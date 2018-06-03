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    За кем следить на ЧМ в России. Маркус Рашфорд

    В таком юном возрасте молодой нападающий уже может стать опорой для своей сборной

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    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд
    premierleague.com
    Специальная рубрика LiveSport.Ru фокусирует Ваше внимание на ключевых и молодых игроках будущего Чемпионата мира в России.

    Паспорт

    ФИО: Маркус Рашфорд
    Возраст: 20 лет
    Сборная: Англия
    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Краткая биография

    Маркус Рашфорд
    Фото:premierleague.com

    Футболом начал заниматься в 5 лет. А уже через три года талант молодого паренька заметили скауты «Манчестер Юнайтед». Они его и «оприходовали» в клубную академию, опередив «Эвертон», «Ливерпуль», и соседей по городу.

    Как потом признавался сам Рашфорд, он выбрал «красных дьяволов» из-за тогдашнего главного тренера академии Рене Меленстена. Голландец делал упор на развитие молодежи, а как раз это и нужно было юному футболисту.

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    В последующие несколько лет Маркус неоднократно отвергал попытки «Сити» переманить все-таки таланта на свою сторону. За такую преданность юного английского джентльмена ждала награда.

    В 2016 году его привлекли к основке «Манчестер Юнайтед». Дебютный матч против «Мидтьюлланна» в Лиге Европы закончился для Маркуса дублем и обновлением клубного рекорда (самый молодой футболист «Юнайтед», который забивал в еврокубках).

    По итогам дебютного «взрослого» сезона получил заслуженную награду Джимми Мерфи и вызов в первую сборную своей страны. Следующий год стал для Рашфорда невероятно удачным: 53 матча, 11 голов и лидерство по выходам на поле.

    Почему за ним стоит следить

    Маркус Рашфорд
    Фото:The Independent

    Это Вам объяснит Ники Батт: «Маркус – очень талантливый парень. Несмотря на его молодой возраст, он очень трудолюбивый. Это лучший вариант для "Юнайтед", ведь Рашфорд придает своей команде импульс. Взрывной футболист!»

    В этом сезоне «английский бриллиант» сыграл 35 матчей в Премьер-лиге и забил семь голов. Выложиться еще сильнее пареньку помешали травмы. В АПЛ 17-18 он трижды ломался: один раз были проблемы с коленом и еще дважды получал мышечные повреждения.

    Но на Чемпионате мира он вполне сможет сыграть, если Саутгейт даст футболисту «Юнайтед» шанс. Учитывая постоянную заряженность Рашфорда, его нацеленность на ворота и голод к победам, не сомневаемся, что за свой шанс парень ухватится зубами.

    Фишка

    Маркус Рашфорд
    Фото:premierleague.com

    Фишка №1 – скорость. Она дана Рашфорду от природы. В своем первом полноценном сезоне за основную команду (16/17) он показал наибольшую скорость рывка среди всех игроков «Юнайтед» за все матчи Премьер-лиги – 35,07 км/ч. Рекорд так и не побили до конца того чемпионата.

    Фишка №2 – спортивная наглость. Маркус по-доброму наглый футболист. Очень часто молодые игроки смущаются и теряются, когда переходят во взрослый футбол. Пара ударов по ногам – и в слезы. Рашфорд – другая история.

    В своем дебютном матче за «МЮ» в Лиге Европы оформил дубль, первый матч в рамках Премьер-лиги закончил с двумя голами и ассистом в активе, забил победный гол в своем первом манчестерском дерби, вписал себя в историю национальной сборной Англии как самый молодой автор гола.

    Причем нельзя не заметить, что дебютный гол за «Трех львов» Рашфорд забил на 138-й секунде игры. Такая нацеленность на ворота и голевое чутье в 20 лет просто отнимают дар речи. Предлагаем вновь найти его к Чемпионату мира в России, чтобы было как кричать «Гол!» по надобности. А надобность определенно будет.

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