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    Кто к нам с мячом придет? Марокко

    История и курорты, арабский темперамент и европейский стиль, чемпион Испании Найбет и стиляга Хаджи. История сборной Марокко на чемпионатах мира по футболу

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    Сборная Марокко на самом удачном для себя ЧМ-1986
    Сборная Марокко на самом удачном для себя ЧМ-1986
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    История команды, поздно появившейся на футбольной карте мира, но подарившей Европе не один десяток хороших игроков – история сборной Марокко.
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    Если вы являетесь меломаном и любите туризм – значит, вы наверняка слышали о стране под названием Марокко, растянувшейся на северо-западном побережье Африке, омываемой Атлантическим океаном и Средиземным морем.

    На самом деле, исторический и курортный туризм здесь действительно являются одной из главных статей дохода страны, а что касается музыки, мало найдется людей, которые бы не слышали два хита 70-х — 80-х годов – «Марракеш» и «Касабланка». К слову, это два очень известных города страны, а Касабланка – еще и самый крупный.

    Футбол Марокко – как отражение разнообразия культурного наследия страны

    Марокко таит в себе ореол романтизма. В этой стране смешалось множество культур – арабская, африканская, европейская, и при этом они вполне гармонично сосуществуют на протяжении многих лет. Возможно потому, что на протяжении сотен тысяч лет здесь жили абсолютно разные люди – от ранних первобытных племен до современных реалий региона через Карфаген, Римскую империю, Арабский халифат, колонии Испании и Франции.

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    • В общем, именно с провозглашения независимости в 1956 году нужно начинать рассказ о футболе в Марокко. Как видим, Испания и Франция достаточно поздно по современным меркам отказались от своих прав на эти территории. Но что интересно, местная Федерация футбола оказалась образована даже на год раньше – в 1955, а спустя пять лет вступила в ФИФА.

    По большому счету, ранние годы Марокко в футбольном мире подвигам не блещут. Даже в Кубке Африки команда по-настоящему начала выступать только с 1972 года, хотя первый контрольный матч сыграла с Ливаном еще в 1957 году. Как и положено, товарищеский поединок завершился по-товарищески – ничьей со счетом 3:3.

    Начиная с 70-х годов результаты Марокко на международной арене стали привлекать все больше внимания. Парадокс же состоит в том, что на чемпионате мира Марокко сыграл раньше (в 1970 году), чем на Кубке Африки. Это и был дебют сборной на мировых форумах, но чуть подробнее об этом ниже, а пока не лишним будет упомянуть, что уже в 1976 году на своем третьем турнире КАН Марокко впервые завоевал чемпионский титул.

    Чемпионский для сборной КАН-1976. Матч Марокко — Гвинея (1:1)

    Интересно, что в 1976 году чемпионский титул Кубка Африки разыгрывался не в формате плей-офф, а в групповом раунде, куда попали четыре победителя предварительных групп. Так вот, Марокко сумел обыграть сильнейшие сборные Египта и Нигерии (дважды по 2:1), а также сыграл вничью с Гвинеей (1:1).

    Правда, на этом триумф Марокко на КАН завершился. Более ни разу в истории марокканцы не выигрывали титул сильнейшей сборной африканского континента, и лишь раз играли в финале – в 2004, уступив Тунису (1:2).

    Марокко на чемпионатах мира

    Мы уже отметили любопытный факт, что Марокко на чемпионате мира по футболу сыграл даже раньше, чем на кубке Африки. При этом «Атласские Львы» были лишь второй в истории чемпионатов мира командой с Африки – ранее только Египет принимал участие в финальном раунде, да и то в далеком 1934 году.

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    • В целом, первый блин вышел комом – команда на ЧМ-1970 в Мексике проиграла два из трех матчей ФРГ (1:2) и Перу (0:3), набрав одно очко в поединке с Болгарией (1:1). С другой стороны, соперники марокканцам попались очень серьезные, и проиграть ФРГ с таким счетом было вполне себе приличным результатом. Особенно если учесть, что Марокко забил первым, а немцы отыгрались лишь во втором тайме, забив победный мяч на 80-й минуте. Да и в принципе, пропустить голы от Уве Сиилера и Герда Мюллера совсем не зазорно.

    Ирония судьбы – следующего участия в мировых форумах Марокко прождал 16 лет, а местом его проведения снова оказалась Мексика! Со второй попытки марокканцы показали себя не просто лучше – они выдали самый лучший результат в своей истории, который до сих пор является предметом гордости страны. В группе смерти с Англией, Португалией и Польшей Марокко занял невероятное первое место. Интересно, что два стартовых поединка группового раунда сборная завершила нулевыми ничьими с Польшей и Англией, и лишь в последнем туре обеспечила себе выход в плей-офф, разобравшись с Португалией (3:1).

    ЧМ-1986. Победа Марокко над сборной Португалии (3:1)

    Правда, в плей-офф Марокко не повезло – соперником снова стала сборная ФРГ. Но Марокко держался уверенно и кто знает, как бы закончился тот матч, если бы не легендарный Лотар Матеус, забивший единственный и победный гол Германии на 86-й минуте.

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    • Следующий мировой форум Марокко посетил также не в Европе – то был 1994 год и США, где «красно-зеленые» проиграли все три матча в группе, не набрав ни одного очка в играх с Бельгией (0:1), Саудовской Аравией (1:2) и Голландией (1:2). Зато спустя четыре года, на первом для «Львов» европейском чемпионате мира, команда показала достойную игру и лишь по несчастливой случайности (зато счастливой для Норвегии) оказалась третьей.

    Марокко — Шотландия 3:0. ЧМ-1998

    Марокко начал групповой раунд результативной ничьей с Норвегией, которая дважды уступала в счете, но вырвала одно очко. Затем марокканцы уступили Бразилии, а в третьем туре уничтожили Шотландию (3:0). Казалось бы, путевка в плей-офф была уже в кармане, ведь норвежцы играли с будущими финалистами турнира Бразилией. «Кудесники» повели за счет позднего мяча на 78 минуте, но норвежцы умудрились отыграться и вырвать победу, забив с пенальти на 89-й минуте. Для Норвегии это была величайшая победа в их истории, а для Марокко минуты величайшего разочарования, ведь по игре Марокко, как минимум, не уступал скандинавам.

    Лучший игрок в истории – Мустафа Хаджи

    Марокко подарил миру немало интересных игроков. И хотя среди них сложно найти настоящую звезду, многие марокканские футболисты поиграли в европейских чемпионатах. Тому вполне можно найти логическое объяснение – географическая близость к старушке Европе, особенно к Испании и Франции, и влияние двух этих стран на историю и культуру страны в период колонизации. Проще говоря, менталитет марокканцев позволяет им достаточно легко адаптироваться к европейской среде.

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    • Причем настолько легко, что некоторые из марокканцев забредали даже на просторы бывшего Советского Союза. К примеру, в киевском «Динамо» успели поиграть Юнес Бельханда и Бадр Эль Каддури.

    Говоря о лучших игроках в истории футбола Марокко, будет несправедливым не назвать имя Ахмеда Фараса. Нет, он не играл в европейских клубах и не был известен за пределами страны. Но на заре становления национальной сборной он был ее ключевым исполнителем и на протяжении восьми лет с 1971-го по 1979 год был ее капитаном. На счету Фараса также больше всего голов за сборную – 42, участие на дебютном чемпионате мира 1970 года, а также первая и единственная победа в Кубке Африканский Наций в 1976-м году. Наверное, он и должен был занять место лучшего игрока в истории, но мы все же рассматриваем это звание несколько шире, чем просто статистика матчей или мячей за сборную.

    Очень известными в Европе игроками были Азиз Будербала и Нореддин Найбет. Первый зажигал в швейцарском «Сьоне», испанском «Расинге» и французском «Лионе» в конце 80-х – начале 90-х, став также футболистом года в Африке в 1986-м. Второй провел восемь прекрасных лет в испанском «Депортиво», добившись главной в карьере вершины в сезоне 1999/2000, выиграв с командой титул чемпионов Испании. Доигрывал центральный защитник в английском «Тоттенхеме», что также является престижным для любого африканского игрока.

    Мустафа Хаджи открывает счет в матче с Норвегией на ЧМ-1998

    Однако если уж брать и спортивные достижение и популярность, здесь выделяется Мустафа Хаджи — футболист, сумевший объединить в себе игровые качества и умение расположить к себе. Прическа, стиль, манера игра – этого парня было сложно не заметить на футбольном поле и за его пределами. Не зря же Мустафа был выбран амбассадором Африки на чемпионате мира 2010 года, и участвовал в программе борьбы с расизмом.

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    • Впрочем, как игрок Хаджи также был хорош, и не просто так признавался лучшим футболистом Африки 1998 года, забив в том же году на ЧМ во Франции красивейший мяч в ворота сборной Норвегии. Послужной список полузащитника впечатляет – «Нанси», «Спортинг», «Депортиво», «Ковентри», «Астон Вилла», «Эспаньол» — 13 лет карьеры в Европе, 305 матчей и 51 гол. И это без учета игр за «Саарбрюкен» во второй немецкой бундеслиге, где Хаджи отыграл два сезона и забил 10 мячей в 54 матчах.

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