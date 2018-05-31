Главная проблема сборной России — ее тренер

Черчесов начал с чистого листа

«Наш рулевой расписался в своей полной некомпетентности за предыдущие два года. Он изменил своей привычной схеме – сыграл 4-1-4-1 вместо 5-3-2. При этом Станислав Саламович оставил себе лазейку с Юрием Жирковым, опускающимся на позицию левого защитника, если надо. И ни вон то, и ни вон чё, как любит говорить один знакомых. При этом ни один из защитников не привык играть в два центральных, а Федор Кудряшов при возвращении Жиркова и вовсе не знал, куда деваться.

Не понятно, сколько в команде опорников: то ли два (Зобнин и Кузяев), то ли один Зобнин, то ли вообще ни одного (что скорее всего). Чистых опорников – вообще нет. Оба футболиста из основы на игру с Австрией, которые предполагались на роль опорника, в своихклубах скорее затыкают дыры, чем играют опорников. Снова – и ни вон то, и ни вон чё.

Почему еще Черчесов расписался в своей некомпетентности? Потому что на поле вышел Игнашевич – 38-летний футболист, который в 2002 году вообще выходил на поле в чемпионате России против того же Черчесова. Напомним, его вызвали в сборную последним – вместо выбывшего из-за травмы Камболова. Почему место в основе занял не Нойштедтен, не Кутепов, не Семенов? Потому что Черчесов признал, что на протяжении двух лет подряд он был неправ. Игнашевич, кстати, доиграл до самого конца матча», — огорчен отсутствием какой-то стратегии у тренерского штаба сборной России обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян.

Флэшбеки Граната

«На лице Владимира Граната вся боль отечества. Если бы это была официальная встреча, Гранат закончил бы играть досрочно — в товарищеском матче судья пожалел участника чемпионата мира и не стал ломать тренировку "11 на 11". Защитник сборной России обнимал Арнаутовича долго и упорно — такие объятья свойственны ночному клубу под утро, когда оба уже не могут стоять на ногах и крепко цепляются лишь благодаря инстинкту самосохранения.

Год назад мы уже видели перекошенное подобным образом лицо центрального защитника сборной России. Тогда после ровно такой же мексиканской передачи Виктор Васин не успел вцепиться в соперника, как Гранат, и в первом ряду с ужасом наблюдал за кунг-фу от Игоря Акинфеева.

За год мы сменили (номинально) формацию, с которой выходим на поле, сменили центральных защитников и модификацию центральной линии, но моменты, которые были свойственны нашим соперникам год назад, свойственны и сейчас. И даже больше. Флешбэки — главное, что есть у сборной России уже много лет. Вне зависимости от имен, которые выходят на поле», недоволен игрой защитника сборной России автор «Чемпионата» Антон Михашенок.

Ни одного удара в створ

«Единственный гол на 28-й минуте забил Алессандро Шопф. Арнаутович легко опередил и накрутил Граната и выкатил мяч под удар сразу двум партнерам. Точный удар без помех нанес Шопф. Во втором тайме Австрия могло удвоить преимущество, но потащил Акинфеев.

Черчесов впервые выставил в сборной с первых минут схему с двумя центральными защитниками. Впервые за два года за сборную сыграл Сергей Игнашевич, пару ему составил Владимир Гранат. Оба выглядели медлительными и совсем не успевали за австрийскими нападающими. Черчесов по ходу первого тайма открыто выражал недовольство и левым защитником Федором Кудряшовым, который оставил Граната одного разбираться с форвардами соперника.

Игра (особенно в первом тайме) шла через правый фланг Александра Самедова. На 54-й минуте Самедов создал первый голевой момент россиян, но его прострел не замкнул Кудряшов. Еще один голевой момент упустил Федор Смолов. Обостряющую передачу ему выдал Головин, Федор освободился от опеки, прицелился, но промахал мимо дальнего правого угла.

За весь матч Россия не нанесли ни одного удара в створ ворот австрийцев», — выделяет ключевые моменты матча редакция Sport24.

