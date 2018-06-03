Кто к нам с мячом придет? Иран

Сейчас Иран не сходит с полос газет благодаря своим далеко не спортивным новостям – ядерная программа, экономические санкции, постоянные конфликты с соседями. Но, парадокс в том, что почти вся история Ирана состоит из периодов войн, революций и кризисов. Видимо, такова природа этого государства.

Две разные эры иранского футбола

Первые попытки организовать футбол в стране на более-менее профессиональном уровне начались еще в 20-х годах 20-го века. Символично, что первый матч в истории «прабабушка» сборной Ирана сыграла на территории Советского Союза – в Баку в 1926-м году. Почему прабабушка? Да, наверное, потому, что это была, скорее, сборная местных клубов и тех игроков, кто имел хоть какое-то понятие об игре. Что касается места проведения, оно вполне логично было обусловлено географической близостью двух государств.

В общем, Советский Союз сохранял достаточно весомое влияние на Иран, и даже в какой-то мере на местный футбол. Достаточно сказать, что в начале 70-х со сборной этой страны работал советский специалист Игорь Нетто, хотя и не очень удачно – одна ничья при двух поражениях.

Финал Кубка Азии 1968. Иран — Израиль 2:1

Историю иранского футбола можно разделить на два периода – до революции 1979 и после оной. До революции Иран начал более-менее нормально заниматься развитием футбола сразу после второй мировой войны, достигнув в этом виде спорта значимых результатов – три победы в Кубке Азии и одно участие на чемпионате мира по футболу в 1978 году. Однако кризис 1979 года, а затем последовавшая восьмилетняя война с Ираком отодвинули футбол в тень других забот. Что и говорить, даже национальный чемпионат по футболу был возрожден лишь в 1989 году.

Но сборная при этом вполне неплохо выступала на Кубках Азии. Хотя побед в активе Ирана на этом турнире так и не было с 1976 года, но сыграв на трех турнирах в 1980-м, 1984 и 1988 годах команда дважды занимала третьи места и еще раз четвертое.

В конечном итоге, когда политическая ситуация в стране стабилизировалась, и спорт снова оказался в почете, при этом с активной поддержкой от государства, футбол начал свою новую эру развития в стране. Эру, на протяжении которой Ирану удалось еще трижды сыграть на чемпионатах мира, а мундиаль в России уже пятым в истории этой сборной.

Тот самый трагичный матч отбора к ЧМ-2006 с Японией (2:1) на стадионе «Азади» в Тегеране.

Но Иран не был бы Ираном, если бы и в эти годы не оставил в истории свой не самый хороший след. 25 марта 2005 года в важнейшем поединке со сборной Японии на легендарном стадионе «Азади» в Тегеране на трибунах собралось рекордное количество зрителей – 110 тысяч! И хотя Иран одержал победу 2:1, результат был омрачен массовой давкой на выходе со стадиона после игры – пять человек погибло, десятки получили травмы. Более того, осенью 2006 года, уже после чемпионата мира, ФИФА временно исключило Иран из организации за вмешательства в дела местной Федерации футбола, но проблему вскоре удалось решить положительно для страны.

Иран на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, впервые Иран сыграл на чемпионате мира в 1978 году. Это был прекрасный турнир в Аргентине, где местная сборная порадовала своих поклонников первым в истории чемпионством и красивой победой над Голландией в финале (3:1).

Но Иран также не упал в грязь лицом на своем первом мировом форуме, сумев зацепиться за ничью в матче со сборной Шотландии (1:1), в составе которой блистали такие звезды как Кэнни Далглиш и Арчи Геммил. В общем-то, эта ничья является одним из наиболее неудачных результатов в истории национальной сборной Шотландии. Да что там говорить, ее позором. Именно она лишила Шотландию плей-офф – дальше прошли Перу и Голландия. Причем голландцы опередили шотландцев лишь по разнице мячей, проиграв личную встречу (2:3).

Шотландский позор на ЧМ-1978. Иран — Шотландия 1:1

Впрочем, два других поединка группы Иран провалил, разгромно проиграв Голландии (0:3) и Перу (1:4), а следующая возможность поиграть на мундиале представилась лишь 20 лет спустя – на чемпионате мира 1998 года во Франции.

Когда мы говорим, что к тому времени в Иране стабилизировалась политическая и социальная обстановка, мы не должны забывать, что политика, как ни крути, все-таки имеет на спорт огромное влияние. Так что попадание в одну группу с США стало для Ирана не самым приятным сюрпризом. Тем не менее, приличия были соблюдены – команды обменялись цветами, сделали совместное фото, и вели себя уважительно по отношению друг к другу. Однако на поле Иран был не похож сам на себя – сумасшедший настрой помог сборной повести в счете еще до перерыва благодаря красивейшему голу головой Хамида Эстили, а на 83-й минуте один из наиболее известных иранских футболистов в истории Мехди Махдавикия забил второй, и как оказалось, победный мяч команды. США размочили счет, но спасти матч не сумели.

Первая и единственная победа Ирана на чемпионатах мира. ЧМ-1998. США — Иран 1:2

Это был единственный матч на турнире, в котором Иран забивал мячи. До поединка с США иранцы минимально уступили Югославии (0:1), у которой единственный гол на 73-й минуте забил Синиша Михайлович. После игры с США Иран также не сумел забить голов Германии (0:2). Но главное, что и США проиграли соперникам, а Иран финишировал на третьем месте в группе – выше американцев.

Победа над США оказалась для Ирана первой и единственной в истории чемпионатов мира. Дальше сборная еще дважды выходила в финальную часть турнира – в 2006 и 2014 годах, но оба раза занимала последние места в группе, и не одержала ни одной победы, взяв две ничьи при четырех поражениях. В 2006-м Иран зацепился за результативную ничью с Анголой в последнем матче (1:1), до этого проиграв Мексике (1:3) и Португалии (0:2).

В 2014-м команда сыграла гораздо интереснее. Хотя единственное очко команде принесла нулевая ничья с Нигерией в первом туре, после нее Иран едва не стал автором сенсации – в матче с Аргентиной иранцы проиграли минимально (0:1), а единственный гол соперник провел уже в добавленное время – его автором стал… Лео Месси. Причем Иран имел несколько хороших моментов по ходу матча, и при должной доле везения мог даже обыграть звездного соперника. Но сделать этого не удалось, шансов на выход в плей-офф не осталось, и в заключительном поединке группы сборная проиграла Боснии и Герцеговине (1:3).

Лучший игрок в истории – Али Даеи

В истории футбольного Ирана можно выделить сразу несколько известных личностей, которые были на слуху в европейских чемпионатах. Один из таких – полузащитник Мехди Махдавикия, который провел больше 10 лет в Германии, выступая за «Бохум», «Гамбург» и «Айнтрахт». Не так уж просто заслужить титул лучшего игрока года от фанатов немецких клубов – для этого нужно стать своим в команде. И Махдавикия им стал в «Гамбурге», где в 2003 и 2004 годах болельщики отдавали ему это звание, а сам Мехди в Иране получил прозвище «Ракета» за свои быстрые прорывы по правому флангу.

Свой след в «Осасуне» оставил также Джавад Некуман, который впечатлил скаутов испанского клуба своей игрой на чемпионате мира 2006 года. В составе «Осасуны» этот полузащитник провел шесть лет, забив 24 гола в 149 матчах, а затем, когда клуб вылетел в Сегунду, вернулся и помог команде в сезоне 2014/2015, забив еще пять голов в 22 поединках. К слову, до сих пор остается непобитым рекорд Некумана по количеству игр за сборную – 151 поединок.

Не последним игроком в истории сборной и немецкой «Арминии» был Карим Багхери, но все же, на первое место стоит поставить нападающего Али Даеи, который сыграл лишь на два матча меньше Некумана в национальной команде, но наколотил невероятные 109 голов – вдвое больше, чем идущий вторым Багхери с его 50 мячами.

Голы Али Даеи в Лиге чемпионов за «Герту» в ворота «Челси» и «Милана»

Даеи был типичным центрфорвардом и свою карьеру также построил в Германии, начав ее вместе с Багхери в «Арминии», а затем продолжив в «Баварии» и «Герте». Хотя ему так и не удалось стать основным ни в одном клубе, но поиграть в «Баварии» — многого стоит. В ее составе Даеи стал первым иранским футболистом, вышедшем на поле в Лиге чемпионов, а уже после перехода в «Герту» стал героем матча с «Челси» в 1999 году, оформив дубль в ворота «аристократов» (2:1).

Всего в чемпионате Германии Даеи удалось забить 19 мячей, ну а в национальной сборной Али был невероятен – 13 лет, 149 матчей, 109 голов и участие в двух чемпионатах мира – 1998 и 2006 годов. Его рекорд результативности в сборной еще не скоро будет побит.