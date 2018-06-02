ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Вся Европа у его ног. Выбор только за Зиданом

    Экс-наставника «Реала» с радостью примут в любой клуб

    Реал Мадрид Примера Футбол Испании Ювентус Серия A Футбол Италии Сборная Франции Футбол Франции ПСЖ Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
    cnn.com
    Не все в это сразу поверили, но факт остается фактом: Зинедин Зидан покинул мадридский «Реал» сразу после победы в Лиге чемпионов. Теперь в жизни 45-летнего специалиста начинается новая глава.
    Зинедин Зидан провел на посту главного тренера «Реала» два с половиной года, завоевав множество трофеев, среди которых три Лиги чемпионов, выигранных подряд. Во время внезапной пресс-конференции он объяснил свое решение тем, что команде нужны перемены. Впрочем, в вопросе своего ближайшего будущего он был немногословен, пишет обозреватель Le Parisien Ив Леруа.

    Пауза в карьере

    Крупные европейские клубы, которые мечтают о том, как бы побыстрее переменить Зидана к себе, могут забыть об этом. Француз пока не делится планами на будущее, но в одном моменте он точно был тверд: «Я не собираюсь тренировать другой клуб и не нахожусь в поиске работы».

    Зидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризис Реакция спортивных СМИ на уход со своего поста наставника мадридского «Реала»

    Интересная тенденция заключается в том, что все это похоже на ситуацию с Пепом Гвардиолой. Каталонец в 2012 году решил покинуть «Барселону», после чего взял годичный перерыв и лишь после этого возглавил «Баварию».

    Зизу оправдывал свое решение тем, что без него у «Реала» будет больше шансов побеждать. «Естественно, я больше не хочу продолжать работу в "Реале". В какой-то момент я понял, что не знаю, чего еще требовать от игроков. Им пора услышать нового тренера», — сказал француз.

    Возвращение в «Реал»

    Не раскрывая деталей своего ближайшего будущего, Зинедин Зидан дал ясно понять, что еще может вернуться в мадридский «Реал». Об этом напомнил и президент «сливочных» Флорентино Перес.

    «Он не говорит нам "прощай", он говорит "до скорого". Я уверен, что он вернется. Если сейчас ему нужно отдохнуть, то он имеет на это право», — сказал Перес.

    Сам Зидан тоже не скрывает того, что «Реал» навсегда останется в его сердце, так что дверь в клуб для него открыта.

    «Как сказал президент, конечно, я говорю "до скорого". "Реал" дал мне все. В какой-то момент я вернусь и буду близок к клубу. "Реал" навсегда в моем сердце. Этап моей игровой карьеры завершился здесь, теперь завершился тренерский этап, но впереди целая жизнь», — подчеркнул Зидан.

    Работа в другом клубе

    Согласится ли Зидан работать в другом клубе? Это непростой вопрос для футболиста, завершившего игровую карьеру и добившегося огромных успехов на тренерском мостике в мадридском «Реале». Это может произойти только в том случае, если он захочет доказать, что его талант безграничен.

    Топ-7 кандидатов в преемники Зидана Кто возглавит «Реал» после Зизу?

    Одним из наиболее вероятных вариантов станет туринский «Ювентус», в котором Зизу успешно играл до перехода в «Реал». А вот вероятность того, что Зидан унизит свою легендарность и приедет протирать штаны в «Марсель», крайне мала.

    Зидан близок к Катару, кандидатуру которого поддержал при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. А как насчет «Пари Сен-Жермен»? «Я марселец, так что это сложно представить, но никаких запретов нет», — проскользнуло в одном из его интервью в 2015 году.

    Лишь об одном факте можно говорить с абсолютной уверенностью: когда француз будет заинтересован в работе, вся Европа будет у его ног.

    Сборная Франции

    «Зидан станет главным тренером сборной Франции». Это слова принадлежат нынешнему наставнику «синих» Дидье Дешаму, который сказал их испанской прессе в прошлом году, добавив: «однажды он должен взять на себя эту большую ответственность, но на данный момент – это моя забота».

