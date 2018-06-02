Вся Европа у его ног. Выбор только за Зиданом

провел на посту главного тренера «Реала» два с половиной года, завоевав множество трофеев, среди которых три Лиги чемпионов, выигранных подряд. Во время внезапной пресс-конференции он объяснил свое решение тем, что команде нужны перемены. Впрочем, в вопросе своего ближайшего будущего он был немногословен, пишет обозреватель Le Parisien Ив Леруа

Пауза в карьере

Крупные европейские клубы, которые мечтают о том, как бы побыстрее переменить Зидана к себе, могут забыть об этом. Француз пока не делится планами на будущее, но в одном моменте он точно был тверд: «Я не собираюсь тренировать другой клуб и не нахожусь в поиске работы».

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Интересная тенденция заключается в том, что все это похоже на ситуацию с Пепом Гвардиолой. Каталонец в 2012 году решил покинуть «Барселону», после чего взял годичный перерыв и лишь после этого возглавил «Баварию».

Зизу оправдывал свое решение тем, что без него у «Реала» будет больше шансов побеждать. «Естественно, я больше не хочу продолжать работу в "Реале". В какой-то момент я понял, что не знаю, чего еще требовать от игроков. Им пора услышать нового тренера», — сказал француз.

Возвращение в «Реал»

Не раскрывая деталей своего ближайшего будущего, Зинедин Зидан дал ясно понять, что еще может вернуться в мадридский «Реал». Об этом напомнил и президент «сливочных» Флорентино Перес.

«Он не говорит нам "прощай", он говорит "до скорого". Я уверен, что он вернется. Если сейчас ему нужно отдохнуть, то он имеет на это право», — сказал Перес.

Сам Зидан тоже не скрывает того, что «Реал» навсегда останется в его сердце, так что дверь в клуб для него открыта.

«Как сказал президент, конечно, я говорю "до скорого". "Реал" дал мне все. В какой-то момент я вернусь и буду близок к клубу. "Реал" навсегда в моем сердце. Этап моей игровой карьеры завершился здесь, теперь завершился тренерский этап, но впереди целая жизнь», — подчеркнул Зидан.

Работа в другом клубе

Согласится ли Зидан работать в другом клубе? Это непростой вопрос для футболиста, завершившего игровую карьеру и добившегося огромных успехов на тренерском мостике в мадридском «Реале». Это может произойти только в том случае, если он захочет доказать, что его талант безграничен.

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Одним из наиболее вероятных вариантов станет туринский «Ювентус», в котором Зизу успешно играл до перехода в «Реал». А вот вероятность того, что Зидан унизит свою легендарность и приедет протирать штаны в «Марсель», крайне мала.

Зидан близок к Катару, кандидатуру которого поддержал при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. А как насчет «Пари Сен-Жермен»? «Я марселец, так что это сложно представить, но никаких запретов нет», — проскользнуло в одном из его интервью в 2015 году.

Лишь об одном факте можно говорить с абсолютной уверенностью: когда француз будет заинтересован в работе, вся Европа будет у его ног.

Сборная Франции

«Зидан станет главным тренером сборной Франции». Это слова принадлежат нынешнему наставнику «синих» Дидье Дешаму, который сказал их испанской прессе в прошлом году, добавив: «однажды он должен взять на себя эту большую ответственность, но на данный момент – это моя забота».

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Замечание очень меткое. Текущий контракт Дешама рассчитан до 2020 года. Он покинет сборную раньше только в том случае, если на чемпионате мира в России случится катастрофа – невыход из группы или вылет в 1/8 финала.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ тем временем упомянул сборную Франции как «логическое продолжение карьеры для Зидана».

Сам же Зизу еще в 2013 году в интервью газете AS сказал: «Я мечтаю стать тренером сборной Франции, но в будущем».