Зидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризис

Прямая речь

«Спустя три года [в "Реале"] я принял решение. Возможно, это ошибка, но я полагаю, что момент настал. Если мне не кажется, что мы можем и дальше побеждать, если я вижу, что ситуация складывается не так, как мне хотелось бы, это значит, что пришло время что-то менять.

Думаю, это верный момент для меня самого, для команды и для клуба. Понимаю, что это странное время, чтобы уходить, но одновременно важное. Я должен сделать это для всех.

Эта команда должна и дальше побеждать. Для этого ей нужны перемены. Спустя три года ей нужен другой голос, другая методика работы. Я очень люблю этот клуб.

Хочу всех поблагодарить за поддержку. Благодарю также и футболистов, которые сражаются на поле. Им тоже нужны перемены, они уже в курсе моего решения. Я говорил с капитаном Серхио Рамосом.

Лучшее воспоминание? Когда президент привез меня сюда, дал мне шанс играть за этот клуб. Это мечта футболиста. Для меня она сбылась. Я говорил с многими игроками, которые мечтали бы выступать здесь, за Мадрид.

Поэтому лучше всего было, когда президент привел меня в клуб. Если я говорю как тренер, то было много моментов. Таких как победа в Лиге чемпионов.

Если выбирать один, то это победа в Ла лиге. Для меня победа в чемпионате — это вершина», — заявил Зидан на прощальной пресс-конференции.

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) 31 Май 2018 в 4:14 PDT

«Реалу» нужны были перемены

«Выдающаяся работа помогла замаскировать, что клубу нужны перемены. Это слова самого Зидана, но правда – мы знали это и раньше. И говорили о необходимости перемен ещё зимой – отмечая при этом, что вины тренера в этом нет.

Марсело, Рамос, Бензема, Варан, Роналду – эти парни играли в Лиге чемпионов ещё с Моуринью. Половина стартового состава, между прочим. Весь остальной костяк достался по наследству со времён Анчелотти. Перемены необходимы. Команда не меняется уже годами, но выигрывает – так просто не бывает. Но так случилось.

По ходу Лиги чемпионов, обсуждая "Реал" мы были вынуждены часто произносить слово "удача". Потому что тактикой можно объяснить не всё, а "Реал" — меньше всего. "Качество игры важнее результата", уверен Хосеп Гвардиола: если есть качество, будет результат. И наоборот. "Нет", — как бы отвечает Зидан. Не качество игры выбило "Баварию" и не качество игры принесло победу над "Ливерпулем".

На последней пресс-конференции Зидан дал понять, что понимает всё это лучше всех. Сейчас все говорят, как красиво уходит Зидан – с девятью трофеями и прямо в историю. Это правда, но давайте отдадим ему должное: он уходит не только красиво, но и рационально, с аргументами», — соглашается с тренером «Реала» колумнист «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Что случилось?

«Первая версия – конфликт с руководством. Это мнение имеет право на жизнь, но с действительностью вряд ли перекликается. Чтобы это понять, достаточно слов президента "Реала", которые он произнес сразу после объявления об отставке Зидана:

"После победы в Лиге чемпионов это решение неожиданно. Но мы можем только принять его. Я был очень удивлен, когда узнал о нем. Мне бы хотелось его переубедить, но я понимаю, что это такое. Хочу поблагодарить Зидана за преданность, любовь и все, что он сделал для 'Реала' за эти годы. Мы не говорим ему 'прощай', а говорим 'до свидания'. И если ему нужна пауза, он заслужил ее", – сказал Перес.

Нет, не так провожают тренера, с которым у тебя или у твоих коллег существует какой-то конфликт. Да и Перес действительно выглядит обескураженным, как и весь "Реал": экстренная пресс-конференция, отсутствие готового решения проблемы… Если для всего мира заявление Зизу – "финт Зидана", то для руководства "Реала" – сравни удару головой к грудь Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

Зато слова Переса дают нам намек на то, как складывался его разговор с Зизу за закрытыми дверями. "Если ему нужна пауза, он заслужил ее", – говорит Перес. Вряд ли он по своей инициативе вставил это слово. Это – слово Зидана – "пауза".

Видимо, француз не собирается прямо сейчас браться за работу в другой команде. Да и клуба ему по рангу в свободном доступе не найти. Возможно, после ЧМ-2018 появится какая-нибудь сборная, но все это – вилами по воде, а Зидан принял решение здесь и сейчас», — пытается понять мотивацию тренера обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян.

Кто заменит Зидана?

«Букмекеры уже принимают ставки на то, кого Перес назначит новым главным тренером "Реала". Фавориты – 46-летний Маурисио Почеттино, возглавляющий "Тоттенхэм", и 68-летний Арсен Венгер, покинувший недавно "Арсенал" после 22 лет работы в лондонском клубе. Скорее всего, президент "сливочных" выберет из этого дуэта.

О переговорах Переса с Почеттино зарубежные СМИ пишут уже несколько месяцев. Утверждалось, что аргентинец сменит Зидана, если неудачно выступивший в чемпионате Испании "Реал" не победит и в Лиге чемпионов. Однако трофей третий сезон подряд достался Мадриду, а Почеттино продлил контракт со "шпорами" до лета 2023 года. Впрочем, согласно некоторым источникам, в договоре тренера с лондонским клубом есть любопытный пункт: "Тоттенхэм" отпускает Почеттино в случае приглашения из "Реала" или ПСЖ.

Венгер уже несколько раз мог оказаться в Мадриде. "Я дважды или трижды отказал 'Реалу', несмотря на то, что мне предлагали контроль над всем клубом", – признался как-то в интервью французский специалист. Арсен хотел продолжать создавать великий "Арсенал", но теперь его ничто не держит.

Называются и другие возможные кандидатуры на пост главного тренера – это бывший полузащитник "сливочных" Гути (тренирует "Реал" U-19), итальянцы Антонио Конте (»Челси«), Массимилиано Аллегри (»Ювентус«) и Маурицио Сарри (экс-тренер "Наполи", отказавший "Зениту"), а также Йоахим Лев (сборная Германии). Прозвучало даже имя… бывшего главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике, так как этого специалиста очень любит Неймар, которого Перес готов обменять с доплатой на Роналду. Луис Энрике в 1990-е играл за "Реал", а потом перешел как свободный агент в "Барселону". Несложно догадаться, как его встретят в Мадриде. Тем не менее, Луис Энрике выигрывал Лигу чемпионов, а это очень сильный аргумент и для Переса», — перебирает варианты Вячеслав Дымов, автор «Спорта День за Днем».

Где он может оказаться?

«Ни о каком завершении карьеры или отдыхе (как сделал Гвардиола после триумфа в "Барселоне") речи не идет. Еще один повод для Зизу покинуть "Реал" — доказать всем, что он не просто человек, который оказался в нужное время в нужном месте и которому нереально фартило. Имя Зидана уже в истории, но, чтобы доказать свое величие, ему нужно показать себя в другом клубе и другом чемпионате.

Так какие же варианты? Самым очевидным был "ПСЖ", но парижане только что подписали Томаса Тухеля. Хотя никто не гарантирует, что немец останется у руля до наступления следующего года. А может и сезона, Париж все-таки специфичный город. Другие топ-клубы тоже уже обзавелись новыми коучами – Эмери возглавил "Арсенал", "Баварией" будет рулить Ковач, Анчелотти подхватил "Наполи" после Сарри. Сам Маурицио наверняка примет "Челси". Даже дортмундскую "Боруссию" уже принял Люсьен Фавр.

Что имеем в остатке: "Милан", который потух после воспламенения Гаттузо. И "Тоттенхэм", если Перес вдруг решит забрать оттуда Почеттино. Это клубный футбол. Есть еще сборные. Кто-то из грандов точно провалится на чемпионате мира. И у Зидана вполне может появиться шанс проявить себя в совсем новой ипостаси – тренера сборной. Тем более, Зизу сказал, что не собирается сразу тренировать кого-то другого. То есть временем для выбора он располагает», — пытается трудоустроить французского тренера автор Sport24 Марк Бессонов.

Зидан изменил «Реал», ушёл и не облажался

«Можно обвинять француза в том, что он ушел, предвидя необходимость перестраивать команду со стареющими звездами, но кто сейчас делает иначе? После трех лет работы перегорает не только Моуринью, но и Гвардиола. Конте меняется со скрипом и неохотно, даже когда его старые приемы больше не работают. "Барселона" меняет тренеров каждые два года, все меньше становясь похожей на саму себя, а Почеттино готов оставаться в "Тоттенхэме" до пенсии, но ничего не выигрывает.

В то же время Зидану удалось то, что кажется почти нереальным в этом сумасшедшем мире ярких заголовков и постоянных перемен: он ушел на пике, сделав то, о чем не мечтал в сумасшедших снах даже Флорентино Перес после каждого выписанного чека с рекордной суммой. Когда-то ему не удалось завершить красивой победой свою карьеру игрока, хоть из этого и родилась великая драма. Уход Зидана-тренера больше напоминает то, что двадцать лет назад сделал его земляк Эрик Кантона, взяв четыре чемпионских титула за пять лет с "Юнайтед" и сменив футбольное поле на театральные подмостки.

И пусть из этого "Реала" Зизу выжал все что можно и отказался от попытки построить футбольную династию, он все равно подарил все фанам "сливочных" сказку, а болельщикам остальных команд – повод еще больше ненавидеть рекордсменов Лиги чемпионов. Речь здесь идет не о трусости и боязни провала, а реалистичном взгляде на вещи. Глупо искать причины ухода и в проигранной чемпионской гонке в Испании: в позапрошлом сезоне Зидан и так сделал то, чего от него не ждали, после оставленной Бенитесом тухлятины, а в этом дошел до великого триумфа на последнем издыхании», — восхищается точным расчетом тренера обозреватель FootballHD Василий Легейдо.

Почему Зидан ушёл?

«Простой вопрос, которым сейчас задаются десятки миллионов людей по всему миру. Как можно покинуть команду, с которой ты трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а в следующем сезоне можешь замахнуться на четвертую победу? Это вообще законно?! Таков Зизу человек, умеет он уходить красиво, если вы понимаете, о чем я. Причин такого решения может быть несколько, а самая простая и, вероятно, истинная прозвучала в прощальном спиче Зидана. Он просто понял, что достиг максимума в нынешней роли, не сможет дать "Реалу" ничего больше сверх того, что уже дал. Как у футболистов бывает пик, так и у тренеров.

Возможно, Зинедин почувствовал недостаток мотивации, представив новый подход, либо решил, что является не лучшим командиром перестройки, которая грядет в "Мадриде" летом. Не стоит исключать, что у Зидана и Переса разные планы на формирование команды, могли разойтись на этом фоне. Скажем так, вопрос с контрактом Роналду стоит ребром, и если тренер занял позицию игрока и потребовал удовлетворить финансовые аппетиты Криштиану, а клуб отказывается это делать, то здесь получаем вполне очевидный повод для разрыва.

Но вообще как-то не очень хочется верить в наличие безвыходного конфликта, ставшего причиной завершения успешного сотрудничества. Приятнее думать, что Зидан – настолько особенный тренер, что не потерял связи с реальностью после трех побед подряд в Лиге чемпионов (что довольно легко!) , он по-прежнему здраво оценивает свои способности.

Утверждение о том, что Зизу – в большей степени наставник, чем тренер, имеет под собой почву. Он сумел объединить сильных футболистов на большие дела, объединял их вокруг своего авторитета, мотивировал, следил за микроклиматом, но в игровом плане у "Реала" куча недочетов, а в отдельных матчах "сливочные" выглядели просто ужасно. Изнутри проблемы видно еще лучше, а если не находятся способы их устранения, и у тебя хватает ума это признать, то уход – мощное и заслуживающее уважения решение. Победитель вправе так поступать», — пытается понять мотивацию тренера автор Soccer.Ru Александр Чистяков.

Зидан умел работать со звездами

«Интересно, что самым счастливым моментом за тренерскую карьеру, несмотря на победы в Лиге чемпионов, Зидан назвал чемпионство в Испании. И проговорился про то, что его пугало в будущем: "Я не хочу начать новый сезон и оказаться в плохой ситуации, я хочу завершить путь в мадридском 'Реале' на мажорной ноте".

76 очков в последнем чемпионате – это антирекорд клуба с сезона-2006/07. Главным козырем Зидана-тренера всегда было умение мотивировать. Это продолжало работать под аккомпанемент гимна Лиги чемпионов (пусть с перебоями), а на выездных играх в испанской провинции "Реал" представал аморфной командой.

У Зидана вообще все в полном порядке с самооценкой. Перед финалом с "Ливерпулем" он иронично отметил: "Я не лучший тренер с тактической точки зрения. Мне и не нужно об этом говорить, поскольку об этом постоянно говорят журналисты".

Удивительно и в некоторой мере парадоксально, что футбольные медиа сейчас меряют тренеров не титулами, а неким собственным представлением об их компетентности. Тактический фрик Бьелса, не одержавший ни одной победы в Европе, – футбольный гений. А те, кто регулярно выигрывает чемпионаты или еврокубки, но придерживаются двух стандартных формаций, – физруки.

А вышел бы он в финал Кубка России с курским "Авангардом"? Зидан не собирается класть карьеру на то, чтобы отвечать на идиотские вопросы. Да, он отказывается от вызова преодоления проблем или даже построения новой команды – в стратегическом смысле победоносная структура "Мадрида" была унаследована им от Рафы Бенитеса, своей полной противоположности. Бенитес умел в тактику, но был максимально далек от тренируемых футболистов.

В 2007 году легенда "Реала" и колумнист издания Marca Хорхе Вальдано написал текст о том, что Бенитес и Моуринью (они сошлись тогда в плей-офф ЛЧ) открыли новую эру футбола, в которой система давила индивидуальность. "Воткни палку с дерьмом в центре 'Энфилда' и люди сочтут это произведением искусства. Но это не так. Это все еще торчащая из земли палка с дерьмом", – возмущался Вальдано.

Зря он переживал. Оба тренера потом возглавляли мадридский "Реал", но не добились того, чего достиг проповедник индивидуальных талантов Зинедин Зидан. Отчасти из-за того, в каких системах они выросли. Бенитес и Моуринью шли к признанию постепенно, работая с игроками так, как если бы те и сами играли на уровне Бенитеса и Моуринью. Зидан понимал, что нужно звездам, потому что сам был таким», — отдает должное тренеру автор Sports.ru Станислав Рынкевич.

Умный дирижер и тонкий тактик

«Это было потрясающее путешествие. Когда Зидан возглавил команду, она была дезориентирована. Если бы мне в январе 2016-го сказали, что он выиграет Лигу чемпионов три раза подряд, я бы не поверил.

Это назначение стало для Зидана первым во взрослом футболе, но 45-летний специалист добился невиданного успеха. Он зарекомендовал себя умным дирижером и тонким тактиком, показал навыки, на развитие которых многим тренерам нужны десятилетия. Он оказался гибким, способным поддерживать команду в гармонии человеком с духом победителя. Снимаю шляпу и удачи, Зизу», — прощается с тренером репортер UEFA.com Джо Уокер.

Уход Зидана — трагедия для «Реала»

«Шокирующая отставка Зинедина Зидана является ужасной новостью для "Реала", даже трагедией. Зидан, без сомнения, лучший тренер в истории клуба.

Благодаря ему клуб вернулся во времена славы 20-го века, когда он был самым титулованным клубом в мире, выиграв беспрецедентные три титула Лиги чемпионов — подвиг, которого раньше не было.

Их преображение в последних сезонах резко контрастирует с командой, которую Зидан унаследовал от Рафаэля Бенитеса два с половиной года назад: битую и потрепанную, сломанную.

В лице Зидана у "Реала" был тренер, который не только защищал клуб и его основные ценности, но и его игроков, часто в манере, которая была мягкой, но красноречивой, и всегда с улыбкой.

Француз покидает клуб на пике славы и сохраняет свое наследие. Наряду с Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду, Зидан навсегда запомнится как один из самых влиятельных спортсменов в клубе — он, конечно же, им и был.

Но сводить к трофеям его наследие в "Реале" было бы серьезной несправедливостью — он превратил группу суперзвезд с раздутым эго в сплоченную семью», — прощается с тренером колумнист Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

Самовозгорание «Реала»

«Ох уж этот "Реал" Мадрид и их вечная способность к самосожжению. Нет материала, более легковоспламеняющегося, чем Лос-Бланкос, они всегда в центре внимания и всегда не в состоянии управлять своей огромной спортивной репутацией.

Теперь у них есть 13-й Кубок чемпионов, историческое достижение, радость которого длилась всего несколько дней, возможно, даже минут. Сначала это были проблемы с Криштиану Роналду, и теперь Зинедин Зидан.

Отцовская фигура второго золотого века клуба решила уйти, вскрыв огромный кризис, в тот момент, когда праздничные конфетти в "Ла-Сибелесе" еще даже не были убраны.

Пересу всегда трудно было останавливаться на одном тренере более трех сезонов, даже если он выглядит идеально подходящим для команды.

Зидана будет очень сложно заменить, и будет еще сложнее назначить замену, которая активизирует клуб. Этот раскол станет огромным сюрпризом для команды, которая только что выиграла свою третью подряд Лигу чемпионов.

Надвигающийся хаос в раздевалке, где они смотрели на французского тренера как на бога, может быть потенциально опасным.

Подумайте о Роналду и его будущем — это иллюстрирует невероятную способность "Реала" разрушать имеющееся, когда все, что им нужно делать, — это просто наслаждаться собственным успехом», — пишет автор Marca Хесус Санчес.

Зидан не хотел перестраивать команду?

«Уходит ли он, потому, что он знает — победа в Киеве не может перекрыть — сезон, который "Реал" закончил в 17 очках от первого места в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов на длительных участках матчем был переигран "Тоттенхэмом", "Пари Сен-Жермен", "Ювентусом" и "Баварией"?

Может быть. Но даже тогда способность уйти, находясь на грани завоевания места в футбольном бессмертии, ошеломляет — особенно потому, что это команда, которая построена для победы здесь и сейчас.

Средний возраст игроков стартового состава составляет 29 лет, большинство игроков основы имеет контракты до 2021 года или более, и большинство из них имеет зарплату, которая затрудняет их продажу. Но, возможно, это не так, как ситуацию видит президент "Реала" Флорентино Перес. Возможно, после трех лет, в которые не было куплено ни одного игрока стартового состава (последние два, Тони Кроос и Кейлор Навас, прибыли в 2014 году) — план на 2018 год был: взорвать команду и полностью ее перестроить.

Возможно, послематчевые заявления Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, говоривших, хотя и в разных обстоятельствах, о гипотетическом уходе из команды — были не совсем случайными. Может быть, они знали, что это будет лето потрясений, и они хотели заранее "проверить воду". И, возможно, Зидан просто не хотел быть частью перестройки.

Это теория и довольно популярная. Соответствует ли это факту, вероятно, будет выявлено в ближайшие недели.

Мы, возможно, никогда не узнаем, почему Зидан решил уйти, но он превратил "Реал" в интересное место», — строит теории автор ESPN Габриэле Маркотти.

Комментарии игроков

«Спасибо вам за два с половиной года футбола, работы, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже несмываемо», — прощается капитан «Реала» Серхио Рамос.

«Я просто горжусь тем, что был твоим игроком. Мистер, большое спасибо», — прощается Криштиану Роналду.

«Для меня было большой честью работать с вами, учиться каждый день и выигрывать вместе, потому что вам удалось сделать эту команду чем-то историческим», — пишет Иско.

«Хочу поблагодарить вас за эти два с половиной года, вы были невероятным профессионалом. Я многому научился в качестве игрока и человека, желаю вам всего наилучшего», — написал Дани Карвахаль.

«Спасибо, Мистер! Это было сущим удовольствием», — пишет Тони Кроос.