    Роналду: продать нельзя оставить Где в следующем сезоне окажется Роналду?

    Замечание очень меткое. Текущий контракт Дешама рассчитан до 2020 года. Он покинет сборную раньше только в том случае, если на чемпионате мира в России случится катастрофа – невыход из группы или вылет в 1/8 финала.

    Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ тем временем упомянул сборную Франции как «логическое продолжение карьеры для Зидана».

    Сам же Зизу еще в 2013 году в интервью газете AS сказал: «Я мечтаю стать тренером сборной Франции, но в будущем».

    Команда Дешама проверит обновленную Италию на прочностьФранция — Италия. Прогноз на автора гола в товарищеском матче по футболу 1 июня
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-7 кандидатов в преемники Зидана
  • Кто возглавит «Реал» после Зизу?
    •
  • Вопросы без ответов. Франция мечтает повторить триумф 20-летней давности
  • Дидье Дешам попробует избежать повторения ошибок
    •
  • 02/06
    • Переговоры Сарри с «Челси» провалились
  • 02/06
    • Роналду сообщил одноклубникам о желании покинуть «Реал» до финала Лиги чемпионов
  • 02/06
    • Сборная Италии потерпела поражение в матче с Францией
  • 02/06
    • Гамшик останется в «Наполи»
  • 01/06
    • «Челси» не выкупит контракт Сарри у «Наполи»
  • 01/06
    • Почеттино обойдется «Реалу» в 48 млн евро
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Подробный разбор
  • Топ-7 кандидатов в преемники Зидана
  • Кто возглавит «Реал» после Зизу?
    •
  • Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия
  • Нефть, песок, деньги и «Пустынный Пеле». История сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира по футболу
    •
  • Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ
  • Чем живут соперники сборной России по ЧМ-2018?
    •
  • Задачи Лэмпарда. Наставнику «Дерби Каунти» нужно решить несколько проблем
  • Экс-игрок сборной Англии попробует свои силы в Чемпионшипе
    •
  • Зидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризис
  • Реакция спортивных СМИ на уход со своего поста наставника мадридского «Реала»
    •
  • Кто к нам с мячом придет? Египет
  • Английское влияние, африканские традиции, итальянская карма, тюрьма Зидана и феномен Салаха. Непростая история футбольного Египта
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Шарапова пройдет Плишкову
  • Прогнозы и ставки на теннис 2 июня
  • 4 ,00
    •
  • «Вашингтон» и «Вегас» могут начать третий матч быстрым голом
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки на финал Кубка Стэнли 3 июня
  • 1,96
    •
    Футбол. Главное
  • Вопросы без ответов. Франция мечтает повторить триумф 20-летней давности
  • Дидье Дешам попробует избежать повторения ошибок
    •
  • Топ-7 кандидатов в преемники Зидана
  • Кто возглавит «Реал» после Зизу?
    •
  • Кто к нам с мячом придет? Саудовская Аравия
  • Нефть, песок, деньги и «Пустынный Пеле». История сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира по футболу
    •
  • 11:28
    • Салах сыграет на ЧМ-2018, уверен тренер сборной Египта
  • 11:11
    • Сборная Бельгии случайно «слила» заявку на ЧМ-2018
  • 11:02
    • Гамшик останется в «Наполи»
  • 10:48
    • Мутко продолжит работать в футболе, сообщил Анохин
  • 10:31
    • Роналду сообщил одноклубникам о желании покинуть «Реал» до финала Лиги чемпионов
  • 10:16
    • Сборная Кореи огласила заявку на чемпионат мира-2018
  • 10:07
    • Зинченко не предлагали играть за сборную России
  • 09:33
    • Переговоры Сарри с «Челси» провалились
  • 08:33
    • Алекс Фергюсон выписан из больницы
  • 08:21
    • Представлена официальная ТВ-заставка матчей ЧМ-2018
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус