В команде могут быть умные игроки и сильные личности, но иметь настоящего лидера на поле и за его пределами очень важно.

    Почему мы не видим прогресса с 2016 года?

    Поль Погба и Дидье Дешам
    Фото:si.com

    Чемпионат Европы 2016 года стал большим разочарованием для Дешама и его подопечных. Предполагалось, что именно этот турнир вернет Францию на вершину мирового футбола. Надежды действительно были высокими, поэтому поражение в финале от Португалии было большим ударом, восстановление после которого затянулось на длительный период.

    С 2016 года эта команда Франции не добилась особого прогресса, даже несмотря на появление таких талантов, как Дембеле, Корентен Толиссо и Мбаппе.

    Когда главный тренер и футболисты должны были убедить всех, что они оставили позади прошлые неудачи и строят будущее на оптимизме, который был на Евро-2016 (победа над Германией, отличная игра Гризманна), они фактически затормозили.

    За кем следить на ЧМ-2018. Юлиан Брандт Немецкий талант из города музыкантов — новый герой рубрики, представляющей героев ЧМ-2018 по футболу

    Либо они считают само собой разумеющимся свое дальнейшее развитие, либо просто недооценивают поставленную задачу. Неужели это недостаток амбиций?

    На предстоящий турнир президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ поставил цель добраться до полуфинала. А почему бы не сделать целью победу? Зачем думать только о полуфинале?

    Отсутствие согласованности с некоторыми игроками, особенно ключевыми, остается большой проблемой.

    Если говорить о тактике, то Дешам все еще ищет свою лучшую схему. Должен ли он оставаться верен схеме 4-4-2, которая работала в 2016 году? Или 4-3-3 больше подходит для более укомплектованной нынешней команды? Главному тренеру только предстоит решить этот вопрос.

    Существует доказательство того, что тренер извлек уроки 2016 года – на ЧМ-2018 он вызвал только девять футболистов, игравших на предыдущем Евро (Уго Льорис, Стив Манданда, Самюэль Умтити, Адиль Рами, Погба, Канте, Матюиди, Гразманн и Оливье Жиру). Достаточно ли этих изменений, мы узнаем совсем скоро.

    Сможет ли Франция вдохновиться успехами сборной 1998 года?

    Сборная Франции 1998 года
    Фото:fifa.com

    Двадцать лет назад, 12 июля, Франция впервые в истории выиграла чемпионат мира на домашней земле. С тех пор она прошла длинный и извилистый путь с некоторыми взлетами (2000, 2006 и 2016 годы) и падениями (2002, 2004, 2008, 2010).

    Однако есть чувство того, что в Россию со сборной Франции отправится и ее судьба. Большинство футболистов, вызванных Дешамом, выросли на невероятном финале 1998 года между Францией и Бразилией. Мбаппе даже не родился, когда Дешам поднял трофей на «Стад де Франс», но он наблюдал эти фрагменты миллион раз, когда взрослел.

    Главная проблема сборной России — ее тренер Реакция прессы на очередное поражение сборной России

    Поколение 1998 года нуждается в преемниках и, возможно, ими станут футболисты 2018 года. Ожидания высоки, давление тоже присутствует.

    «Текущее поколение не должно воспринимать поездку на чемпионат мира, как тяжелую ношу», — заявил экс-игрок сборной Франции Биксант Лизаразю.

    «Не должно быть никакого дополнительного давления, а также слов о том, что они обязательно должны выиграть, как это было 20 лет назад. Однако, если они хотят использовать это в качестве стимула, то, возможно, все сработает.

    Дидье уже был в подобной ситуации, так что у него в запасе будет много советов для футболистов, особенно молодых, чтобы провести их через весь этот процесс», — добавил Лизаразю.

    Выиграть Кубок мира через 20 лет после Зидана – это очень особенное событие для Погба и всей сборной Франции. У французов хватает проблем, вопросов без ответов, и они могут не быть фаворитами у букмекеров. Но, как говорят во Франции, нет ничего невозможного.

    Команда Дешама проверит обновленную Италию на прочностьФранция — Италия. Прогноз на автора гола в товарищеском матче по футболу 1 июня
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Вся Европа у его ног. Выбор только за Зиданом
  • Экс-наставника «Реала» с радостью примут в любой клуб
    •
  • Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия
  • Нефть, песок, деньги и «Пустынный Пеле». История сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира по футболу
    •
  • 02/06
    • Сборная Италии потерпела поражение в матче с Францией
  • 01/06
    • Франция — Италия: объявлены стартовые составы
  • 28/05
    • Неймар пока не готов на сто процентов
  • 28/05
    • Товарищеские матчи: Португалия не сумела обыграть Тунис, Франция разобралась с Ирландией
  • 24/05
    • Неймар восстанавливается с опережением графика
  • 24/05
    • Выбран девиз сборной России на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Подробный разбор
  • Топ-7 кандидатов в преемники Зидана
  • Кто возглавит «Реал» после Зизу?
    •
  • Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия
  • Нефть, песок, деньги и «Пустынный Пеле». История сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира по футболу
    •
  • Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ
  • Чем живут соперники сборной России по ЧМ-2018?
    •
  • Задачи Лэмпарда. Наставнику «Дерби Каунти» нужно решить несколько проблем
  • Экс-игрок сборной Англии попробует свои силы в Чемпионшипе
    •
  • Зидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризис
  • Реакция спортивных СМИ на уход со своего поста наставника мадридского «Реала»
    •
  • Кто к нам с мячом придет? Египет
  • Английское влияние, африканские традиции, итальянская карма, тюрьма Зидана и феномен Салаха. Непростая история футбольного Египта
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Шарапова пройдет Плишкову
  • Прогнозы и ставки на теннис 2 июня
  • 4 ,00
    •
  • «Вашингтон» и «Вегас» могут начать третий матч быстрым голом
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки на финал Кубка Стэнли 3 июня
  • 1,96
    •
    Футбол. Главное
  • Вся Европа у его ног. Выбор только за Зиданом
  • Экс-наставника «Реала» с радостью примут в любой клуб
    •
  • Топ-7 кандидатов в преемники Зидана
  • Кто возглавит «Реал» после Зизу?
    •
  • Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия
  • Нефть, песок, деньги и «Пустынный Пеле». История сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира по футболу
    •
  • 11:28
    • Салах сыграет на ЧМ-2018, уверен тренер сборной Египта
  • 11:11
    • Сборная Бельгии случайно «слила» заявку на ЧМ-2018
  • 11:02
    • Гамшик останется в «Наполи»
  • 10:48
    • Мутко продолжит работать в футболе, сообщил Анохин
  • 10:31
    • Роналду сообщил одноклубникам о желании покинуть «Реал» до финала Лиги чемпионов
  • 10:16
    • Сборная Кореи огласила заявку на чемпионат мира-2018
  • 10:07
    • Зинченко не предлагали играть за сборную России
  • 09:33
    • Переговоры Сарри с «Челси» провалились
  • 08:33
    • Алекс Фергюсон выписан из больницы
  • 08:21
    • Представлена официальная ТВ-заставка матчей ЧМ-2018
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус