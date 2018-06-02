Как взорвать АПЛ с помощью Рэмзи: топ-3 способа

С окончанием сезона Премьер-лиги 17-18 завершилась целая эпоха. На место великого француза пришел экс-тренер «ПСЖ». Болельщикиразделились на два лагеря: один вне себя от радости, другой – впал в депрессию.

Но оба «лагеря» уверены – что-то должно произойти. Что-то, что ждало своего часа 22 года. Полон ожиданий и полузащитник «пушкарей» Аарон Рэмзи, о чем он сказал после товарищеской игры против сборной Мексики. Трудовое соглашение валлийского таланта истекает в конце следующего сезона.

Поговаривают, что атакующий хавбек покинет стан «канониров». Однако экспрессивность 27-летнего футболиста убеждает в его приверженности клубу и готовность работы под началом Унаи Эмери. И это может сыграть на руку испанскому специалисту. Нужно найти способы правильного использования Рэмзи для успеха «Арсенала» в АПЛ 18-19. Вот эти способы.

Выдвинуть Рэмзи вперед

Унаи Эмери Фото:waynfo

В этом сезоне Аарон сыграл 21 матч в качестве центрального полузащитника. Находясь в глубине поля, валлиец, несомненно, имел большое влияние на игру своей команды. Однако если стоит задача взорвать АПЛ, Рэмзи должен играть выше.

Идеальную позицию для него мы видим в точке под центрфорвардом, наряду с Озилом. Там он сможет проявить все лучшие аспекты своей игры: видение поля, быстрые и правильные решения и внезапные рывки в штрафную соперника.

Таким образом можно серьезно поднять результативность Рэмзи, хотя и в этом сезоне он был достаточно плодовитым: 12 голов во всех турнирах, 7 из которых в АПЛ. Но самым крутым был его хет-трик против «Эвертона» в феврале.

Та победа 5:1 во многом случилась благодаря валлийскому центрхаву. Он как раз играл вместе с Озилом и обеспечил большинство разрывов между линиями «ирисок». И это не единственный матч, когда срабатывала ставка «на продвижение» Рэмзи.

Связка Рэмзи-Озил отлично сработала и в матче против московского ЦСКА (4:1), когда один из двух голов Аарон забил после ассиста немца. Потенциально самой выгодной схемой для «Арсенала» в следующем сезоне считаем 4-1-4-1.

Сделать из Рэмзи «свободного художника»

Аарон Рэмзи Фото:premierleague.com

Этот термин уже давно затаскан в словесных баталиях, но по-прежнему работает на поле. Правда, далеко не каждый тренер рискует променять дисциплину и предсказуемость на неопределенность и творчество. Так вот – Эмери должен рискнуть.

Нынешний наставник «Арсенала» очень любит схему 4-3-3, и не исключено, что именно с нее и начнется путь испанского коуча в АПЛ. Однако с одним опорником в составе сеньор Унаи будет нуждаться в более активной работе других игроков. И тот же Озил никак не подходит на роль «рабочей лошадки».

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В идеале в тройку центрхавов должен войти Гранит Джака или кто-то новенький. Тогда Рэмзи сможет делать то, что умеет: давать голевые передачи и врываться в зону самому.

Ни один игрок «Арсенала» в прошлом сезоне не сделал больше ассистов, чем валлийский полузащитник (восемь). Только Озил отдал столько же голевых. Однако стоит учесть, что Аарон играл на 300 минут меньше. То есть получается, что в среднем валлиец за 90 минут игры отдает 0,39 ассиста, а немец – 0,33.

К тому же «Рэмбо», как его называют в Англии, создал 28 потенциально голевых моментов в Премьер-лиге. Причем 28,5% шансов, которые он создал, привели к голам его команды.

Превратить Рэмзи в Банегу

Эвер Банега Фото:Sportzwiki

Есть и третий способ задействовать валлийского таланта. Это схема, которую Эмери использовал в «Севилье» – 4-2-3-1. В таком случае придется пожертвовать Месутом Озилом, но зато Рэмзи потенциально может расцвести во всей красе.

Банега в «Севилье» расцвел: за все игры под руководством Унаи Эмери аргентинский центрхав забил 12 голов и отдал девять ассистов. Пускай болельщики «Арсенала» посмотрят на это скептически, но Рэмзи может сделать круче.

Суть в том, чтобы Аарон играл сразу под нападающим. Основные силы он должен бросить на создание моментов. А хорошее чувство партнеров по флангам поможет ему в этом. Таким образом валлиец сможет сохранить часть своей энергии, например, для разительной контратаки на 90-й минуте, ведь за весь прошлый сезон «Арсенал» забил всего три гола в добавленное к матчу время.