«Тройка мечты» не справилась

«Тройка мечты Черчесова: Зобнин – Головин – Кузяев, где спартаковец действовал в качестве сугубо оборонительного опорного хавбека, не произвела впечатления. Правда, надо делать скидку на то, что в таком составе они играли впервые. Головин не блеснул, будучи не в курсе, что в том числе за его игрой с трибуны стадиона следит лично Жозе Моуринью. Вроде бы португалец приехал понаблюдать за Арнаутовичем, но кто знает – вдруг бы кто-то из наших приглянулся. Об одном можно говорить с уверенностью – Гранат после этой игры в "МЮ" точно не перейдет.

Худшим из тройки хавбеков стал Кузяев. Все-таки опыт – важная штука, а у футболиста "Зенита" его на уровне сборной нет. Да и в топ-клубе он первый год. Далер терялся, принимал неверные решения, совершал ошибки. После очередной Черчесов не выдержал и дал команду выпустить Дзагоева. Полагаю, Кузяев существенно понизил свою шансы на основной состав этим матчем. Дзагоев его вытеснит, если будет здоров.

Головин сыграл на четверочку с минусом. Он был не так хорош, как в большинстве матчей за ЦСКА. Не исключено, что свою роль играют нагрузки, полученные на сборе. К 70-й минуте футболист, с которым связаны наши главные надежды, уже еле передвигал ноги. К счастью, тут его и заменил Алексей Миранчук – а иначе Головин свалился бы от усталости прямо на поле.

Зобнин был старателен, но на полноценного цербера пока не тянет. Посмотрим. Может, привыкнет к сугубо оборонительным задачам. В борьбу он шел. Зарубал чужие атаки с переменным успехом. Пока похож на Денисова (извините за упоминание) скорее внешне, чем по игре», — огорчен неудачной игрой в центре поля автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

Беготня вместо футбола

«Вскоре пришло время показываться Черышеву. Есть версия, что штаб при определении лишних в заявке колеблется между ним и Ташаевым. Если так, "испанцу" следовало показать что-то экстраординарное. Не только потоптать Драговича, но и придержать сзади полуфиналиста Лиги Европы Лайнера. Сказать, что у Черышева это получилось, не выйдет, даже если сильно захочешь соврать. Смотрим, что будет дальше.

Австрия так и не дала сопернику разбежаться. Арнаутович так был рад видеть Моуринью, что задерживал в атаке все мячи один, а бодро подстраивающиеся под его цепкость партнеры заставляли выходящих на замену россиян включаться в игру через бесконечную борьбу за мяч.

Наши хотели изменить ход матча сильнее, чем могли. Пока со стороны футбол выглядел беготней, но матч, пожалуй, был больше наблюдением за нюансами, чем ощутимая попытка сыграть, как на чемпионате мира. Четыре защитника подразумевают более агрессивную игру в атаке и нуждаются в куда меньшем количестве брака. Но мы ждем суперкомпенсации. Австрия же в Инсбруке по-прежнему не проигрывает», — резюмирует Иван Жидков, главный редактор «Спорта День за Днем».

Незаметный Смолов

«В атаке у сборной России в первом тайме мало что связалось. Наша команда нанесла всего пару ударов, и оба раза мяч пролетел мимо цели. Несколько "стандартов" в исполнении Александра Самедова были потенциально опасными, но защитники австрийцев читали все подачи полузащитника "Спартака". Потерялся впереди Фёдор Смолов. Мяч почти не доходил до лучшего российского бомбардира последних лет. Не исключено, что и Смолов пока далёк от лучших кондиций из-за повреждения, которое он получил в ходе сбора после столкновения с Гранатом. Фёдор имел один хороший шанс забить в первом тайме, когда удачно открылся в штрафной хозяев под передачу Марио Фернандеса, тем не менее, нападающий "Краснодара" пробил выше.

Сборной России отрезками удавался симпатичный прессинг. Если бы к этому добавились какие-то сложные комбинации или яркие индивидуальные действия – обыгрыши, тонкие проникающие передачи, австрийцам стало бы туго. А забросами и простыми ходами тяжело удивить даже пролетевшего мимо ЧМ-2018 соперника», — разочарован игрой россиян в атаке автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

Нужно придумывать отговорки

«Перелома в игре не происходило. Австрия продолжала быть гораздо интереснее и острее. Во многом — благодаря Арнаутовичу. Явно ключевая фигуре в действиях наших соперника далеко не один раз терзал наших защитников и заработал себе и партнёрам достаточно возможностей для того, чтобы преимущество своё укрепить. То не позволял Акинфеев, то сами хозяева пороли что-то лишнее.

Что оставалось болельщикам сборной России? Видеть в действиях наших парней желание и старательность. Они, может быть, действительно были, только вот реальной пользы из этого не выходило. Даже в добавленное время, когда, казалось, только и нужно что рисковать, навала россияне организовать так и не смогли. В этом матче Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком сборной России, но радости от этого факта он испытал навряд ли. Россия уступила с минимальным счётом австрийцам и не смогла одержать победу в шестом матче подряд.

Надо было срочно изобретать новые причины поражения. Потому что на этот раз мы встречались не с "громким" и не сильным противником. Мы играли с командой, которая не смогла пробиться на Чемпионат мира, где нам выступать через несколько недель», — встревожен неудачей с австрийцами Григорий Каленов, автор Rusfootball.info.

Черчесов не понимает сути?

«Черчесов умудряется так уныло и безучастно сливать, что веры в воскрешение нет. Как нет изучения соперника, тактики, живости идей в атаке и целостности игры. Один гол могли бы отыграть, чтобы стало легче жить. Не захотели, не смогли! Скучно работают, а раньше в шкуре Австрии были многие средние команды. До чемпионата мира две недели – у хозяев турнира нет сборной, ведь с турками снова будут эксперименты и только они, ведь Далер и Роман провалились, Владимир – мимо, как и Марио. Осталось верить, что чудом соберутся. Или что Саудовская Аравия, Египет и Уругвай слабее, чем кажутся?

Слабая надежда на стечение обстоятельств, поскольку вот этот тренер и вот эти футболисты не заслужили удачу, не говоря об успехе как результате кропотливого труда и подлинного мастерства. Причем не факт, что игроки виноваты. В сборных анализ ведь простой. Если слабо сыгранные друг с другом люди эпизодами демонстрируют хороший футбол – как сборная России изредка, а в остальное время мучаются и душат интерес к себе, то причина в перепадах всегда в тренере.

А первая проблема сборной России – ее упрямый тренер не изучает соперников и лишен педагогического таланта. Австрия не Бразилия и Франция, чтобы проигрывать ей до выхода на поле. И не говорите, что результат товарищеского матча не имеет значения для команды, которая не может похвастаться железной верой в себя. Сборная Черчесова с каждым новым безвольным поражением только теряет, ведь из такого не выжать ни сыгранности, ни психологической веры в себя. А после матча Станислав Саламович еще и глянет на игроков, как на это самое. Ноль точных ударов за поединок. Любимая цифра тренера», — клеймит наставника сборной России автор Soccer.Ru Станислав Горин.

Сыграли как всегда

«В первом тайме россиянам заметно не хватало скорости и, что удивило, сыгранности. Смотрелась команда несколько тяжеловесно. Футболисты частенько ошибались в простых ситуациях. Марко Арнаутович на скорости легко ушел от Владимира Граната как от стоячего, отдал в штрафную, и Алессандро Шепф пробил в "девятку".

Объяснение было, естественно, наготове: сбор идет, ребята под нагрузками. Это еще Леонид Слуцкий так комментировал неудачи своей команды в товарищеских встречах перед стартом Евро-2016. А как начнется турнир, свежестью повеет, утренней прохладой.

После перерыва заметны стали разрывы между линиями обороны и полузащиты. Черчесов отреагировал вполне понятными, напрашивающимися (с учетом, повторю, скудости выбора) заменами. Федор Смолов мог и должен был забивать, когда ему выкатил под удар Александр Головин, но промахнулся и уступил место Артему Дзюбе.

В общем, добиться перелома заменами не удалось. В концовке австрийцы резко сбавили темп, доигрывая встречу, но россиянам и в этой ситуации не хватало движения.

Первые впечатления: ничего нового, привычная картина, сборная России уже довольно много лет примерно так и выглядит. В рейтинге не поднимется. А за положительными эмоциями — это, видимо, к туркам, 5 июня. Если у вас еще остался запас оптимизма», — меланхоличен Сергей Бавли, глава редакционного совета «Спорта День за Днем».